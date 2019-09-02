За кулисами. Звезды театра и кино перед выходом на сцену

Правообладатель иллюстрации Simon Annand

Те полчаса, что остаются у актера до выхода на сцену, драгоценны. В это время нужно собраться, настроиться и закончить грим. Особая магия этих минут всегда завораживала фотографа Саймона Аннанда.

Он больше 30 лет снимает звезд в гримерках перед спектаклями. Снимки из этой серии вошли в проект "Половина".

В отличие от киносъемок, где актер может долго ждать, пока его вызовут, в театре от него требуется быть готовым к определенному времени, это повторяется изо дня в день, и избежать этого невозможно, говорит Аннанд.

Фотограф рассказывает, что во время съемок он старается вести себя настолько тихо, насколько это возможно, чтобы не нарушать рабочий ритм актеров.

Он рассказал Би-би-си о подборке своих снимков.

Правообладатель иллюстрации SIMON ANNAND

Джиллиан Андерсон в театре "Янг-Вик" перед спектаклем "Трамвай "Желание" по пьесе Теннесси Уильямса. 2016 год

Она играла хрупкую южную красавицу Бланш Дюбуа.

Аннанд: "За эту постановку она выиграла награду Evening Standard лучшей актрисе и создала собственный образ Бланш. Фотосессия продолжалась всего четыре минуты, но этого было достаточно. Джиллиан такова, что почти все ее действия просятся в кадр. В этом случае в момент ее перевоплощения я понял, почему ей была интересна эта роль".

Правообладатель иллюстрации Simon Annand

Кейт Бланшетт в театре "Олбери" перед спектаклем "Изобилие" по пьесе Дэвида Хэйра. 1999 год

Бланшетт играла роль Сюзанны Траэрн в послевоенной драме, действие которой охватывает 20 лет.

Аннанд: "Это первая фотография Кейт, которую я сделал. Она зашла в гримерку, скрутила сигарету и начала обдумывать спектакль. Фотография сделана через зеркало. Я всегда говорю, что Кейт - моя любимая модель, она не прогоняла меня даже в те моменты, когда ей нужна была приватность. Ее открытость и готовность продолжать съемки - это, на мой взгляд, одно из главных ее достоинств как актрисы".

Правообладатель иллюстрации Simon Annand

Джуд Лоу перед спектаклем "Гамлет" в Театре Уиндема. 2009 год

Лоу играл принца Датского в современной постановке классической шекспировской пьесы.

"Джуд был очень популярным ведущим актером. А портрет Фреда Астера в гримерке - как антидот против всех трудностей, с которыми сталкиваешься, играя беспокойного датчанина.

Актеры часто говорят, что чем более насыщен образ (а Гамлет - один из самых сложных), тем больше необходимо создать за кулисами более легкую атмосферу. В тот вечер атмосфера была вполне игривая, и на снимке актер начинает входить в образ всего за несколько минут до выхода на сцену".

Правообладатель иллюстрации Simon Annand

Фиби Уоллер-Бридж в театре "Алмедиа" в 2010 году перед спектаклем "Веревка" Патрика Гамильтона

Уоллер-Бридж играла Лейлу Арден в триллере, действие которого происходит в конце 20-х годов.

"Впервые мне повезло сфотографировать Фиби за несколько лет до этого в театре "Буш". Она оставляет яркое и освежающее впечатление. Неслучайно ее обожают многие, кто знает ее работы".

Правообладатель иллюстрации Simon Annand

Дама Джуди Денч в театре Ноэля Кауарда в 2013 году в пьесе "Питер и Элис" Джона Логана

Вместе с Беном Уишо Денч играла в пьесе, посвященной потере и скорби.

"Этот снимок сделан после разговора с великой актрисой о ее покойном муже Майкле Уильямсе, которого она очень любила. Джуди всегда поддерживала мой проект, за что я ей бесконечно благодарен. Для меня большая честь наблюдать за ней в момент погружения в себя, и мне казалось, что ее рука вытянута, чтобы обнять нечто очень дорогое, но в то же время отсутствующее".

Правообладатель иллюстрации Sim on Annand

Том Харди в пьесе "Торжество" Дэвида Элдриджа в театре "Алмедиа" в 2004 году

Харди играет роль Майкла в постановке по одноименному датскому фильму, посвященной долгосрочным последствиям жестокого обращения с детьми.

