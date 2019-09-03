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Вот уже больше суток ураган "Дориан" продолжает сокрушать Багамские острова. По данным метеорологов, за 24 часа там уже выпало около 60 см осадков, а максимальная скорость ветра достигает 55 м/с (или 195 километров в час).

Удивительно то, что шторм как бы завис над островами, чуть не дойдя до Флориды, и практически прекратил движение.

"Обычно ураганы приходят и уходят - буквально за несколько часов. А тут он никуда не движется уже сутки, - удивляется синоптик Си-эн-эн Айван Кабрера. - Я уже 10 лет рассказываю про ураганы на Си-эн-эн, а в общей сложности занимаюсь ими уже 25 лет - и я никогда в жизни не видел ничего подобного".

И хотя за это время "Дориан" несколько ослаб, он в то же время заметно разросся.

Как объясняет ведущая прогноза погоды Би-би-си Сьюзан Пауэлл, такое случается только с самыми сильными ураганами. Ветер в его центре достигает такой силы, что воронка не выдерживает и начинает как бы обрушиваться сверху - в результате шторм теряет силу, но увеличивается в диаметре.

А это значит, что увеличивается область возможных разрушений. Кроме того, становится сложнее предсказать дальнейшее движение урагана.

Почему ураган завис?

Ураган "вышел на сушу" на острове Большой Багама, от которого до побережья США всего около 90 км, в воскресенье, 1 сентября.

С тех пор он почти не движется, пройдя всего несколько километров вдоль северной части Багамского архипелага. Например, за ночь с понедельника на вторник центр "Дориана" сдвинулся лишь на 15 км, то есть он движется со скоростью примерно 1,5 км в час.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption За сутки на Багамах выпало 60 см осадков,

Как объясняют метеорологи, дело в крайне необычном стечении обстоятельств и расположении двух атмосферных фронтов.

На востоке от "Дориана" расположился мощный антициклон (то есть зона высокого атмосферного давления), который выдавливает ураган почти к самой Флориде.

Однако с западной стороны его "подпирает" другой антициклон. Ураган фактически оказался зажат между ними - и почти остановился.

Только к вечеру вторника по местному времени (оно отстает от московского на семь часов) "Дориан", как ожидается, начнет понемногу уходить на север, постепенно набирая скорость.

"Дориан" ослаб - стал ли он менее опасен?

"Дориан" стал вторым по мощности ураганом, когда-либо обрушившимся на Багамы за всю историю инструментальных наблюдений.

По скорости ветра, достигавшей почти 300 км/ч, он и вовсе уступает в Атлантике лишь тропическому шторму "Аллен" 1980 года, а по силе удара при выходе на сушу делит первое место с "Ураганом Дня труда", который обрушился на Флориду 2 сентября 1935 года, утверждает Washington Post.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Это фото сделано в центре "Дориана", где, как всегда в "глазу урагана", стоит тихая погода

За последнюю пару дней "Дориан" действительно несколько ослаб и был переквалифицирован с урагана пятой категории - высшей по шкале тропических штормов - до третьей, однако это вовсе не значит, что его можно больше не опасаться.

Ураган "Катрина" 2005 года, ставший самым разрушительным в истории США и унесший более тысячи жизней, в момент удара по Новому Орлеану тоже был штормом третьей категории - и при этом лишь шестым по силе за всю историю наблюдений в Атлантике.

"Дориан" - более мощный ураган, и масштаб потенциальных разрушений зависит лишь от его дальнейшей траектории.

Так выглядит ураган "Дориан" с борта Международной космической станции

Пока что сообщается лишь о пяти погибших на островах Абако на севере Багамского архипелага. Однако в четырех штатах, которые "Дориан" может задеть по пути, - Флориде, Джорджии, Южной и Северной Каролинах - объявлено чрезвычайное положение. Около миллиона человек получили распоряжение об эвакуации.

Дело в глобальном потеплении?

Сам тот факт, что "Дориан" на сутки с лишним завис над Багамскими островами почти без движения, - следствие удивительного стечения обстоятельств и практически не связано с климатическими изменениями напрямую.

В то же время недавняя совместная работа НАСА и американского Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) показала, что за последние 70 лет ураганы в Северной Атлантике стали передвигаться медленнее - а это значит, что шторм может дольше висеть над одним участком суши.

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В то же время различные исследования показывают, что из-за роста средних температур в умеренных широтах ураганы в Северной Атлантике в среднем с каждым годом набирают все большую мощь.

Многие ученые при этом проявляют осторожность и утверждают, что пока нельзя говорить о прямой причинно-следственной связи, ведь даже несколько аномальных лет подряд могут в целом оставаться исключением из правила. Ведь ураганы, например, не стали случаться чаще.

Ряд ученых указывает на цикличность в возникновении ураганов и тот факт, что не менее опустошительные удары стихии обрушивались на побережье Соединенных Штатов в 30-е ги 60-е оды XX века, когда о глобальном потеплении не было и речи.

Однако повышение уровня океана, безусловно, способствует формированию более мощных и продолжительных по времени ураганов, утверждают эксперты NOAA.

Кроме того, из-за таяния ледников повышается уровень Мирового океана - а значит, становится выше и уровень наводнений, которые приносят с собой тропические штормы.

Помимо проливных дождей, "Дориан" принес с собой на Багамы штормовой нагон воды высотой в 5-6 м по сравнению с обычным приливом, что привело к крупным наводнениям в низменных участках острова.