"Серый кардинал" Джонсона: архитектор "брексита" Доминик Каммингс

Правообладатель иллюстрации DANIEL LEAL-OLIVAS Image caption Многие оппоненты премьер-министра Бориса Джонсона (справа) говорят, что правительством управляет не он, а его главный советник Доминик Каммингс (слева)

С приходом правительства Бориса Джонсона у британских политиков появился новый объект ненависти и обвинений в тайных манипуляциях и покушении на все святое. И это - не Джонсон. Это - его главный советник, "архитектор брексита" Доминик Каммингс.

До середины этого лета широкая публика настоящего Каммингса почти совсем не знала, а знала только художественный образ этого серого кардинала "брексита", созданный Бенедиктом Камбербэтчем в фильме "Негражданская война".

И вот теперь политтехнолог Каммингс проявился во плоти - и его тут же стали обвинять во всех конфликтных решениях, что принял новоиспеченный премьер Джонсон: бескомпромиссный курс на выход из ЕС 31 октября, приостановка работы парламента, изгнание мятежников из парламентской фракции тори. Ни тот ни другой впрямую ничего об этом не говорили, но все подозревают, что это - линия Каммингса, которой следует Джонсон.

В эти сентябрьские дни, когда Джонсон терпит поражение за поражением, оппозиционеры и соцсети зло насмехаются над Каммингсом: ха-ха, тоже мне, стратег, одни провалы, так он скоро вообще уничтожит и шефа, и всю Консервативную партию.

Но, может быть, в этом-то и есть цель Каммингса.

Для части британских политиков Каммингс стал чем-то похожим на то, чем был Владислав Сурков для российской оппозиции. Сравнение хромает на все конечности - слишком разные условия и разные личности - но поверхностное сходство образов есть: интеллектуал, циник, "демиург политики", манипулятор, играющий или пытающийся играть политиками, как пешками.

Доминик Каммингс хочет изменить британскую политическую систему, о чем говорит и пишет много лет.

"Структура власти на Даунинг-стрит принципиально недееспособна. Хуже того: те, кто обладает реальной институциональной властью (аппарат правительства, чиновники казначейства и пр) считают своей первоочередной задачей поддержание этой дефектной системы и сохранение как можно более тесных связей Британии с ЕС [...] Нынешняя система Уайтхолла и Вестминстера неспособна осуществить "брексит", - писал Каммингс в своем блоге в прошлом году.

"Каммингс уже давно не делает никакого секрета из своего отвращения к технократам Уайтхолла, парламентским политикам и чиновникам. Система (по его мнению) "отталкивает прекрасных людей", она "концентрирует власть в руках кучки людей, которые при этом все больше превращаются в дрянь", - эти цитаты из публичных высказываний политтехнолога приводило в августе в большой обстоятельной статье о Каммингсе британское онлайн-издание Reaction.

Победитель Европы

Доминика Каммингса считают одним из главных авторов неожиданной победы "брекситеров" на референдуме 2016 года. Он был директором кампании главной организации евроскептиков, "Vote Leave" ("Голосуй за выход"). Считается, что это он придумал самые броские лозунги кампании.

Но главное - он решил по-новаторски использовать анализ массивов данных, собранных в соцсетях, и особенное внимание обратить на "затаившееся" недовольное меньшинство, на людей, не желавших до того ни голосовать на выборах, ни участвовать в опросах, потому что они были разочарованы в политике.

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Историческое фото: только что назначенного премьером Джонсона нарядные чиновники торжественно встречают на Даунинг-стрит. В углу справа - неприметный Каммингс в футболке.

Позже, когда депутаты Палаты общин пытались разобраться в претензиях к методам кампании за "брексит", они вызвали на слушания, среди прочих, и Каммингса - но он просто не явился. За это его обвинили - без юридических последствий, это не преступление - в "неуважении к парламенту".

Буквальный перевод этого термина - "contempt of Parliament" - должен быть, скорее, "презрение к парламенту". И такой вариант, по мнению многих из тех. кто разбирался во взглядах Каммингса, в его случае будет гораздо более точным.

Годы борьбы с ЕС

Главным политтехнологом кампании за "брексит" Каммингс стал совсем не случайно и не "просто за деньги". Он - записной, карьерный евроскептик. Еще 20 лет назад, в возрасте 28 лет, он возглавил "Business for Sterling" - кампанию против присоединения Британии к зоне евро.

Перед этим, сразу после Оксфордского университета (Каммингс - историк по образованию), в 1994-1997 годах он жил в России. В кратенькой биографии на своем сайте Каммингс поясняет без подробностей "работал над разными проектами". Пишут, что он занимался созданием маленькой авиакомпании - затея окончилась полным провалом.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Вот так представляют распределение веса и ролей между Каммингсом и Джонсоном некоторые проевропейские участники демонстраций у парламента.

Британские журналисты утверждают, что Каммингс владеет русским и любит Достоевского и Льва Толстого.

После "Бизнеса за стерлинг" Каммингс занялся еще двумя "антиевропейскими" кампаниями, а в 2007 году стал главным советником министра образования Майкла Гоува - того самого Гоува, который впоследствии вместе с Борисом Джонсоном возглавил кампанию за "брексит", а сейчас занимается в правительстве Джонсона подготовкой к жесткому разрыву с Евросоюзом.

