Безумное голосование. Кто победил на выборах в Москве и что это значит?
В Москве завершились выборы в Мосгордуму. По предварительным данным, в большинстве округов побеждают провластные кандидаты, однако в части округов мандаты могут получить представители других партий - в том числе те, за которых агитировал голосовать Алексей Навальный.
Официально итоги выборов еще не подведены, избиркомы продолжают считать голоса и вводить их в систему ГАС "Выборы". На сайте избиркома введены еще не все данные.
По сообщениям информационных агентств, которые ссылаются на данные информационного табло в пресс-центре Мосгоризбиркома, около 40% депутатских кресел в московском парламенте могут занять представители от системной оппозиции.
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Так, по данным ТАСС после обработки 71,5% голосов, 25 самовыдвиженцев претендуют на места в Мосгордуме. Еще 12 депутатских кресел могут занять кандидаты от КПРФ, три представителя "Яблока", четыре - от "Справедливой России" и еще один кандидат от объединения "Моя Москва" (хотя в системе ЦИК нет кандидатов, которые были выдвинуты этим объединением; его представители шли на выборы как самовыдвиженцы).
Интерфакс сообщает, что от КПРФ победу могут одержать 11 кандидатов, четыре от СР и три от "Яблока". При этом в новую Мосгордуму могут пройти 16 кандидатов, которые состояли в прошлом созыве московского парламента.
РИА "Новости" также сообщает, что в Мосгордуму проходят 25 самовыдвиженцев, 14 представителей КПРФ и по три кандидата от "Яблока" и СР.
- Полный список кандидатов по округам можно посмотреть внизу страницы.
Молчание Мосгоризбиркома
По состоянию на 3:00 по московскому времени (01:00 по Лондону) Мосгоризбирком на своих ресурсах официально ни разу не сообщал о промежуточных итогах выборов Мосгордумы. На сайте ЦИК, где отражаются данные, введенные в систему ГАС "Выборы", официальные цифры загружаются довольно медленно: по некоторым округам до трех утра были данные о десятках подсчитанных голосов.
Кроме того, на этом сайте не указывается процентное соотношение голосов. На сайте "Вестник Мосгоризбиркома" данные об итогах голосования не публикуются вовсе.
Данные с момента закрытия участков публиковал Общественный штаб по наблюдению за выборами, который возглавляет главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. Как он объяснил Би-би-си, его штаб получает данные от своих наблюдателей, которые были направлены на все избирательные участки в Москве. Эти наблюдатели, по его словам, после закрытия всех участков прислали в штаб копии протоколов.
В полпервого ночи по Москве штаб объявил, что почти во всех округах обработано больше 95,5% голосов. Однако эти данные нельзя считать официальными, поскольку штаб Венедиктова не является официальным органом, ответственным за организацию и проведение выборов, и не уполномочен официально подводить итоги выборов.
Некоторые данные подсчетов Мосгоризбиркома этой ночью передавали только информагентства, которые оказались в информационном центре комиссии - РИА Новости, ТАСС, Интерфакс и агентство "Москва".
"Умное голосование" - сработало?
Соратники Алексея Навального практически праздновали победу: в 22 округах из 45 победили кандидаты, которых они призывали поддержать с помощью "Умного голосования". Самые громкие поражения - в округе №15, где лидер московской "Единой России" Андрей Метельский, по предварительным данным, проиграл коммунисту Сергею Савостьянову и в округе №45, где проректор НИУ ВШЭ Валерия Касамара уступила справороссу Магомету Яндиеву.
Метельский проработал депутатом Мосгордумы 18 лет, и в ходе кампании стал объектом расследований Фонда борьбы с коррупцией Навального. ФБК выяснил, что семья Метельских владеет четырьмя гостиницами и дворцом в Австрии, на которые было потрачено около 40 млн евро. У матери Метельского Навальный нашел несколько квартир и домов в России на сумму в 5,7 млрд рублей.
Штаб Навального объявил поражение Метельского своей победой, но с этим не согласилась, например, другой ярый критик Метельского - журналистка RT Екатерина Винокурова. "Да блин, не в УГ дело. Дело в том, что в огромной части округов от власти были выдвинуты запредельно неудачные кандидаты", - писала она в своем Телеграм-канале.
