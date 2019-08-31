"Посадки начнутся осенью". Зеленский дал интервью по случаю 100 дней на посту президента

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"Я больше не актер и я ничего не боюсь", - заверил Владимир Зеленский в интервью, посвященном 100 дням на посту президента. Интервью на канале "1 + 1" Игоря Коломойского президент Украины дал актеру Станиславу Боклану, игравшему премьер-министра в сериале "Слуга народа" - том самом сериале, в котором сам Зеленский сыграл президента.

Строго говоря, эту беседу вряд ли можно назвать интервью, скорее это короткие диалоги со старым другом на удобные темы.

Все это зрелище сопровождалось шутками, кадрами из сериала и даже разговором про случаи перебора с алкоголем.

Но было и несколько серьезных моментов - критика Виктора Медведчука, рассказ о разговорах с Путиным и языковое законодательство.

О соцсетях

"Сам лично все делаю", - ответил Владимир Зеленский на вопрос, сам ли он пишет комментарии и отвечает на вопросы в социальных сетях.

Первую часть шоу-интервью снимали дома у Зеленского, в кадре появлялись его жена и дочь Александра.

Про супругу

"Я советуюсь с ней по очень сложным вопросам. У нее очень трезвый ум. Нужны люди, которые говорят правду. Не нужно сидеть в теплой ванне, особенно когда ты президент Украины".

Правообладатель иллюстрации ПРЕС-СЛУЖБА "КВАРТАЛ 95" Image caption Алена и Владимир Зеленские

О маме и отце

"Мама как звонила три раза в день, так и продолжает".

"С отцом больше говорим, стали ближе. Говорит вещи, которые от него не слышал много лет... По телефону он мне советует много всего на серьезные темы".

Про велосипед

Закрыв семейную тему, Владимир Зеленский и Станислав Боклан сели в автомобиль и поехали на Банковую.

"Почему не на велосипеде?" - спрашивает Боклан, тут же показывают кадры из сериала "Слуга народа".

"Сложный вопрос. Я с этим боролся. Мне не разрешают. Пока есть реальная... не буду говорить фамилии, от кого есть реальная опасность. Было несколько примеров, когда, образно говоря, совсем было опасно".

О перекрытии дорог

"Мы обещали ничего не перекрывать. Мы не перекрываем".

Тут же представители государственной охраны рассказывают, что во время визита премьер-министра Израиля дороги в Киеве перекрыли по инициативе израильской стороны.

Про самолеты

"Не летают в зону АТО рейсовые самолеты", - говорит Зеленский, объясняя, почему не продает президентские самолеты.

Они нужны для выполнения обязанностей президента. Отказаться от них нельзя по объективным причинам.

Про Богдана

Правообладатель иллюстрации FACEBOOK/ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ Image caption Владимир Зеленский и Андрей Богдан на пляже

Станислав Боклан и Владимир Зеленский обыграли тему скандалов вокруг председателя администрации президента Андрея Богдана - его ссоры с журналистами и свадьбу во Франции в День независимости.

"Он такой нетерпеливый человек. Он не может угомонится. Говорю ему, что ты постоянно в "Фейсбуке" и "Инстаграме" выставляешь, чего ругаешься с журналистами... Он должен успокоиться... А влиять на меня очень сложно. Правда, что он иногда дает очень креативные мысли... Я ему говорю: Андрей, успокойся ".

За отдых на День Независимости в Сен-Тропе Зеленский Богдана критикует, но достаточно мягко.

"Слышал и даже видел. Богдан ушел в отпуск. Я не знал, куда уехал. Это было не 24 августа, он поехал за 5 дней до этого. Я ему подписал. Я ему позвонил и сказал, что он не прав в этой ситуации... Нарушил закон? Нет".

О переезде с Банковой

За сто дней у власти Владимир Зеленский передумал переезжать с Банковой в другое помещение. Об этом в шоу сообщил сам Андрей Богдан.

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"Мы не можем найти на сегодняшний день вариант переезда", - сказал Богдан.

Предложения переезда администрации в "Украинский дом", по его словам, требуют времени на подготовку, также возникают вопросы, касающиеся секретности, связи и безопасности.

Еще сто дней назад о переезде офиса Зеленского с Банковой говорили уже почти как о деле решенном.