"Один его друг сказал мне, что он - настоящий, искренний евроскептик [...] Этот евроскептицизм вытекает из его страстного желания изменить структуры власти. Он считает ЕС злом и ловушкой для Британии, потому что те, кто правит здесь балом, чувствуют себя подотчетными Брюсселю, а не своим избирателям", - пишет автор статьи-портрета Каммингса в Reaction.

"Болван и сквернослов"

Многие из "тех, кто правит балом", разъярены тем, что делами в правительстве и их родной Консервативной партии теперь заправляет такой человек.

"То, что в правительстве в должности старшего советника сидит никем не избранный болван и сквернослов и раздает всем указания, - это совершенно неприемлемо! Я думаю, если премьер-министр сам не выпроводит Доминика Каммингса - это я о нем, конечно - с Даунинг-стрит, то это правительство погибнет не из-за "мятежников-тори", и даже не из-за господина Корбина, это правительство свалит Доминик Каммингс", - заявил 3 сентября в телеэфире Би-би-си пожилой депутат-тори Роджер Гейл.

Гейл сказал это по поводу исключения 21 "мятежника" из фракции тори в парламенте, причем сам Гейл в их число не входит.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Многие ветераны-тори считают, что партию нужно спасать от Каммингса

Входит в их число, например, такой тяжеловес, как бывший министр финансов Филип Хэммонд.

"Это - моя партия! Я - член этой партии 45 лет! Я намерен защищать мою партию от тех, кто недавно в нее внедрился и пытается превратить ее в секту. Люди, которые сейчас заправляют делами в этом правительстве, которые, вероятно, даже не являются членами Консервативной партии, которым нет дела до будущего Консервативной партии - я намерен защищать мою партию от них!" - эта тирада обычно предельно сдержанного, дипломатичного Хэммонда прозвучала в радиоинтервью Би-би-си 3 сентября.

Имя Каммингса несколько раз упоминалось в последние дни даже на заседаниях парламента.

Уволить, пока не поздно!

"Одна великая леди, которую мы оба, я уверена, почитаем, однажды сказала: советники советуют, а министры решают. Позвольте попросить вас, господин премьер-министр, не забывать эту фразу в отношении вашего главного советника, Доминика Каммингса!" - это сказала Джонсону депутат Маргот Джеймс, тоже одна из исключенных из фракции "тори-мятежников".

"Не сомневайтесь, мы принимаем решения о том, чтобы вести страну вперед", - только и ответил Джонсон.

Бывший премьер-министр Джон Мейджор прямо призвал Джонсона уволить Каммингса и восстановить во фракции исключенных депутатов.

Image caption Джон Мейджор точно так же, как Борис Джонсон, стал лидером Консервативной партии и премьером в результате свержения премьера-женщины

"Хочу дать премьер-министру дружеский совет: избавьтесь от этих советников, пока они окончательно не отравили политическую атмосферу. Срочно! Не надо их прямо уж выводить с Даунинг-стрит под конвоем вооруженных полицейских, но выпроводить их надо, и немедленно", - заявил Мейджор 5 сентября (он имеет в виду эпизод в конце августа, когда советницу министра финансов уволили без согласования с ее номинальным начальником и тут же аннулировали ей пропуск, после чего вывели ее из здания министерства в сопровождении вооруженного полицейского; считается, что главную роль в этих событиях сыграл лично Каммингс).

Если ветераны-тори разъярены, то новая звезда консерваторов, Рори Стюарт, смотрит на Каммингса скорее как на достойного уважения противника, - хотя Стюарта тоже исключили из фракции.

"Я кардинально расхожусь с ним в вопросе о "брексите", но в некотором смысле наши с ним мозги устроены похоже. Мы похожи в том, что мы оба недовольны тем, как делаются дела во власти, мы оба ощущаем, что и с парламентом что-то не так. Он очень обстоятельный. Я понимаю, что, раз я - на другой стороне баррикад, то и я должен играть мастерски", - сказал Рори Стюарт в интервью газете Evening Standard.

Многие оппоненты Джонсона и Каммингса после разгрома, учиненного этому тандему в парламенте, просто язвят и потешаются.

Кто посмеется последним?

"Краткие размышления о стратегическом гении Каммингса. До того, как правительство объявило о пророгации, мы не могли договориться, как действовать. Этот шаг нас объединил. До того, как правительство объявило об исключении из фракции тори-мятежников, мы ожидали, что с нами будут голосовать 15 тори. Теперь их - 21. Сунь Цзы? Я бы не сказал", - написал 4 сентября в "Твиттере" депутат Ник Болс, который еще весной вышел из фракции консерваторов в знак протеста против курса на "брексит".

Сейчас дело выглядит так, что Каммингс терпит одно тактическое поражение за другим. Но вообще-то эти поражения терпит его шеф - образцовый представитель старой элиты и истеблишмента, с которыми всю жизнь борется Каммингс.

Каммингс уже устроил системе гигантскую встряску в виде "брексита", а теперь впереди еще и неизбежные внеочередные выборы в условиях этого жесточайшего политического кризиса.

Итоги этих выборов - и всего, что за ними последует - могут оказаться таковы, что Доминик Каммингс, оглядывая руины старой партийной системы, удовлетворенно скажет: "Ну вот, а теперь поработаем".

Но может, конечно, получиться и совсем иначе. Может быть, в итоге Каммингс, как изображавший его в фильме Бенедикт Камбербэтч, в конце устало скажет: "Это не то, чего я хотел. Это бред какой-то. Все превратилось в бред".