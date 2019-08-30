В Сыктывкаре православные активисты агитируют против абортов, ссылаясь на Сталина

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В одной из городских поликлиник Сыктывкара висят плакаты, агитирующие отказываться от абортов со ссылкой на постановление сталинской эпохи. Руководство поликлиники заявило, что плакаты против абортов останутся, а ссылки на Сталина уберут.

Плакаты в одной из городских поликлиник Сыктывкара обнаружил правозащитник и руководитель "Мемориала" в Коми Игорь Сажин. 28 августа он выложил на свою страницу во "ВКонтакте" фото плаката. "Я очень удивился, что его [Сталина] образ используется в такой дискуссии", - сказал Сажин Би-би-си.

Плакат рассказывает о том, что в 20-е годы женщины получили право абсолютно легально прерывать беременность по своему желанию. Это право авторы агитплаката ставят в один ряд с распространенными, по их мнению, тогда гомосексуализмом, молодежными коммунами, разрушением семьи и беспризорностью. "Плоды революции - опустевшие как после нейтронной бомбардировки русские деревни и села", - резюмируют авторы.

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Под заголовком "Прагматичный Сталин" плакат рассказывает о том, что в 1936 году ЦИК страны издал постановление о запрете абортов, а через 20 лет постановление отменили, и СССР вышел на одно из первых мест в мире по числу абортов.

На другом стенде с названием "По закону исторического возмездия" говорится, в частности, о Молохе (бог, которому приносили новорожденных в жертву) как о символе абортов. Кроме того, есть пассажи про "содомитов", которые пропагандируют "свои порочные жизни".

Как сказала изданию 7х7 главрач поликлиники Наталья Сухорукова, стенды установили месяц-два назад в рамках акции "Человеческий потенциал России". Сама акция, по ее словам, проходит уже второй год. При этом на вопрос журналиста о плакате со Сталиным, Сухорукова заявила, что его не видела и попросит убрать.

Выставка "Человеческий потенциал России" существует уже несколько лет. Её авторы - сразу несколько организаций при поддержке отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви.

Первая организация - Христианский православный центр детства и родовспоможения из Нижнего Новгорода. Согласно информации отдела внешних церковных отношений Московского Патриархата, центр появился в 2004 году как совместный проект системы здравоохранения и Нижегородской епархии.

"Цель деятельности Центра - защита материнства и детства, возрождение и укрепление семьи путем христианского просвещения людей в духе православной семейной традиции. Сотрудники Центра - православные христиане, имеющие профессиональное медицинское, психологическое, педагогическое или богословное образование, и желающие безвозмездно послужить на благо цивилизации, общества и отчизны", - говорится на сайте.

Вторая организация, ответственная за выставку - Международный фестиваль социальных технологий в защиту семейных ценностей "За Жизнь". Он известен давно. Например, еще в 2011 году в Москве на втором фестивале (организован с помощью президентского гранта - Би-би-си) пропагандировали отказ от абортов.

Третий автор стендов - православное братство "Трезвение", на сайте которого говорится, что они борются с зависимостями от курения, алкоголя и наркотиков. Братство существует с 2004 года, а его членами стали члены Содружества малых православных братств из Москвы и других городов, следует из статьи на сайте газеты "Кифа".

Сергей Чесноков, президент АНО "За жизнь" и председатель оргкомитета одноименного фестиваля, в разговоре с Би-би-си заявил, что нынешняя версия стендов - уже третья: "Сначала это были просто документы с цитатами про культ Молоха, сексуальную революцию и советский период".

"Понятно, что выставка - рекламный продукт, а не научный труд. Здесь выхвачено несколько фрагментов. Для России актуален момент легализации абортов при Ленине, а потом делегализации при Сталине. К самому Сталину, естественно, отношение неоднозначное. В этой выставке написано, что он был жестоким, но прагматичным политиком", - добавил Чесноков.

Остальные организации на звонки и письма корреспондента Би-би-си пока не ответили.