О Путине

"У нас нет никаких отношений с Путиным", - коротко ответил Зеленский на вопрос о двух звонках президенту России.

Первый раз он позвонил, потому что видел решение трибунала в отношении украинских моряков: время шло, а ребят не возвращали.

Зеленский жаловался, что многие отговаривали его звонить президенту России. "Для них не дай Бог вернутся моряки - после разговора Зеленского с Путиным".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Третий разговор Зеленского с Путиным должен состояться во время встречи в "нормандском формате"

"Мы познакомились, был разговор 30 минут. Говорили о возвращении наших ребят, следующих шагах, положении и войне на Донбассе. Он делился информацией, которой обладает. Я делился той, которую знаю я. У нас разная информация о том, что происходит на Донбассе", - пожаловался президент.

Во время первого разговора якобы было условлено, каким образом и в какой срок должны вернуть моряков. Почему не вернули и когда это должно было произойти, Зеленский не сказал, а Боклан не спросил.

Второй раз Зеленский позвонил Путину после гибели четырех украинских морпехов во время перемирия.

"Говорю - договорились о прекращении, а там такое происходит. Уточняли и шаги по поводу возвращения ребят и не только моряков".

И снова - ничего о том, когда должен был быть обмен.

"Продолжим разговор третий раз - в "нормандской формате" будет личная встреча", - пообещал Зеленский.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Владимир Зеленский намекнул, что у партии Виктора Медведчука могут быть проблемы

Про антироссийскую риторику и Медведчука

"Я ничего не боюсь. Не интересует политический рейтинг", - парировал Зеленский, когда его спросили, не боится ли он, что из-за недружественных к России заявлений у него в некоторых регионах упадет рейтинг.

Здесь он плавно перешел на критику "кума Путина" Виктора Медведчука и его партии, которая прошла в парламент на пророссийских лозунгах.

"Партия господина Медведчука - еще большой вопрос, это его партия, или это временное объединение, и кто за этим стоит. Есть большой вопрос, откуда у них деньги на финансирование партии, на финансирование каналов? У нас есть ответы, объемы, откуда и из какой страны они все это получают. И это будет очень громкая история, которая очень плохо закончится", - сказал Зеленский.

ВВП и контрабанда

Станислав Боклан в роли журналиста и старого друга иногда начинал очень смешные диалоги.

Особенно, когда заявил, что в "Фейсбуке" пишут о росте ВВП из-за того, что перестали воровать.

"Они очень боятся. Действительно, на таможне и границе в разы уменьшилась контрабанда. Стоят и не знают, куда нести", - похвастался Зеленский.

"Покончим с контрабандой, когда будут реформированы таможня и налоговая. Это будет до конца 2019 года, прибьем контрабас".

"Интервью-шоу" хорошо приправили не только репликами сотрудников АП, но и похвальными рассказами бывших руководителей государства - Леонида Кучмы, Леонида Кравчука и Виктора Ющенко. Все они так или иначе хвалили стиль правления Зеленского.

Петр Порошенко в этой компании не появился.

Про посадки

"Я думаю, что осенью все начнется", - спрогнозировал Зеленский начало посадок, одно из своих предвыборных обещаний.

Главные предпосылки для этого - новый генпрокурор и начало работы антикоррупционного суда уже 5 сентября.

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Про язык

Между шутками в диалогах с Бокланом, Зеленский сделал серьезное заявление о языковом законодательстве.

Фактически, он пообещал появление закона, который должен усилить позиции национальных меньшинств. Хотя напрямую и не сказал, что он будет защищать русский язык.

"Должен быть законопроект о защите прав меньшинств, все должно быть выписано. Их язык и вера... Надо защищать права меньшинств, найти модель".

Про алкоголь

И уже в самом конце, оценивая первые сто дней, Владимир Зеленский заявил Боклану, что уже чувствует себя президентом и не хотел бы все переиграть.

"Я больше не актер", - заявил президент.

Веселый вопрос в интервью был об алкоголе.

Боклан напрямую спросил, напивался ли президент в первые 100 дней.

"Было, - признал он, - но я на ногах". "В стельку - это не наш план", - заявил Зеленский. Такое людям должно нравиться.

Как юбилейное шоу это интервью было на достаточно высоком уровне. Как интервью с четкими ответами на сложные вопросы - это не про сегодняшний вечер.