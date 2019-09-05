Найдена "ДНК левши". Их мозг устроен иначе, чем у правшей
Ученые обнаружили первые генетические коды, встроенные в молекулы ДНК, которые связаны со склонностью людей пользоваться преимущественно левой рукой.
Эти коды также включены в структуру и функционирование мозга (особенно на участках, ответственных за владение человека языком).
Исследователи из Оксфордского университета считают, что у левшей могут быть более развиты навыки вербального общения.
О чем говорят новые данные?
Примерно каждый десятый человек в мире - левша.
Исследования, проводившиеся в отношении близнецов, выявили: ДНК наследуется от родителей и играет определенную роль в предпочтении человеком той или иной руки.
Команда исследователей обратилась к данным британского Биобанка, в хранилищах которого содержится полная информация о ДНК (последовательности генетического кода) 400 тысяч человек.
38 тысяч из них оказались левшами.
Ученым пришлось сравнить огромное количество генетических данных левшей и правшей, чтобы обнаружить области ДНК, определяющие склонность к использованию левой руки.
В исследовании, опубликованном в журнале Brain, говорится о четырех таких ключевых областях.
"Мы впервые узнали о том, что склонность к использованию левой или правой руки определяется генетически", - сказала Би-би-си одна из участниц команды исследователей, профессор Гвеналль Дуо.
Как это работает?
В последовательности генов, ответственных за формирование внутренней части клеток организма (цитоскелет, клеточный каркас, находящийся в цитоплазме клетки) были обнаружены изменения.
Такие же изменения, влияющие на цитоскелет улиток, приводят к тому, что у некоторых из них раковины закручены против часовой стрелки, то есть по сути это улитки-левши.
Помнится, британской садовой улитке Джереми не могли найти пару, потому что в мире улиток правши и левши не могут спариться, и для Джереми долго искали такую же улитку-левшу.
Сканирование образцов данных участников британского Биобанка показало, что цитоскелет изменяет структуру белого вещества в мозге.
"Впервые мы смогли установить в отношении человека, что различия в цитоскелете, связанные с доминированием той или иной руки, видны и в строении мозга", - рассказала профессор Дуо, которая сама левша.
У участников исследования-левшей левое и правое полушария головного мозга были лучше связаны между собой и более скоординированы в областях, отвечающих за владение языком.
Ученые предположили, что у левшей могут быть лучше развиты вербальные навыки, хотя прямых доказательств этой теории пока нет.
Согласно результатам исследования, у левшей более высок риск развития шизофрении и менее - болезни Паркинсона, чем у правшей.
Наши представления о левшах изменятся?
Быть левшой непросто. "Во многих культурах левша считается злым человеком или неудачником, и это находит свое отражение в языке", - объясняет автор доклада, хирург, делающий операции на руках, профессор Доминик Фернисс.
Во французском языке слово "gauche" может означать одновременно "левый" и "неуклюжий". В английском языке слово "right" означает "правый" и "тот, кто прав".
Во многих европейских языках слово "право" не только является синонимом правильности, но также употребляется как "власть" и "правосудие", в большинстве славянских языков корень "прав" используется в словах, несущих значения правильности и правосудия.
"Наше исследование показывает, что быть левшой - значит всего лишь иметь определенное устройства мозга, ничего общего с удачей или злостью это не имеет", - добавляет Фернисс.
"Эта особенность обусловлена генетическими вариациями, которые мы выявили".
Так это конец истории?
До этого еще далеко.
Наилучшей теорией является предположение о том, что доминирование той или иной руки на 25% обусловлено генетически, а на 75% - окружающей средой и всем, что не относится к генетике.
Проведенное исследование смогло выявить лишь 1% этой генетической особенности левшей, и только среди жителей Британии.
Чтобы увидеть всю картину генетической предрасположенности человека к использованию левой руки, нужно провести гораздо больше исследований.