Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Бразилии Лула - кумир левых. В прошлом году суд приговорил его к 12 годам за коррупцию

Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва - первый за 50 лет человек с левыми взглядами, которому удалось стать президентом страны. В прошлом году его приговорили к 12 годам тюрьмы за коррупцию. Находясь в тюрьме, он дал Би-би-си эксклюзивное интервью о последних событиях в Бразилии.

73-летний Лула занимал пост президента в 2003-2011 годах. Несмотря на то что экс-президент лидирует в опросах общественного мнения в преддверии октябрьских выборов, он остается противоречивой фигурой.

Его правление совпало с самым долгим периодом экономического роста в Бразилии, что позволило его администрации много тратить на социальные программы.

Десятки миллионов людей смогли выбраться из нищеты благодаря инициативам его правительства. Лула занимал должность два срока подряд (максимальный разрешенный законом срок) с рекордными рейтингами популярности.

Корреспондент Би-би-си Уилл Грант встретился с экс-президентом в бразильской тюрьме.

Би-би-си: Насколько опасна для окружающей среды деятельность президента Болсонару?

Луис Инасиу Лула да Силва: Думаю, Болсонару наносит большой вред бразильскому народу - отчасти потому что он злой человек, отчасти - по незнанию. Когда он начинает говорить, ты понимаешь - он не знает, о чем идет речь. Такое часто бывало.

В отношениях между странами, между государствами, нельзя оскорблять людей, как делает Трамп, и как делает Болсонару. Нужно вести диалог. Бразилии нужна Англия, Бразилии нужна Франция, Бразилии нужны Италия, США, Китай, Ангола, Кабо-Верде - и мы им всем тоже нужны.

Би-би-си: Что вы думаете об отношениях, которые Болсонару выстраивает с этими странами?

Лула да Силва: У него нет никаких отношений, потому что человек, которого он, в идеологическом смысле, выбрал примером, не верит, что Земля - круглая. Он думает, что Земля плоская.

Поэтому и у Болсонару нет никакого представления о международной геополитике. Благодаря своему размеру, размеру своего населения, Бразилия сегодня должна играть ведущую роль на мировой арене. Бразилию должны привлекать к принятию важных мировых решений.

А Болсонару не воспринимают всерьез. Каждый, кто говорит с Болсонару, прекрасно понимает, что всерьез его воспринимать нельзя.

Би-би-си: Что вы думаете о решении Жаира Болсонару открыть племенные земли для добычи полезных ископаемых и для фермеров?

Лула да Силва: Они уничтожают лес так, будто в Бразилии и во всем мире его предостаточно. Это старый спор. Люди, которые поджигают Амазонку, делали это и в прошлом.

Людям кажется, что сохранять лес, бороться с глобальным потеплением, это все глупости. Но глупость, глупость самого высокого уровня, управляет сегодня нашей страной.

Невозможно, чтобы в стране, которая в 2008 году приблизилась к шестому месту в мире по размеру экономики, которая стала ведущим игроком на мировой арене... У Бразилии были привилегированные отношения с ЮАР, Кабо-Верде, Вашингтоном, Лондоном.

Нас тогда уважали, с нами считались. Никто не обсуждал охрану окружающей среды, не поговорив с Бразилией.

Би-би-си: Вас обвиняют в том, что, как и Уго Чавес в Венесуэле, вы просто привязали социальные программы к цене товаров и путем повышения цен создали коррумпированную и популистскую политическую систему?

Лула да Силва: Это то, что говорит бразильская элита. Каждый раз, когда власть развивает социальную политику, интеллектуалы правого толка начинают обвинять ее в популизме.

Люди говорили, что Лула не может создавать систему выплат малоимущим семьям - Лула должен строить дороги и мосты.

А я им отвечал: "Если бы люди ели цемент и асфальт, то это и было бы моим приоритетом". Но люди едят бобы, рис, муку и хлеб. Поэтому приоритет - дать им еды. Когда у них будет еда - они построят и дороги и мосты, которых нам не хватает в Бразилии.

Би-би-си: Вас критикуют за создание экономики "бесконечного кредита" - вы сделали кредиты доступными для всех, у кого раньше не было к ним доступа, и на самом деле экономического роста в стране не было, это был Колосс на глиняных ногах.

Лула да Силва: Какая страна может двигаться вперед без хороших зарплат и кредитов? Кредит - это важнейший компонент развития любой страны. Здесь, в Бразилии, мы создали специальную кредитную линию, чтобы гарантировать кредиты под зарплату бедным людям.

Потому что до этого бедных в Бразилии даже не пускали в банки. Мы создали 70 миллионов новых банковских счетов. Мы гарантировали кредиты фермерам под жилищные проекты, потребительские кредиты, чтобы люди могли покупать то, что хотят.