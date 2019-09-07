Зеленский был на летном поле, Путин - на Дне города. Как встречали пленных в Киеве и Москве
В субботу состоялся долгожданный обмен заключенными между Россией и Украиной.
Россия освободила 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, и режиссера Олега Сенцова. Среди освобожденных Киевом - глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.
Но в Москве и Киеве освобожденных встречали по-разному.
Президент Украины Владимир Зеленский лично за руку приветствовал каждого прибывшего спецрейсом из Москвы.
Встречать украинских пленных, помимо президента, родных и друзей, приехали в аэропорт "Борисполь" глава СБУ Иван Баканов, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, генпрокурор Руслан Рябошапка, а также десятки журналистов и активистов.
Долгожданная встреча: Олег Сенцов заключен в объятия.
На летное поле в Киеве были допущены даже дети.
Родственники украинских пленных перед встречей в аэропорту "Борисполь".
Как сообщает Украинская служба Би-би-си, журналист Роман Сущенко после прилета рассказал, что "чувства прекрасные", и добавил, что больше всего хочет поесть арбузов.
Президент России Владимир Путин тем временем отмечал в Москве День города и побывал на ВДНХ, где обратился к собравшимся с дружественным словом.
К правительственному терминалу аэропорта "Внуково-2" никого не пускали, и журналисты ловили момент у закрытых ворот.
"Это выглядит так - выезжают затонированные автобусы из-за ворот, никто не знает, развезли их уже, или они еще внутри", - передал наш корреспондент Илья Барабанов.
Затем два автобуса с затонированными стеклами в сопровождении полиции покинули территорию аэропорта "Внуково-2".
Главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского встречал лично генеральный директор российского международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и увез его на своем автомобиле.
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