"У нас украли веру": как Армянская апостольская церковь оказалась на грани раскола

Правообладатель иллюстрации Artyom Geodakyan/TASS/BBC

Тлевший годами внутренний конфликт уже в ближайшее время может перерасти в масштабный кризис в одной из древнейших христианских церквей. Русская служба Би-би-си выяснила, что накопившиеся претензии мирских диаспор к иерархам совпали с оппозиционным движением внутри Армянской апостольской церкви (ААЦ), а недовольные лидеры светских общин из России уже несколько месяцев общаются с мятежным духовенством в Армении.

В Сибири, Поволжье и на Урале лидеры армянских общественных организаций обвиняют Российскую епархию ААЦ в рейдерских захватах, алчности, авторитарном стиле управления и попытках поссорить диаспору. В церкви говорят, что за этими обвинениями стоит неграмотность и тщеславие.

Одновременно часть духовенства ААЦ открыто считает, что действия родного брата архиепископа Российского Езраса - католикоса и патриарха всех армян Гарегина II - могут привести к нарушению церковных канонов и ереси.

Если два этих оппозиционных течения объединятся, это может привести к созданию параллельной сети приходов и фактическому расколу.

Однако в церкви конфликт либо не замечают, либо стараются игнорировать. Пресс-служба владыки Езраса на все вопросы Би-би-си ответила тремя предложениями, которые сводились к тому, что "в приходской жизни Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ нет никаких проблем".

Image caption Лидер армянской общины Удмуртии Мнацакан Аракелян на фоне ижевского храма

"То ли церковь, то ли торговая точка"

"Это моя Лианочка. Мы пять лет не могли ее покрестить, представляете? Семнадцать раз в епархию звонили, просили священника прислать. Не приехал никто", - говорит Арсен Мосоян, показывая фотографии дочки в телефоне.

Отчаявшись дождаться священника ААЦ из Москвы, ижевские армяне пригласили монаха из Армении. Так они оказались в центре конфликта, который годами назревал внутри Армянской церкви, но выплеснулся наружу лишь сейчас.

Арсен Мосоян живет в Ижевске уже 26 лет. Отслужив в псковской дивизии ВДВ, он вернулся в Удмуртию и начал строительный бизнес. Когда армянская община решила построить в Ижевске храм, он помогал всем, чем мог. После работы приезжал с друзьями к будущей церкви, клал фундамент, возводил стены, сам заливал бетон.

Храм возводился на деньги членов Армянской общественной организации Удмуртии, ее председателя Мнацакана Аракеляна и сочувствующего бизнесмена из Башкирии. Как считает Мосоян, Российская епархия ААЦ в строительстве не участвовала.

В 2012 году храм был достроен, и община обратилась в Москву к архиепископу Езрасу с просьбой освятить церковь и прислать священника. В ответ архиепископ попросил переоформить на епархию право собственности на церковь и всю прилегающую территорию и принять устав, передающий всю власть назначенному из Москвы настоятелю.

Община выполнила эти условия, но храм остался неосвященным. Как рассказал Би-би-си председатель диаспоральной организации Аракелян, епархия якобы выдвинула два дополнительных требования: от общины потребовали платить зарплату присланному из Москвы священнику (поверх доходов от всех выполняемых обрядов) и перевести в "стабилизационный фонд" епархии 1,2 млн рублей. В епархии не ответили на вопрос Би-би-си про эти условия.

"Все это звучало как какие-то поборы, - вздыхает Мосоян. - У епархии все разговоры только о деньгах. Будто это не церковь, а бизнес или торговая точка".

Image caption Построив храм, армяне Ижевска столкнулись с рядом требований со стороны епархии

Представители диаспоры просили снизить цену и сохранить за ними право голоса в вопросах управления храмом, который диаспора построила за свои деньги на земле, безвозмездно выделенной местными властями. Но диалога не получилось.

Назначенный из Москвы священник юридически стал главой прихода, но так и не переехал в Ижевск. В итоге диаспора уже семь лет проводит на территории церкви национальные праздники и занятия для детей, но сам храм и стоящий рядом каменный дом для священника пустуют.

