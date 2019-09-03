Русский фотограф в Шотландии. Уличные портреты Ильи Илфорда
"Фотографирую незнакомцев. Иногда страшно. Но когда проходишь мимо - еще хуже". Илья Илфорд - россиянин, последние пять лет проживший в Эдинбурге. Переехав в Лит, портовый район на севере столицы, он начал фотографировать прохожих на знаменитой улице Лит-Уок.
"Портреты незнакомцев помогают мне понять жителей Шотландии чуть лучше, наладить с ними связь", - рассказывает Илфорд.
"Моя любимая улица - Лит-Уок, это одна из самых длинных и оживленных улиц столицы. Я полюбил прохожих и хозяев местных магазинчиков. Свет, цвета и текстуру зданий. Так я начал работать на Лит-Уок", - говорит он.
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Для своей серии портретов с Лит-Уок Илья планирует сделать по меньшей мере сто фотографий. Он фотографирует на пленочную камеру Rolleiflex.
По нашей просьбе Илфорд рассказал несколько историй, которые стоят за каждой фотографией серии.
"Мне не нравится тратить слишком много времени на обработку фото, а пленка помогает не делать сотни одинаковых кадров", - рассказывает фотограф.
"В одной пленке - 12 кадров, поэтому фотограф должен тщательно подходить к выбору объекта".
"У меня социальное тревожное расстройство, и когда я выхожу на улицу, мне легче, хоть это и странно звучит. Если не замыкаться на себе, наблюдать за людьми вокруг, слушать их, эффект может быть по-настоящему чудесным".
"В целом люди достаточно открыты и соглашаются на съемку портрета. Отказываются очень немногие".
"Моя цель - создать визуальный срез Лит-Уок и ее прохожих, а не зацикливаться на документировании их историй. Пусть фотографии говорят сами за себя".
Работы Ильи Илфорда можно посмотреть в его Instagram.