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Папа Франциск в среду начал турне по странам Африки, прибыв в Мозамбик, где он отслужит мессу на стадионе и, как ожидается, сделает заявление о примирении внутри страны.

Это четвертый визит Франциска на континент с тех пор, как он в 2013 году возглавил Римско-католическую церковь. Его предшественник, папа Бенедикт XVI, за восемь лет папства посещал Африку дважды.

Почему Африка важна для католической церкви?

Ответить можно одним словом: рост.

Католическое население Африки растет быстрее, чем на любом другом континенте, в то время как Западная Европа, некогда считавшаяся цитаделью христианской веры, сегодня стала одним из самых светских регионов мира, говорится в исследовании американского центра Pew.

К тому же многие жители Западной Европы, считающие себя христианами, не посещают церковь регулярно.

В Африке, напротив, можно увидеть бурный рост численности всех христианских конфессий. Исследователи Pew предсказывают, что к 2060 году в регионе тропической Африки, к югу от Сахары, будут проживать четверо из каждых десяти христиан в мире.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Паства католической цервки в Африке растет

Из другого доклада, опубликованного американский Центром прикладных исследований, явствует, что в период между 1980 и 2012 годами количество католиков в мире возросло на 57%, до 1,2 миллиарда.

При этом в Европе оно выросло на шесть процентов, а Африке - на 283%, до 200 миллионов.

"Я считаю, что Африка - это в самом деле будущее [Католической церкви]", - говорит Николетт Манглос-Вебер, ассистент профессора факультета теологии бостонского университета.

Больницы и школы

Рост числа католиков в Африке частично объясняется тем, что население этого континента растет быстрее остальных.

Но есть и другие причины.

Одна из них в том, что, становясь частью католической церкви, люди ощущают принадлежность к социальному институту, который дает серьезную поддержку и ощущение безопасности там, где условия жизни очень нестабильны, говорит Манглос-Вебер.

"Церковь строит больницы, школы, другие социальные учреждения. Это то, что постколониальным правительствам в Африке сложно предоставить населению", - добавляет эксперт.

По его мнению, роль католической церкви в создании этой инфраструктуры намного больше, чем то, что смогли сделать и протестантские, и исламские сообщества.

Папа Франциск заинтересован в том, чтобы в высших эшелонах церкви было представлено больше африканцев. Хотя большинство кардинальских постов по-прежнему занимают выходцы из Латинской Америки и европейцы, нынешний папа назначил десять кардиналов из Африки, а его предшественник - только шесть.

Папа Франциск - первый понтифик, родившийся в стране Глобального юга - это геополитическая категория, обозначающая страны низкого и среднего достатка в Африке, Азии и Латинской Америке.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В столице Мозамбика gапу Франциска приняли с почестями

Аргентинец Франциск снискал репутацию папы-заступника бедных и неимущих, его заботят такие вопросы, как неравенство в Африке и перемены климата.

Франциск съездил уже в пять африканских стран - Кению, Уганду, ЦАР, Египет и Марокко. В ходе своего нынешнего визита он посетит Мозамбик, Мадагаскар и островную республику Маврикий. Его предшественник посетил три африканских государства.

"Понтифик пожелал остановиться в очень простом отеле и отказался от первого отеля, который мы предложили Ватикану, попросив его для своих секретарей, заместителей, епископов и кардиналов", - заявил один из иерархов церкви в Мозамбике местным СМИ.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В столице Мозамбика папу Франциска встретил президент страны

В ходе своего визита в Кению в 2015 году папа Франциск посетил трущобы Кангеми на окраине столицы страны Найроби и высказался против "новых форм колониализма".

Он сказал собравшимся, что осуждает несправедливость, от которой они страдают, и назвал трущобы ранами, нанесенными элитой страны.

Кто такой папа Франциск

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Имя до избрания - Хорхе Маарио Бергольо, родился 17 декабря 1936 года в Буэнос-Айресе

Стал членом Ордена иезуитов в 1969 году

Учился в Аргентине, Чили и Германии

Назначен кардиналом Буэнос-Айреса в 1998 году

Считается ортодоксом в вопросах отношений полов и поборником социальной справедливости

Заступничество понтифика за бедных принесло ему популярность, но в период его папства священников африканских приходов церкви обвиняли в сексуальных домогательствах.

В прошлом году Конференция католических епископов южноафриканских стран признала, что с 2003 года ей сообщили о 35 случаях сексуального насилия священников над детьми.

Трех священников лишили сана, один отбывает за преступление пожизненный срок, сообщили в конференции.

В Либерии бывший священник написал в Ватикан письмо о насилии двух епископов над детьми.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В ходе визита в Кению в 2015 году Папа Франциск защищал бедных

В целом секс-скандалы, кажется, становятся более единичными и менее регулярными - их масштаб точно не такой, как в Северной Америке, Европе, и даже Южной Америке, считает профессор Гарт Абрахам, возглавляющий единственное на континенте католическое учебное заведение.

Но это не значит, что проблема с сексуальныим домогательствами священников в Африке не так широко распространена.

"Скорее, подозреваю я, проблема остается скрытой", - говорит профессор Абрахам.

Почему это так - не до конца ясно, но, вероятно, это может быть связано с тем, что традиционно африканцы испытывают уважение к людям, которые пользуются влиянием и властью. "Для того чтобы рассказать о злоупотреблениях, нужна смелость, которой люди в уязвимом положении не всегда обладают", - говорит Абрахам.

И хотя критики церкви вряд ли с этим согласятся, профессор Абрахам считает, что случаи домогательства в церкви - это отклонения от нормы.

"Остаются тысячи добропорядочных мужчин и женщин, посвятивших свои жизни служению другим через католическую церковь. И в особенности это касается Африки, где помимо духовного окормления католическая церковь вносит важный и позитивный вклад в улучшение жизни бедных и обездоленных. Зачастую она единственная, кто это делает", - говорит он.

Это, а также невероятный демографический рост на континенте, объясняет, почему будущее Римско-католической церкви действительно лежит в Африке.