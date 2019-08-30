Меньше смс, больше законов. Украинский парламент утвердил правительство в турбо-режиме

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Избранная в июле Верховная рада девятого созыва провела в Киеве свое первое заседание. Парламент, большинством в котором обладает партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа", проработал 16 часов часов, как выразился глава этой фракции Давид Арахамия, в турбо-режиме.

Би-би-си рассказывает о самом главном, что произошло под куполом Верховной Рады в первый день ее работы.

Зе-Рада

Главной новостью четверга стало само начало работы парламента - первого в истории Украины, большинством в котором обладает одна политическая сила: партия Владимира Зеленского "Слуга народа".

На протяжении последнего месяца киевские эксперты вовсю обсуждали, какие последствия возымеет такая принципиально новая для Украины ситуация в парламенте: станет ли новая Рада самой эффективной в истории, или же страна будет плавно двигаться в сторону мягкой диктатуры.

В любом случае, в первый день работы парламента на другие фракции "Слуга народа" могла просто не обращать внимания.

В итоге спикером и первым вице-спикером парламента подавляющим большинством голосов были назначены выдвиженцы партии Зеленского Дмитрий Разумков и Руслан Стефанчук. Ее же представители возглавили 19 из 23 парламентских комитетов.

Оппозиция упрекала партию Зеленского в нарушении своих прав: при разделе руководящих постов в комитетах явно не учитывался принцип пропорционального представительства. Однако в "Слуге народа" игнорировали эти заявления.

Год испытательного срока

В четверг под куполом Верховной Рады прозвучало наверняка самое лаконичное послание президента о внутреннем и внешнем положении Украины в ее истории.

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Речь Владимира Зеленского длилась от силы пять минут, а ее лейтмотив сводился к тому, что первые сто дней его президентства - круглая дата пришлась на эту неделю - Украина двигалась как автомобиль с выключенными фарами на первой скорости. А вот после начала работы этой Рады "страна сможет включить пятую скорость и уверенно двигаться путем изменений".

Среди длинного списка приоритетов, оглашенного Зеленским, главным он назвал укрепление национальной безопасности и обороны, завершение войны в Донбассе и возвращение аннексированного Россией Крыма. Способы, которыми предлагается достичь этих целей, президент не огласил. Также ни слова в его спиче не было о возможном обмене пленными и заключенными, который по сообщению ряда киевских и московских источников, может произойти уже в ближайшие дни, если не часы.

Зато Зеленский напомнил депутатам: они могут войти в историю - либо как парламент, который сделал невероятное, либо…

"Не дай бог вы войдете в историю как парламент, который просуществовал меньше всего, один год, - заявил президент Украины. - Поверьте, я знаю, что распускать Верховную раду не так страшно".

Короткое и эмоциональное послание Зеленского оценили не все. Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович в кулуарах сказал: "Дай бог, чтобы нам было так весело, как ему".

Самый молодой премьер и "переходный" Аваков

В первый день парламент назначил новый состав украинского правительства. Его возглавил самый молодой премьер в истории Украины, 35-летний Алексей Гончарук, который до того работал заместителем главы офиса президента (так с недавних пор называется администрация президента Украины).

Правообладатель иллюстрации Maxym Marusenko/NurPhoto via Getty Images Image caption Гончарук стал самым молодым премьером в истории Украины

Кто именно займет некоторые посты в его кабинете, обсуждалось вплоть до последних часов перед результативным голосованием. Главной же интригой было, сохранит ли свой портфель министр внутренних дел Арсен Аваков.

С одной стороны, он был одним из столпов системы власти предыдущего президента Петра Порошенко - несмотря на то, что СМИ неоднократно сообщали о напряженных отношениях между этими политиками. А тотальное обновление власти было одним из главных предвыборных лозунгов Зеленского.

С другой стороны, Авакова называли одним из самых лояльных к Зеленскому чиновников прошлой власти. СМИ пишут о хороших отношениях Авакова с олигархом Игорем Коломойским, которого связывают с рядом ключевых персон новой власти.

В результате Аваков остался в правительстве в неведомом доселе статусе "переходного министра", как говорил журналистам Давид Арахамия, глава фракции "Слуга народа".

"Времени найти сильных и мощных кандидатов за такое короткое время не было", - оправдывался в кулуарах парламента Арахамия, добавляя: по его мнению, "переходный период" для Авакова должен продлиться не более полугода. Правда, представляя Авакова, Гончарук ни разу не употребил слово "переходный".

Наряду с Аваковым в правительстве осталась еще одна представительница прошлой власти - Оксана Маркарова, министр финансов.

Кроме министров парламент назначил на должности еще несколько ключевых фигур в системе власти. Главой Службы безопасности Украины стал юрист, друг детства Владимира Зеленского Иван Баканов, а генеральным прокурором - другой член президентской команды Руслан Рябошапка.

