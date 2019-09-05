Кто есть кто в "московском деле": краткий гид

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Московские суды продолжают выносить приговоры участникам протестных акций в центре российской столицы. Некоторые демонстранты все еще находятся под следствием, а некоторых отпустили домой.

Протесты начались после того, как оппозиционные кандидаты не были допущены к участию в выборах в Мосгордуму 8 сентября. На акции 27 июля были задержаны около 1300 человек, на акции 3 августа - около тысячи человек.

Большинство из них в течение суток были отпущены из отделов полиции, однако как минимум 19 человек стали фигурантами уголовных дел. 3 сентября суды начали выносить приговоры тем, кто попал под уголовные статьи.

Русская служба Би-би-си рассказывает, кого и за что осудили в рамках так называемого "московского дела", а кому удалось избежать суда.

Кого приговорили

1. Владислав Синица, 30-летний финансовый менеджер

Приговор: пять лет колонии общего режима.

Статья: возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства (часть 2 статьи 282 УК РФ).

За что осудили: поводом к возбуждению дела стал один из постов Синицы в "Твиттере". Твит, из-за которого было возбуждено уголовное дело, касался деанонимизации силовиков и последствий, с которыми, по мнению Синицы, могут столкнуться семьи сотрудников правоохранительных органов.

Позиция обвиняемого: Синица категорически отрицает вину во вменяемом ему преступлении и говорит, что следствие вырвало из контекста его слова.

2. Иван Подкопаев, 25 лет, мастер по ремонту компьютеров

Приговор: три года колонии общего режима.

Статья: применение насилия в отношении представителя власти, неопасное для жизни и здоровья (часть 1 статьи 318 УК РФ).

За что осудили: по версии следствия, подсудимый, скрыв лицо под балаклавой, распылил газ из баллончика в лица сотрудников полиции и бойцов Росгвардии. При задержании у него также изъяли молоток, перцовый баллончик, противогаз и нож, сообщало следствие.

Позиция обвиняемого: Подкопаев признал вину, поэтому его дело рассматривали в особом порядке. Друг Подкопаева Александр рассказал Би-би-си, что изъятые у него предметы были нужны ему для работы.

3. Данил Беглец, 26-летний предприниматель

Приговор: два года колонии общего режима.

Статья: насилие в отношении представителя власти, неопасное для жизни и здоровья (часть 1 статьи 318 УК РФ).

За что осудили: согласно обвинению, Беглец препятствовал задержанию на митинге, схватил полковника Никитина за запястье левой руки и, резко сдавив, дернул в сторону, причинив ему боль.

Позиция обвиняемого: Беглец признал вину, поэтому его дело суд рассматривал в особом порядке.

4. Кирилл Жуков, 26 лет, машинист метро

Приговор: три года колонии общего режима.

Статья: насилие в отношении представителя власти, неопасное для жизни и здоровья (часть 1 статьи 318 УК РФ).

За что осудили: по версии следствия, на митинге 27 июля Жуков ударил в голову сотрудника Росгвардии, попытавшись сорвать с него защитный шлем, из-за чего тот испытал физическую боль.

Позиция обвиняемого: Жуков утверждал, что просто коснулся каски росгвардейца, пытаясь привлечь его внимание, но ударов потерпевшему не наносил.

5. Евгений Коваленко, 48-летний охранник РЖД

Приговор: три с половиной года колонии общего режима.

Статья: насилие в отношении представителя власти, неопасное для жизни и здоровья (часть 1 статьи 318 УК РФ).

За что осудили: Коваленко обвиняют в том, что 27 июля на несогласованной властями акции в центре Москвы он толкнул полицейского, а также бросил в сотрудника Росгвардии "металлический мусорный бак, чем причинил физическую боль и моральный вред".

Позиция обвиняемого: подсудимый признал, что кидал урну, но настаивал на том, что не собирался причинять правоохранителю боль.

Кого судят

Константин Котов, 34-летний программист

Статья: неоднократное нарушение правил публичных мероприятий (статья 212.1 УК РФ).

