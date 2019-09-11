Остров Даманский. За что СССР и Китай воевали в 1969 году?

Правообладатель иллюстрации TASS via Getty Images Image caption Советский пограничник на правом берегу Уссури. Напротив - остров Даманский (1969 год)

50 лет назад закончилась острая фаза российско-китайского конфликта из-за острова Даманский.

11 сентября 1969 года самолет советского премьера Алексея Косыгина, возвращавшегося с похорон вьетнамского лидера Хо Ши Мина, сделал остановку в Пекине. Косыгин и его китайский коллега Чжоу Эньлай провели в аэропорту блиц-переговоры и решили оставить спорную территорию необитаемой.

В боях на Даманском за полгода до этого погибли 58 советских военнослужащих, 94 были ранены. Число жертв с китайской стороны скрыто по сей день. По разным данным, их было от 100 до 300.

16 мая 1991 года по новому пограничному соглашению Даманский был передан Китаю.

История и право

Вытянутый с севера на юг островок площадью 0,74 га, который в Китае называли Чжэньбаодао, а в России и СССР Даманским по фамилии утонувшего в тех местах в 1888 году инженера-путейца, находится вблизи китайского берега Уссури в 230 км южнее Хабаровска. В сильные паводки остров полностью скрывался под водой.

В международном праве с 1919 года действует норма, согласно которой пограничные реки делятся по фарватеру.

Но в Пекинским договоре от 14 ноября 1860 года между Российской и Цинской империями граница была проведена по левому (китайскому) берегу Уссури. Формально, китайцы не имели права даже плавать по реке и ловить в ней рыбу.

С одной стороны, как говорилось в этом документе, "граничная линия навеки не должна быть изменяема". С другой стороны, мировая практика в данном случае работала на Китай.

К тому же до 1915 года Даманский вообще являлся не островом, а мысом. Потом река подмыла китайский берег и образовалась неширокая протока.

Начиная с 1962 года, в Пекине стали называть договоры с царской Россией неравноправными и навязанными и заявлять о претензиях на часть Забайкалья и Приморье. Применительно к СССР в китайской пропаганде закрепилось клише "социал-империализм".

Правообладатель иллюстрации Sovfoto via Getty Images Image caption Перед очередной дракой (Даманский, январь 1969 года)

Примерно тогда же китайские крестьяне (или люди, называвшие себя таковыми) начали заходить на Даманский и демонстративно косить там траву (трава действительно была хороша).

Советские пограничники всякий раз высаживались на остров и прогоняли их прикладами и дубинками. С китайского берега мощные репродукторы в это время по-русски клеймили "ревизионистов".

В изложении китайской стороны военнослужащие СССР вторгались на китайскую территорию и избивали мирных трудящихся.

Шутки кончились

2 марта 1969 года в 10:20 пограничники-наблюдатели доложили на заставу "Нижне-Михайловка", что на Даманский переправляются около 30 китайцев.

Случай казался рутинным. 32 пограничника во главе с начальником заставы Иваном Стрельниковым в 10:45 высадились на острове. Там их встретили порядка 70 китайских военнослужащих с автоматами и карабинами, которые ночью незаметно перебрались на Даманский.

В ответ на традиционное требование "покинуть территорию СССР" они открыли огонь и сразу убили 17 пограничников во главе со Стрельниковым.

На звуки выстрелов с соседней заставы подошло моторизованное подкрепление во главе со старшим лейтенантом Валерием Бубениным.

Бой продолжался примерно до часа дня и закончился отступлением китайцев.

Правообладатель иллюстрации TASS via Getty Images Image caption Виталий Бубенин стал Героем Советского Союза и дослужился до генерала

После ранения Бубенина командование принял младший сержант Юрий Бабанский.

Погиб 31, ранены были 14 советских пограничников.

Две недели стороны подтягивали в район армейские части и обменивались информационными залпами. 4 марта "Правда" вышла с передовицей "Позор провокаторам!", а "Жэньминь жибао" - "Долой новых царей!".

14 марта боевые действия возобновились. Китайские солдаты снова высадились на острове. Советский отряд численностью 418 человек с пятью танками и 11 БТР вытеснил их оттуда. На следующий день китайская пехота при поддержке артиллерии и минометов в двухчасовом бою заняла остров.

Погиб начальник Иманского погранотряда полковник Демократ Леонов, застреленный при попытке выбраться из подбитого танка. Другой танк, провалившийся под лед, китайцы потом вытащили и хранят в музее в Пекине.

В 17:00 15 марта командующий Дальневосточным военным округом Олег Лосик приказал применить новейшее и секретное на тот момент оружие - установки "Град".

Реактивные снаряды смели с острова все живое. На том боевые действия, не считая отдельных перестрелок, закончились.

Сейчас Даманский снова превратился в полуостров. Зато в Ярославле при впадении Которосли в Волгу появился новый остров Даманский - в память о тех событиях.

Их 50-летний юбилей и в России, и в Китае отметили скромно.

Мнения экспертов

Би-би-си: Кто же был прав - юридически и морально?

Владимир Корсун, доцент кафедры востоковедения МГИМО: Немного истории. Пекинский договор 1860 года подписали российский посланник Николай Игнатьев и 24-летний брат богдыхана Сяньфэна Айсингоро Исинь, известный в Европе как великий князь Гун.

