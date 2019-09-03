Ребенка оставили одного при задержании Азара. Что грозит полицейским?

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Вечером в понедельник полиция задержала журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата московского района Хамовники Илью Азара. В квартире осталась его малолетняя дочь, но полицейские не стали дожидаться супругу Азара и оставили ребенка одного. Насколько это законно и что может грозить сотрудникам полиции?

О задержании Азар успел написать в своем телеграм-канале в 21:10. "Уложил ребенка спать, вышел покурить на балкон, с лестничной клетки вышли три полицейских и заявили, что я задержан по 20.2 [статье Кодекса об административных задержаниях]. Прямо в домашней одежде и тапках повели в машину. То, что дома остался один ребенок, которому нет и двух лет, их не волнует", - сообщил он.

Жена Азара Екатерина сообщила, что, когда она приехала домой, дверь их квартиры была открыта.

"Я приехала домой, и нашла квартиру открытой, а ребенка мирно спящего в своей кровати. Одного. Это довольно страшно", - написала она в "Фейсбуке".

Сообщения супругов вызвали больную волну возмущенных комментариев в соцсетях. Тем временем Азара доставили в ОВД "Красносельский", а затем отпустили. Журналист сообщил собравшимся у отделения полиции коллегам, что просил задерживавших его полицейских дождаться супругу, чтобы не оставлять ребенка одного. Полицейские ждать отказались, сказал Азар.

"На лицо оставление ребенка в опасности"

Адвокат Татьяна Молоканова в ночь на вторник через специальную форму на сайте обратилась в прокуратуру Москвы с просьбой проверить действия полицейских, задержавших Азара.

"[Азар] находился дома вдвоем с ребенком, дочерью 2017 года рождения. Несмотря на неоднократное информирование полицейских о малолетнем ребенке, который спал, предложении дождаться супругу или иного близкого родственника, полицейские проигнорировали указанную информацию, вывели Азара И.В. из квартиры, посадили в полицейский автомобиль и доставили в красносельский ОВД по делу об административном правонарушении", - говорится в жалобе.

"Тем самым сотрудники полиции оставили малолетнего ребенка в опасности, - делает вывод адвокат. - Супруга Азара приехала в квартиру, дверь была открыта, ребенок один находился в помещении".

Во вторник в городскую прокуратуру обратился уполномоченный по правам ребенка Москвы Евгений Бунимович. "Есть достаточно внятная процедура, как действовать в таких случаях, они могли подождать маму, либо связаться с соцзащитой. Они не связывались. Я звонил - ни соцзащита, ни органы опеки ничего не знали", - сказал он Интерфаксу.

"Если все эти обстоятельства подтверждаются, то это на лицо оставление ребенка в опасности, поэтому я обратился к прокурору Москвы, потому что необходимо разобраться в обстоятельствах задержания и правомерности действий полиции", - заявил Бунимович РИА Новости.

Сам Азар во вторник сказал Интерфаксу, что напишет жалобу на полицейских в Следственный комитет России (СКР).

По закону прокуратура обязана рассмотреть поступившие обращения в течение 30 дней.

Три варианта, как может повести себя прокуратура

"Прокуратура не рассматривает уголовные дела, поэтому просьба [Молокановой] была - проверить законность действий полиции в широком смысле, - рассказал Би-би-си глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков. - Поэтому есть три варианта того, как может повести себя прокуратура".

"Первый - не увидеть в действиях полиции ничего незаконного, второй - увидить в них дисциплинарные нарушения, третий - усмотреть в них нарушения Уголовного кодекса и направить материалы в Следственный комитет", - перечислил правозащитник.

"Я думаю, что мы находимся между первым и вторым вариантом, и будет удачей, если прокуратура или само МВД установит в действиях полицейских какие-то нарушения", - добавил Чиков.

Азар после освобождения из полиции сказал журналистам, что задерживавшие его сотрудники звонили кому-то по телефону и совещались.

"То есть приказ задерживать дало начальство и, следовательно, наказывать надо начальство", - делает вывод Чиков.

Оставление в опасности?

Политик Алексей Навальный накануне писал в "Твиттере", что действия сотрудников полиции при задержании Азара близки к составу преступления, описанному в статье 125 УК РФ (оставление в опасности). О том же сказал Интерфаксу Азар - он собирается писать жалобу в СКР именно по этой статье.

Чиков с этим не согласен. "У представителя власти может быть только статья 285 УК или 286 УК - злоупотребление должностными полномочиями или их превышение. 125-й статьи быть не может, потому что это спецсубъекты", - пояснил он.

Но "оставлять ребенка 2017 года рождения одного - точно нарушение закона, вопрос в том, был ли он в опасности", добавил Чиков. По его мнению, у полицейских было несколько вариантов, как действовать в такой ситуации: "Не торопиться и дождаться приезда кого-то из близких родственников (жену Азара было ждать 30-40 минут) или вызывать представителя опеки, чтобы он остался с ребенком".

Будут ли привлечены к ответственности полицейские, правозащитник прогнозировать не берется. "Вероятность того, что кого-то накажут, зависит от того, насколько широкий будет скандал, а также от количества вовлеченных лиц", - считает Чиков.

Помимо Азара полиция также задержала оппозиционера Николая Ляскина и юриста Фонда борьбы с коррупцией и незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь. На Ляскина и Соболь составили административные протоколы в связи с прошедшей 31 августа акции протеста против политических репрессий, которая не была согласована с властями.

На Азара полицейские также составили протокол по части 8 статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях (повторное нарушение правил проведения митингов). Его должен был рассмотреть во вторник Мещанский суд Москвы, но утром суд вернул протокол обратно в ОВД для устранения ошибок. По этой статье Азару грозит административный арест до 30 суток. Речь идет тоже о событиях 31 августа.