Похожая ситуация, как выяснила Русская служба Би-би-си, сложилась не только в Ижевске. Подобные конфликты на той или иной стадии сейчас можно наблюдать на Алтае, в Кемеровской, Кировской, Новосибирской и Свердловской областях, ранее конфликт произошел в приходе в Риге, входящем в ту же епархию. О накопившихся претензиях светской диаспоры говорят и инициативные группы в Москве.

Би-би-си отправила запрос на интервью с владыкой Езрасом, однако получила отказ.

Один из священнослужителей епархии в интервью Би-би-си оспорил некоторые пересказанные ему обвинения от мирских общин, однако вскоре перезвонил и попросил ни в коем случае не цитировать его, ссылаясь на отсутствие у него благословения на интервью.

В ответ на официальный запрос, где были подробно представлены озвученные обвинения, пресс-секретарь епархии направила следующее письмо (приводится целиком): "В ответ на ваш вопрос сообщаем, что в приходской жизни Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ нет никаких проблем. Если некоторые личности, исходя из собственных меркантильных целей, злоупотребляют приходской структурой, это не является проблемой прихода. Следовательно, поднятые вами вопросы никак не связаны с духовно-национальной деятельностью, осуществляющейся между епархией и церковными приходами".

"Армянских попов не будет, только русские"

Для армянской диаспоры во всем мире церковь - это больше, чем место для молитвы. После потери собственной государственности в Средневековье армянские общины организовывались вокруг храмов. Там решались вопросы общественной жизни, поддерживались традиции и налаживались деловые связи.

Image caption Переговоры общины с епархией зашли в тупик, и храм в Ижевске остался пустовать

После распада СССР армянские общины в российских регионах также стали активно строить церкви, чтобы сохранять традиции и передавать следующим поколениям язык и национальную культуру. Но многие из этих храмов сейчас стоят пустыми. И почти везде говорят о том, что это системная проблема отношений с церковным начальством.

Так закрылась армянская церковь в Новокузнецке Кемеровской области. Храм строила местная диаспора, она же обеспечивала зарплату присланного из Москвы священника. Но епархия повышала цены за совершение таинств и обрядов. Прихожане начали высказывать недовольство, и священник просто уехал, сославшись на суровый климат региона.

"Так и закрыли наш храм. И свечки там ставит кто теперь? Крысы", - сокрушается Георгий Антонов-Мирзаханян, председатель кемеровского офиса Союза армян России.

В епархии не ответили на вопрос Би-би-си про закрытие храмов.

В Новосибирске конфликт дошел до суда. Как и везде, община построила храм на свои деньги и передала земельный участок в управление местному филиалу ААЦ, приняв присланный из Москвы приходской устав.

Затем у приходского совета начался конфликт с присланным из Москвы священником. После очередного разговора меценатов со священником на повышенных тонах те отключили отопление и электричество у храма и ушли.

В ответ решением епархии приходской совет был распущен; старейшины заменены лояльными Москве людьми.

"У нас украли самое святое - веру", - говорит председатель общественной организации армян Новосибирской области Артур Хачатрян, добавляя, что воспринял это как рейдерский захват. Его брат Эдик, бывший член приходского совета, подал иск против епархии, попытавшись оспорить роспуск совета. Но суд признал действия церковных иерархов законными.

Точно так же в Кировской области приходской совет, чьи права были ограничены написанным в Москве уставом, потерял контроль над храмом, построенным за собственные деньги. В интервью Би-би-си главный спонсор строительства храма Фурман Абрамян рассказал, что разорвал с архиепископом все связи и считает его действия недостойными.

Image caption 1 сентября в Горно-Алтайске армянский крест-камень освящал русский священник

Независимо друг от друга представители армянской диаспоры в Республике Алтай и Кемеровской области решили не обращаться к священникам ААЦ для освящения хачкаров - больших резных крестов из камня, которые армяне по традиции ставят в знаковых местах городов. Решение пригласить русских священников якобы было принято после того, как в Армянской церкви заявили, что будут освящать камни, только если земля под ними будет переписана на епархию, рассказали лидеры общин.

"Это не пастыри армянского народа, а мафия какая-то", - говорит Георгий Антонов-Мирзаханян из Кемерова.

