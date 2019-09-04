Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Борису Джонсону в среду пришлось выслушать в Палате много очень резких слов

Палата общин британского парламента за один день 4 сентября нанесла премьеру-евроскептику Борису Джонсону два тяжелых удара: приняла закон, запрещающий "жесткий брексит" и отказалась проводить внеочередные выборы в удобный Джонсону срок.

В течение дня большинство Палаты общин, состоящее из депутатов от всех опозиционных партий и большой группы проевропейски настроенных оппонентов Джонсона внутри его собственной Консервативной партии в бешеном темпе, во всех трех чтениях за несколько часов, приняла закон, который прямо предписывает премьер-министру в октябре попросить Евросоюз о новой отсрочке выхода Британии из ЕС - до 31 января 2020 года.

Сейчас выход Британии из ЕС назначен на 31 октября.

За этот закон в третьем чтении проголосовали 327 депутатов, против - 299. Дальше он подлежит утверждению в Палате лордов.

Неожиданностью этот результат не стал, поскольку накануне Джонсон окончательно лишился даже формального большинства в парламенте, после того как 21 его оппонент из числа тори был исключен из фракции правящей партии. Впрочем, они в любом случае намеревались голосовать за запрет "жесткого брексита".

Борис Джонсон говорит, что намерен 31 октября при любых обстоятельствах вывести Британию из ЕС, даже если для этого придется резко разорвать связи с союзом. Правда, премьер заверяет, что хочет все же договориться об упорядоченном разводе с ЕС, но его позиция и позиция лидеров стран Евросоюза заставляют оппонентов Джонсона считать, что он ведет страну именно к "жесткому брекситу".

Сразу после того как Палата общин в среду вечером проголосовала за свой законопроект, Борис Джонсон, как и обещал ранее, официально предложил срочно провести внеочередные выборы. При этом премьер хотел бы провести выборы 15 октября, за два дня до саммита ЕС, на котором будет решаться вопрос о "брексите".

"Пусть страна решает, кто - лидер оппозиции или я - поедет в октябре в Брюссель решать этот вопрос", - сказал Джонсон, который несколько раз в последние три дня заявлял, что сам он ни при каких условиях не будет просить ЕС об отсрочке.

Опасения "нечестной игры"

Однако оппозиция, которая теперь уверенно контролирует положение, отказала Джонсону.

"Цель этого предложения премьера - нечестная игра, недостойная его должности. Это предложение о такой дате выборов немного напоминает яблоко, предложенное Белоснежке Злой королевой. То, что нам предлагают - это не яблоко и даже не выборы, это - яд выхода без соглашения", - заявил лидер Лейбористской партии Джереми Корбин.

Оппозиционеры опасаются, в частности, что если выборы пройдут до 31 октября, то Джонсон может на них выиграть и тут же отменить решение просить об отсрочке, то есть все же довести дело до резкого разрыва с Евросоюзом.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption "Он хочет нас обмануть!" Лидер лейбористов Джереми Корбин заявил, что предложение Джонсона о выборах в октябре - это нечестная игра

Поэтому, как сказал Корбин, оппоненты Джонсона хотят сначала закончить всю процедуру принятия закона о запрете "жесткого брексита", а уже после этого обсудить вопрос о дате внеочередных выборов.

"Премьер, конечно, замечательно умеет сохранять серьезное лицо, когда он на самом деле совершенно неискренен, - заявил в парламенте один из мятежников-тори, ветеран британской политики Кен Кларк. - Факт в том, что премьеру теперь отчаянно нужны выборы, чтобы распустить этот парламент и провести их обязательно до 31 октября, а по ходу кампании он, очевидно, будет всем рассказывать, что он готовил потрясающий, прекрасный договор с ЕС, который был заблокирован злобными политиками на континенте и депутатами Палаты общин, которые не понимают интересов нации".

После относительно недолгих дебатов Палата общин отказала премьер-министру: предложение провести выборы 15 октября было отклонено. Для его принятия по закону нужно две трети голосов всех депутатов - и лейбористы просто не стали голосовать.

Правда, премьер-министр может попытаться еще раз добиться от парламента согласия на внеочередные выборы, внеся это предложение по другой процедуре.

"Филибастер" в Палате лордов

Что касается запрета "жесткого брексита", то он еще должен пройти Палату лордов, и этот процесс обещает оказаться непростым.

Большинство среди лордов - за Евросоюз. Однако лорды-евроскептики, союзники Джонсона, намерены устроить закону т.н. "филибастер" - затягивание обсуждения путем бесконечного внесения поправок и дискуссий по ним.

Уже даже к чисто процедурному проекту решения рассмотреть закон лорды внесли по состоянию на вечер среды 92 поправки.

При этом времени у Палаты лордов не очень много: на следующей неделе начинается объявленная Джонсоном пророгация - перерыв в работе парламента.

Однако представители проевропейского большинства в Палате лордов говорят, что готовы заседать и ночью и, если понадобится, в выходные, чтобы успеть принять закон.

К тому же, в апреле, когда лорды уже прибегали к такой процедуре по похожему поводу, этой тактики затягивания хватило лишь на два дня.