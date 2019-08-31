Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Бывшего москвича Феликса Сейтера в ЦРУ называли образцовым информатором

Бруклинский федеральный суд продолжает обнародовать прежде закрытые документы по делу бывшего москвича Феликса Сейтера, привлеченного в США еще в 1998 году за биржевую аферу, в которой были задействованы советские эмигранты и американские мафиози.

Феликс Сейтер в тот момент находился в Москве, где работал консультантом в американской телефонной компании AT&T. Он немедленно вернулся в Нью-Йорк и явился с повинной.

Приговорили его, однако, лишь в 2009 году.

В США обычно приговаривают не сразу, а через несколько месяцев. Но не через 11 лет.

Сейтер также был приговорен к уже отбытому сроку и штрафу в 25 тыс. долларов, и это за аферу, которая обошлась вкладчикам в 40 млн. долларов.

Вышесказанное навело бы опытных людей на мысль, что все эти годы Сейтер сотрудничал с правоохранительными органами. Поэтому власти держали его дело в секрете. Но шила в мешке не утаишь.

В декабре 2007 года New York Times напечатала поразительно подробную статью, из которой следовало, что Сейтер сотрудничал с 1998 года не только с ФБР, арестовавшим благодаря ему почти 20 человек, в том числе крупных итальянских гангстеров, но и с ЦРУ.

Из книги "Скорпион и лягушка" его подельника по биржевому делу Сальватора Лориа, который тоже сотрудничал со следствием, явствовало, что Сейтер, выведенный в ней под псевдонимом, безуспешно пытался купить по заданию ЦРУ ПЗРК "Стингер", выброшенные на черный рынок Усамой бин Ладеном.

Однако ни статья New York Times, которая покончила со шпионской карьерой бывшего москвича, ни книга Лориа не привлекли к Сейтеру особого внимания, и дело его продолжало собирать пыль в архиве федерального суда Восточного округа Нью-Йорка.

В 2015 году, когда сенат США утверждал кандидатуру Лоретты Линч на пост министра юстиции, ее критиковали за то, что Сейтера не заставили возместить убытки потерпевшим вкладчикам. Линч объяснила это его заслугами перед прокуратурой. Этого тоже почти никто не заметил.

В 2013 году федеральный судья Лео Глассер, за четыре года до этого приговоривший Сейтера, начал потихоньку рассекречивать документы из его дела, но главные оставались в архиве.

Сотрудничество редких масштабов

После того, как Дональд Трамп выставил свою кандидатуру в президенты, Сейтер, который был его младшим бизнес-партнером и, в частности, вел переговоры о строительстве Трамп-тауэр в Москве, стал безмерно интересен прессе, которая оборвала телефон вашему корреспонденту, поскольку я знавал покойного отца Сейтера, бруклинского гангстера Михаила Шеферовского.

Пресса продолжала печатать слитые ей судебные документы по Сейтеру и атаковала судью Глассера, требуя, чтобы он рассекретил их все. В конце июля судья огласил список документов, которые он рассекретит (хотя и с небольшими купюрами), и дал прокуратуре 30 дней на возражения.

И вот в конце августа в отрытом доступе появились документы, которых журналисты больше всего добивались, потому что в них содержатся колоритные подробности тайной работы Сейтера на ФБР и ЦРУ, в том числе и в России.

Самыми важными из них являются так называемое "Письмо 5К1.1" и ходатайство адвокатов Сейтера, которые просили судью в 2009 году приговорить его к уже отбытому сроку и перечисляли его заслуги перед ФБР и ЦРУ.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сейтера (справа) не раз видели в компании нынешнего президента (фото 2007 года)

"Письмо", которое пишется прокуратурой в соответствии с разделом 5К1.1 федерального "Уложения о наказаниях", является хрустальной мечтой американских осведомителей.

Ради него они, собственно, идут на сотрудничество со следствием: такое письмо означает, что они получат гораздо меньший срок, а то и отделаются, как Сейтер, легким испугом.

В первом же абзаце этого документа, датированного 27 августа 2009 года, прокуратура отмечает, что сотрудничество Сейтера со следствием имело "редко встречающиеся масштабы".

"На протяжении примерно десятилетия, - писали главный прокурор Восточного округа Нью-Йорка Бентон Кэмпбелл, в середине 1990-х представлявший обвинение на процессах Вячеслава Иванькова (Япончика), и его подчиненный Тодд Камински, ныне сенатор штата Нью-Йорк, - Сейтер предоставил властям информацию, которая привела к осуждению более 20 фигурантов, в том числе виновных в крупных финансовых аферах, членов ряда кланов оргпреступной группировки "Коза ностра" и международных киберпреступников".

Кэмпбелл и Камински добавили, что от Сейтера была получена весьма секретная информация, которая помогла правительству США в борьбе с террористами и государствами-изгоями.

По словам прокуроров, Сейтер подписал соглашение о сотрудничестве 10 декабря 1998 года и одновременно признался в организованной преступной деятельности, включавшей мошенничество и отмывание денег.

Речь шла о биржевой афере, которую он проворачивал с 1993 года с вышеупомянутым Лориа, Геннадием Клоцманом и Уолтером Дюрколтером в брокерской конторе White Rock.

Контора торговала на бирже акциями небольших компаний и стартапов.

Фактор мафии

Суть аферы, относящейся к категории pump and dump, была в том, что сообщники скупали дешевые акции каких-то компаний, искусственно взвинчивали их цену, а потом разом выбрасывали их на рынок.

Для защиты от конкурентов и вымогателей сообщники прибегали к помощи членов мафии, в том числе "солдата" клана Дженовезе Эрнеста Монтевекки, знакомство с которым Сейтер унаследовал от отца.

Лориа был знаком по своему микрорайону с Даниэлом Персико, связанным с кланом Коломбо. Персико, в частности, вступился за брокера Эндрю Брессмана, который был союзником Сейтера и его партнеров и подвергался вымогательству.

Сейтер дружил с Фрэнком Коппой, "капо" клана Боннано, который защищал его бизнес от соперников. Благодаря информации Сейтера тот тоже согласился сотрудничать с прокурорами и дал показания на своего босса Джо Массино, главу клана Боннано.

Массино в конечном итоге последовал примеру Коппы и начал давать показания против членов своего клана, который до этого, казалось, имел иммунитет от предательства. По словам одного судьи, это была одна из крупнейших побед правосудия в анналах борьбы с мафией в США.

После того, как Сейтер добровольно вернулся в сентябре 1998 года из Москвы в США и явился с повинной, он дал ФБР детальные показания об аферах своей брокерской конторы и ее сообщников.

Прокуроры назвали его показания правдивыми и крайне полезными для следствия, которое до этого мало смыслило в манипуляциях его конторы с акциями и в биржевых махинациях вообще.

Благодаря информации Сейтера ФБР арестовало 19 его сообщников, все они признали себя виновными. Прокуратура поэтому не особо нуждалась в его показаниях в суде, но написала судье Глассеру, что Сейтер был бы "эффективным и важным свидетелем".

Международный уровень

В обнародованном "Письме 5К1.1" относительно мало купюр. Большинство сделаны на седьмой странице, где рассказывается о том, как Сейтер помог разоблачить российских организаторов операции по отмыванию денег и аферы с кредитными картами. Их имена замазаны черным.

Для того, чтобы их выявить, он летал на Кипр и в Турцию. По словам прокуроров, без его содействия они вряд ли сумели бы привлечь фигурантов к ответственности.

Последний раздел письма посвящен помощи Сейтера американским разведорганам.

