Правообладатель иллюстрации Anton Novoderezhkin/TASS

Пресненский суд Москвы во вторник приговорил к пяти годам колонии финансового менеджера из Подмосковья Владислава Синицу. Поводом к его уголовному преследованию стала запись в "Твиттере", где речь шла об установлении личностей силовиков, которые, скрывая свои лица под масками, жестоко избивают мирных демонстрантов.

Далее в переписке Синица рассуждает о том, что после того как будут изучены семейные фото этих правоохранителей, их дети могут стать жертвами насилия.

Следователи усмотрели в записи Синицы разжигание ненависти и угрозы применения насилия к родственникам силовиков: "Высказывая свою позицию, он призывал к похищению детей исключительно сотрудников правоохранительных органов с последующей расправой над ними", - говорится в постановлении о возбуждении уголовного дела.

Рассмотрение дела Синицы фактически заняло всего один день: 2 сентября обвинение и защита представили свои доказательства, тогда же прошли прения сторон и подсудимый выступил с последним словом, а уже на следующий день был вынесен приговор.

Уголовное дело и решение суда вызвали многочисленные споры в соцсетях. Одни пользователи называют приговор неоправданно суровым и создающим опасный прецедент, другие уверены, что Синица получил по заслугам.

Сам блогер на суде свою вину не признал. Его адвокат заявил, что намерен обжаловать вердикт в Мосгорсуде и Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Одним из первых приговор прокомментировал оппозиционер Алексей Навальный, который подчеркнул, что сам постоянно получает сообщения с угрозами, однако правоохранительные органы на них никогда не реагируют.

В то же время Навальному и самому припомнили, что 12 лет назад он написал заявление в полицию на националиста Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак за его резкие высказывания на политических дебатах, и после этого Марцинкевич был осужден за экстремизм.

Экс-глава партии СПС Леонид Гозман утверждает, что при внимательном прочтении в посте Синицы нельзя найти никаких реальных угроз, там есть лишь некое предупреждение.

Такого же мнения придерживается и журналист Андрей Лошак. По его мнению, Синица в своем блоге предупреждает "о высокой вероятности такого развития событий, если насилие над протестующими не прекратится".

Глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков в своем телеграм-канале назвал приговор блогеру "местью полицейского государства и новым откровенным вызовом", а также отметил, что "за пытки сотрудники полиции получают условки (условные сроки - прим. ред.)"

Приговор Синице полностью поддержало руководство Росгвардии, а также многие прокремлевские блогеры и журналисты.

Дизайнер Артемий Лебедев в своем видеоблоге сказал, что считает приговор хоть и "жестоким, но очень показательным".

"Понятно, что это было сделано для того, чтобы неповадно было людям переходить определенные границы. Есть вещи, которые в принципе нельзя никому желать и в принципе нельзя обсуждать", - отметил он.

По мнению адвоката Синицы Дениса Тихонова, на Синицу завели уголовное дело из-за повышенного внимания федеральных телеканалов.

"Это совершенно не тот преступник, в качестве которого его выставили СМИ. В том числе вот этот телеканал приложил к этому особые усилия, представив его в таком ужасном виде. Это ваша заслуга, господа журналисты, в том числе", - сказал Тихонов в интервью телеканалу "Дождь", указывая на микрофон канала НТВ.

В ответ на это в телеграм-канале НТВ появилась запись, где телеканал отмечает, что не его сотрудники раскрутили эту историю, но "были бы рады быть первыми".

"Когда твоему ребенку дают реальный срок за то, что он балбес, хочется разорвать систему на части. Но когда жизни твоего ребенка угрожают даже буковками где-то в интернете, хочется, чтобы система разорвала на части этого пусть даже и балбеса. Сажать за глупость нельзя. За экстремизм - необходимо", - говорится в записи.