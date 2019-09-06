Единый день голосования 2019. Семь выборов, за которыми стоит следить

Правообладатель иллюстрации Sergei Savostyanov/TASS

Сентябрьские региональные выборы в России проходят на фоне самых массовых за последние восемь лет протестов в Москве и рекордно низкого уровня доверия к власти. Би-би-си рассказывает о самых интересных кампаниях, за которыми стоит последить в воскресенье.

8 сентября состоятся выборы глав 19-ти регионов, мэров трех административных центров и довыборы на четыре вакантных кресла депутатов Госдумы.

Кампания этим летом проходит на фоне уличных протестов оппозиции в Москве, а на большинство выборов кандидатов от оппозиции не допустили.

В прошлом году стечение этих же факторов, а также начатая властями пенсионная реформа привели к тому, что в трех регионах на губернаторских выборах кандидаты от власти проиграли оппозиционерам, которые должны были играть роль спарринг-партнеров, а в Приморье выборы пришлось отменять из-за фальсификаций.

Би-би-си рассказывает о самых интересных избирательных кампаниях 2019 года, где результаты голосования могут оказаться неожиданными.

Правообладатель иллюстрации Kirill Kukhmar/TASS Image caption Одна из проблем Хорохордина - отсутсвие у него каких-либо связей с Алтаем

Алтай. Неизвестный технократ

Алтай - один из самых проблемных российских регионов. По данным "РИА Рейтинг", республика занимает предпоследнее, 84-е место по уровню доходов населения - хуже ситуация только в Тыве. Кроме того, Алтай - один из самых малонаселенных субъектов России. Сейчас там живут около 219 тысяч человек, при этом более трети - представители коренного населения.

Последние 13 лет регионом руководил Александр Бердников, уроженец Алтая. В 2014 году, когда в республике в последний раз состоялись выборы губернатора, ситуация едва не дошла до второго тура. На смену ему Путин в начале весны назначил руководителя руководителя НП "ГЛОНАСС" Олега Хорохордина, ранее с республикой никак не связанного.

Основным соперником Бердникова эксперты считают лидера коммунистов Алтая Виктора Ромашкина. В отличие от Хорохордина, Ромашкин - уроженец Алтая. Местных коммунистов он возглавил еще в 90-е годы. У Ромашкина уже есть неудачный опыт участия в губернаторских выборах. В 1997 году он получил 17,52% голосов, в 2014-м - 7,72%.

По словам руководителя Алтайского центра политического консалтинга (АЦПК) Константина Лукина, известность - ключевой фактор для местного населения. "Хорохордина назначили слишком поздно, его никто не знает - он не имеет отношения к региону вообще", - считает политтехнолог. Ромашкин - это, напротив, человек, которого в небольшом Алтае знают буквально все, добавляет Лукин.

Поддержка электората среди коренных народов - в республике это 34% населения - действительно стала для Хорохордина проблемой. В середине августа представители алтайских народов из общественного движения "Алтай Курултай" призвали избирателей на выборах в региональное Госсобрание (Эл Курултай), которые тоже пройдут в сентябре, голосовать за любую партию, кроме "Единой России", а на выборах главы республики поддержать Ромашкина.

В разговоре с Би-би-си глава правления "Алтай Курултай" Василий Кудирмеков. объяснил, что главной причиной, по которой представители коренных народов отказались поддержать Хорохордина, стало его нежелание встретиться для дискуссии о проблемах коренного населения. "Хорохордин обещал встретиться, но вместо обещанного устраивал какие-то псевдовстречи со штатными товарищами, который просто поют дифирамбы власти", - рассказал Кудирмеков.

По его словам, "Алтай Курултай" обеспокоен, в частности, отсутствием алтайского языка в школах и программ на алтайском в эфире местных каналов.

"Для нас это вошло в норму, с коренным населением сейчас никто не считается. Потребности игнорируют, идет строительство унифицированной страны", - резюмирует Кудримеков.