После этого они решили, что "армянских попов на мероприятии не будет, только русские", и обратились за помощью к священникам РПЦ. Русские священники также освящали хачкары в Татарстане и в Вологодской области.

В епархии не ответили на вопрос Би-би-си про фактический переход части диаспоры в лоно РПЦ.

Не только регионы

Многочисленные конфликты в российских городах могли бы восприниматься в логике противостояния центральной власти и регионов. Но единства внутри армянской общины нет и в Москве.

"Армянскую церковь "захватили" люди, занятые глобальным присвоением чужой собственности", - сказал в интервью Би-би-си Рубен Григорян, один из меценатов строительства храмового комплекса ААЦ в Москве и собственник компании-подрядчика.

Правообладатель иллюстрации Artyom Geodakyan/TASS Image caption В 2015 году на территории московской церкви открылся Армянский музей, однако вскоре ему отказали в помещении

За роль в строительстве храма девелопер был награжден высшей наградой ААЦ - орденом святого Григора Просветителя, - но после конфликта с архиепископом Езрасом он не ходит в церковь и поддерживает требование смены руководства ААЦ.

В 2015 году Григорян спонсировал создание "Армянского музея Москвы и культуры наций" на территории храма, вдохновляясь открытым неподалеку Еврейским музеем и центром толерантности. Однако вскоре после открытия архиепископ Езрас решил создать собственный музей и лишил мецената и его музей площадки. В епархии заявляли, что Григорян устраивал мероприятия без благословения священнослужителей, а в музее начали брать плату за вход. Меценат отрицает эти факты.

"Среди армянской молодежи российской столицы к иерархам ААЦ абсолютно отрицательное отношение", - считает соучредитель Объединения армян России и руководитель созданного Григоряном музея Давид Тоноян. По его словам, у духовенства "нет никаких соприкосновений с армянской молодежью".

Ключевым эпизодом непонимания и примером сложных отношений Тоноян называет инцидент у армянского кафедрального собора Преображения Господня в Москве в апреле 2018 года. Тогда несколько сотен московских армян собрались на территории храма на стихийный митинг в поддержку политических протестов в Ереване. Вскоре к храму прибыли усиленные наряды полиции, несколько десятков человек были задержаны.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption За 20 лет патриаршества Гарегина II его не раз обвиняли в авторитаризме

Сам Тоноян в тот день был задержан прямо во время разговора со священниками. Он до сих пор уверен, что ОМОН вызвал архиепископ Езрас. В ответ на публикации об инциденте в армянских СМИ пресс-служба епархии заявила, что это неправда, а полицейских могли вызвать жители соседних домов.

Болезненная централизация

Обвинения и претензии общин в конечном итоге замыкаются на двух фигурах в руководстве Армянской церкви - главе Российской и Новохичеванской епархии ААЦ архиепископе Езрасе (Нерсисяне) и его старшем брате, католикосе и патриархе всех армян Гарегине II, назначившем Езраса на эту должность.

Гарегин II возглавляет ААЦ с 1999 года. За прошедшие 20 лет миряне, священники и даже два армянских патриарха - иерусалимский и константинопольский - критиковали его за чрезмерную приверженность материальной стороне церковной жизни и авторитарный стиль управления.

При Гарегине II стремление централизовать управление церковью стало главной проблемой между ААЦ и диаспорой, говорит в интервью Би-би-си профессор Института Востока Оксфордского университета Грач Чилингарян.

Image caption Порвавшие с официальной ААЦ приходы в России устанавливают связи с церковной оппозицией

"Главным инструментом централизации стало введение унифицированных уставов для Армянской церкви по всему миру", - говорит Чилингарян. Эти уставы, как считает историк, вызывали споры и распри в общинах, они же стали причиной серии конфликтов, прервавших карьеры многих заслуженных священников, и "породили недоверие к церковной иерархии".

Некоторые армянские СМИ писали, что Гарегин II изверг из сана больше священников и монахов, чем все его предшественники вместе взятые за предыдущие 300 лет. По мнению Чилингаряна, хотя никто не знает точное число изверженных из сана священников, оно определенно является необычно высоким по историческим меркам.

Нынешний конфликт в российской диаспоре уникален своим масштабом, однако попытки католикоса установить контроль над заграничными приходами уже приводили к громким скандалам. В 2011 году общины в Ницце и Женеве вышли из повиновения иерархам ААЦ. Они отказывались принимать навязываемые из Армении уставы и священников.

