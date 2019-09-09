Безумное голосование. Кто победил на выборах в Москве и что это значит?

Правообладатель иллюстрации Alexander Shcherbak/TASS Image caption Внимание к московским выборам было приковано все лето

В Москве завершились выборы в Мосгордуму. По предварительным данным, в большинстве округов побеждают провластные кандидаты, однако в части округов мандаты могут получить представители других партий - в том числе те, за которых агитировал голосовать Алексей Навальный.

Официально итоги выборов еще не подведены, избиркомы продолжают считать голоса и вводить их в систему ГАС "Выборы". На сайте избиркома введены еще не все данные.

По сообщениям информационных агентств, которые ссылаются на данные информационного табло в пресс-центре Мосгоризбиркома, около 40% депутатских кресел в московском парламенте могут занять представители от системной оппозиции.

Так, по данным ТАСС после обработки 71,5% голосов, 25 самовыдвиженцев претендуют на места в Мосгордуме. Еще 12 депутатских кресел могут занять кандидаты от КПРФ, три представителя "Яблока", четыре - от "Справедливой России" и еще один кандидат от объединения "Моя Москва" (хотя в системе ЦИК нет кандидатов, которые были выдвинуты этим объединением; его представители шли на выборы как самовыдвиженцы).

Интерфакс сообщает, что от КПРФ победу могут одержать 11 кандидатов, четыре от СР и три от "Яблока". При этом в новую Мосгордуму могут пройти 16 кандидатов, которые состояли в прошлом созыве московского парламента.

РИА "Новости" также сообщает, что в Мосгордуму проходят 25 самовыдвиженцев, 14 представителей КПРФ и по три кандидата от "Яблока" и СР.

Полный список кандидатов по округам можно посмотреть внизу страницы.

Молчание Мосгоризбиркома

По состоянию на 3:00 по московскому времени (01:00 по Лондону) Мосгоризбирком на своих ресурсах официально ни разу не сообщал о промежуточных итогах выборов Мосгордумы. На сайте ЦИК, где отражаются данные, введенные в систему ГАС "Выборы", официальные цифры загружаются довольно медленно: по некоторым округам до трех утра были данные о десятках подсчитанных голосов.

Кроме того, на этом сайте не указывается процентное соотношение голосов. На сайте "Вестник Мосгоризбиркома" данные об итогах голосования не публикуются вовсе.

Данные с момента закрытия участков публиковал Общественный штаб по наблюдению за выборами, который возглавляет главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. Как он объяснил Би-би-си, его штаб получает данные от своих наблюдателей, которые были направлены на все избирательные участки в Москве. Эти наблюдатели, по его словам, после закрытия всех участков прислали в штаб копии протоколов.

Правообладатель иллюстрации Агентство "Москва" Image caption Пресс-центр Мосгоризбиркома работал в день голосования, однако новостей из него почти не поступало

В полпервого ночи по Москве штаб объявил, что почти во всех округах обработано больше 95,5% голосов. Однако эти данные нельзя считать официальными, поскольку штаб Венедиктова не является официальным органом, ответственным за организацию и проведение выборов, и не уполномочен официально подводить итоги выборов.

Некоторые данные подсчетов Мосгоризбиркома этой ночью передавали только информагентства, которые оказались в информационном центре комиссии - РИА Новости, ТАСС, Интерфакс и агентство "Москва".

"Умное голосование" - сработало?

Соратники Алексея Навального практически праздновали победу: в 22 округах из 45 победили кандидаты, которых они призывали поддержать с помощью "Умного голосования". Самые громкие поражения - в округе №15, где лидер московской "Единой России" Андрей Метельский, по предварительным данным, проиграл коммунисту Сергею Савостьянову и в округе №45, где проректор НИУ ВШЭ Валерия Касамара уступила справороссу Магомету Яндиеву.

Метельский проработал депутатом Мосгордумы 18 лет, и в ходе кампании стал объектом расследований Фонда борьбы с коррупцией Навального. ФБК выяснил, что семья Метельских владеет четырьмя гостиницами и дворцом в Австрии, на которые было потрачено около 40 млн евро. У матери Метельского Навальный нашел несколько квартир и домов в России на сумму в 5,7 млрд рублей.

Штаб Навального объявил поражение Метельского своей победой, но с этим не согласилась, например, другой ярый критик Метельского - журналистка RT Екатерина Винокурова. "Да блин, не в УГ дело. Дело в том, что в огромной части округов от власти были выдвинуты запредельно неудачные кандидаты", - писала она в своем Телеграм-канале.

С Касамарой же собирался соперничать на выборах глава Красносельского округа, оппозиционер Илья Яшин. Это была его четвертая попытка избраться депутатом московской Думы. "Левада-центр" сообщал, что у Яшина наиболее высокий рейтинг в округе, но избирком отказался регистрировать его, забраковав подписи. Тем не менее даже в отсутствие Яшина Касамара все равно проиграла.

Оппозиционер, который провел 50 суток в спецприемнике, получив последовательно пять административных арестов по 10 суток за несанкционированные акции протеста, объявил поражение Касамары своей победой. Касамара же связала проигрыш с активностью чеченской диаспоры, которая поддержала Яндиева.

Правообладатель иллюстрации Агентство "Москва" Image caption На многих участках в Москве стояли КОИБы - электронные урны, которые сами считают голоса избирателей

У стратегии "Умного голосования" было немало критиков - не все согласились с выбором команды Навального. Например, в Чертаново сторонники УГ предлагали поддержать выдвиженца от КПРФ Владислава Жуковского, хотя там высокой поддержкой пользовался местный активист Роман Юнеман. В итоге, по предварительным данным, победила ставленница мэрии Мария Юсецкая, а Юнеман и Жуковский набрали примерно равное количество голосов.

Раскритиковал УГ и основатель "Яблока" Григорий Явлинский: "У нас, конечно, особый избиратель - он не ходит строем, не голосует по спискам, по приказам. Считаем грубой ошибкой призывать голосовать за коммунистов-сталинистов". Навальный в большинстве округов призывал проголосовать за кандидатов от КПРФ.

"Пока идут рапорты о "победах", наши ребята требуют свободы политзаключенным и страдают сами", - писал Михаил Ходорковский - он также идею с УГ не поддержал.

"Все почему-то радуются удачному (но не победному) результату системной оппозиции (которая все равно будет голосовать солидарно с ЕР) на выборах в Мосгордуму", - заметил журналист "Новой газеты", один из организаторов протестных митингов Илья Азар.

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак вечером в воскресенье заявил, что "Единая Россия" на этих выборах "жахнула всех", но с поражением лидера московских единороссов на выборах это мнение соотносится слабо.

Особенности московских выборов

Отказ в регистрации оппозиционерам вылился в продолжавшиеся все лето протесты - выборы Мосгордумы и последующие митинги были одной из главных политических тем последних месяцев. Однако на активности избирателей это не сказалось.

Явка осталась осталась такой же низкой, как и на предыдущих выборах в 2014 году, когда оппозиция призывала бойкотировать выборы. Явка до процента совпала с активностью москвичей на прошлых выборах в Мосгордуму. По данным на 18:00 на участки пришли 21,63% избирателей, в 2014 году явка составила 21,04%.

Кандидаты в депутаты Мосгордумы избирались по мажоритарной системе в 45 округах - это значит, что в столичный парламент попадает тот, кто набрал больше всего голосов в своем избирательном округе.

Участники выборов могли баллотироваться как от партий, так и в качестве самовыдвиженцев. В этом году самовыдвиженцами пошли даже представители "Единой России", в том числе, например, лидер московских единороссов Андрей Метельский. Фонд "Общественное мнение" фиксировал, что в Москве наиболее низкий по всей России уровень позитивного отношения к "Единой России". Правда, провластные кандидаты объясняли, что отстранились от партии, чтобы представлять интересы всех москвичей.

Что касается оппозиционеров, они в большинстве своем зарегистрироваться кандидатами не смогли: избиркомы обнаружили в поданных ими подписях процент брака, превышающий допустимый. Кандидаты пытались оспорить эти решения в ЦИКе и в судах, уверяя, что подписи реальные, но почти никому из оппозиционеров, кроме "яблочника" Сергея Митрохина, его коллеги по партии, детского омбудсмена в Москве Евгения Бунимовича и урбанистки Дарьи Бесединой, добиться регистрации на выборах так и не удалось.

В итоге, выборы в столичный парламент, которые зачастую не вызывают большого интереса у избирателей, на этот раз спровоцировали массовые протесты. Силовики ответили на них жесткими задержаниями и уголовными делами в отношении участников акций.