Кампанию врио губернатора в последние месяцы сфокусировал на повышении своей узнаваемости. В середине июля Хорохордин поехал в Москву для совещания у президента России Владимира Путина.

На встрече в Кремле он доложил президенту о "триаде" развития региона, которую "составил для себя в уме" - ими оказались, низкий уровень доходов, высокие тарифы ЖКХ и безработица. По данным Росстата, Алтай на третьем месте по уровню безработицы в стране.

Встреча с президентом оказалась не единственным знаком внимания, который оказали кандидату от власти. За два месяца на Алтае побывал целый десант членов правительства. В начале июля туда приехал курирующий цифровое развитие вице-премьер Максим Акимов, в конце месяца - вице-премьер Ольга Голодец, которая провела совещание по туризму.

Только за последние недели на Алтае побывали сразу пять министров: глава Минэнерго Александр Новак, руководитель минэкономразвития Максим Орешкин, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр просвещения Ольга Васильева и министр науки Михаил Котюков.

В разгар кампании в республике произошло и другое значимое событие: авиакомпания "Победа" объявила о запуске регулярного рейса в удаленный Горно-Алтайск. Проблему доступности республики обсуждали на последней "прямой линии" Путина. Первых пассажиров в обновленном аэропорту встретил не кто иной, как Хорохордин.

Правда, по словам Лукина, сейчас основным врагом Хорохордина "является сама кампания" врио губернатора: "Вместо того, чтобы бороться с конкурентами, он борется с собственными недостатками: позиционированием, низкой узнаваемостью, нехваткой времени".

Правообладатель иллюстрации Yelena Afonina/TASS Image caption У Калиматова на выборах два конкурента. Оба почти не известны в Ингушетии

Ингушетия. После протестов

Выборы губернатора Ингушетии - непрямые; за главу республики голосуют члены парламента, а кандидатуры вносит президент.

Фаворитом выборов является врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, который был назначен на пост главы республики после отставки Юнус-бека Евкурова, ушедшего со своего поста после массовых протестов из-за соглашения о переносе границы Чечни и Ингушетии.

СМИ писали, что президент назначил Калиматова на пост главы Ингушетии, так как он равноудален и от клана Евкурова, и от тейпов, которые участвовали в протестах против переноса границы.

Два других претендента - депутат городского совета Назрани Урусхан Евлоев ("Справедливая Россия") и сотрудник "Вымпел-Коммуникации" Магомед Зурабов (ЛДПР). Если о политической карьере первого известно то, что он около года занимал пост вице-премьера Ингушетии и претендовал на пост главы республики в 2013 года, то о втором кандидате не известно почти ничего.

КПРФ не стала выдвигать свою кандидатуру на выборы, поскольку поддерживает врио главы Ингушетии Калиматова. ЛДПР и СР, выдвигая своих кандидатов, также выразили поддержку Калиматову.

Вместе с непрямыми выборами главы Ингушетии пройдет и прямое голосование - муниципального уровня - жители республики выберут депутатов в городские и сельские советы.

Ассоциация учителей Ингушетии призвала своих членов бойкотировать выборы и не участвовать в работе избирательных комиссий, которые часто располагаются в школах. "Принимая участие в имитации выборов, учителя лишают себя морального права воспитывать в учениках нравственную личность и активного гражданина", - заявили в организации.

За бойкот также выступили Совет тейпов ингушского народа, местное отделение партии "Яблоко" и Ингушский комитет национального единства. Активисты призывают не только не ходить на выборы, но и отказаться от работы в комиссиях, чтобы создать небольшие общественные группы по фиксации нарушений на выборах. Кандидатов на муниципальных выборах активисты призывают снимать свои кандидатуры, чтобы показать, что они "с народом".

Правообладатель иллюстрации Dmitry Feoktistov/TASS Image caption "Отсутствие управленческого опыта не беда, главное, что его знают и уважают в республике", - говорят о Хасикове в Кремле

Калмыкия. Губернатор-селебрити

Знаменитые российские спортсмены уже много лет работают на разных должностях во власти: в региональных парламентах и органах исполнительной власти, в Госдуме, федеральном правительстве (министр спорта, например, фехтовальщик Павел Колобков).