С Касамарой же собирался соперничать на выборах глава Красносельского округа, оппозиционер Илья Яшин. Это была его четвертая попытка избраться депутатом московской Думы. "Левада-центр" сообщал, что у Яшина наиболее высокий рейтинг в округе, но избирком отказался регистрировать его, забраковав подписи. Тем не менее даже в отсутствие Яшина Касамара все равно проиграла.
Оппозиционер, который провел 50 суток в спецприемнике, получив последовательно пять административных арестов по 10 суток за несанкционированные акции протеста, объявил поражение Касамары своей победой. Касамара же связала проигрыш с активностью чеченской диаспоры, которая поддержала Яндиева.
У стратегии "Умного голосования" было немало критиков - не все согласились с выбором команды Навального. Например, в Чертаново сторонники УГ предлагали поддержать выдвиженца от КПРФ Владислава Жуковского, хотя там высокой поддержкой пользовался местный активист Роман Юнеман. В итоге, по предварительным данным, победила ставленница мэрии Мария Юсецкая, а Юнеман и Жуковский набрали примерно равное количество голосов.
Раскритиковал УГ и основатель "Яблока" Григорий Явлинский: "У нас, конечно, особый избиратель - он не ходит строем, не голосует по спискам, по приказам. Считаем грубой ошибкой призывать голосовать за коммунистов-сталинистов". Навальный в большинстве округов призывал проголосовать за кандидатов от КПРФ.
"Пока идут рапорты о "победах", наши ребята требуют свободы политзаключенным и страдают сами", - писал Михаил Ходорковский - он также идею с УГ не поддержал.
"Все почему-то радуются удачному (но не победному) результату системной оппозиции (которая все равно будет голосовать солидарно с ЕР) на выборах в Мосгордуму", - заметил журналист "Новой газеты", один из организаторов протестных митингов Илья Азар.
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак вечером в воскресенье заявил, что "Единая Россия" на этих выборах "жахнула всех", но с поражением лидера московских единороссов на выборах это мнение соотносится слабо.
Особенности московских выборов
Отказ в регистрации оппозиционерам вылился в продолжавшиеся все лето протесты - выборы Мосгордумы и последующие митинги были одной из главных политических тем последних месяцев. Однако на активности избирателей это не сказалось.
Явка осталась осталась такой же низкой, как и на предыдущих выборах в 2014 году, когда оппозиция призывала бойкотировать выборы. Явка до процента совпала с активностью москвичей на прошлых выборах в Мосгордуму. По данным на 18:00 на участки пришли 21,63% избирателей, в 2014 году явка составила 21,04%.
Кандидаты в депутаты Мосгордумы избирались по мажоритарной системе в 45 округах - это значит, что в столичный парламент попадает тот, кто набрал больше всего голосов в своем избирательном округе.
Участники выборов могли баллотироваться как от партий, так и в качестве самовыдвиженцев. В этом году самовыдвиженцами пошли даже представители "Единой России", в том числе, например, лидер московских единороссов Андрей Метельский. Фонд "Общественное мнение" фиксировал, что в Москве наиболее низкий по всей России уровень позитивного отношения к "Единой России". Правда, провластные кандидаты объясняли, что отстранились от партии, чтобы представлять интересы всех москвичей.
Что касается оппозиционеров, они в большинстве своем зарегистрироваться кандидатами не смогли: избиркомы обнаружили в поданных ими подписях процент брака, превышающий допустимый. Кандидаты пытались оспорить эти решения в ЦИКе и в судах, уверяя, что подписи реальные, но почти никому из оппозиционеров, кроме "яблочника" Сергея Митрохина, его коллеги по партии, детского омбудсмена в Москве Евгения Бунимовича и урбанистки Дарьи Бесединой, добиться регистрации на выборах так и не удалось.
В итоге, выборы в столичный парламент, которые зачастую не вызывают большого интереса у избирателей, на этот раз спровоцировали массовые протесты. Силовики ответили на них жесткими задержаниями и уголовными делами в отношении участников акций.
Оппозиционер Алексей Навальный, в ответ на то, что его соратники выдвинуться на выборы не смогли, предложил своим сторонникам "Умное голосование" - поддержать ближайших конкурентов кандидатов от мэрии с самыми высокими рейтингами. Так, по плану Навального можно лишить власть большинства в Мосгордуме. Список на "Умное голосование" определили эксперты Фонда борьбы с коррупцией, и в большинстве округов они предложили поддержать коммунистов. В КПРФ открещивались от тактических союзов с Навальным, но были удовлетворены тем, что политик считает их реальной оппозицией.
