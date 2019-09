Единый день голосования 2019. Семь выборов, за которыми стоит следить

View this post on Instagram

Мой дом на ближайший месяц) Мой избирательный округ - это 49% территории Свердловской области. Ездить приходится много, расстояния большие. В выходные уже ездил с этим прицепом в Серов. Интересно было наблюдать за реакцией водителей, многие из которых оценили надпись на задней части фургона) Этот дом на колесах станет не просто домом. Это полноценный мобильный штаб, в котором в том числе буду проводить встречи с избирателями. Работы предстоит много, будет интересно!