Впервые профессиональный спортсмен международного уровня может появиться и на губернаторском посту - в Калмыкии.

В марте президент Владимир Путин назначил врио главы республики 39-летнего Бату Хасикова - мастера спорта международного класса, шестикратного чемпиона мира по кикбоксингу. Предшественник Хасикова Алексей Орлов написал заявление об уходе по собственному желанию, что эксперты связывали с нежеланием Кремля пускать на выборы руководителей с низким рейтингом.

"Отец у меня калмык. А мама у меня татарка. Вырос в Калмыкии, поэтому я считаю себя калмыком. Предстоит сложная непростая работа. Как говорится, дорогу осилит идущий", - говорил в интервью Сергею Брилеву на "России 1" Хасиков.

Еще в 2011 и 2012 годах Хасиков громил мировых легенд кикбоксинга, сломав одному из них - Майку Замбидису - челюсть уже в первом раунде поединка.

После завершения карьеры Хасиков стал сооснователем промоутерской компании Fight Nights.

Параллельно с профессиональной карьерой бойца Хасиков занимался и политической: в 2008 году стал депутатом парламента Калмыкии, в 2012-м - членом Совета Федерации, а позднее советником главы Росмолодежи.

Расцвет Fight Nights связывают с покупкой компании совладельцем "Суммы" Зиявудином Магомедовым. После задержания миллиардера Хасиков даже выступил в суде его поручителем. В суде он уже выступал будучи доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах.

Не обошлось в карьере Хасикова и без скандала - в 2011 году Хасиков стал кандидатом политических наук, защитив диссертацию по теме государственной политики в области физкультуры и спорта. Однако, в 2016 года диссертационный совет РУДН лишил его степени после того как сообщество "Диссернет" обнаружило в его работе плагиат.

Тем не менее, этот факт никак не помешал Хасикову стать кандидатом. "Отсутствие управленческого опыта не беда, главное, что его знают и уважают в республике, что стало важным фактором при подборе кандидата администрацией президента", - сказал Би-би-си на условиях анонимности, поскольку не уполномочен давать комментарии СМИ, сотрудник администрации президента.

Правообладатель иллюстрации EPA/MAXIM SHIPENKOV Image caption Из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму в Москве прошло множество митингов и пикетов, многие из них заканчивались массовыми задержаниями

Москва. "Самомедвеженцы" против УГ

Выборы в столичный парламент, которые зачастую проходят незаметно и при минимальной явке, в этом году спровоцировали массовые протесты в Москве. Поводом стал недопуск кандидатов от оппозиции, которых избиркомы отказались регистрировать, обнаружив в поданных ими подписях процент брака, превышающий допустимый. Во время предыдущей кампании в 2014 году те же самые кандидаты - Любовь Соболь и Илья Яшин также пытались зарегистрироваться, но не прошли подписной фильтр. Тем не менее этим летом отказ допустить до выборов оппозицию вылился в скандал международного уровня и уличные протесты.

В итоге почти никому из оппозиционеров добиться регистрации на выборах так и не удалось. Исключение - "яблочник" Сергей Митрохин, который смог восстановить свою кандидатуру через суд; его коллега по партии, детский омбудсмен в Москве Евгений Бунимович и урбанистка Дарья Беседина.

Власти же на этих выборах отказались выдвигать кандидатов от "Единой России", опасаясь поражения, и даже члены партии, например лидер московских единороссов Андрей Метельский, зарегистрировались как самовыдвиженцы. Решение они объяснили желанием представлять интересы всех москвичей. Эти кандидаты получили прозвище "самомедвеженцы", благодаря символу "Единой России" - медведю.

Противостоять им, в основном, будут представители думских партий - КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России", которым собирать подписи в поддержку своего выдвижения не пришлось. Стратегия властей не допускать несистемных оппозиционеров, о которой рассказывали собеседники Би-би-си в мэрии и администрации президента, вылилась в то, что среди непарламентских партий больше всего кандидатов в депутаты Мосгордумы оказалось у "Коммунистов России". В КПРФ их называют своими спойлерами.

