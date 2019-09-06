Арест топ-менеджера "Ростеха": на чем строятся обвинения США?

Правообладатель иллюстрации CENTER FOR STRATEGIC DEVELOPMENT IN CIVIL AVIATION Image caption Российское посольство назвало действия властей США неправомерными и выразило протест в связи с задержанием Коршунова (на фото)

Власти США обвиняют директора по развитию бизнеса "Объединенной двигателестроительной корпорации" Александра Коршунова (входит в "Ростех") в промышленном шпионаже: по мнению ФБР, он завербовал трех сотрудников General Electriс и с их помощью пытался украсть систему управления двигателем самолета.

Накануне стало известно, что Коршунов задержан в Италии по запросу США. Решается вопрос о его экстрадиции.

Задержание произошло еще 30 августа в аэропорту Неаполя. В США Коршунову и итальянцу Маурицио Паоло Бьянки было предъявлено обвинение в сговоре и попытках украсть информацию, составляющую коммерческую тайну.

Это привело к скандалу. В четверг на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин назвал это "плохой практикой" и объяснил конкурентной борьбой.

Из заявления министерства юстиции США следует, что Коршунова вместе с Бьянки обвиняют в попытках украсть технологию системы управления двигателями.

"Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК), где работает Коршунов, разрабатывала двигатели ПД-14 для нового российского самолета МС-21. Именно такой тип двигателя и фигурирует в расследовании ФБР, на который ссылается минюст США. По версии американских властей, Коршунов пытался улучшить ПД-14 с помощью технологий General Electriс (GE).

"Здесь мы знаем - ОДК сделала новый российский двигатель. Делала долго. Это первый наш высокотехнологичный продукт за 28 лет", - говорил накануне Путин.

"Ростех", в который входит ОДК, отвергает обвинения в адрес своего топ-менеджера. А Путин назвал описанные ФБР схемы мировой практикой: "Мы заключили контракт с итальянской фирмой на консультации. Это абсолютно естественная мировая практика".

Речь, судя по всему, идет об итальянской компании Aeronova, основанной Бьянки, которого США обвиняют вместе с Коршуновым.

В пятницу в Неаполе прошло заседание суда, но решение об экстрадиции Коршунова в США пока не было принято.

Русская служба Би-би-си изучила официальную жалобу ФБР, опубликованную министерством юстиции США, и другие материалы.

Кто такой Коршунов и где работал?

Александр Коршунов - директор по развитию бизнеса "Объединенной двигателестроительной корпорации", эту должность он занимает около года. В ОДК он проработал почти 10 лет (в 2017 году ушел из ОДК в ВЭБ и через год вернулся в корпорацию).

ОДК - структура, которая объединяет несколько десятков предприятий, которые разрабатывают и происходят двигатели для гражданской и военной техники, газотурбинные установки и другую продукцию. До 2018 года компания входила в "Оборонпром", сейчас ею напрямую управляет "Ростех". В 2017 году "Ростех" и ОДК попали под санкции США.

В сообщении минюста США сказано, что Коршунов был сотрудником государственной компании, а до этого был официальным лицом, в том числе работал в МИД России. Судя по биографии, опубликованной на сайте ОДК, в МИД СССР и МИД России Коршунов проработал 13 лет.

Впервые Коршунов пришел в министерство в 1990 году - сразу после учебы в Дипломатической академии МИД СССР. Он учился в Московском энергетическом институте, Высшей школе экономике, а также в Венском университете экономики и бизнеса.

В чем обвиняют Коршунова

Министерство юстиции США опубликовало письменные показания специального агента ФБР Майкла Раннелса, который занимался расследованием этого дела. Показания Раннелс дал 21 августа 2019 года - именно на них основаны обвинения в адрес Коршунова.

Промышленным шпионажем, по версии следствия, Коршунов якобы занимался с 2013 года. Помимо Коршунова и Бьянки в деле фигурируют как минимума три неназванных лица, следует из показаний Раннелса. Это бывшие и нынешние сотрудники GE.

Один из них, гражданин США, дал показания ФБР и предоставил американским правоохранительным органам различные документы, включая контракты и переписку с Коршуновым и Бьянки. Он работал инженером в итальянском филиале GE.

ФБР также получила ордеры на просмотр ящиков электронной почты, связанных с Коршуновым и Бьянки. В переписке участвовали и другие сотрудники ОДК, сказано в отчете ФБР.

59-летний Бьянки был директором итальянского филиала компании GE Aviation. Он был ответственен за развитием бизнеса с Китаем, Россией и Азией. Примерно в 2013 году Бьянки покинул GE и основал в Италии свою компанию Aeronova.

В этот же период, по версии ФБР, Коршунов и Бьянки наняли трех сотрудников GE, чтобы они предложили, как улучшить двигатели ПД-14. В документах это называют консалтингом. Именно об этом говорил Путин, называя "абсолютно естественной мировой практикой".

Aeronova, следует из документов ФБР, заключила контракт с российской компанией "Авиадвигатель" (входит в ОДК) на сумму в 150 тысяч евро, также по этому контракту нужно было выплатить в российский бюджет НДС в 27 тысяч евро. Фактически этот контракт выполняли действующие сотрудники GE, утверждает ФБР.

