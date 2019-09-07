Смертный приговор ледникам: как исчезает ледяной покров Гренландии

Быстрое потепление вынесло массивному ледяному покрову Гренландии "смертный приговор", предупреждают ученые. Только за этот год там растаяло столько льда, что уровень мирового океана может подняться больше чем на миллиметр.

Исследователи говорят, что они поражены ускорением таяния и опасаются за будущее городов на побережьях по всему миру.

Один из ледников на юге Гренландии стал тоньше на 100 метров по сравнению с 2004 годом, когда я снимал его.

Кликните Ледник Калералик, южная Гренландия 2018 год 1993 год

Почему это важно?

Главным образом потому, что площадь ледяного покрова Гренландии в семь раз больше площади Великобритании. Кое-где он достигает в толщину 2-3 км. Там столько льда, что если он весь растает, уровень мирового океана поднимется на 7 метров.

Никто не утверждает, что это произойдет в ближайшие столетия или даже тысячелетия, но даже небольшое ускорение таяния в ближайшие десятилетия может угрожать миллионам людей, живущим в низинах.

Среди многих областей, наиболее уязвимых перед подъемом уровня моря - Бангладеш, Флорида, восточная Англия.

Судьба Гренландии может иметь серьезные последствия с точки зрения тяжести будущих наводнений в других местах. Могут даже измениться береговые линии, а людям придется перебираться вглубь континентов.

Один из изучающих ледяной покров ученых, доктор Джейсон Бокс из Геологической службы Дании и Гренландии, говорит, что его деморализуют потенциальные риски таяния, и тем, кто занимается проектированием прибрежных районов, нужно иметь их в виду.

"Теперь, когда я больше знаю о возможных последствиях, мне трудно спать по ночам, потому что я понимаю важность этого места для мира, который уже затронут повышением уровня океана", - говорит он.

Image caption Доктор Джейсон Бокс из Геологической службы Дании и Гренландии

Сколько льда тает в Гренландии?

До недавних пор ледяной покров пребывал в сбалансированном состоянии - объем выпадающего зимой снега был примерно равен объему тающего летом льда.

В прошлом году был зафиксирован небольшой прирост объема льда, что довольно необычно. За последние 30 лет в Гренландии увеличивался объем тающего льда.

Лед либо тает на поверхности, отчего потоки воды уходят в окружающие моря, либо огромные куски льда отрываются и уплывают, как айсберги, постепенно тая.

За последние годы растаяло сотни миллиардов тонн льда - попавшие в мировой океан 362 миллиарда тонн воды подняли его уровень на миллиметр.

Кажется, что это мало, но в 2012 году Гренландия потеряла 450 миллиардов тонн льда, в этом году, судя по прогнозам, потеряет примерно столько же, и ученые всерьез обеспокоены будущими потерями.

Вдобавок к этому тает Антарктида, и объем воды увеличивается по мере ее нагревания - все это влияет на уровень океана.

На таянии гренландских льдов сказывается общее повышение температуры, говорит Бокс: "Ледяному покрову Гренландии фактически вынесен смертный приговор, потому что в дальнейшем мы ожидаем лишь продолжения роста температур. Так что мы теряем Гренландию. Вопрос лишь в том, насколько быстро".

Как быстро тает ледяной покров?

Я своими глазами видел, что происходит с одним из участков. Ледник Сермилик на юге острова не входит в число крупнейших, но входит в число тающих самыми быстрыми темпами в мире.

В 2004-м мы пролетали над высокими ледяными скалами, ледник возвышался над морем стеной бледно-серого и синего цвета.

Тогда нас сопровождал ученый, который проверял установленные на леднике приборы и был шокирован, обнаружив, что толщина ледника сокращается на метр каждый месяц.

И в течение последних 15 лет темп сокращения ледника рос так сильно, что теперь, при повторном посещении того же ледника, он выглядит скукожившимся, почти развалившимся, и гораздо меньше доминирует в ландшафте.

Сейчас со мной Джейсон Бокс, и он собирает последние показания, согласно которым только этим летом толщина ледника сократилась на 9 метров.

С моей прошлой поездки сюда верхний слой ледника уменьшился более чем вполовину - на немыслимые 100 метров, обнажив более глубокие залежи.

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Что происходит со льдом?

Возможно, вы представляете, что в Арктике девственно чистый белый ландшафт, но на деле поверхность поражает грязью. Гулять там - все равно что по Луне.

Там есть большие участки бледно-серой поверхности, и участки поменьше - намного темнее, покрытые грязью или мелкими частицами песка. Это мрачное и довольно удручающее зрелище.

Image caption Водоросли на леднике Сермилик

Раньше считалось, что эти темные участки возникают из-за смеси пыли и частиц, которые ветер приносит от удаленных электростанций и промышленных центров.

Но за время, прошедшее с моего предыдущего визита на ледник Сермилик, ученые обнаружили, что основная причина потемнения - микроскопические водоросли, растущие в тающем льду.