Оппозиционер Алексей Навальный, в итоге, предложил сторонникам "Умное голосование" - технологию, которая, по его мнению, позволит избирателям проголосовать за того кандидата, у которого больше всего шансов победить выдвиженца от власти. Идея Навального в том, чтобы во всех округах консолидировано поддержать конкурентов кандидатов от мэрии с самыми высокими рейтингами. Так, по плану Навального можно лишить власть большинства в Мосгордуме.

Эксперты Фонда борьбы с коррупцией Навального в большинстве округов предлагают поддержать коммунистов. В КПРФ при этом открестились от тактических союзов с Навальным и отметили, что между ними очень сильные идеологические различия. В то же время, в партии остались довольны тем, что политик считает их реальной оппозицией.

Правообладатель иллюстрации Roman Pimenov/TASS Image caption Кандидат от КПРФ снялся с выборов губернатора Петербурга за неделю до выборов. У Беглова осталось только два соперника

Санкт-Петербург. Человек с лопатой

На выборы губернатора Санкт-Петербурга выдвинулись 28 кандидатов, но преодолеть "муниципальный фильтр" удалось лишь четверым. По закону кандидат в губернаторы для регистрации должен заручиться поддержкой от 5 до 10% муниципальных депутатов и глав муниципальных образований. В Петербурге уровень "фильтра" самый высокий - 10%, а большинство мест в муниципалитетах принадлежат единороссам.

Кандидатами, помимо, врио губернатора Александра Беглова, стали член КПРФ Владимир Бортко, Надежда Тихонова из "Справедливой России" и Михаил Амосов, бывший член "Яблока", выдвинувшийся от партии "Гражданская платформа". Беглов - член "Единой России", но на выборы пошел как самовыдвиженец. "Яблочник" Борис Вишневский и член "Партии роста" Оксана Дмитриева, считающиеся наиболее известными оппозиционерами в городе в этих выборах не участвуют - Вишневский не смог преодолеть фильтр, а Дмитриеву "Партия роста" и вовсе решила не выдвигать. О своей готовности выдвинуться на губернаторские выборы говорила и телеведущая, кандидат в президенты в 2018 году Ксения Собчак, но она свои планы так и не реализовала.

Беглов возглавил Петербург почти год назад - в октябре 2018 года, он сменил отправленного в отставку Георгия Полтавченко. Кампания, которая и так проходила при минимальной для Беглова конкуренции, окончательно лишилась интриги за неделю до выборов - коммунист Бортко объявил о снятии своей кандидатуры в прямом эфире во время теледебатов, объяснив, что пришел "играть в футбол, а не в подкидного дурака". Он опасался фальсификаций и выразил недовольство тем, что горизбирком решил организовать участковые избирательные комиссии в Псковской и Ленинградской областях. Во-первых там не будет видеокамер, а во-вторых, организовать наблюдение на этих участках сложнее, чем в Петербурге, из-за их удаленности от города, отметил Бортко.

Беглов же за время своего руководства городом несколько раз попадал в неловкие ситуации из-за своего публичного поведения - зимой, когда петербургские коммунальщики не справлялись со снегом на улицах, он пригрозил выдать чиновникам инструмент для уборки с надписью "Лопата Беглова" на черенках. На следующий день в Смольный привезли партию лопат именно с такой надписью.

"Лопата Беглова" превратилась в мем, ситуация с уборкой снега в городе при этом не улучшилась. Другой известный случай - встреча Беглова с сотрудниками петербургского театра кукол - врио губернатора надел на руку куклу-перчатку и изображал знакомство царя Салтана с главой Петербурга: "А знаете, кого я к вам привел в гости? Ну-ка, подскажи, кто это такой молодой человек с усами? Как его зовут? Дядя Саша". Детей в зале не было, перфоманс Беглов устроил для "дяденек и тетенек".