Агент ФБР описывает, что Коршунов, Бьянки и сотрудники GE использовали целую систему, чтобы замаскировать свою работу. В письмах они называли друг друга не по именам, а использовали слово "парни", а Коршунов просил удалить имена из некоторых писем.

Коршунов и Бьянки в 2013 году также организовали встречу с "парнями" на авиасалоне Ле-Бурже во Франции и купили им авиабилеты. Встреча прошла 20 июня 2013 года - и в ней участвовал информатор ФБР, следует из расследования.

Менеджеры и служба безопасности GE подтвердили ФБР, что доклады "парней" основаны засекреченных разработках компании и ее итальянского филиала, сказано в отчете. В компании, согласно отчету, считают, что это их интеллектуальная собственность, а сотрудники не были уполномочены передавать эту информацию Бьянки или Коршунову.

В 2015 году, согласно документам ФБР, в переписке появляется Китайская двигателестроительная корпорация (AECC), которая также просит у ОДК помочь с разработкой коробки привода двигателя - именно для разработки этой детали, по версии ФБР, использовались наработки GE.

С конца 2017 года Коршунов и Бьянки пытались расширить команду консультантов - привлечь в нее людей, которые ранее работали в GE, утверждает ФБР.

Русская служба Би-би-си отправила запрос в GE и ОДК и ждет ответа.

Что такое ПД-14 и ПД-35?

В обвинительном заключении упоминаются двигатели ПД-14 и ПД-35.

Оба двигателя - это ключевые элементы важных авиационных проектов: нового российского самолета МС-21 и российско-китайского широкофюзеляжного самолета СR-929.

ПД-14 - первый российский двигатель большой тяги. В 2016 году Дмитрий Рогозин, который тогда занимал пост вице-премьера, говорил, что деньги на разработку этого двигателя идут из президентского резерва.

Самолет МС-21 изначально предполагалось поставлять в двух вариантах - с американскими двигателями Pratt and Whitney и с российским ПД-14. Первые выпущенные самолеты собирают и испытывают с Pratt and Whitney.

Росавиация еще в ноябре 2018 года сертифицировала ПД-14. Его серийное производство до сих пор не началось. Оно начнется в 2020 году, говорил управляющий директор "ОДК-Пермские моторы" Сергей Попов.

В апреле 2019 года Минпромторг объявил тендер стоимостью 12 млрд рублей на доработку авиационного двигателя ПД-14 перед прохождением сертификации в европейском агентстве. Тендер выиграла ОДК.

Новые технологии были разработаны для создания двигателя ПД-14, однако стоимость подготовки к его производству существенно ниже зарубежных аналогов, говорил РИА Новости заместитель гендиректора ОДК Юрий Шмотин.

ПД-35 - один из вариантов двигателя для российско-китайского широкофюзеляжного самолета СR-929. Его разрабатывают российская Объединенная авиастроительная корпорация и китайская компания Comac. Двигатель может использоваться для перспективного военно-транспортного самолета.

Общие затраты на ПД-35 в 2016 году ОДК оценивала в 180 млрд рублей. По данным ОДК, ПД-35 будет сертифицирован в 2027 году, его испытания начнутся в середине 2023 года.

Что такое коробка привода двигателя?

Американцы подозревают, что усилия Коршунова и Бьянки были направлены на то, чтобы получить технологии изготовления коробки привода авиадвигателя.

Что это такое? "Коробка приводов агрегатов - это сборный механизм, который используется для передачи энергии от реактивного двигателя к другим энергетическим системам самолета", - говорится в материалах ФБР.

ОДК примерно в 2013 году как раз пыталась оценить эффективность электронной коробки приводов агрегатов для двигателя ПД-14, сообщает ФБР. И в это время Бианки от лица Коршунова нанял двух сотрудников GE, чтобы улучшить эффективность этой коробки.

От работы коробки привода двигателя, в частности, зависит эффективность расхода топлива, и Рогозин называл это одним из достоинств двигателей большой тяги на основе ПД-14.

В октябре 2016 года Коршунов спросил Бианки, знают ли "парни", как спроектировать дизайн коробки приводов агрегатов для более крупного двигателя. ПД-35 как раз более крупный и в дальнейшем он также он упоминается в расследовании ФБР.

Двигатели семейства GE90, технологии изготовления которых, по версии ФБР, могли интересовать Коршунова, самые крупные в истории авиации.

Что ждет Коршунова дальше?

Власти США собираются добиваться экстрадиции Коршунова из Италии. Согласно заявлению министерства юстиции США, ему грозит тюремное заключение на срок до 10 лет.

В пятницу прошло заседание суда в Неаполе, но нем решались лишь процессуальные вопросы.

Процедура экстрадиции проста, объяснил Би-би-си глава компании Gololobov & Partners Дмитрий Гололобов. Стране-заявителю дается время для направления полного запроса, потом этот запрос рассматривается судом.

Для экстрадиции есть ряд препятствий. "Например, по Европейская конвенция о выдаче не подлежат выдаче лица по политическим и воинским преступлениям", - уточнил Гололобов.

"Для России это, несомненно, болезненная тема, но передавить американцев она не может. Тем более, формально они все делают правильно", - добавил он.

Русская служба Би-би-си направила запрос в полицию Италии и в посольство России в Италии.