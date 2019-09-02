Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ник Уорд был спасен военными моряками

Ник Уорд стал участником регаты Фастнет-Рок в 1979 году, которая закончилась трагедией. Тогда в результате шторма погиб 21 человек. Ник стал последним спасенным из яхтсменов, проведя много часов на борту оставленной экипажем яхты рядом с телом мертвого товарища. Вот его история.

"Последнее, что я помню - гигантскую волну у меня за спиной, выше, чем многоэтажный дом", - рассказывает Ник Уорд, английский яхтсмен, который в 1979 году стал невольным участником крупнейшей трагедии в истории яхтенного спорта.

Тогда сильнейший шторм погубил 15 участников парусной гонки, которые отправились от берегов Англии к Ирландии, а также еще шестерых других моряков, которые не принимали участие в регате.

Гигантская волна обрушилась на яхту Ника, и он лишился сознания. Придя в себя, он понял, что полностью дезориентирован.

Один в море

Он обнаружил, что спасательная шлюпка исчезла, а на борту яхты никого не осталось.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Из 303 яхт, которые приняли участие в регате, 75 перевернулись, 24 были оставлены экипажами и пять затонули

"Первое, о чем я подумал, - куда все делись? - вспоминает Ник. - Затем я огляделся вокруг и заметил в воде Джерри Уинкса, одного из членов экипажа".

"Он был без сознания, но еще жив. Я вытащил его на палубу и попытался сделать ему искусственное дыхание. Но он так и не пришел в сознание, его губы всё больше синели, он пробормотал несколько слов о жене и скончался".

Всё это случилось четыре десятилетия назад, но те события до сих пор живы в памяти Ника.

"Я до сих пор просыпаюсь среди ночи с тем же чувством ужаса и одиночества", - говорит он.

В радиопрограмме Outlook Всемирной службы Би-би-си Ник рассказал о своей страсти к приключениям и бедствии, которое постигло его 40 лет назад.

Он с детства увлекался морем. Он вырос на южном побережье Англии и рано начал выходить в море, сначала на небольших лодках, а после обучения - на парусных яхтах.

"Я с раннего детства мечтал принять участие в регате Фастнет-Рок", - вспоминает Ник.

Правообладатель иллюстрации Nick Ward Image caption Ник Уорд вспоминает о том, как остался один в открытом море

И вот в возрасте 23 лет он получил возможность принять участие в этой океанской регате. Он стал членом экипажа из шести человек девятиметровой яхты "Грималкин".

Начало гонки

В августе 1979 года более 300 яхт с 2,5 тысячами яхтсменов на борту отплыли из порта Кауэс на острове Уайт, направляясь в сторону Фастнет-Рок. Крошечный скалистый островок на южной оконечности Ирландии дал название престижной гонке, проходящей каждые два года.

Участникам соревнования предстояло проделать путь почти в тысячу километров.

Но Ник Уорд вскоре заметил, что с погодой происходит что-то неладное.

"Море выглядело, как будто на него что-то давило. В воздухе висело ощущение тревоги. Ветер становился всё сильнее, а волны - всё более крутыми, высокими и яростными".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ник Уорд с детства мечтал принять участие в регате Фастнет-Рок

Члены экипажа с нарастающим беспокойством слушали сводки погоды, которые передавали французские и британские радиостанции.

"Мы все облачились в штормовое снаряжение. Затем нас настиг первый удар шторма. Это был нокдаун - мачта легла на воду почти горизонтально. Нас всех сбило с ног".

SOS

Вскоре волны стали захлестывать яхту и она стала неуправляемой. Чувствуя опасность, шкипер яхты решил послать сигнал бедствия - он означает, что любое судно в этом районе обязано прийти на помощь попавшим в беду морякам.

К этому времени береговые службы уже развернули в море масштабную спасательную операцию.

В воздух были подняты вертолеты, спасательные самолеты, а в район шторма направился военный фрегат, чтобы помочь в поисках уцелевших моряков.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Было объявлено о пропаже 85 моряков

Но шторм не стихал. Ник Уорд оказался на борту покинутой экипажем яхты в полном одиночестве. Огромные волны швыряли его суденышко вверх и вниз как щепку, и ему ничего не оставалось, кроме как покорно ждать помощи, погрузившись в собственные мысли.

Эпилепсия

"У меня в голове звучали слова отца - он говорил, что мне надо перестать бояться и собраться с духом", - рассказывает Ник.

Сделать это Нику было непросто. В возрасте 15 лет он пережил кровоизлияние в мозг и какое-то время провел в инвалидном кресле.

Он поправился, но у него время от времени случались эпилептические приступы.

Во время шторма волна смыла в море запас его лекарств, и Ник боялся повторения припадка.

Разговор с мертвым другом

"Я продолжал обращаться к Джерри, хотя я знал, что он мертв и меня не слышит, - вспоминает Ник. - Я рассказывал ему, что происходит, просто чтобы не сойти с ума".

"Я привязался к поручням на корме яхты, а в голове у меня звучала рок-музыка".

Запаса продовольствия у него не было. Была только банка со сгущенным молоком, которую он растянул на 12 часов. Он постепенно слабел от усталости и измождения.

Спасение

Ник даже не заметил вертолета, который приблизился к яхте со стороны кормы.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Регата Fastnet сохраняет свою популярность

Сохранились кинокадры, запечатлевшие момент спасения Ника.

На них видно, что Ник сидит в рубке и смотрит перед собой - вертолета он не замечает и не делает попыток привлечь к себе внимание.

Эти на удивление спокойные кадры запечатлели одинокого человека, который безучастно ожидает своей участи посреди разбушевавшегося океана.

Когда на борт яхты был спущен спасатель, Ник не знал, что ему сказать.

"Он хотел меня прицепить к тросу, но я заявил ему, что сначала мне нужно найти паспорт. Ясно, что я был не в себе. Я весь промок и закоченел от холода".

Судьба экипажа

Ника доставили на берег в больницу, где он узнал о том, что случилось с другим членами экипажа его яхты.

Потерявший сознание шкипер был смыт волной за борт и утонул. Трое остальных яхтсменов покинули яхту на спасательном плоту, который в течение нескольких жутких часов носили волны, прежде чем их обнаружили спасатели.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Трагедия 1979 года привела к принятию новых стандартов безопасности в парусном спорте

"Я узнал впоследствии, что остальные члены экипажа решили, что меня и Джерри уже не спасти, - вспоминает Ник. - Но я не сержусь на них".

Ник говорит, что не испытывает ни гнева, ни огорчения.

"В больнице я попросил дать мне бумагу и записал всё, что со мной случилось".

Возвращение памяти

Из 303 яхт, которые приняли участие в регате, 75 перевернулись, 24 были оставлены экипажами и пять затонули.

Правообладатель иллюстрации Nick ward Image caption Ник Уорд принял участие в регате Фастнет-Рок снова в 2009 году

По словам Ника, в течение многих лет он не мог заставить себя говорить о том, что с ним случилось в море.

Но затем ему предложили написать о пережитом книгу, и все воспоминания, которые он хранил в себе, вылились на ее страницы, что стало неожиданностью и для него, и для его близких.

В 30-ю годовщину регаты Ник Уорд принял участие в гонке Фастнет-Рок снова, на этот раз в составе экипажа более крупной яхты.

Шторм 1979 года привел к принятию новых требований к безопасности океанских регат и парусных соревнований.

Несмотря на гибель яхтсменов, регата Fastnet остается одной из самых престижных гонок в парусном спорте.