По предварительным данным, в большинстве округов побеждают единороссы или "самомедвеженцы", как их назвал эксперт по электоральной статистике Сергей Шпилькин, благодаря символу "Единой России" - медведю.
Кто проходит в Мосгордуму
Данные системы ГАС-выборы приведены на 04:00 и могут быть обновлены.
Округ №1. Зеленоград: Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково
Андрей Титов (самовыдвижение). Кандидат, поддержанный мэрией.
Округ №2. Куркино, Молжаниновский, Северное Тушино, Южное Тушино
Дмитрий Локтев (КПРФ). За него агитировал голосовать Навальный.
Округ №3. Митино, Покровское-Стрешнево, часть Щукино
Александр Соловьев ("Справедливая Россия"). За него агитировал голосовать Навальный.
Округ №4. Крылатское, Строгино, часть Кунцево
Мария Киселева (самовыдвижение). Кандидат, поддержанный мэрией.
Округ №5. Филевский парк, Хорошево-Мневники, часть Щукино
Роман Бабаян (самовыдвижение). Кандидат, поддержанный мэрией.
Округ №6. Головинский, Левобережный, Ховрино, часть Западное Дегунино
Евгений Бунимович ("Яблоко"). За него агитировал голосовать Навальный.
Округ №7. Восточное Дегунино, Дмитровский, часть Западное Дегунино, часть Бескудниковского
Надежда Перфилова (самовыдвижение). Кандидат, поддержанный мэрией.
Округ №8. Аэропорт, Войковский, Коптево, Сокол
Дарья Беседина (самовыдвиженка, поддержанная "Яблоком"). За нее агитировал голосовать Навальный.
Округ №9. Беговой, Савеловский, Тимирязевский, Хорошевский, часть Бескудниковского
Андрей Медведев (самовыдвижение). Кандидат, поддержанный мэрией.
Округ №10. Бибирево, Лианозово, Северный
Лариса Картавцева (самовыдвижение). Кандидат, поддержанный мэрией.
Округ №11.Алтуфьевский, Марфино, Отрадное
Николай Зубрилин (КПРФ). За него агитировал голосовать Навальный.
Округ №12. Свиблово, Северное Медведково, Южное Медведково
Алексей Шапошников (самовыдвижение). Кандидат, поддержанный мэрией.
Округ №13. Бабушкинский, Лосиноостровский, Ярославский
Игорь Бускин (самовыдвижение). Кандидат, поддержанный мэрией.
Округ №14. Алексеевский, Марьина роща, Останкинский, Ростокино
Максим Круглов ("Яблоко"). За него агитировал голосовать Навальный.
Округ №15. Гольяново, Метрогородок, часть Северное Измайлово
Сергей Савостьянов (КПРФ). За него агитировал голосовать Навальный. (По данным "Интерфакса" на 72% подсчитанных голосов).
Округ №16. Богородское, Преображенское, часть района Соколиная Гора
Михаил Тимонов ("Справедливая Россия"). За него агитировал голосовать Навальный.
Округ №17. Перово, часть района Ивановское, часть района Соколиная гора
Виктор Максимов (КПРФ). За него агитировал голосовать Навальный.
Округ №18. Восточное Измайлово, Восточный, Измайлово, часть района Северное Измайлово
Елена Янчук (КПРФ). За нее агитировал голосовать Навальный.
Округ №19. Новогиреево, часть района Вешняки, часть района Ивановское
Олег Шереметьев (КПРФ). За него агитировал голосовать Навальный.
Округ №20. Косино-Ухтомский, Некрасовка, Новокосино, часть района Вешняки, часть Выхино-Жулебино
Евгений Ступин (КПРФ). За него агитировал голосовать Навальный.
Округ №21. Часть Выхино-Жулебино, часть Рязанского
Леонид Зюганов (КПРФ). За него агитировал голосовать Навальный.
Округ №22. Капотня, часть Люблино, часть Марьино
Инна Святенко (самовыдвижение). Кандидат, поддержанный мэрией.
Округ №23. Кузьминки, часть Люблино, часть Рязанского
Елена Николаева (самовыдвижение). Кандидат, поддержанный мэрией.
Округ №24. Лефортово, Нижегородский, Текстильщики, Южнопортовый
Павел Тарасов (КПРФ). За него агитировал голосовать Навальный.
