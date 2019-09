Правообладатель иллюстрации Wesley Hamilton

Уэсли Хамилтон из американского города Канзас-Сити уверяет, что он благодарен человеку, который выстрелил в него несколько раз, едва не убил и оставил парализованным на всю жизнь.

Спустя несколько лет он встретился со стрелком лицом к лицу. И не только простил его, но и поблагодарил, ведь его жизнь изменилась - и изменилась к лучшему.

До того как Хамилтона подстрелили, он торговал наркотиками и был твердо убежден, что его рано или поздно убьют - такая это профессия.

Тяжелое ранение и частичный паралич изменили его жизнь.

Сейчас ему 31, он получил титул чемпиона по бодибилдингу на колясках, добился хороших результатов в соревнованиях по кроссфиту.

Он постоянно улыбается, чего не ожидаешь от человека, который стоял на пороге смерти, был парализован и провел несколько лет прикованным к постели.

"Я не могу не улыбаться! Я все время улыбаюсь. Перестаю, наверное, разве что во сне. Но, может быть, и во сне я улыбаюсь!" - говорит он Би-би-си.

Переломный момент

Так было не всегда. Его позитивный подход к жизни появился после случая, который изменил всё. Когда Уэсли было 24 года, в него выстрелили из пистолета. Несколько раз.

"Это лучшее, что было в моей жизни!" - говорит он.

Для того, чтобы понять, почему он так считает, нужно знать о его прошлом.

В юности Уэсли жил в бедном районе, у семьи было мало денег, а самыми успешными (на вид) людьми в этой среде были наркоторговцы. К тому же он был толстоват - и очень этого стеснялся.

Результат: он решил стать похожим на бандита, покрыл свое тело татуировками и стал жить согласно правилам жизни гангстеров.

В 16 лет он забросил школу, бродил по улицам и промышлял мелкими аферами. К 20 годам стал торговать наркотиками, решив, что это единственный способ заработать реальные деньги.

Выстрел

"Я пошел в гости к своей бывшей подружке. С ней был какой-то мужчина, и мы начали ругаться. Все было очень эмоционально, и помню, что где-то через полчаса я понял, что оставаться не имеет смысла. Вышел из дома, и когда я приближался к своей машине, какой-то человек несколько раз выстрелил мне в живот. Я его никогда раньше не видел", - говорит Уэсли.

"Когда в меня попала первая пуля, это казалось чем-то нереальным. Время как бы замедлилось - как в кино, когда видишь на экране медленно летящую пулю - именно так это и было. Когда он выстрелил второй раз, я сразу же просто упал, а перед глазами был как будто фильм, в котором показывали всю мою жизнь. По-моему, именно в этот момент я стал сожалеть о том, что делал в прошлом", - вспоминает он.

Незадолго до нападения Уэсли удалось через суд добиться родительских прав.

"Между матерью моей дочери и мной никогда не было отношений, мы просто один раз встретились. Честно говоря, когда моя дочь родилась, я не верил, что она моя. Но я хотел все выяснить и провел анализ ДНК, и когда я узнал, что она моя, моя жизнь изменилась. Теперь мне надо было растить ребенка, а не бродить по улицам в ожидании смерти", - говорит Уэсли.

"До тех пор я не понимал, что в моей жизни не было смысла, - продолжает он. - А я только что получил право воспитывать дочь - и тут умираю и не смогу воспитать ее так, как я хотел бы. Я был просто возмущен, что вот-вот покину этот мир и стану очередным застреленным отцом, который оставит после себя сироту. Я очень злился - злился на себя".

Паралич

Уэсли очнулся в больнице. Примерно через две недели врачи ему сказали, что он, скорее всего, выживет, но будет парализован от пояса и ниже.

Стрелок был арестован и приговорен к тюремному заключению.

А Уэсли было предписано два года постельного режима. Выбираться из кровати ему разрешалось лишь на три часа в сутки.

"Лежа в кровати целыми днями, я помнил: я отец-одиночка, и меня очень тревожило, что я не могу просто погулять с дочерью в парке, я не мог водить ее в бассейн, сейчас ей три, почти четыре, и она очень любит плавать", - говорит он.

"Врачи решили, что мне следует изменить диету и потреблять больше протеина, потому что белок помогает заживлению ран, - рассказывает Уэсли. - Там, где я вырос, мало кто знает о здоровом питании. Я ничего не слышал о протеине, и решил сам разобраться. Записался на курсы диетологов в местном колледже. Я открыл учебник - и сразу влюбился в диетологию. Я полностью изменил свою диету, стал худеть - в первый раз в жизни. Сам этот факт открыл мне глаза".

