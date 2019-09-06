Россия выиграла у Шотландии в матче квалификации Евро-2020

Правообладатель иллюстрации Grigory Dukor/TASS Image caption У сборной России забили Артем Дзюба и Юрий Жирков

Сборная России по футболу на выезде обыграла сборную Шотландии в матче квалификации Евро-2020. Игра закончилась со счетом 2:1. У россиян голы забили Артем Дзюба и Юрий Жирков.

По итогам матча Россия сохранила второе место в группе I, набрав 12 очков. Первое место по-прежнему у сборной Бельгии, победившей в пятницу Сан-Марино, - у нее 15 очков. Россия уступила Бельгии в марте. Ответная встреча между ними состоится в ноябре.

На 10-й минуте матча Шотландия открыла счет в матче после удара Джона Макгинна.

На 40-й минуте капитан сборной России Артем Дзюба сравнял счет. На 59-й минуте удар по воротам нанес Юрий Жирков, но мяч влетел в створ от ноги шотландца Стивена О'Доннелла.

Игроки сборной России по ходу матча получили три желтые карточки, шотландцы - две. У россиян предупреждения получили Роман Зобнин, Дмитрий Баринов и Ильзат Ахметов (последний - сразу после выхода на замену в конце встречи), у шотландцев - Лиам Купер и Кенни Маклин.

В понедельник Россия примет на своем поле сборную Казахстана, а Бельгия сыграет в Шотландии.

Чемпионат Европы по футболу 2020 года впервые пройдет сразу во многих странах и в общей сложности в 13 городах - от Баку до Дублина. Финал состоится в Лондоне.