Если вы опытный геймер, стоит ли указать это в резюме?

Правообладатель иллюстрации Epic Games Image caption Если вы дока в Fortnite, почему не указать это в CV?

Индустрия компьютерных игр больше, чем кино- и музыкальная вместе взятые, однако почему-то никто пока свои достижения в этой области не помещает в резюме. Речь, само собой, идет не о разработке, а непосредственно об игре.

А почему, собственно, нет?

Один стартап, Game Academy, убежден, что навыки, которые человек получает и оттачивает в процессе игры, могут пригодиться в реальной жизни.

Каким образом? Game Academy подтверждает свою мысль конкретикой.

Компьютерщики и айтишники, например, предпочитают необычные игры-головоломки типа Portal или же стратегические оборонительные вроде Defense Grid.

Однако если человек предпочитает Civilisation, Total War или X-Com, где главное - выработка стратегии и управление ресурсами, то тогда ему, пожалуй, стоит сразу податься в менеджеры.

Идея у основателей Game Academy проста: они анализируют привычки заядлых геймеров на их интернет-аккаунтах и предлагают им курсы по оттачиванию тех навыков, к которым у них есть явные склонности.

А тот факт, что навыки, которые совершенствуются в процессе компьютерных игр, можно использовать и в других сферах деятельности, уже берут на вооружение некоторые компании.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Строчка в CV: вел захваты в World of Warcraft, разбил армию противника

Военные ведомства, например, нанимают на работу геймеров.

"Способность усваивать информацию, быстро реагировать и действовать соответственно обстоятельствам, оставаясь при этом спокойным, очень часто можно встретить у тех, кто хорош в компьютерных играх", - сказал Би-би-си представитель Королевских ВВС Великобритании.

Люди, обладающие подобными качествами, требуются на многих должностях в этом военном ведомстве.

"Навыки, полученные во время видеоигр, могут оказаться полезными в определенных сферах. Есть много коммуникативных навыков, которые геймеры могут применить в рабочей обстановке, например, в работе внутри команды, в решении проблем и в стратегическом планировании", - полагает Райан Гарднер, региональный директор рекрутинговой компании Hays.

Означает ли это, что если вы опытный геймер и входите в первую сотню в рейтинге Overwatch, это стоит указать в резюме?

"Все зависит от того, насколько это релевантно для должности, на которую человек подает, или как именно этот навык делает его более интересным в качестве будущего сотрудника", - полагает Райан Гарднер.

Два года назад в Университете Глазго провели исследование, из которого следовало, что компьютерные игры могут улучшить общую успеваемость студентов.

Однако, как с сожалением указывает один из его авторов, кандидат наук Мэттью Барр, это никак не изменило отношение людей, по крайней мере пока.

"Существующее отношение к компьютерным играм таково, что если ты скажешь, что ты закоренелый геймер, то это, скорее, повредит твоим шансам устроиться на работу. Однако если ты сможешь объяснить, как ты, например, руководил командой (взводом) во время игры, то это, возможно, смогло бы убедить работодателя в твоей пригодности", - считает Мэттью Барр.

Однако есть одно но: если человек играет в игры бездумно, на автомате, это вряд ли поможет ему в будущей карьере. Именно поэтому Game Academy предлагает геймерам осмысленно подходить к игре, задумываясь о том, какие навыки они применяют и развивают.

"Мы расцениваем компьютерные игры как своего рода копилку талантов: способности к социализации, присутствие духа соперничества или способность к планированию, - отмечает один из основателей стартапа Дэвид Барри. - Почему мы не можем поместить в резюме наши игровые победы и достижения? Если работодатели хотят лидерские качества, то почему я не могу указать, как в течение ряда лет вел захваты в World of Warcraft?"

Правообладатель иллюстрации GAME ACADEMY Image caption Основатель стартапа Game Academy Дэвид Барри считает, что многие игровые качества применимы и в других сферах

Как пересесть с симулятора ведомости по бухучету в кресло CEO

Как считает заядлый игрок Мэттью Риччи, если человек успешно играет в онлайн-игру EVE, он уже фактически магистр бизнеса. Сами геймеры эту игру действительно порой называют "симулятором заполнения ведомостей по бухучету", потому что, хотя действие ее разворачивается в космосе, управлять ею приходится с помощью принципов реальной рыночной экономики.

Хочешь построить космический корабль? Но тогда сырье тебе должен добыть другой игрок, плюс ты должен учесть затраты на производственные мощности, да к тому же цены на сырье постоянно меняются - в зависимости от спроса и логистических затрат.

Риччи, всегда мечтавший быть боссом собственной компании, управлял в игре корпорацией, в которую входили сотни игроков.

В конце концов он понял, что может применить свои навыки в реальном бизнесе, вместо того, чтобы делать это "за так". Ему удалось успешно реструктуризовать компанию, и вот уже три года он помогает международным брендам выйти на канадский рынок.

Он считает, что эта игра, разработанная в Исландии, развивает воображение, лидерские и организационные качества и способность разрешать конфликты.

Правообладатель иллюстрации MIA BENNETT Image caption Бизнес-консультант Миа Беннетт считает, что игры помогают принимать решения, планировать развитие событий, и развивают мета-навыки

Как в игре, только на работе

"В традиционном понимании компьютерные игры по-прежнему считаются занятием для подростков - тратой времени, иными словами", - говорит бизнес-консультант Миа Беннетт.

Но при этом, указывает она, игры помогают принимать решения, планировать развитие событий, и развивают мета-навыки - умение учиться, мыслить креативно, экспериментировать.

Марк Лонг уже 12 лет работает радиологом в Национальной службе здравоохранения в графстве Суррей, и так много играть, как раньше, у него просто нет времени.

"Я бы хотел сказать, что мои игровые навыки позволили мне уничтожить рак с помощью линейного ускорителя, гамма-пушки, но это не так", - признается он.

И все же он говорит, что старые игры типа Palace of Magic (1987 года), в которые он играл на компьютере своего отца Acorn Electron, заставили его полюбить электронику. Каждое обновление игры помогало ему лучше понимать, как они работают.

Правообладатель иллюстрации Mark Long Image caption Радиолог Марк Лонг говорит, что компьютерные игры помогли ему лучше справляться с конкретными задачами на работе

"Когда ты составляешь план лечения, цель - выбрать оптимальную дозу радиации для каждой конкретной опухоли и ограничить ее распространение на здоровые прилегающие ткани и органы", - поясняет он.

То есть получается, как в игре: ты повторяешь тот же самый процесс, но несколько иначе - чтобы улучшить результат.

"Большинство видеоигр - это пазлы, которые надо решить. А большая часть моей работы как раз заключается в решении определенных проблем", - говорит Марк.

Дэвид Барри из Game Academy признается, что он сам поверил в полезность компьютерных игр, только когда начал спрашивать игроков о том, каковы их самые большие достижения в этой области.

"Разнообразие их ответов было просто поразительным. Но спроси их то же самое о работе, и они не знают, что сказать, - говорит он. - Та увлеченность и чувство, что тебе море по колено, которые люди получают во время игры - почему работа не может приносить то же самое?"