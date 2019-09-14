"Я не знаю, что значит хотеть секса". Трудно ли жить, если ты асексуален

"Я могу сойти за нормального, сексуального человека".

Дайан Се совсем не обеспокоена тем, что не испытывает сексуального влечения, и не может представить, что когда-нибудь вступит с кем-то в сексуальные отношения.

"Я никогда не знала, что такое - хотеть с кем-то секса", - говорит она.

"Но думаю, что быть свободным от сексуального влечения совсем неплохо, так как, по моему мнению, секс на самом деле лишен смысла".

В Китае нет точных данных о том, сколько людей идентифицируют себя как асексуальных. В Британии, к примеру, по подсчетам канадского профессора психологии Энтони Богерта, асексуалы составляют около 1 процента взрослого населения страны.

Если отталкиваться от этих подсчетов и того, что в Китае свыше миллиарда человек в возрасте старше 20 лет, то асексуалы, по мнению китайских исследователей, составляют около 11 миллионов человек.

Асексуалы в Китае активно общаются на онлайн-форумах в соцсетях. Они регулярно обмениваются опытом и даже создали свой словарь.

Понимание своей асексуальности

Для Дайан из Шанхая и других женщин-жительниц Китая, относящих себя к асексуалам, этот статус - это их социальная ориентация.

Это не похоже на целибат, который является сознательным выбором или сексуальной дисфункцией (тогда люди испытывают страдания из-за отсутствия сексуального влечения).

Дайан чуть больше 20 лет. Она училась в Гонконге, Великобритании и Нидерландах.

Впервые она почувствовала свою асексуальность после свидания с парнем из Голландии, с которым познакомилась в университете.

Ее смутило, что у нее не было никаких сексуальных ощущений перед свиданием, несмотря на то, что она получала удовольствие от романтических чувств. Тогда она начала искать симптомы своего состояния в интернете.

Так она наткнулась на крупнейшее в мире онлайн-сообщество асексуалов, сеть AVEN (Asexual Visibility and Education Network). Прочитав определение понятия "асексуальность", Дайан поняла, что это про нее.

"Каждая девушка в моем окружении просто с ума сходила по поводу знаменитостей, парней, романтических свиданий, а у меня ничего подобного не было", - объясняет она.

По словам Дайан, ей как китаянке было очень сложно рассказать родителям о том, что она асексуальна. В китайской культуре огромное значение придается семье, и родители очень беспокоятся из-за того, что их дети могут остаться неженатыми и бездетными.

Сильное давление властей

Необходимость создать семью и родить детей пропагандируется и самим государством, власти в Китае серьезно обеспокоены демографическим кризисом.

Особое беспокойство вызывает переизбыток в стране мужчин, образовавшийся в результате существовавшей в 70-е годы прошлого века политики одного ребенка и практики абортов по гендерному признаку. Многие из них не смогут найти себе невесту.

"Я много раз пыталась рассказать обо всем родителям. В конце концов, мама поняла меня и пообещала не толкать меня к браку, в котором я буду несчастна. Но мой отец очень упрямый. Он думает, что если я буду встречаться с кем-то, кто мне нравится, я смогу почувствовать к этому человеку и сексуальное влечение", - говорит Дайан.

В Китае людей, которые считают себя асексуалами, часто увольняют с работы после пристрастных расспросов. И несмотря на то, что в стране проводятся некоторые исследования феномена асексуальности, информации об этом недостаточно.

Ловушка

Дайан - одна из многих китаянок, пересматривающих не только свое отношение к сексу, но и к ценности брака и материнства.

"Я думаю, что институт брака не приносит женщинам никакой пользы, на самом деле для них это огромная ловушка", - говорит Дайан.

"Если бы люди могли размножаться без брака и секса, у них было бы больше личной свободы", - считает она.

Я заканчиваю интервью с Дайан вопросом, думала ли она о возможности построения с кем-то романтических отношений и чувствует ли она себя одинокой.

Она говорит, что у нее есть близкие друзья, но она думает, что будет одинока до конца жизни, потому что ей будет сложно встретить такого же асексуала, как она сама, с которым она могла бы иметь романтические отношения.