За что судят: согласно обвинительному заключению, Котов ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение порядка проведения митингов, однако продолжал ходить на несогласованные акции и в итоге стал фигурантом уже уголовного дела.

Позиция обвиняемого: Котов на суде заявил, что не признает вину, так как, по его мнению, участие в мирных акциях не является преступлением и не приносит вреда обществу.

Кто под следствием

1. Айдар Губайдулин, 26 лет, программист

Статья: покушение на применение насилия к представителям власти (статья 318 УК РФ с применением 3-й части статьи 30 УК).

В чем обвиняют: судья утверждала, что в материалах дела есть кадр из видеозаписи, на котором Губайдулин держит в руках пластиковую бутылку и замахивается ей в сторону полицейского.

Позиция обвиняемого: вину не признал.

2. Егор Жуков, 21-летний студент Высшей школы экономики

Статья: публичные призывы к экстремизму через интернет (статья 280 УК РФ).

В чем обвиняют: дело было возбуждено на основании четырех видеороликов Жукова на портале YouTube. Согласно обвинительному заключению, Жуков "решил привлечь неограниченный круг лиц к своей экстремистской деятельности, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки".

Позиция обвинемого: Жуков не признает вину, в суде он говорил, что не стал бы участвовать в насильственном протесте и считает неэффективным насилие в отношении власти.

3. Сергей Фомин, 36-летний предприниматель

Статья: участие в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК РФ).

В чем обвиняют: как сообщало следствие, Фомин "направлял действия других участников, являясь одним из организаторов массовых беспорядков".

Позиция обвиняемого: вину не признал.

4. Алексей Миняйло, 34 года, предприниматель

Статья: участие в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК РФ).

В чем обвиняют: адвокат Миняйло Алан Гамазов говорил, что в предъявленном ему обвинении не конкретизировано, какие именно его действия следователи считают участием в беспорядках. Гамазов подал ходатайство о прекращении уголовного преследования, напомнив, что Миняйло - единственный, у кого остается статья об участии в массовых беспорядках и кто продолжает удерживаться в СИЗО.

Миняйло - единственный, у кого остается статья об участии в массовых беспорядках и кто продолжает удерживаться в СИЗО.

Позиция обвиняемого: вину не признает, утверждает, что весь день был в Хамовническом суде и только вечером дошел до Трубной площади, где его и задержали.

5. Самариддин Раджабов, 21-летний прораб

Статья: покушение на применение насилия к представителям власти (статья 318 УК РФ с применением 3-й части статьи 30 УК)

В чем обвиняют: по версии следствия, он бросил в полицейского пластиковую бутылку.

Позиция обвиняемого: свою вину не признал, на суде заявил, что "никакими противоправными действиями не занимался".

6. Павел Устинов, 21-летний актер

Статья: насилие в отношении представителя власти, опасное для жизни или здоровья (часть 2 статьи 318 УК РФ).

В чем обвиняют: по версии следствия, при задержании Устинов вывихнул бойцу Росгвардии плечо. На видеозаписи можно заметить, что той самой рукой боец хватает Устинова и поднимает с земли.

Позиция обвиняемого: не признал вину, на прениях в суде говорил, что "ни разу в жизни не совершал преступлений" и не собирается этого делать.

7. Никита Чирцов, 22 года, предприниматель

Статья: применение насилия по отношению к представителю власти (часть 1 статьи 318 УК РФ).

В чем обвиняют: в постановлении суда сказано, что 27 июля Чирцов "в составе группы граждан принял участие в публичном мероприятии форме митинга" и "выкрикивал лозунги тематического содержания".

Позиция обвиняемого: вину не признает.

8. Эдуард Малышевский

Статья: применение насилия к представителю власти (часть 1 статьи 318 УК РФ).

В чем обвиняют: не сообщается

Позиция обвиняемого: не сообщается.

Кого отпустили

Дела в отношении Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева прекращены, так как в их действиях не найдено состава преступления, объявил Следственный комитет во вторник, 3 сентября. При этом Костенок ранее признал вину.