Светская политика и церковная оппозиция

В 2018 году - вскоре после избрания нового премьера Никола Пашиняна - открытая оппозиция католикосу появилась и внутри Армении.

Во время массовых протестов в 2018 году, когда десятки тысяч людей по всей стране добивались мирной смены власти, группа духовенства и верующих решила, что пришло время и для реформы внутри церкви.

Объединившись в движение "Новая Армения - новый патриарх", они потребовали отставки католикоса и ряда епископов и проведения выборов нового лидера.

Духовным лидером движения стал харизматичный монах-традиционалист отец Корюн (Аракелян), настоятель одной из древнейших кафедр армянского христианства - монастыря Святой Гаяне в Первопрестольном Эчмиадзине.

Отец Корюн, изучавший монашескую жизнь родственных ААЦ древневосточных церквей в Сирии и Египте, пользуется авторитетом как ревнитель традиций и создатель первого полноценного мужского монастыря и братства в постсоветской Армении.

Image caption После смены власти в Армении иеромонах Корюн потребовал отставки католикоса

"У нашего католикоса нет той веры, которую испытывает к Богу каждый простой верующий, - говорил отец Корюн журналистам в июне 2018 года. - Настал момент, чтобы наша церковь освободилась, очистилась, и у нас появился безупречный патриарх с непорочным поведением, чтящий молитву и любящий свою паству".

В ответ католикос лишил отца Корюна священного сана "за неподобающее церковнослужителю поведение и антиканоническую деятельность" и отстранил его от управления монастырем.

Решение публично поддержал ряд епископов, а епископ Ширакский Микаел (Аджапаян) заявил на своей странице в "Фейсбуке" о "нравственной смерти" монаха

В разговоре с корреспондентом Би-би-си отец Корюн отмахнулся от подобных обвинений. По его словам, истинным главой церкви является не "впавший в ересь" Гарегин II, а Иисус Христос.

Монах уверен, что как только будет избран новый католикос, он тут же восстановит в сане всех священников, изверженных его предшественником.

Ортодокс-реформатор

Лишение сана не остановило монаха. Хотя формально он не имеет права даже надевать монашескую мантию, в апреле во главе небольшой группы сторонников отец Корюн прибыл в Ижевск по приглашению лидера местной общины. Там он отслужил литургию и совершил крещение нескольких десятков человек.

Правообладатель иллюстрации Stanislav Krasilnikov/TASS Image caption В 2018 году митинг московских армян в поддержку соотечественников разогнал ОМОН

"Отец Корюн удивил нас, - рассказывает Арсен Молоян, пять лет ждавший, когда официальная церковь пришлет в их город священника. - Приехал. Крестил детей бесплатно. И ещё отпевал, освящал, молился. Вел себя скромно, ел мало. Удивительный человек".

Молоян говорит, что после знакомства с отцом Корюном больше не хочет общаться "с бездуховными попами Езраса из Москвы".

В интервью Би-би-си отец Корюн впервые рассказал, что будет участвовать в подготовке священников для российских приходов, разорвавших отношения с иерархами ААЦ.

Его поддерживает и живущий в России архиепископ Тиран (Кюрегян), изверженный из сана указом католикоса после продолжительного конфликта с владыкой Езрасом, потрясшего армянскую общину в начале 2000-х.

Архиепископ Тиран был предшественником Езраса на российской кафедре. И, судя по всему, он мог бы возглавить ту новую структуру, в которую могут объединиться неподконтрольные католикосу и его брату приходы.

Посвящение новых священников без благословения главы церкви фактически означает создание альтернативной структуры. Отец Корюн говорит, что не считает создание независимых приходов расколом. Если католикос впал в ересь и нарушил церковные каноны, то монашествующие освобождаются от послушания ему, утверждает он.

Image caption Отец Корюн считает, что католикос впал в ересь и должен быть смещен

"Для меня церковь - не Гарегин, а наши святые отцы, - говорит отец Корюн. - Лучше я пойду в ад с отцами, чем в рай с ним". И добавляет, улыбаясь: "Это шутка".

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