Власти Аргентины ввели в стране валютный контроль. Чем грозит кризис?

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Власти Аргентины ввели валютный контроль, рассчитывая стабилизировать рынки в условиях углубляющегося финансового кризиса. Правительство страны решило ввести ограничения на покупку валюты после резкого падения курса песо.

Для покупки валюты и осуществления переводов за границу аргентинские компании должны будут получить разрешение центрального банка на продажу песо.

Аргентина пытается отсрочить платежи в счет долга Международному валютному фонду, чтобы справиться с финансовым кризисом.

Что говорит правительство?

В официальном заявлении правительства Аргентины, распространенном в воскресенье, говорится, что "ряд экстренных мер, направленных на нормальное функционирование экономики и поддержку деловой активности, уровня занятости и защиты потребителей", имел неизбежный характер.

В центральном банке заявили, что эти меры необходимы для поддержки стабильности курса национальной валюты. Также в ЦБ пояснили, что физическим лицам потребуется специальное разрешение на покупку более 10 тысяч долларов в месяц.

Ограничительные меры введены до конца этого года.

Что спровоцировало кризис?

Финансовый кризис в Аргентине усугубился после проигрыша действующего президента Маурисио Макри левому кандидату на предварительных выборах в августе. После того, как стало ясно, что ориентированному на бизнес правительству Макри, вероятно, придется уйти после выборов в октябре, национальная валюта обрушилась.

Макри выиграл президентские выборы в 2015 году, обещая стимулировать экономику либеральными реформами. Но страна пребывает в глубокой рецессии: уровень инфляции в Аргентине - один из самых высоких в мире, за первую половину 2019 года он достиг 22%.

В первом квартале экономика страны сократилась на 5,8% после падения на 2,5% по итогам 2018 года. За прошлый год в Аргентине стало на 3 млн больше бедных.

Как будут восприняты меры?

Простые аргентинцы традиционно скептически относятся к песо, стремясь при первой возможности перевести их в доллары.

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Финансовые институты в Аргентине также не пользуются доверием, поэтому доллары в основном хранятся под матрасами.

По стране ходят анекдотические истории о людях, которые закапывают деньги в саду, замуровывают в стены или прячут их в вентиляции - иногда с катастрофическими последствиями.

Тем не менее, если принять во внимание историю инфляции и волатильности песо, возможно, эти люди в чем-то правы.

Но из этого следует, что ограничения на покупку долларов произведут на население громадный психологический эффект.

Какие меры Аргентина вводила раньше?

Ограничение в 10 тысяч долларов выглядит щедрым, если сравнивать его с действиями прежних правительств. В памяти аргентинцев до сих пор живы воспоминания о том, как в 2001 году был введен годичный запрет на снятие долларов с банковских счетов.

Единственная попытка покончить с зависимостью аргентинцев от доллара была предпринята в 1990-х годах правительством президента Карлоса Менема, когда курс был привязан песо к доллару на законодательном уровне.

Но это лишь привело к перегрузке финансовой системы и экономическому краху 2001-2002 годов.

Чем грозит аргентинский кризис?

Власти страны пытаются избежать дефолта, который может стать уже пятым за последние 30 лет.

На прошлой неделе правительство объявило, что будет договариваться о реструктуризации долга МВФ.

Рейтинговые агентства, включая Standard & Poor's и Fitch, расценили это как дефолт и понизили кредитные рейтинги Аргентины.

Что бы ни случилось с Аргентиной, риски для других стран минимальны, считают аналитики.

Скорее всего, не пострадают даже остальные рынки Латинской Америки. Куда большую угрозу представляют американо-китайская торговая война и замедление глобального экономического роста.