Правообладатель иллюстрации Day Wong Image caption Профессор Дэй Вонг из Гонконгского баптистского университета занимается изучением асексуальности в Китае

Романтический или аромантический?

По мере появления все большего числа онлайн-сообществ асексуалов, асексуальность становится все более известной в Китае как вид сексуальной ориентации.

В соцсети Douban в группе, посвященной асексуальности, больше 10 тысяч участников. В популярных китайских приложениях Zhihu, WeChat и QQ число асексуалов в соответствующих сообществах измеряется десятками тысяч.

В Китае даже появились сайты знакомств и брачные сайты для асексуалов, например, www.wx920.com.

Профессор Дэй Вонг последние 5 лет изучает сексуальные меньшинства в Китае.

Ее исследование посвящено разнообразию способов идентификации собственной асексуальности.

По словам Вонг, есть несколько категорий асексуальности, но ей кажется, что нужно обогатить классификацию в диапозоне между сексуальностью и асексуальностью.

Романтические асексуалы не испытывают сексуального влечения, но испытывают романтические чувства. Некоторые используют термин "платоническая любовь", чтобы описать эту разновидность чувств. Можно быть гетероромантиком, гоморомантиком или биромантиком.

Есть еще панромантики, которые испытывают романтическое влечение к другим людям вне зависимости от их пола и сексуальной ориентации.

Аромантические асексуалы могут либо признавать для себя возможность дружбы, либо отвергать привязанность к людям в принципе, включая членов семьи и родителей.

Сюй живет в Пекине, она относит себя к панромантическим асексуалам, о чем и сообщила в университете своему молодому человеку, не асексуалу. Они до сих пор вместе.

"Он уважает мое желание не вступать в интимную связь. Меня такие отношения устраивают", - говорит Сюй.

"Я не чувствую, что заниматься сексом было бы приятно, но мой парень гетеросексуален, у него есть сексуальное желание, поэтому нам было трудно найти решение".

Сюй выглядит оптимисткой и не думает, что ее асексуальность создаст ей сложности.

"Я не думаю, что это болезнь, можно жить счастливо, будучи асексуалом. Не нужно искать в этом патологию", - говорит она.

Однако ей еще предстоит сообщить об этом родителям. Она объясняет, что однажды уже пыталась, а родители тогда отшутились.

Стигмы

По словам профессора Вонг, асексуальные женщины сталкиваются с определенными проблемами китайской культуры.

Согласно проведенному в 2015 году онлайн-опросу китайских асексуалов, 80% респондентов составили женщины, многие с университетским образованием.

"В Китае после реформ открылось много клиник по поддержанию сексуального здоровья, с упором на важность гармоничного брака. Поэтому если вы не испытываете сексуального желания, вас осудят и заклеймят, так как вы угрожаете семейной гармонии и социальной стабильности", - объясняет Вонг.

В онлайн-группах асексуалов, за общением в которых наблюдает профессор Вонг, она встречает гетеросексуальных мужчин, говорящих что-то типа: "Если ты займешься со мной сексом, ты почувствуешь себя иначе".

"Это на самом деле форма сексизма - сама идея, что мужчины лучше занимаются сексом и могут научить вас, как быть сексуальной женщиной".

Сейчас в Китае наблюдается рост числа семей без детей, в которых зарабатывают оба партнера.

Это идеал семьи для некоторых асексуальных пар - отношения с преимуществами брачного союза, но без секса.

Онлайн-форумы асексуалов предоставляют этим людям возможность общения с другими асексуалами, зачастую впервые в жизни.

Гуо Сюй вспоминает о своей университетской встрече с гоморомантическим асексуалом, который рассказал ей, что ему не с кем было поговорить о своих чувствах и самоидентификации.

"Я была очень тронута его рассказом, потому что именно так чувствуют себя многие асексуалы - как будто мы должны скрывать эту информацию о себе".

Сюй подчеркивает важность возможности рассказать о себе и быть принятой другими людьми.

Иллюстрации - Суми Сентинатан