Прикоснуться к депутату

На протяжении первых часов работы парламента Владимир Зеленский внес в Раду за своей подписью более десятка законопроектов - впрочем, их текст не появился на сайте парламента даже спустя несколько часов.

Правообладатель иллюстрации SERGEI SUPINSKY/AFP/Getty Images Image caption Законопроект о снятии неприкосновенности с депутатов был зарегистрирован еще в 2017 году. Его автором был Петр Порошенко

Пять из них подразумевают внесение изменений в Конституцию Украины. Судя по названиям законопроектов, президент Зеленский предлагает депутатам, в частности, уменьшить состав Верховной Рады (ранее члены его команды говорили о намерении уменьшить численность Рады с 450 до 300 депутатов), закрепить в Конституции пропорциональную избирательную систему, а также предоставить законодательную инициативу народу Украины.

Один из первых законопроектов, поданных Зеленским, судя по названию, описывает процедуру импичмента президента Украины - сейчас она не прописана в законодательстве.

Другой - вносит в закон о противодействии коррупции изменения, касающиеся неких "разоблачителей коррупции". Что именно имеется в виду, пока непонятно, однако ранее в команде Зеленского обещали отдавать часть конфискованных у коррупционеров средств тем, кто помог правоохранителям разоблачить их.

Несмотря на обещания соратников Зеленского в первый же день работы парламента принять несколько десятков стратегически важных для страны законов, в четверг депутаты проголосовали всего за один закон.

Проект изменений в Конституцию относительно снятия неприкосновенности с депутатов парламента был зарегистрирован в парламенте еще в октябре 2017 года, его автором был бывший президент Петр Порошенко.

Суть его проста: из Конституции предлагается вычеркнуть абзац о том, что депутаты Верховной рады не могут без разрешения парламента быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы.

Оппоненты "Слуги народа" из "Оппозиционной платформы - За жизнь" и "Европейской солидарности" заявляли, что рассматривать этот проект на первом заседании Верховной Рады нельзя, так как это будет процедурным нарушением.

Впрочем, снятие неприкосновенности с депутатов было одним из главных обещаний Зеленского перед президентскими выборами, а его партии - перед парламентскими, поэтому на критику в "Слуге народа" внимания не обращали.

Первое голосование еще не снимает неприкосновенность с украинских депутатов: по этому же законопроекту должны проголосовать на следующей сессии парламента, причем большинством в 300 голосов.

"Меньше смс, больше работайте"

Очень насыщенный день в политической жизни Украины мог бы пройти слишком серьезно, если бы не несколько историй, которые стали известны благодаря фотографам, работавшим на заседании.

В перерывах между торжественными речами и гимнами депутаты все же нашли время для личных переписок, некоторые из которых стали поводом для шуток в соцсетях.

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Так, вскоре после заседания фракции "Слуга народа", на котором Зеленский сообщил коллегам об окончательном решении оставить Арсена Авакова в правительстве, журналисты издания "Страна" сфотографировали экран телефона депутата от этой партии, давнего оппонента Авакова Лизы Богуцкой.

Народная избранница написала некой "Леночке", что решение оставить Авакова объясняется тем, что бывший президент Порошенко якобы "очень серьезно готовит переворот".

Российское агентство РИА Новости выпустило заметку с заголовком: "Опубликована переписка о планах Порошенко устроить Майдан". А "Российская газета" озаглавила текст так: "Стала известна причина сохранения Аваковым должности главы МВД Украины".

Лиза Богуцкая до начала политической карьеры была дизайнером и активистом, жила в Крыму. Стала популярна благодаря громким постам, в которых критиковала Россию за аннексию Крыма. Украинские СМИ нередко называют ее "скандальная".

Политолог Константин Бондаренко так прокомментировал ситуацию с смс: "Лиза Богуцкая как источник информации имеет ту же цену, что и Клавдия Дормидонтовна с Троещинского рынка, торгующая семечками. Информация, которая исходит от нее, очень сомнительна".

Бывший советник Порошенко Юрий Бирюков тоже не стал молчать: "Я таки понимаю, что мыслительные процессы у них слабенькие, а потому они не смогут внятно ответить на простой вопрос: "А не проще было путч сделать в начале этого года?"

В соцсетях тоже шутили:

Отдельного цитирования в соцсетях добилась переписка еще одного депутата от "Слуги народа" Михаила Радуцкого - ее удалось сфотографировать изданию "Цензор.нет". Радуцкий писал, что выступает за кандидатуру Зоряны Черненко на пост министра здравоохранения. Собеседник указал, что есть и другая кандидатура. "*** им в ****!" - по-русски ответил депутат.

Позже в кулуарах он сказал журналистам, что ему стыдно за мат.

Президент Владимир Зеленский начинал провозглашать свое послание, уже будучи в курсе волны мемов, которые породили его соратники своими переписками.

Видимо поэтому он начал свою речь со слов: "Меньше эсэмэсок, больше законов, народ ждет!"