Правообладатель иллюстрации Youtube Image caption Пол Маккартни показывает на Youtube, как выглядит новая книжка

В четверг, 5 сентября, в Британии выходит детская книжка, которую написал экс-битл Пол Маккартни.

Книжка с картинками про приключения веселого бородатого старикана называется просто - Hey, Grandude! - что можно примерно привести как "Эй, дедуля!" Битломаны наверняка усмотрят в названии перекличку с песней Hey, Jude, которую в стародавние времена сочинил Маккартни, чтобы подбодрить переживавшего развод родителей сына Джона Леннона Джулиана.

Может, такая мысль у автора и была, но на самом деле прозвище Grandude дали ему его собственные внуки, а их у него восемь: у дочерей Стеллы и Мэри по четверо детей. Как традиционное grandad (дедушка) превратилось в рок-н-рольное grandude (где dude - это чувак, мужик, братан), Маккартни поведал в недавнем интервью газете Times.

"Однажды кто-то из них сказал: "Гран-дюд, а ты можешь это сделать" и это имя закрепилось. Дети стали называть меня так в шутку, а я подумал: вообще-то это смешно. Такой приятный старикан, поэтому я и написал несколько историй об этом персонаже Гран-дюде", - пояснил Маккартни.

Гран-дюд - это такой рок-н-рольный дед+чувак, то есть даже не дедок, а скорее "дедак", поэтому неудивительно, что сэру Полу прозвище понравилось.

Маккартни чрезвычайно активен: он только что завершил турне по Северной Америке, пишет новые песни и даже перекладывает классический голливудский фильм "Эта замечательная жизнь" в мюзикл. Это не считая более 500 песен (не только музыки, но и текстов, естественно), которые он уже написал. Но легко ли писать веселую детскую книжку, когда тебе самому 77 лет?

"Это другое, потому что с текстами песен ты думаешь, как их вписать в музыку. Это скорее как стихи. А в этом случае [с написанием детской книжки] ты просто плетешь кружева, и там нет таких уж сильных ограничений в смысле структуры повествования, ты можешь вырулить, куда захочешь", - пояснил он свой творческий процесс.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Маккартни в декабре 2005 года на представлении своей первой книжки "Высоко в облаках", написанной в соавторстве

"Для дедушек во всем мире"

Как сообщает издательство Puffin на своем сайте, Hey, Grandude! - это книжка об отважном дедуле-путешественнике, который со своими четырьмя внуками, вооруженный волшебным компасом и волшебными цветными фотокарточками отправляется на поиски умопомрачительных приключений.

Иллюстрации к 32-страничной книжке нарисовал не сам автор (а он мастер рисунка), а канадка Кэтрин Дерст, у которой за плечами оформление других детских книжек и стажировка в знаменитой студии анимации Pixar.

"Это захватывающие дух приключения с долей волшебства; душевная сказка для всей семьи. На ее написание Пола вдохновил его собственный опыт общения с внуками", - сообщает издательство.

"Гран-дюд представляет дедушек во всем мире, у него четверо внуков, и он называет их "чиллеры" [от глагола to сhill - расслабляться], они его любят и отправляются с ним на поиски приключений. И он немножко волшебник, вы это увидите в книжке. Я ее писал для всех дедушек и их внуков во всем мире, чтобы было что почитать детям перед сном", - поясняет своим будущим читателям Маккартни в рекламном ролике на Youtube.

У Маккартни это не первый писательский опыт в жанре детской литературы: в 2006 году вышла приключенческая история "Высоко в облаках", написанная музыкантом в соавторстве с Джеффом Данбаром и Филиппом Ардой и переведенная, кстати, на русский.

Казалось бы, нехватки в детской литературе, особенно для младшего возраста, в мире не наблюдается. Но, как пояснил сэр Пол в интервью газете Times, так получилось, что дома у него детских книжек не осталось, и ему просто нечего было почитать собственным внукам, когда они приезжали в гости. Однажды ему даже пришлось взять с полки стихи американского поэта-новатора Э.Э. Каммингса, чтобы как-то развлечь свою скучающую братию.

Все началось, по собственному признанию, с достаточно фривольного стихотворения "May I feel said he" ("можно мне потрогать, спросил он"): "И по мере чтения стих становился все более и более неприличным. Он немножко такой, скабрёзный, и детям это, конечно, понравилось, - признался Маккартни. - Я его знал, но не помнил, как там дальше будет. Это типа разговора мужчины и женщины, такое заигрывание друг с другом, флирт. Дети хихикали, а я сам вырыл себе яму. Было смешно, и вся штука в том, что они каждый год стали просить: "Гран-дюд, прочти еще этот стих!" Поэтому я и решил написать эту книжку, у меня не так много детских книг осталось дома".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пол в бытность молодым отцом в 1971 году с первой женой Линдой и дочерьми Мэри (на руках) и Хезер

Работа в удовольствие

В этом же интервью Маккартни признался, что ему самому родители в детстве книжек не читали, а бабушек-дедушек у него не было, так что Радио Люксембург заменяло ему "Винни-Пуха". Но все же любимые книжки у него в детстве были, уже для самостоятельного чтения: "Остров сокровищ" Стивенсона и "Черный красавец" Анны Сьюэлл.

Сам Маккартни признает, что вряд ли напишет что-то подобное, что войдет в анналы детской классики.

"Другая важная вещь для меня заключалась в том, чтобы книжка не получилась длинной, потому что некоторые эти [детские] истории бесконечны, и ты уже сам раньше детей засыпаешь. И я хотел, чтобы в конце книжки дети ложились спать, усталые и довольные", - сказал автор, добавив, что его внукам новая сказка понравилась.

При этом он не хочет перебегать дорогу британскому актеру-комику Давиду Уолльямсу, ставшему известным детским писателем, сказав, что это уже похоже на настоящую работу, а он просто писал в свое удовольствие.

Неужели написать детскую книжку так просто, что многие известные люди не считают зазорным попробовать себя в этом жанре?

Московский литературный агент Анастасия Фалькон говорит, что написать хорошую детскую книжку нелегко: "Тут надо понимать, что прежде чем книжка попадет в руки ребенку, она пройдет множество взрослых инстанций: агентов, издателей, редакторов, которые будут оценивать ее именно с позиции взрослого - язык, тему, перспективность".

"Детям, в общем-то, все равно - Маккартни или Мадонна написали книжку, это не их звезды, они их не слушают. Мне кажется, это выбор родителей, которые покупают книги знаменитостей детям", - поясняет она.

Что логично, поскольку именно родители оказываются самыми первыми читателями, чтецами, а в некоторых случаях и цензорами детской литературы.

Какие еще знаменитости писали детские книги: