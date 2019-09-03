"Спасибо людям Украины". Протестующие в Гонконге открыли для себя фильм о Майдане

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"Спасибо людям Украины за то, что объединились ради революции. Значит и у нас будет мужество продолжать".

Зои из Гонконга только что посмотрела фильм о Евромайдане "Зима в огне". Она растрогана и плачет.

Для Гонконга, где уже больше двух месяцев не утихают многотысячные протесты, революция в далекой Украине стала надеждой. Как Евромайдан вдохновляет протестующих в Гонконге - в материале Би-би-си.

Правообладатель иллюстрации Billy H.C. Kwok/Getty Image caption Гонконгцы смотрят фильм о событиях в Украине

Около 100 человек сидят прямо на земле на паромном причале, куда кто-то принес проектор, чтобы показать фильм.

Зрители напряженно следят за ходом событий на экране - там подразделение милиции специального назначения "Беркут" бьет людей, летит брусчатка, горят шины, слова украинцев с баррикад титруют на китайском.

Кто-то из зрителей плачет, после фильма все аплодируют.

"Лента меня очень зацепила. Потому что эти протесты очень похожи на то, что происходит у нас. Особенно когда власть не слышит своих людей и когда применяется насилие, чтобы заставить молчать. Методы очень похожи", - говорит после показа Тунг из Гонконга.

Массовые протесты в Гонконге продолжаются уже два месяца и начались с недовольства законопроектом, который позволил бы экстрадировать подозреваемых из Гонконга в материковый Китай.

Законопроект был в конечном итоге снят с рассмотрения на неопределенное время (хотя и не отозван окончательно), однако протесты за это время переросли в более широкое движение за демократию

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В протестах, начавшихся с мирных акций, появилось все больше признаков насилия - полицейские применяют против людей на улицах слезоточивый газ, резиновые пули, поливают протестующих из водометов и бьют дубинками.

Протестующие бросали файеры и бутылки с зажигательной смесью в здание Законодательного совета.

В минувшие выходные демонстранты заблокировали подъезды к международному аэропорту Гонконга, а с началом учебного года тысячи школьников и студентов не пошли в школу в знак протеста против действий властей.

Гонконг входит в состав Китайской Народной Республики, но до 2047 года имеет особый статус. Гонконгцы пользуются гораздо большей степенью свободы от государственного контроля, чем жители материкового Китая.

Пекин неоднократно выступал с осуждением демонстрантов и называл их действия "граничащими с терроризмом". В ходе протестов мирные акции не раз перерастали в столкновения с полицией.

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"Украинский сценарий"

Причал, где смотрела фильм Зои, был одним из 100 мест в Гонконге, где показывали украинский фильм.

В контексте протестов в Гонконге об Украине вспоминали мало, но постепенно начала появляться информация о фильме "Зима в огне", люди начали рассказывать друг другу об этой ленте и в конце прошлой недели были организованы первые публичные показы.

После показов фильма, а также перед новой волной протестов задержали трех лидеров протестов.

Полуторачасовую ленту об украинском Майдане "Зима в огне: Борьба Украины за свободу" сняли еще в 2015 году. В фильме собрали рассказы активистов, хроники Майдана: от начала студенческих протестов до силового противостояния и смены власти на Украине.

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"Этот фильм - о человеческих судьбах, о тех, кто вышел туда [на Майдан. - Ред.], несмотря на холод, безумную зиму, когда "Беркут" поливал холодной водой, несмотря на похищения людей, стрельбу, гибель - несмотря на жертвы, эти невероятные ребята выстояли", - так описал свой фильм два года назад режиссер ленты Евгений Афинеевский.

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Ленту транслировал американский видеосервис Netflix, ее показали в Конгрессе США и в более чем сотне стран мира, фильм был выдвинут от Украины на соискание премии "Оскар". Сейчас авторы ленты гордятся тем, что ее показали в Гонконге.

"Когда мы видим эти протесты, наше сердце болит. Мы поддерживаем людей в Гонконге и переживаем за них", - говорит одна из продюсеров фильма Галина Садомцева.

Создатели ленты следят за новостями из Гонконга и считают, что ситуация там очень созвучна той, что была на Украине.

"Мы понимаем, почему они протестуют, мы понимаем их причины. Возможно, этот фильм их вдохновит и у них появится надежда и силы бороться дальше", - говорит Садомцева.

Мировые СМИ и раньше сравнивали протесты на Украине и в Гонконге, говоря о том, что в Гонконге наследуют сценарий украинского Евромайдана.

Издание Quartz цитировало активиста Ли Нгао, который говорит, что опыт Украины вдохновляет протестующих.

"Это как Давид против Голиафа. Протестующие в Гонконге действительно восхищены украинцами, их стратегией (протеста. - Ред.) и несгибаемым духом сопротивления", - говорит Нгао.

"В Украине вы можете видеть, как люди объединились, чтобы противостоять ситуации. В Гонконге мы тоже объединяем наши усилия. Это дает надежду, что у нас все может закончиться так же хорошо, как и в Украине", - говорит Зои после показа.

Но не все разделяют такие надежды. Одна из девушек, присутствующих на показе фильма об украинских протестах, говорит, что людей в Гонконге притесняют.

"Я не так оптимистично смотрю в будущее, но мы здесь сегодня, чтобы сказать будущим поколениям Гонконга, что мы встали на защиту их свободы".