Оппозиционер Алексей Навальный, в ответ на то, что его соратники выдвинуться на выборы не смогли, предложил своим сторонникам "Умное голосование" - поддержать ближайших конкурентов кандидатов от мэрии с самыми высокими рейтингами. Так, по плану Навального можно лишить власть большинства в Мосгордуме. Список на "Умное голосование" определили эксперты Фонда борьбы с коррупцией, и в большинстве округов они предложили поддержать коммунистов. В КПРФ открещивались от тактических союзов с Навальным, но были удовлетворены тем, что политик считает их реальной оппозицией.

По предварительным данным, в большинстве округов побеждают единороссы или "самомедвеженцы", как их назвал эксперт по электоральной статистике Сергей Шпилькин, благодаря символу "Единой России" - медведю.

Кто проходит в Мосгордуму

Данные системы ГАС-выборы приведены на 04:00 и могут быть обновлены.

Округ №1. Зеленоград: Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково

Андрей Титов (самовыдвижение). Кандидат, поддержанный мэрией.

Округ №2. Куркино, Молжаниновский, Северное Тушино, Южное Тушино

Дмитрий Локтев (КПРФ). За него агитировал голосовать Навальный.

Округ №3. Митино, Покровское-Стрешнево, часть Щукино

Александр Соловьев ("Справедливая Россия"). За него агитировал голосовать Навальный.

Округ №4. Крылатское, Строгино, часть Кунцево

Мария Киселева (самовыдвижение). Кандидат, поддержанный мэрией.

Округ №5. Филевский парк, Хорошево-Мневники, часть Щукино

Роман Бабаян (самовыдвижение). Кандидат, поддержанный мэрией.

Округ №6. Головинский, Левобережный, Ховрино, часть Западное Дегунино

Евгений Бунимович ("Яблоко"). За него агитировал голосовать Навальный.

Округ №7. Восточное Дегунино, Дмитровский, часть Западное Дегунино, часть Бескудниковского

Надежда Перфилова (самовыдвижение). Кандидат, поддержанный мэрией.

Округ №8. Аэропорт, Войковский, Коптево, Сокол

Дарья Беседина (самовыдвиженка, поддержанная "Яблоком"). За нее агитировал голосовать Навальный.

Округ №9. Беговой, Савеловский, Тимирязевский, Хорошевский, часть Бескудниковского

Андрей Медведев (самовыдвижение). Кандидат, поддержанный мэрией.

Округ №10. Бибирево, Лианозово, Северный

Лариса Картавцева (самовыдвижение). Кандидат, поддержанный мэрией.

Округ №11.Алтуфьевский, Марфино, Отрадное

Николай Зубрилин (КПРФ). За него агитировал голосовать Навальный.

Округ №12. Свиблово, Северное Медведково, Южное Медведково

Алексей Шапошников (самовыдвижение). Кандидат, поддержанный мэрией.

Округ №13. Бабушкинский, Лосиноостровский, Ярославский

Игорь Бускин (самовыдвижение). Кандидат, поддержанный мэрией.

Округ №14. Алексеевский, Марьина роща, Останкинский, Ростокино

Максим Круглов ("Яблоко"). За него агитировал голосовать Навальный.

Округ №15. Гольяново, Метрогородок, часть Северное Измайлово

Сергей Савостьянов (КПРФ). За него агитировал голосовать Навальный. (По данным "Интерфакса" на 72% подсчитанных голосов).

Округ №16. Богородское, Преображенское, часть района Соколиная Гора

Михаил Тимонов ("Справедливая Россия"). За него агитировал голосовать Навальный.

Округ №17. Перово, часть района Ивановское, часть района Соколиная гора

Виктор Максимов (КПРФ). За него агитировал голосовать Навальный.

Округ №18. Восточное Измайлово, Восточный, Измайлово, часть района Северное Измайлово

Елена Янчук (КПРФ). За нее агитировал голосовать Навальный.

Округ №19. Новогиреево, часть района Вешняки, часть района Ивановское

Олег Шереметьев (КПРФ). За него агитировал голосовать Навальный.

Округ №20. Косино-Ухтомский, Некрасовка, Новокосино, часть района Вешняки, часть Выхино-Жулебино

Евгений Ступин (КПРФ). За него агитировал голосовать Навальный.

Округ №21. Часть Выхино-Жулебино, часть Рязанского

Леонид Зюганов (КПРФ). За него агитировал голосовать Навальный.

Округ №22. Капотня, часть Люблино, часть Марьино

Инна Святенко (самовыдвижение). Кандидат, поддержанный мэрией.

Округ №23. Кузьминки, часть Люблино, часть Рязанского

Елена Николаева (самовыдвижение). Кандидат, поддержанный мэрией.

