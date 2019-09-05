Для дедушек во всем мире: Пол Маккартни написал детскую книжку Hey, Grandude!
В четверг, 5 сентября, в Британии выходит детская книжка, которую написал экс-битл Пол Маккартни.
Книжка с картинками про приключения веселого бородатого старикана называется просто - Hey, Grandude! - что можно примерно привести как "Эй, дедуля!" Битломаны наверняка усмотрят в названии перекличку с песней Hey, Jude, которую в стародавние времена сочинил Маккартни, чтобы подбодрить переживавшего развод родителей сына Джона Леннона Джулиана.
Может, такая мысль у автора и была, но на самом деле прозвище Grandude дали ему его собственные внуки, а их у него восемь: у дочерей Стеллы и Мэри по четверо детей. Как традиционное grandad (дедушка) превратилось в рок-н-рольное grandude (где dude - это чувак, мужик, братан), Маккартни поведал в недавнем интервью газете Times.
"Однажды кто-то из них сказал: "Гран-дюд, а ты можешь это сделать" и это имя закрепилось. Дети стали называть меня так в шутку, а я подумал: вообще-то это смешно. Такой приятный старикан, поэтому я и написал несколько историй об этом персонаже Гран-дюде", - пояснил Маккартни.
Гран-дюд - это такой рок-н-рольный дед+чувак, то есть даже не дедок, а скорее "дедак", поэтому неудивительно, что сэру Полу прозвище понравилось.
Маккартни чрезвычайно активен: он только что завершил турне по Северной Америке, пишет новые песни и даже перекладывает классический голливудский фильм "Эта замечательная жизнь" в мюзикл. Это не считая более 500 песен (не только музыки, но и текстов, естественно), которые он уже написал. Но легко ли писать веселую детскую книжку, когда тебе самому 77 лет?
"Это другое, потому что с текстами песен ты думаешь, как их вписать в музыку. Это скорее как стихи. А в этом случае [с написанием детской книжки] ты просто плетешь кружева, и там нет таких уж сильных ограничений в смысле структуры повествования, ты можешь вырулить, куда захочешь", - пояснил он свой творческий процесс.
"Для дедушек во всем мире"
Как сообщает издательство Puffin на своем сайте, Hey, Grandude! - это книжка об отважном дедуле-путешественнике, который со своими четырьмя внуками, вооруженный волшебным компасом и волшебными цветными фотокарточками отправляется на поиски умопомрачительных приключений.
Иллюстрации к 32-страничной книжке нарисовал не сам автор (а он мастер рисунка), а канадка Кэтрин Дерст, у которой за плечами оформление других детских книжек и стажировка в знаменитой студии анимации Pixar.
"Это захватывающие дух приключения с долей волшебства; душевная сказка для всей семьи. На ее написание Пола вдохновил его собственный опыт общения с внуками", - сообщает издательство.
"Гран-дюд представляет дедушек во всем мире, у него четверо внуков, и он называет их "чиллеры" [от глагола to сhill - расслабляться], они его любят и отправляются с ним на поиски приключений. И он немножко волшебник, вы это увидите в книжке. Я ее писал для всех дедушек и их внуков во всем мире, чтобы было что почитать детям перед сном", - поясняет своим будущим читателям Маккартни в рекламном ролике на Youtube.
У Маккартни это не первый писательский опыт в жанре детской литературы: в 2006 году вышла приключенческая история "Высоко в облаках", написанная музыкантом в соавторстве с Джеффом Данбаром и Филиппом Ардой и переведенная, кстати, на русский.
Казалось бы, нехватки в детской литературе, особенно для младшего возраста, в мире не наблюдается. Но, как пояснил сэр Пол в интервью газете Times, так получилось, что дома у него детских книжек не осталось, и ему просто нечего было почитать собственным внукам, когда они приезжали в гости. Однажды ему даже пришлось взять с полки стихи американского поэта-новатора Э.Э. Каммингса, чтобы как-то развлечь свою скучающую братию.
Все началось, по собственному признанию, с достаточно фривольного стихотворения "May I feel said he" ("можно мне потрогать, спросил он"): "И по мере чтения стих становился все более и более неприличным. Он немножко такой, скабрёзный, и детям это, конечно, понравилось, - признался Маккартни. - Я его знал, но не помнил, как там дальше будет. Это типа разговора мужчины и женщины, такое заигрывание друг с другом, флирт. Дети хихикали, а я сам вырыл себе яму. Было смешно, и вся штука в том, что они каждый год стали просить: "Гран-дюд, прочти еще этот стих!" Поэтому я и решил написать эту книжку, у меня не так много детских книг осталось дома".
Работа в удовольствие
В этом же интервью Маккартни признался, что ему самому родители в детстве книжек не читали, а бабушек-дедушек у него не было, так что Радио Люксембург заменяло ему "Винни-Пуха". Но все же любимые книжки у него в детстве были, уже для самостоятельного чтения: "Остров сокровищ" Стивенсона и "Черный красавец" Анны Сьюэлл.
Сам Маккартни признает, что вряд ли напишет что-то подобное, что войдет в анналы детской классики.
"Другая важная вещь для меня заключалась в том, чтобы книжка не получилась длинной, потому что некоторые эти [детские] истории бесконечны, и ты уже сам раньше детей засыпаешь. И я хотел, чтобы в конце книжки дети ложились спать, усталые и довольные", - сказал автор, добавив, что его внукам новая сказка понравилась.
При этом он не хочет перебегать дорогу британскому актеру-комику Давиду Уолльямсу, ставшему известным детским писателем, сказав, что это уже похоже на настоящую работу, а он просто писал в свое удовольствие.
Неужели написать детскую книжку так просто, что многие известные люди не считают зазорным попробовать себя в этом жанре?