Округ №25. Печатники, часть Марьино
Людмила Стебенкова (самовыдвижение). Кандидат, поддержанный мэрией.
Округ №26. Братеево, Зябликово, часть Орехово-Борисово Южное
Кирилл Щитов (самовыдвижение). Кандидат, поддержанный мэрией.
Округ №27.Орехово-Борисово Северное, часть Орехово-Борисово Южное
Степан Орлов (самовыдвижение). Кандидат, поддержанный мэрией.
Округ №28. Москворечье-Сабурово, часть Царицыно, часть района Нагатинский затон
Елена Самышина (самовыдвижение). Кандидат, поддержанный мэрией.
Округ №29. Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное, часть Царицыно
Олег Артемьев (самовыдвижение). Кандидат, поддержанный мэрией.
Округ №30. Чертаново Центральное, Чертаново Южное
Маргарита Русецкая (самовыдвижение). Кандидат, поддержанный мэрией.
(По данным системы ГАС-выборы на 02:38 победу в этом округе одерживает Роман Юнеман - он получил 3404 голосов против 3027 голосов у Русецкой. Однако сам Юнеман сообщил, что проверил все данные УИКов и проиграл оппонентке 87 голосов).
Округ №31. Нагорный, Чертаново Северное, часть Зюзино
Любовь Никитина (КПРФ). За него агитировал голосовать Навальный.
Округ №32. Даниловский, Донской, Нагатино-Садовники, часть района Нагатинский затон
Ольга Мельникова (самовыдвижение). Кандидат, поддержанный мэрией.
Округ №33. Южное Бутово, часть района Северное Бутово
Людмила Гусева (самовыдвижение). Кандидат, поддержанный мэрией.
Округ №34. Ясенево, часть Зюзино, часть Северное Бутово
Александр Семенников (самовыдвижение). Кандидат, поддержанный мэрией.
В этом округе очень большой процент досрочного голосования, из-за этого в Северном Бутове идет пересчет голосов. Разрыв Семенникова и Юлии Гладковой из КПРФ составляет 1%.
Округ №35. Коньково, Теплый стан
Наталья Метлина (самовыдвижение). Кандидат, поддержанный мэрией.
Округ №36. Котловка, Обручевский, Черемушки
Сергей Курганский (КПРФ). За него агитировал голосовать Навальный.
Округ №37. Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского
Николай Губенко (КПРФ). За него агитировал голосовать Навальный. Но мэрия не выставляла против него сильного оппонента.
Округ №38. Часть района Проспект Вернадского, часть Тропарево-Никулино; поселения Вороновское, Воскресенское, Десеновское, Киевский, Кленовское, Московский, "Мосрентген", Рязановское, Роговское, Сосенское, Филимонковское, Щаповское, Щербинка
Александр Козлов (самовыдвижение). Кандидат, поддержанный мэрией.
Округ №39. Внуково, Ново-Переделкино; поселения Внуковское, Кокошкино, Краснопахорское, Марушкинское, Михайлово-Ярцевское, Новофедоровское, Первомайское, Троицк
Валерий Головченко (самовыдвижение). Кандидат, поддержанный мэрией.
Округ №40. Очаково-Матвеевское, Солнцево, часть Тропарево-Никулино
Татьяна Батышева (самовыдвижение). Кандидат, поддержанный мэрией.
Округ №41. Можайский, часть Кунцево, часть Фили-Давыдково
Евгений Герасимов (самовыдвижение). Кандидат, поддержанный мэрией.
Округ №42. Дорогомилово, Раменки, часть Фили-Давыдково
Екатерина Енгалычева (КПРФ). За нее агитировал голосовать Навальный.
Округ №43. Арбат, Пресненский, Хамовники
Сергей Митрохин ("Яблоко"). За него агитировал голосовать Навальный. Но кандидата, поддержанного мэрией, против не было..
Округ №44. Замоскворечье, Таганский, Тверской, Якиманка
Елена Шувалова (КПРФ). За нее агитировал голосовать Навальный. (До последнего в этом округе было непонятно, кто занял первое место: коммунистка Шувалова или самовыдвиженец Илья Свиридов, который шел на выборы при поддержке мэрии. По данным Общественного штаба побеждает Шувалова).
Округ №45. Басманный, Красносельский, Мещанский, Сокольники
Магомет Яндиев ("Справедливая Россия"). За него агитировал голосовать Навальный.