Округ №24. Лефортово, Нижегородский, Текстильщики, Южнопортовый

Павел Тарасов (КПРФ). За него агитировал голосовать Навальный.

Округ №25. Печатники, часть Марьино

Людмила Стебенкова (самовыдвижение). Кандидат, поддержанный мэрией.

Округ №26. Братеево, Зябликово, часть Орехово-Борисово Южное

Кирилл Щитов (самовыдвижение). Кандидат, поддержанный мэрией.

Округ №27.Орехово-Борисово Северное, часть Орехово-Борисово Южное

Степан Орлов (самовыдвижение). Кандидат, поддержанный мэрией.

Округ №28. Москворечье-Сабурово, часть Царицыно, часть района Нагатинский затон

Елена Самышина (самовыдвижение). Кандидат, поддержанный мэрией.

Округ №29. Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное, часть Царицыно

Олег Артемьев (самовыдвижение). Кандидат, поддержанный мэрией.

Округ №30. Чертаново Центральное, Чертаново Южное

Маргарита Русецкая (самовыдвижение). Кандидат, поддержанный мэрией.

(По данным системы ГАС-выборы на 02:38 победу в этом округе одерживает Роман Юнеман - он получил 3404 голосов против 3027 голосов у Русецкой. Однако сам Юнеман сообщил, что проверил все данные УИКов и проиграл оппонентке 87 голосов).

Округ №31. Нагорный, Чертаново Северное, часть Зюзино

Любовь Никитина (КПРФ). За него агитировал голосовать Навальный.

Округ №32. Даниловский, Донской, Нагатино-Садовники, часть района Нагатинский затон

Ольга Мельникова (самовыдвижение). Кандидат, поддержанный мэрией.

Округ №33. Южное Бутово, часть района Северное Бутово

Людмила Гусева (самовыдвижение). Кандидат, поддержанный мэрией.

Округ №34. Ясенево, часть Зюзино, часть Северное Бутово

Александр Семенников (самовыдвижение). Кандидат, поддержанный мэрией.

В этом округе очень большой процент досрочного голосования, из-за этого в Северном Бутове идет пересчет голосов. Разрыв Семенникова и Юлии Гладковой из КПРФ составляет 1%.

Округ №35. Коньково, Теплый стан

Наталья Метлина (самовыдвижение). Кандидат, поддержанный мэрией.

Округ №36. Котловка, Обручевский, Черемушки

Сергей Курганский (КПРФ). За него агитировал голосовать Навальный.

Округ №37. Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского

Николай Губенко (КПРФ). За него агитировал голосовать Навальный. Но мэрия не выставляла против него сильного оппонента.

Округ №38. Часть района Проспект Вернадского, часть Тропарево-Никулино; поселения Вороновское, Воскресенское, Десеновское, Киевский, Кленовское, Московский, "Мосрентген", Рязановское, Роговское, Сосенское, Филимонковское, Щаповское, Щербинка

Александр Козлов (самовыдвижение). Кандидат, поддержанный мэрией.

Округ №39. Внуково, Ново-Переделкино; поселения Внуковское, Кокошкино, Краснопахорское, Марушкинское, Михайлово-Ярцевское, Новофедоровское, Первомайское, Троицк

Валерий Головченко (самовыдвижение). Кандидат, поддержанный мэрией.

Округ №40. Очаково-Матвеевское, Солнцево, часть Тропарево-Никулино

Татьяна Батышева (самовыдвижение). Кандидат, поддержанный мэрией.

Округ №41. Можайский, часть Кунцево, часть Фили-Давыдково

Евгений Герасимов (самовыдвижение). Кандидат, поддержанный мэрией.

Округ №42. Дорогомилово, Раменки, часть Фили-Давыдково

Екатерина Енгалычева (КПРФ). За нее агитировал голосовать Навальный.

Округ №43. Арбат, Пресненский, Хамовники

Сергей Митрохин ("Яблоко"). За него агитировал голосовать Навальный. Но кандидата, поддержанного мэрией, против не было..

Округ №44. Замоскворечье, Таганский, Тверской, Якиманка

Елена Шувалова (КПРФ). За нее агитировал голосовать Навальный. (До последнего в этом округе было непонятно, кто занял первое место: коммунистка Шувалова или самовыдвиженец Илья Свиридов, который шел на выборы при поддержке мэрии. По данным Общественного штаба побеждает Шувалова).

Округ №45. Басманный, Красносельский, Мещанский, Сокольники

Магомет Яндиев ("Справедливая Россия"). За него агитировал голосовать Навальный.