Брат на брата: семейная политика по-британски
Брат Бориса Джонсона Джо Джонсон заявил, что "не в силах разрываться между верностью семье и интересами государства", и вышел из состава правительства, а также сложил с себя полномочия члена парламента.
Так политика разделила в Британии еще одну семью. Случай далеко не единственный: в истории уже не раз братья, а порой и родители, расходились на почве политических предпочтений.
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Эд и Дэвид Милибэнд
Эд и Дэвид Милибэнд уверенно поднимались по иерархической лестнице в правительстве лейбористов, доросли до кабинета министров и считались надеждой партии.
Когда в мае 2010 года лейбористы проиграли выборы, Дэвид был министром иностранных дел, а Эд - министром по делам энергетики и изменения климата.
В тот года оба брата решили принять участие во внутрипартийных выборах: газеты с придыханием расписывали, как два брата сражаются за лидерство.
"На личном уровне отношения между двумя братьями и их семьями, без сомнения, пострадали, - утверждает профессор политологии Лондонского университета королевы Марии Тим Бэйл. - Эд так и не смог отбиться от обвинений в том, что поступил неправильно и просто странно, бросив вызов и победив старшего брата".
Да и политические последствия этого соперничества тоже оказались плачевными.
"Если фокусные группы нам о чем-то говорят, то это соперничество отразилось и на избирателях, - продолжает профессор Бэйл. - Конечно, никто не возьмется утверждать, что именно это привело лейбористов к поражению в 2015 году, но это едва ли им пошло на пользу".
Стэнли и Оливер Болдуин
Впрочем, порой родственники не выносили политический сор из избы.
Так, в 1920-30-е годы правительство возглавлял консерватор Стэнли Болдуин, в то время как его сын Оливер стал членом парламента от Лейбористской партии, и когда лейбористы одержали победу на выборах в 1929 году, отец и сын сидели друг напротив друга в Палате общин.
Сегодня СМИ только и говорили бы об этом, однако тогда, по словам профессора истории политики Ноттингемского университета Стивена Филдинга, политическое противостояние между отцом и сыном почти не вызывало интереса в прессе.
Профессор Филдинг говорит, что в промежуток между двумя войнами "ни журналисты, ни публика не лезли в семейные дела".
"В те времена, если между родственниками и возникали споры, на это не обращали внимания, СМИ не эксплуатировали эту тему, и уж точно ее никто не политизировал". По словам Филдинга, перелом наступил после правительственного скандала 1963 года, так называемого Дела Профьюмо, когда пресса по-настоящему обратила внимание на личную жизнь политиков.
"Мы живем в эпоху, когда семейные дрязги политизируются, в то время как раньше к таким раздорам относились совсем по-другому, - говорит профессор Филдинг. - Сегодня мы знаем о политиках намного больше, знаем, на ком они женаты, кто их дети. СМИ обращают на них внимание не из-за политики, которую они проводят, а, быть может, из-за того, какое варенье они предпочитают".
Хилари и Тони Бенн
В отличие от отца и сына Болдуинов, Хилари Бенн и его отец Тони состояли в одной партии.
Хилари Бенн сиял в окружении Тони Блэра, будучи специальным советником правительства. А его отец сокрушался по поводу того, что новые лейбористы превратили партию в "квази-тэтчеровскую секту".
Но при этом никакого разлада в семье не наблюдалось. Когда в 1999 году Хилари назначили кандидатом в члены парламента от Лидса, Бенн-старший отметил, что "он взрослый мальчик, очень трудолюбивый и пользуется большим уважением".
Два года они сидели рядом в Палате общин, пока в 2001 году Тони Бенн не ушел в отставку.
В 2007-м Тони поддержал сына, когда тот баллотировался на пост заместителя лидера партии.
"Если вы приходитесь сыном или дочерью видному политику, у вас есть очевидные потенциальные преимущества", - говорит профессор Филдинг, но при этом добавляет, что и Хилари Бенн, и внучка Тони, Эмили Бенн, постоянно подвергаются нападкам со стороны людей, которые припоминают им семейные связи.
"Но почему у сына или внучки обязательно должны быть сходные взгляды, - вопрошает профессор. - Почему политика должна передаваться с генами?"