Правообладатель иллюстрации Maxim Grigoryev/TASS Image caption В своей декларации Шипулин не указал владение ценными бумагами на сумму более 13 млн руб. Но суд не стал снимать его с выборов

Свердловская область. Спортсмен из Putin Team

Помимо выборов Мосгордумы и выборов руководителей российских регионов, 8 сентября состоятся и довыборы депутатов Госдумы - будут выбирать депутатов вместо нескольких ушедших досрочно. В Свердловской области будет избран депутат по Серовскому одномандатному округу (номер 174), поскольку ставший в 2016 году депутатом единоросс Сергей Бидонько в конце 2018 году сложил свои полномочия и стал заместителем губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Главным претендентом считается обладать олимпийского золота в эстафете в Сочи в 2014 г. биатлонист Антон Шипулин, которого спортивные СМИ нередко называют ни много ни мало "гений земли русской".

Спортсмен объявил об окончании карьеры в конце 2018 г, а весной 2019 г. он уже стал участником праймериз "Единой России". Правда, задумываться о политике Шипулин стал намного раньше. Например, незадолго до президентских выборов 2018 г. Шипулин стал доверенным лицом Путина и вступил в Putin Team. "Я никогда не скрывал и не буду скрывать, что поддерживаю нашего президента страны Владимира Путина и разделяю его ценности и взгляды. Я могу с уверенностью сказать, что Putin Team - это моя команда. Это мой выбор. Я в PutinTeam!" - заявлял спортсмен.

Возможно именно это сыграло свою роль в тот момент, когда территориальная избирательная комиссия обнаружила, что в своей декларации Шипулин не указал владение ценными бумагами на сумму более 13 млн руб., причем, 3,6 млн руб. из них составляли иностранные активы - акции немецкого Commerzbank AG (еще около 10 млн - облигации ПАО "Сбербанк"). Спортсмен утверждал, что продал иностранные бумаги еще до регистрации, а неточности в декларации - "неумышленной ошибкой". Соперник Шипулина, кандидат от "Справедливой России" Алексей Коровкин, обратился в суд с требованием снять Шипулина с выборов. Суд в удовлетворении иска отказал, а апелляцию из Верховного суда региональное отделение "Справедливой России" неожиданно отозвало.

Самого спортсмена скандал с декларацией никак не смутил. По закону в бюллетене будет указано, что Шипулин указал недостоверные данные о своем имуществе. С конца июля спортсмен ездит на встречи с избирателями в "доме на колесах" с собственным изображением и лозунгом: "Быть честным! Антон Шипулин".

Правообладатель иллюстрации Alexander Reka/TASS Image caption Удивительно, но Цыганова, идущая на выборы от "Единой России", представляет на выборах огппозицию. Хабаровский край - регион, где ЛДПР - фактически правящая партия.

Хабаровский край. Оппозиционер-единоросс Вика Цыганова

В Хабаровском крае пройдут досрочные выборы в Госдуму - место в парламенте освободилось после того, как экс-депутат от ЛДПР Сергей Фургал выиграл выборы губернатора Хабаровского края.

Певица Виктория (Вика) Цыганова претендует на место в Госдуме, на выборы она пошла при поддержке "Единой России". Конкуренцию ей составят еще девять человек.

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак говорил, что в партии считают ситуацию с выборами в Хабаровском крае "непростой". В мае РБК сообщало, что рейтинг партии власти в этом регионе один из самых низких. Фургал в 2018 году выиграл губернаторские выборы, получив 70% голосов, против 28% у "единоросса" Вячеслава Шпорта.

Соперничает Цыганова с коммунистом Николаем Платошкиным, заведующим кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета.

Цыганова не сдается и ведет активную кампанию. В августе она встретилась с несколькими федеральными министрами, чтобы обсудить различные преференции для Хабаровского края.

В регионе также пройдут выборы в местный парламент и органы самоуправления. Znak.com отмечал сильные позиции ЛДПР в регионе, которые укрепились после победы Фургала.