Как писали судье в 2009 году его адвокаты, будучи в Москве, он прослышал, что им интересуется ФБР, и немедленно решил помочь американским спецслужбам, хотя не имел в тот момент никаких гарантий, что эти услуги ему зачтутся.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В 1998 году Сейтер передал ЦРУ информацию об Усаме бин Ладене

Сейтер вышел через московских знакомых на высокопоставленного сотрудника американской военной разведки и бывшего военного атташе в Москве и предложил ему свою помощь.

Благо, как писали судье Кэмпбелл и Камински, у Сейтера были связи с несколькими крупными российскими военными и бывшими сотрудниками КГБ.

Бывший брокер, по словам прокуратуры, почерпнул у них ценную информацию, особенно по Ближнему Востоку, и предоставил ее разведслужбам США.

Начиная с 1998 года, он часто контактировал с бывшим крупным сотрудником КГБ, который теперь торговал оружием и обладал информацией о потенциальных угрозах США, исходивших из Афганистана и некоторых республик Центральной Азии.

Сейтер, как сообщается, поставлял ЦРУ, ФБР и другим ведомствам конкретную, детальную информацию, почерпнутую у этого человека.

В 1998 году он, например, сообщил, что некоторые лидеры афганского Северного Альянса хотят продать ракеты "Стингер" обратно американскому правительству, и даже сообщил серийные номера каждой.

Одновременно он передал конкретную информацию об Усаме бин Ладене, включавшую номер его спутникового телефона и сведения о том, кто снабжает его оружием.

В то же время Сейтер обзавелся другими разведывательными контактами, в частности с неким торговцем драгоценными камнями, имевшим связи и среди талибов, и среди членов Северного Альянса.

Чтобы поддерживать с ним постоянную связь, Сейтер послал ему спутниковый телефон, купленный на деньги ФБР, и передавал в США полученную от него информацию, которая приобрела особое значение после терактов 11 сентября 2001 года.

Эта информация, по словам прокуроров, включала данные:

1) О местонахождении бин Ладена после этих терактов

2) О внутренней структуре и финансовых возможностях "Аль-Каиды"

3) О местонахождении вождя афганских талибов муллы Омара

4) О погибших в результате американских воздушных налетов

5) О заговоре с целью покушения на президента Буша

и 6) О ядерном потенциале Северной Кореи.

Причем Сейтер получал эти сведения не только по спутниковому телефону, а дважды ездил за ними в неспокойные районы Центральной Азии.

Адвокаты Сейтера добавили к этому списку еще несколько моментов.

Он, например, сообщил ЦРУ детали заговора с целью уничтожения самолета с госсекретарем Колином Пауэллом на борту и свел своего источника с представителями Секретной службы США. Сейтер также участвовал в еще одной операции в России.

Бывший военный атташе США попросил его помощи в покупке американцами у России некоей "совершенной противоракетной системы".

Через своих российских знакомых Сейтер получил возможность пройти на закрытый военный объект России, где он изучил эту систему и описал ее потом вышеуказанному американцу.

Работая на ФБР на внутреннем фронте, Сейтер помог ему готовить дело против финансиста Филипа Абрамо, известного в криминальных кругах как "Король Уолл-стрита" и вымогавшего деньги у сейтеровской конторы. Абрамо был осужден и приговорен к пожизненному сроку.

По словам прокуроров, Сейтер предоставил информацию о руководителях российской оргпреступности и роли, которую каждый из них занимал в ее иерархии, а также о бизнес-проектах российских олигархов в Америке и их связях с оргпреступностью.

Он объяснил ФБР технологию афер с автомобильными страховками и подставленными ДТП.

"Во всех этих областях работавшие с Сейтером следователи нашли его надежным, толковым и трудолюбивым человеком", - писали прокуроры, прося судью учесть заслуги Сейтера.

В заключение они охарактеризовали его как "образцового информатора".

Казалось бы, в результате вышесказанного Сейтер должен иметь массу чрезвычайно опасных недругов. Но он отнюдь не скрывается и даже раздает интервью.