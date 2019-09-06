Брат на брата: семейная политика по-британски

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Джо Джонсон, в 2016 году голосовавший за то, чтобы Британия осталась в составе ЕС, вышел из состава правительства и сложил с себя парламентские полномочия

Брат Бориса Джонсона Джо Джонсон заявил, что "не в силах разрываться между верностью семье и интересами государства", и вышел из состава правительства, а также сложил с себя полномочия члена парламента.

Так политика разделила в Британии еще одну семью. Случай далеко не единственный: в истории уже не раз братья, а порой и родители, расходились на почве политических предпочтений.

Эд и Дэвид Милибэнд

Эд и Дэвид Милибэнд уверенно поднимались по иерархической лестнице в правительстве лейбористов, доросли до кабинета министров и считались надеждой партии.

Когда в мае 2010 года лейбористы проиграли выборы, Дэвид был министром иностранных дел, а Эд - министром по делам энергетики и изменения климата.

В тот года оба брата решили принять участие во внутрипартийных выборах: газеты с придыханием расписывали, как два брата сражаются за лидерство.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption После того как Эд победил Дэвида на выборах, отношения между братьями никогда уже не были прежними

"На личном уровне отношения между двумя братьями и их семьями, без сомнения, пострадали, - утверждает профессор политологии Лондонского университета королевы Марии Тим Бэйл. - Эд так и не смог отбиться от обвинений в том, что поступил неправильно и просто странно, бросив вызов и победив старшего брата".

Да и политические последствия этого соперничества тоже оказались плачевными.

"Если фокусные группы нам о чем-то говорят, то это соперничество отразилось и на избирателях, - продолжает профессор Бэйл. - Конечно, никто не возьмется утверждать, что именно это привело лейбористов к поражению в 2015 году, но это едва ли им пошло на пользу".

Стэнли и Оливер Болдуин

Впрочем, порой родственники не выносили политический сор из избы.

Так, в 1920-30-е годы правительство возглавлял консерватор Стэнли Болдуин, в то время как его сын Оливер стал членом парламента от Лейбористской партии, и когда лейбористы одержали победу на выборах в 1929 году, отец и сын сидели друг напротив друга в Палате общин.

Сегодня СМИ только и говорили бы об этом, однако тогда, по словам профессора истории политики Ноттингемского университета Стивена Филдинга, политическое противостояние между отцом и сыном почти не вызывало интереса в прессе.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Премьер-министр Стэнли Болдуин с супругой и сыном Оливером. Отец и сын не разделяли политических взглядов, но это не мешало их кровным узам

Профессор Филдинг говорит, что в промежуток между двумя войнами "ни журналисты, ни публика не лезли в семейные дела".

"В те времена, если между родственниками и возникали споры, на это не обращали внимания, СМИ не эксплуатировали эту тему, и уж точно ее никто не политизировал". По словам Филдинга, перелом наступил после правительственного скандала 1963 года, так называемого Дела Профьюмо, когда пресса по-настоящему обратила внимание на личную жизнь политиков.

"Мы живем в эпоху, когда семейные дрязги политизируются, в то время как раньше к таким раздорам относились совсем по-другому, - говорит профессор Филдинг. - Сегодня мы знаем о политиках намного больше, знаем, на ком они женаты, кто их дети. СМИ обращают на них внимание не из-за политики, которую они проводят, а, быть может, из-за того, какое варенье они предпочитают".

Хилари и Тони Бенн

В отличие от отца и сына Болдуинов, Хилари Бенн и его отец Тони состояли в одной партии.

Хилари Бенн сиял в окружении Тони Блэра, будучи специальным советником правительства. А его отец сокрушался по поводу того, что новые лейбористы превратили партию в "квази-тэтчеровскую секту".

Но при этом никакого разлада в семье не наблюдалось. Когда в 1999 году Хилари назначили кандидатом в члены парламента от Лидса, Бенн-старший отметил, что "он взрослый мальчик, очень трудолюбивый и пользуется большим уважением".

Два года они сидели рядом в Палате общин, пока в 2001 году Тони Бенн не ушел в отставку.

В 2007-м Тони поддержал сына, когда тот баллотировался на пост заместителя лидера партии.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Тони Бенн (слева) с сыном Хилари и дочерью Мелиссой

"Если вы приходитесь сыном или дочерью видному политику, у вас есть очевидные потенциальные преимущества", - говорит профессор Филдинг, но при этом добавляет, что и Хилари Бенн, и внучка Тони, Эмили Бенн, постоянно подвергаются нападкам со стороны людей, которые припоминают им семейные связи.

"Но почему у сына или внучки обязательно должны быть сходные взгляды, - вопрошает профессор. - Почему политика должна передаваться с генами?"