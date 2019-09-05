"Грех и безумие": реакция на приговор Котову, получившему срок за митинги

Правообладатель иллюстрации Victoria Odissonova/Novaya gazeta Image caption Константин Котов в пикете в поддержку осужденного в России украинца Владимира Балуха

Активист Константин Котов получил четыре года колонии за то, что в течение полугода принял участие в нескольких акциях, после которых на него были составлены протоколы об административных правонарушениях.

Статья 212.1 УК РФ, известная как "дадинская" (по имени первого осужденного по ней активиста Ильдара Дадина), предусматривает уголовное наказание для тех, кто в течение 180 дней более двух раз привлекался по административным статьям о массовых мероприятиях.

По мнению обвинения, Котов продолжил нарушать законодательство "не сделав должных выводов, презирая конституционно охраняемые ценности, демонстрируя тем самым свое пренебрежительное отношение к органам государственной власти Российской Федерации и обществу".

Вынося обвинительный приговор, судья заявил, что "исправление Котова возможно только в условиях изоляции от общества с отбываем наказания в колонии общего режима".

Приговор активисту многие посчитали чрезмерно жестоким.

Ильдар Дадин, активист

"Я был уверен, что в маховик репрессий, основанный на ст. 212.1 УК РФ, попадет еще не одна жертва рано или поздно, если не продолжать бороться, не выходить на улицы и не возмущаться. Именно это сейчас и показывает жизнь. Котов, к сожалению, следующая жертва" ("Коммерсант").

Любовь Соболь, юрист Фонда борьбы с коррупцией:

"Константину Котову - четыре года колонии. За участие в мирных акциях протеста! По "дадинской" статье. Которую давно надо было вообще отменить. Против этих подлецов, сажающих честных, самых лучших людей в тюрьму, я буду бороться до конца".

Павел Чиков, глава правозащитной группы "Агора":

"Принципиальными для властей в итоге оказалось не насилие против силовиков, а твит (то есть критически настроенная аудитория интернета) и мирный протест (то есть участники публичных акций). Максимальные сроки по "московскому делу" - у Владислава Синицы (пять лет) и Константина Котова (четыре года).

Александр Горбунов, блогер "Сталингулаг":

"Константин Котов получил четыре года за то, что выходил на мирные акции согласно 31-й статье конституции. Человек будет сидеть четыре года, потому что буквально жил по закону. ***** проклятая несправедливая система во всей своей красе".

Кирилл Гончаров, замглавы московского "Яблока":

"Константин Котов получил четыре года реального срока буквально ни за что. Он не кидался бутылками, не дергал за забрало полицейских, не выкрикивал лозунги. Он шел по улице и был задержан. Имея две административки, к ним прибавили еще одну, и получилось дело. Это возмутительно".

Сергей Бадамшин, адвокат:

"Четыре года лишения свободы - грех и безумие".

Михаил Ходорковский, бизнесмен:

"Четыре года колоний за несомненное НИЧТО"

Сергей Смирнов, главный редактор "Медиазоны":

"Нет более кристального политзаключенного, чем Константин Котов. Четыре года - за мирные акции в рамках конституции".

Михаил Федотов, глава президентского совета по правам человека:

"Мы изучим приговор, как только он появится в нашем распоряжении. Нам будет очень важно узнать, каким образом суд отразил в своем приговоре правовые позиции* Конституционного суда Российской Федерации, касающиеся данной статьи Уголовного кодекса" (Интерфакс).

*В постановлении Конституционного суда говорилось, что уголовная ответственность может применяться только в том случае, если действия митингующего повлекли за собой вред гражданам, общественной безопасности или другим ценностям.