Китай только что проиграл Вторую опиумную войну, британские и французские войска подошли к Пекину и предъявили ультиматум, угрожая в противном случае сжечь Запретный город, император бежал. Граф Игнатьев выступил посредником и в качестве платы за это договорился о границе по левому берегу Уссури, проведя ее на карте красным карандашом. Ее иногда так и называли - "линией Игнатьева".

Би-би-си: Значит, основания считать договор несправедливым у Китая имелись?

Владимир Корсун: Очень жаль, что не удалось решить, в принципе, очевидный вопрос спокойно и по-деловому, и в результате погибли люди. Слава богу, не вылилось в большую войну.

Би-би-си: В 1950-х годах СССР добровольно передал Китаю Порт-Артур, Дальний и КВЖД. Можно предположить, отдал бы и Даманский, но тогда Пекин про него не вспомнил. Проблема возникла через 10 лет. Почему?

Владимир Корсун: В апреле 1969 года состоялся IX съезд компартии Китая, считающийся точкой окончания "культурной революции". Видимо, пришло время переключить внимание с внутренних врагов на внешних.

Би-би-си: События вокруг Даманского происходили на фоне более обширных территориальных претензий. Не объясняется ли тогдашняя советская неуступчивость опасением создать "эффект домино"?

Владимир Корсун: В феврале 1964 года начались консультации по пограничному вопросу. СССР соглашался на раздел по фарватерам Амура и Уссури.

Правообладатель иллюстрации TASS via Getty Images Image caption Российские пограничники у обелиска павшим

Однако 10 июля Мао Цзэдун на встрече с японскими социалистами озвучил притязания на полтора миллиона квадратных километров территории, сказав, что мы, мол, пока их официально не предъявляем, но все помним.

Китайская сторона захотела включить в уже подготовленный документ пункт о признании пограничных договоров между Китаем и царской Россией неравноправными. По их словам, речь шла не о реальном требовании, а лишь об исторической справедливости, но кто знает, что случится завтра? В итоге ничего не подписали.

Би-би-си: Летом 1969 года известный на Западе журналист Виктор Луи, живший в Москве, но сотрудничавший исключительно с иностранной прессой, писал, что в СССР рассматривается возможность ядерного удара по Китаю. Это была правда или вброс с целью припугнуть китайцев?

Владимир Корсун: Впоследствии были утечки и из госдепа, и из российских источников, будто бы в августе 1969 года Москва зондировала почву: как Вашингтон отнесется к тому, что мы прекратим китайскую ядерную программу, в частности, разбомбим полигон Лобнор, где они в 1964 году испытали свой первый заряд? Последний раз эта тема всплыла, если не ошибаюсь, в 2010 году. Насколько серьезными являлись намерения, судить трудно.

Би-би-си: Многие авторы, особенно китайские, утверждают, что события на Даманском изменили всю мировую конфигурацию, подтолкнув КНР к сближению с Америкой.

Владимир Корсун: Скорее, Мао использовал их, чтобы обосновать новый курс в глазах своей номенклатуры и населения.

В преамбуле к новому уставу КПК, принятому на IX съезде, главным внешним врагом был назван "социал-империализм". Вряд ли акценты могли резко сместиться за считаные дни.

Китайцев сильно напугали чехословацкие события за год до Даманского. У американцев и европейцев появление советских танков на Вацлавской площади не вызвало особого шока - а чего ждать от коммунистов? Кто действительно был потрясен, так это китайцы. На всякий случай эвакуировали из сравнительно близкого к советской границе Пекина архивы и особо важных заключенных, и вообще, с этого момента к "угрозе с Севера" относились очень серьезно.

Би-би-си: В 1991 году Даманский без войны сделался китайским, а в 2004 году был подписан договор об окончательной демаркации границы, согласно которому Китай получил территорию почти в 500 раз больше Даманского. Как вы относитесь к этим решениям?

Владимир Корсун: Лучше поздно, чем никогда.

Лю Сид, эксперт по китайско-российским отношениям: Конфликт вокруг острова Чжэньбаодао имел долговременные последствия. Китай начал видеть в СССР не только социалистическую страну, ставшую на путь ревизионизма, но и "нео-царскую" империю, более угрожающую и опасную, чем Америка.

Были внесены масштабные изменения в стратегию. В военном плане Китай сконцентрировал усилия на подготовке к отражению атаки с севера, а во внешней политике занялся поиском союзников. Связь между событиями 1969 года и сближением с Соединенными Штатами при Никсоне очевидна.

Сюй Янь, профессор истории: Решение провести на острове Чжэньбаодао операцию силами трех рот и создать для этого специальное командование было принято Центральным военным советом КПК 19 февраля 1969 года.

Бывший командующий Шэньянским военным округом Чэнь Силян вспоминал, что подготовка началась примерно за три месяца. Из состава трех полевых армий были сформированы три разведроты по 200-300 человек в каждой. Все офицеры имели боевой опыт. Проводились дополнительные тренировки.

15 марта Мао Цзэдун получал информацию о ходе боя и отдавал распоряжения. Командующие всех восьми военных округов в тот день находились в Пекине, и Чэнь Силян руководил по телефону из комнаты связи в гостинице для высших военных.

На IX съезде КПК в апреле Мао Цзэдун выдвинул лозунг "Крепить единство, готовиться к войне". Новый курс положил конец внутренней смуте, хунвэйбинов начали отправлять в сельскую местность, страна стала возвращаться к более или менее нормальной жизни.