Русский фотограф в Шотландии. Уличные портреты Ильи Илфорда

Правообладатель иллюстрации Ilya Ilford

"Фотографирую незнакомцев. Иногда страшно. Но когда проходишь мимо - еще хуже". Илья Илфорд - россиянин, последние пять лет проживший в Эдинбурге. Переехав в Лит, портовый район на севере столицы, он начал фотографировать прохожих на знаменитой улице Лит-Уок.

"Портреты незнакомцев помогают мне понять жителей Шотландии чуть лучше, наладить с ними связь", - рассказывает Илфорд.

"Моя любимая улица - Лит-Уок, это одна из самых длинных и оживленных улиц столицы. Я полюбил прохожих и хозяев местных магазинчиков. Свет, цвета и текстуру зданий. Так я начал работать на Лит-Уок", - говорит он.

Для своей серии портретов с Лит-Уок Илья планирует сделать по меньшей мере сто фотографий. Он фотографирует на пленочную камеру Rolleiflex.

По нашей просьбе Илфорд рассказал несколько историй, которые стоят за каждой фотографией серии.

Правообладатель иллюстрации Ilya Ilford Image caption "Я познакомился с джентльменом по имени Алли, в длинном белом пальто. Он сразу напомнил мне Дэвида Боуи с сигаретой. Оказалось, что Алли связан с магазином антиквариата под названием Epoca. Пока мы разговаривали, уже в магазине, начала играть музыка. Это была Let's Dance Дэвида Боуи. Всегда хотел познакомиться с Боуи в реальной жизни, и в тот момент мне показалось, что моя мечта исполняется", - рассказывает фотограф

Правообладатель иллюстрации Ilya Ilford Image caption "Мне понравилось, что цвет волос молодой бариста совпадает с фирменным фиолетовым оттенком Costa Coffee. Я спросил ее - специально ли она покрасила волосы, когда устроилась туда работать. Она засмеялась и сказала, что нет. А потом рассказала мне, что за цвет волос друзья зовут ее Маджентой"

Правообладатель иллюстрации Ilya Ilford Image caption "Дэвид - один из самых невероятных людей, встреченных мной на Лит-Уок. Он говорит, что его часто останавливают на улице, чтобы снять портрет", - рассказывает Илфорд

"Мне не нравится тратить слишком много времени на обработку фото, а пленка помогает не делать сотни одинаковых кадров", - рассказывает фотограф.

"В одной пленке - 12 кадров, поэтому фотограф должен тщательно подходить к выбору объекта".

Правообладатель иллюстрации Ilya Ilford Image caption "На нескольких кадрах видны листовки со словами "Спасите Лит". Это кампания против сноса домов, построенных в 1930-х годах из песчаника и в поддержку местного бизнеса. Я рад, что мне в этом проекте удалось запечатлеть важный этап в истории Лита, когда люди вместе борются против коммерческой застройки"

"У меня социальное тревожное расстройство, и когда я выхожу на улицу, мне легче, хоть это и странно звучит. Если не замыкаться на себе, наблюдать за людьми вокруг, слушать их, эффект может быть по-настоящему чудесным".

"В целом люди достаточно открыты и соглашаются на съемку портрета. Отказываются очень немногие".

"Моя цель - создать визуальный срез Лит-Уок и ее прохожих, а не зацикливаться на документировании их историй. Пусть фотографии говорят сами за себя".

Правообладатель иллюстрации Ilya Ilford

Правообладатель иллюстрации Ilya Ilford

Правообладатель иллюстрации Ilya Ilford

Правообладатель иллюстрации Ilya Ilford

Правообладатель иллюстрации Ilya Ilford

Правообладатель иллюстрации Ilya Ilford

Правообладатель иллюстрации Ilya Ilford

Работы Ильи Илфорда можно посмотреть в его Instagram.