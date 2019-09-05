Вас подслушивает телефон: миф или реальность?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Многие уверены, что их разговоры прослушиваются для дальнейшей целевой рекламы

Компания Wandera, занимающаяся безопасностью сотовой связи, решила провести собственное расследование, чтобы проверить, есть ли подтверждения распространенному мнению о том, что наши разговоры подслушивают.

В самом деле, интернет полон сообщений пользователей о якобы неопровержимых доказательствах того, что компании вроде Facebook и Google шпионят за ними, чтобы поставлять целевую рекламу.

В последние месяцы множество просмотров набрали видеоролики, в которых люди обсуждают определенные товары, а затем реклама именно этих товаров появляется на их устройствах.

Специалисты по кибербезопасности из Wandera повторили в интернете ряд таких экспериментов и не обнаружили никаких свидетельств тому, что мобильные устройства или приложения секретно прослушивались.

Эксперимент с двумя комнатами

Исследователи поместили два телефона - Samsung и iPhone - в "аудиокомнату", где 30 минут звучала реклама кошачьей и собачьей еды. Два таких же телефона были оставлены в звукоизолированной комнате.

Во всех телефонах были оставлены открытыми приложения соцсетей "Фейсбук" и "Инстаграм", а также Chrome, SnapChat, YouTube и Amazon со всеми возможными опциями.

После этого они проверили наличие рекламы еды для животных на каждой из платформ и веб-страниц. Они также проанализировали расход аккумуляторов и объемы загруженной информации на телефонах в период проведения эксперимента.

Эксперимент повторялся в одно и то же время в течении трех дней, и при этом на телефонах в "аудиокомнате" не наблюдалось ни появления рекламы еды для животных, ни повышенного расхода батарей или дополнительной загрузки данных.

Активность телефонов в "аудиокомнате" и звукоизолированной комнате была идентичной.

Некоторый перенос данных с мобильных устройств в самом деле был, но его активность и близко не приближалась к объемам передачи данных при использвании таких виртуальных помощников как Siri или Hey Google.

"Это значит, что запись речи и ее загрузка на облачный сервер ни на одном из приложений не велись, - подчеркнул системный инженер Wandera Джеймс Мэк. - Если бы это происходило, загрузка данных была бы такой же высокой, как при использовании виртуальных помощников".

Необоснованные подозрения

Многие годы телекоммуникационные гиганты отбиваются от обвинений в слежке за нами с помощью микрофонов, встроенных в наши мобильные устройства.

В прошлом году главе Facebook Марку Цукербергу этот вопрос задали на слушаниях в американском сенате, и он категорически отрицал факт прослушки.

Однако недоверие к этим компаниям возрастает, и многие подозревают, что за ними все же следят.

Правообладатель иллюстрации Press Association Image caption Рекламодатели и без прослушивания умеют профилировать пользователей и знают о нас очень многое

В ходе тестов выяснилось, что приложения Android грузят больше информации в звукоизолированных комнатах, в то время как многие приложения iOS более активны в "аудиокомнатах".

Аналитики пока не могут с уверенностью сказать, почему это происходит, но намерены прояснить этот вопрос.

Тем не менее соучредитель и исполнительный директор Wandera Элдар Тави уверен в том, что никакой секретной передачи сколь-нибудь значимых объемов данных не происходит.

"Я готов подписаться под результатами этого исследования и заявить, что мы не обнаружили никаких свидетельств прослушки на тестируемых платформах, - утверждает он. - Это, конечно, может происходить неизвестным нам путем, но такое крайне маловероятно".

О нас и так всё знают

Результаты этих исследований не удивят специалистов в области информационной безопасности, уже много лет знающих, что телекоммуникационные гиганты и без того знают о нас так много, что им не нужно подслушивать наши разговоры, чтобы бомбардировать нас целевой рекламой.

Дело в том, что у рекламодателей имеются сложные инструменты, позволяющие с точностью профилировать пользователей.

Ваше местоположение, история посещения сайтов и другие данные дают достаточно информации, чтобы понять, что вы купите.

Они могут через соцсети привязать вас к вашим друзьям и вычислить, какие из вещей, которые они ищут, могут заинтересовать и вас.

Эта технология постоянно развивается и совершенствуется.

"Реклама, которую вы видите, - это результат огромного объема информации о вас, которой располагают эти компании. Они делятся этой информацией через рекламную сеть, управляемую мощными компьютерами с алгоритмами самообучения, - говорит эксперт по вопросам мобильной рекламы и безопасности из Имперского колледжа Лондона Сотерис Деметриу. - Сегодня они могут успешно предсказать, что именно вас заинтересует - раньше, чем вы сами это поймете".

Конечно же известны случаи, когда некоторые приложения вели слежку за пользователями.

В июне этого года ученые из Северо-восточного университета в Массачусетсе проверили 17 тыс. мобильных приложений Android по всему миру.

Они не обнаружили свидетельств прослушивания, но выяснили, что некоторые небольшие приложения отсылали третьей стороне скриншоты и даже короткие видео с телефонов пользователей. Впрочем, это делалось в интересах программных разработчиков, а не рекламодателей.

Ну и само собой разумеется, ведутся кибератаки на мобильные устройства известных политиков и прочих значимых персон с целью шпионажа.

В мае этого года в WhatsApp подтвердили, что хакеры смогли через их приложение дистанционного установить шпионские программы на ряд устройств.

Компания заявила, что за кибератакой стоял некий "продвинутый киберпреступник" и что угроза была устранена.