"Я точно помню этот момент. Меня готовили к последней операции в январе 2015 года. И вдруг доктор сказал: ты весишь всего 135 фунтов (61 килограмм). В этот момент все как будто засветилось! Это придало мне уверенности. Именно в этот момент я понял, что если приложу все силия, чтобы достичь чего-то, то я этого добьюсь", - вспоминает Уэсли.

"Я понял, что у меня просто нет выбора. Я хотел быть настоящим отцом, и в этот момент траектория моей жизни буквально изменилась", - говорит он.

Помощь другим

Сразу после этого Уэсли, все еще находясь в больнице, основал некоммерческую организацию Disabled But Not Really ("Инвалид, но не совсем"). По его словам, он просто хотел помочь другим людям с физическими или психическими расстройствами. Показать, что инвалидность может быть лишь началом нового пути, что всего можно добиться.

Среди прочего Уэсли стал заниматься бодибилдингом и спортом. Полгода спустя он стал принимать участие в соревнованиях по бодибилдингу и кроссфиту, научился подниматься по канату - вместе с инвалидной коляской.

"У меня ограниченные физические возможности, и я стал думать - а вдруг произойдет что-то страшное, а я не смогу бежать со всеми остальными? Меня просто оставят, так как я ни на что не способен! И подумал - ну хорошо, начнется зомби-апокалипсис, но я смогу подняться по веревке вместе с моим креслом-коляской. Я смогу выжить", - говорит он.

Уэсли был столь занят воспитанием дочери и своим здоровьем, что, по его словам, даже особенно не задумывался о человеке, который в него стрелял, так как не хотел испытывать никаких негативных эмоций.

Встреча со стрелком

"Как-то раз мой хороший приятель спросил меня: Уэсли, ты очень позитивный человек, у тебя все получается. Но что ты сделаешь, когда встретишься с человеком, который в тебя стрелял? Я был потрясен, потому что раньше ни разу об этом не думал", - продолжает он.

"Я очень разозлился, вернулись ярость и ненависть. Но прошло около двух недель, и я решил простить этого человека, потому что я не мог и дальше быть оптимистом, но при этом кого-то ненавидеть, - рассказывает Уэсли. - Я просто решил взять на себя ответственность за произошедшее, за мое прошлое. После этого было легко простить стрелявшего в меня человека".

Чуть позднее Уэсли стал участником телепрограммы Netflix о том, как люди меняют свою жизнь. Ему сказали, что могут организовать встречу со стрелком.

"Сначала я подумал, что если ты и в самом деле кого-то простил, то ты должен быть в состоянии сказать это ему в лицо. Я был не против, у меня в душе царил покой, - вспоминает он. - Но в день встречи я очень нервничал. Именно в назначенный для встречи день мне позвонили и сказали, что мой двоюродный брат скончался - у него был диабет, и он умер тем утром. А я окружен телепродюсерами и камерами - и я подумал, что больше не хочу этого делать, не хочу, чтобы эмоции взяли верх. Но хоть я и нашел в себе силы, мне было очень трудно".

"Я решил первым делом признать ответственность за то, что делал сам в те времена, и только потом я спросил его, почему он в меня стрелял. За что? Я мог бы начать разговор с этого вопроса, но так могло показаться, что я пришел обвинять его", - говорит Уэсли.

Взаимопонимание

Мужчины друг друга поняли.

"Он мне просто объяснил, почему он это сделал, и я его хорошо понял. Его двоюродный брат позвонил ему и сказал, что я на него наезжаю и что у меня пистолет. И он, естественно, подумал, что должен прийти на помощь своему родственнику. Когда он туда прибыл, я уже выходил из дома и направлялся к своей машине, как раз в его направлении. Он не мог знать, что пистолета у меня нет, но не мог позволить себе рисковать - и он начал стрелять", - рассказывает Уэсли.

"Я сам был в ситуациях, когда у тебя нет времени думать, ты просто автоматически реагируешь. Я ему сказал, что если бы мы поменялись местами тогда, я бы, скорее всего, сделал бы то же самое", - говорит он.

Затем Уэсли поблагодарил стрелявшего в него человека. Человека, который пытался его убить.

"Да! Я его поблагодарил. Почему бы и нет? Да, мои ноги больше не работают, но сейчас это уже не важно. Мне на самом деле повезло именно благодаря ему. Если бы он в меня не выстрелил, вполне возможно, что я бы давно лежал в могиле. Я не мог бы сам оставить жизнь преступника. Благодаря ему я нашел в себе силы пойти по правильному пути", - говорит Уэсли.

"Я его благодарил за то, что у меня началась новая жизнь. Мне стало ясно, что хорошо, а что плохо. Я научился брать на себя ответственность за свои поступки, а не винить кого-то другого за всё, что происходит в моей жизни. Это было лучшее, что произошло со мной. Серьезно, вся моя жизнь изменилась к лучшему", - уверяет он.