Московский литературный агент Анастасия Фалькон говорит, что написать хорошую детскую книжку нелегко: "Тут надо понимать, что прежде чем книжка попадет в руки ребенку, она пройдет множество взрослых инстанций: агентов, издателей, редакторов, которые будут оценивать ее именно с позиции взрослого - язык, тему, перспективность".
"Детям, в общем-то, все равно - Маккартни или Мадонна написали книжку, это не их звезды, они их не слушают. Мне кажется, это выбор родителей, которые покупают книги знаменитостей детям", - поясняет она.
Что логично, поскольку именно родители оказываются самыми первыми читателями, чтецами, а в некоторых случаях и цензорами детской литературы.
Какие еще знаменитости писали детские книги:
- Мадонна. Американская поп-певица, став матерью, опубликовала целый ряд сказок для детей в возрасте от года до пяти лет. Вышедшая первой в 2003 году книжка с картинками "Английские розы" переросла в целую серию из 12 книг и уже переведена на 42 языка. В отличие от своего сценического имиджа Мадонна-автор в простых историях преподает читателям нравственные уроки. Критикам тоже понравилось.
- Джейми Ли Кертис. Американская актриса не ограничилась своей суперуспешной карьерой в кино и написала 13 детских книжек в сотрудничестве с иллюстратором Лорой Корнелл. Первая "When I Was Little: A Four-Year Old's Memoir of Her Youth ("Когда я была маленькая: мемуары четырехлетней девочки о ее юности") вышла в 1993 году. Самая новая Me, Myselfie & I: A Cautionary Tale ("Я, мое селфи и снова я: сказка-предостережение") была опубликована в 2018 году.
- Барак Обама. В бытность президентом Соединенных Штатов Обама издал детскую книжку для своих дочек Of Thee I sing: A Letter to My Daughters ("О вас пою: письмо моим дочерям"), где рассказал о 13 выдающихся личностях в истории Америки. Доходчиво или нет - о том мнения публики разошлись, хотя некоторые критики посчитали ее хорошим пособием для учителей истории.
- Вупи Голдберг. Американская актриса и телеведущая в 2006 году издала для детей Whoopi's Big Book of Manners ("Большая книжка Вупи о хороших манерах") - что-то вроде "Вредных советов" Григория Остера. А еще у нее есть серия из шести книжек о приключениях балерины Феи-драже, в которых упоминаются имена ее дочки, внучки и некоторых голливудских друзей.
- Джим Кэрри. За свою детскую книжку How Roland Rolls ("Как катится Роланд") актер-комик получил премию по детской литературе Геллета Берджесса. Роланд - это большая задорная волна, которая боится, что, достигнув берега, перестанет существовать, и пытается потопить собственные фрустрации, опрокидывая по ходу дела корабли и лодки. Премия, правда, не всех читателей убедила: некоторым изживание собственных страхов посредством веселых картинок показалось неуместным, а кое-кто и вовсе посчитал, что она вызывает у читателя страх морского пространства.
- Уилл Смит. У американского актера, рэпера и режиссера был такой хит Just The Two Of Us ("Только мы с тобой"), записанный в 1997 году и исполненный в видеоклипе с сыном Треем, поскольку песня не о романтической любви, а о чувстве отца к сыну. В 2001 году она переложил слова песни в детскую книжку, что, видимо, не было так уж сложно, учитывая, что рэп и сам по себе довольно многословен и многослоен.
- Дэвид Уолльямс. Британский актер-комик уже добился известности после выхода в 2003-05 гг. телесерила "Маленькая Британия" (написанного и сыгранного им вместе с Маттом Лукасом), когда в 2008 году он подписал контракт с престижным издательством HarperCollins на издание детских книжек. Его книги "Зубная ведьма", "Кошмарная тетушка", "Большой побег дедушки" и многие прочие получили феноменальную популярность не только у детей, но и у их родителей, и переведены на 53 языка. Стиль Уолльямса сравнивают с Роальдом Далем. В них, возможно, чуть меньше присущего Далю своеобразия, а вот морализаторства хватает, хоть и не слишком навязчивого.
- Джули Эдрюс. Английская певица и актриса, звезда ставшего голливудской классикой фильма "Звуки музыки", написала более 20 детских книжек, некоторые в соавторстве со своей дочерью Эммой Уолтон Хамильтон. Одна из первых книг актрисы, которая публикуется под фамилией мужа Эдвардс, The Last of the Really Great Whangdoodles ("Последний из великих чудо-юд", 1974 г) рассказывает о мифическом существе, которое почти исчезло с лица Земли. Эндрюс вместе с дочерью возглавляет литературную программу The Julie Andrews Collection, цель которой - публикация детских книг, которые развивают творческое воображение и художественные навыки.
- Рикки Мартин. Певец и актер после рождения сыновей-двойняшек сделал своего рода "Ла-Ла-Лэнд" в детской литературе, опубликовав Santiago the Dreamer in the Land Among the Stars ("Сантьяго-мечтатель в Стране звезд"). Это история о том, как мальчик не получает главную роль в школьной пьесе и страшно переживает по этому поводу, но тут на помощь приходит папа.
- Джулианна Мур. Американская актриса, обладательница "Оскара", "Золотого глобуса" и премии BAFTA издала в 2007 году детскую историю под названием Freckleface Strawberry ("Конопатая клубничка"), которая попала в список самых продаваемых книг в рейтинге New York Times Book Review и повлекла за собой несколько сиквелов. Книга, по признанию актрисы, немного автобиографична, поскольку в ней рассказывается о девочке, которая стесняется своих веснушек, и написана в качестве поучения сыну Мур, который также стал слишком придирчиво относится к своей внешности. В 2010 году по сюжету этих книжек был поставлен мюзикл.