Водоросли поглощают солнечный свет, и поверхность ледников из белой становится серой или даже черной, перестает отражать солнечные лучи, что приводит к повышению температуры и ускорению таяния.

Кто пытается разобраться в происходящем?

Эти процессы имеют значение для миллионов людей по всему миру, и в Гренландии работают международные исследовательские миссии; ситуацию отслеживают спутники, проводятся мониторинговые полеты, к ледникам отправляются экспедиции.

НАСА инициировала различные проекты, чтобы установить, что именно вызывает таяние льдов, и что с ними может произойти в будущем.

В 2005-м я рассказывал о команде ученых, финансируемых НАСА, которые сделали важное открытие о движении ледового покрова.

Хотя огромные скопления льда кажутся неподвижными, на самом деле они всегда движутся к побережью, и ученые установили, что скорость этого движения удваивается летом, когда талая вода с поверхности стекает вниз и помогает ледникам скользить.

Еще одно открытие - лед тает не только из-за возросшей температуры воздуха, но и из-за воды, которая оказывается под гранями ледников. Один из ученых говорит: это как если бы ледник находился на включенной конфорке и сверху на него дули бы феном.

Джейсон Бокс и его коллеги из Геологической службы Дании и Гренландии установили сеть датчиков, чтобы отслеживать, как меняются высота ледников и их светоотражаемость.

Самый трудный вызов для научного сообщества - понять механизмы таяния льда в достаточной степени для того, чтобы давать надежные прогнозы подъема уровня моря.

Масахи Нивано, ученый из Японского метеорологического агентства, только что вернулся из экспедиции, в которой собирал данные для того, чтобы сопоставить их с разработанной им компьютерной моделью таяния льда.

"Ледяной покров уменьшается - это совершенно точно. И это влияет на уровень мирового океана - это тоже совершенно точно. Но, возможно, есть некоторые физические процессы, которые мы пока не понимаем, поэтому составлять прогнозы на будущее очень сложно", - говорит он.

Как это скажется на жителях Гренландии?

Гренландцев - всего 56 тысяч человек, и они живут на узкой полосе земли на краю ледяного покрова, который, хотя и расположен близко, обычно не виден.

Image caption Молодые жители Гренландии в городе Какорток

В деревне Нарсак местный житель Кристиан Мортенсен рассказывает мне, что когда он был моложе, ледник был заметен, а теперь уже нет, и в море уплывает все больше и больше айсбергов.

Более теплая погода создает лучшие условия для занятий фермерством, и пока мы разговариваем, рядом пасется скот - на поляне рядом с кусками льда, качающимися на волнах.

Но некоторых молодых гренландцев всерьез беспокоит изменение климата - отчасти потому, что "их" лед влияет на всю планету.

Найя-Тереза Хогх только что окончила школу и, вдохновившись примером шведской активистки Греты Тунберг, организовала "климатическую забастовку" в своем родном Какортоге - симпатичном портовом городе с выкрашенными в яркие цвета домами.

Она рассказывает, что плавала на лодке к кромке ледника и была "шокирована и напугана" тем, какое количество воды там образуется и утекает в океан.

"Все это оказывается в наших водах, в море, и в остальных частях света, и если так пойдет и дальше, то под водой окажется целая страна", - говорит она.

Ее подруга Каролин Хартмаен Хансен обеспокоена тем, что таяние не поддается контролю. "Это не наша вина, это всеобщая вина", - говорит она.

Можно ли что-то предпринять?

Если расчеты Джейсона Бокса и его коллег верны, в ближайшем будущем еще возможен годовой прирост объема льда, как в прошлом году, но новая реальность такова, что следует ожидать ускоренного таяния.

Даже при ускоренном сокращении выбросов в атмосферу парниковых газов, предписанном Парижским соглашением, Гренландии все равно грозит ускорение таяния льда, хотя, вероятно, его можно было бы замедлить.

Поэтому, как и многие юные гренландцы, ученые считают, что должны взять ситуацию в свои руки. Они придумали способ поглощения части углекислого газа, который образуется от их полетов над ледниками, - Джейсон Бокс говорит, что подвергается критике за большой "углеродный след" и чувствует себя виноватым.

Image caption Доктор Фазих Ник высаживает деревья у Нарсарсуака

Неподалеку от аэропорта Нарсарсуак, откуда выполняются полеты к ледникам юга Гренландии, они высаживают 6 тысяч саженцев сибирской лиственницы - дерева, которое хорошо справляется с местными климатическими условиями.

Они признают, что 10 таким деревьям нужно 60 лет, чтобы поглотить углекислый газ, образующийся при перелете из Лондона в Сан-Франциско, но говорят, что это лишь начало, и если этот проект приведет к созданию более крупного леса, изменению климата можно будет противостоять.

При участии Дэвида Брауна, Роба Маги, Кейт Стивенс и Нассоса Стиляну.