"Он читает сценарий фильма "Миссия невыполнима"... Люди часто поражаются тому, как Том выглядел в те годы. Он был абсолютно уверенным в себе, готовым строить свой будущий успех. Этот эффект присутствия невозможно не заметить".

Правообладатель иллюстрации Simon Annand

Шила Атим в мюзикле "Девушка из северной страны" Конора Макферсона в театре Ноэля Кауарда в 2018 году

Атим играла Марианну Лэй в мюзикле по мотивам песен Боба Дилана, действие которого происходит зимой во время Великой депрессии в США.

"Шила станет знаменитой благодаря своей роли в приквеле к "Игре престолов". Весь театральный мир наблюдал за ее восхождением к славе в последние несколько лет. У нее ангельский голос, с ней легко работать, и она заслуживает того признания, которое, несомненно, вскоре заработает".

Правообладатель иллюстрации SIMON ANNAND

Стивен Фрай в "Двенадцатой ночи" в театре "Глобус" в 2012 году

В шекспировской комедии Фрай играет Мальволио.

"Роль Мальволио была для Стивена первой после того, как ему пришлось уйти из спектакля "Сокамерники" в Вест-Энде - на него внезапно напала боязнь выступлений на публике. Казалось очаровательным и удивительно смелым выбрать сложную постановку для своего возвращения на сцену. Еще один триумф в длинной череде английских типажей, которые он создал для зрителей".

Правообладатель иллюстрации Simon Annand

Колин Фирт в спектакле "Одинокая дорога" Кристофера Феттса в Олд Вике в 1985 году

Фирт играл Феликса в драме, действие которой происходит в Вене в начале ХХ века.

"До того, как стать звездой в кино и на телевидении, Колин Фирт играл в театре. Есть такие актеры, появление которых на сцене не оставляет сомнений, что им просто природой назначено передавать те или иные аспекты человеческой натуры. Фирт - один из них. Театр много потерял от того, что это прекрасный актер нечасто появляется на сцене".

Правообладатель иллюстрации Simon Annand

Энтони Хопкинс в Национальном театре в пьесе "Правда" Дэвида Хэйра и Говарда Брентона в 1986 году

Хопкинс играл Ламберта Ле Руа - медиамагната вроде Руперта Мердока в сатирической комедии о жизни британских газетчиков.

"Тольк что вернувшись после долгой жизни в Америке, он готовится предстать на сцене в пьесе "Правда". Как и у многих других кинозвезд, хорошо смотрящихся в кадре, его голова кажется непропорционально большой по отношению к плечам.

Первоначально он отказался от съемки. Но я напомнил ему о его высоком положении и о моем намерении продвигать идею театра как живого выступления. Ему понравилась моя решимость не сдаваться, и он с энтузиазмом согласился на двухчасовой сеанс. В те годы фотосессия сопровождалась интервью, и на нижнем правом снимке виден маленький диктофон".

Правообладатель иллюстрации Simon Annand

Мира Сайал в постановке "Энни" в театре Пикадилли в 2017 году

Сайал сыграла грозную хозяйку детского дома мисс Ханниган в классическом мюзикле.

"Я всегда хотел понять, почему актер или актриса выбирают ту или иную роль, и потом наблюдать, как именно он или она оживляют ее.

Макияж для Миры в роли мисс Ханниган, жестокой алкоголички, ненавидящей детей, - идеальная комбинация, чтобы передать ее ужасный характер, но он также добавляет определенную привлекательность. В конце концов, сатана был ангелом, который был изгнан с небес, а затем попытался утащить всех остальных ангелов с собой в ад".

Правообладатель иллюстрации Simon Annand

Дэвид Теннант в пьесе "Соперники" Ричарда Шеридана в Королевской шекспировской труппе в 2001 году

Теннант сыграл Джека Абсолюта в этой классической комедии ошибок 1775 года в пяти действиях, рассказывающей историю романтических трудностей Лидии Лэнгвиш.

"Актриса Розалинда Найт, мать директора театра Марианны Эллиот, как-то сказала, что в недрах шекспировской труппы открылся новый яркий талант. Ее рекомендации пользовались авторитетом, и ценой немалых усилий ему организовали пробы. Камера любит быстрый и причудливый интеллект".

Выставка "Половина" открывается 7 сентября 2019 года в театре Лоренса Батли и продолжится до февраля.