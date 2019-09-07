Кто попал под обмен заключенных между Россией и Украиной? Два списка

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Заключенных, прилетевших из России в киевский аэропорт "Борисполь", у трапа самолете встречали друзья, родственники, журналисты и президент Украины Владимир Зеленский. В московский аэропорт "Внуково" встречать прибывших заключенных никого не пустили: журналисты дежурили у закрытых ворот аэропорта

В субботу, 7 сентября, состоялся долгожданный обмен заключенными между Россией и Украиной. Стороны передали друг другу по 35 человек. Всего под обмен попали 70 человек, по 35 с каждой стороны. Русская служба Би-би-си рассказывает, кого обменяли страны и за что их задерживали.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже провел телефонный переговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Нынешний обмен - только первый этап, сказал Зеленский. "Полагаю, что на втором этапе мы будем серьезно работать и вернем, освободим всех наших людей", - сказал украинский лидер.

Два источника Би-би-си, близкие к переговорному процессу, утверждают, что переговоры о новом большом обмене и утверждение новых, расширенных, списков начнется 18 сентября на встрече контактной группы в Минске - речь идет об обмене всех установленных на всех установленных.

Список тех, кого передала Украине Россия, был опубликован на сайте президента Украины. А официального и точного списка тех, кто прилетел сегодня во "Внуково", до сих пор нет: российская сторона не публиковала имена возвращенных .

Кого передала Россия?

Список заключенных, которых Россия передала Украине, был опубликован на сайте президента Украины.

1. Роман Сущенко, украинский журналист. В 2016 году был арестован в России по обвинению в шпионаже. В июне 2018 года Мосгорсуд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.

2. Олег Сенцов, украинский режиссер. В августе 2015 года суд в России приговорил его к 20 годам колонии строгого режима, признав его виновным в терроризме.

3. Александр Кольченко, украинский анархист и антифашист, проходил по одному делу с Сенцовым. В августе 2015 года российский суд приговорил его к 10 годам колонии строгого режима по обвинению в терроризме.

4. Владимир Балух, украинский активист из Крыма, после анексии полуострова Россией в 2014 года отказался от российского гражданства. В августе 2017 года суд в Крыму приговорил его к трем годам и семи месяцам колонии по обвинению в незаконном хранении оружия.

5. Станислав Клых, в 2016 году приговорен российским судом к 20 годам колонии строгого режима. Суд пришел к выводу, что в в 1994-1995 годах Клых участвовал в боевых действиях в Чечне на стороне вооруженных формирований.

6. Николай Карпюк, проходил по одному делу с Клыхом. Приговорен к 22,5 годам колонии строгого режима по аналогичным обвинениям.

7. Алексей Сизонович, украинский пенсионер. В июле 2017 года суд в России приговорил его к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 250 тысяч рублей, признав его виновным в терроризме.

8. Павел Гриб, 21-летний украинский студент. В марте этого года российский суд приговорил его к шести годам колонии за содействие террористической деятельности.

9. Эдем Бекиров, крымский татарин. Обвинялся в незаконном хранении боеприпасов.

10. Евгений Панов, был задержан ФСБ в Крыму в 2016 году, после того как спецслужба объявила о предотвращении терактов на полуострове. В июле 2018 года приговорен к восьми годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов.

11. Артур Панов, 21 год, украинский блогер и активист Евромайдана. В августе 2017 года российский суд приговорил его к восьми годам колонии общего режима по обвинению в террориме.

Украинские военнослужащие, задержанные после инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Находились под стражей в российском СИЗО по обвинению в незаконном пересечении границы.

12. Роман Мокряк, командир малого артиллерийского катера "Бердянск", лейтенант

13. Юрий Безъязычный, старший матрос ("Бердянск")

14. Андрей Артеменко, старший матрос ("Бердянск")

15. Андрей Эйдер, матрос ("Бердянск")

16. Богдан Головаш, старший матрос ("Бердянск")

17. Денис Гриценко, капитан 2-го ранга ("Бердянск")

18. Василий Сорока, сотрудник военной контрразведки СБУ

19. Богдан Небылица, командир малого бронированного артиллерийского катера "Никополь", старший лейтенант

20. Вячеслав Зинченко, старший матрос ("Никополь")

21. Сергей Цыбизов, матрос ("Никополь")

22. Сергей Попов, капитан-лейтенант ("Никополь")

23. Владислав Костышин, старшина первой статьи ("Никополь")

24. Андрей Опрыско, старший матрос ("Никополь")

25. Андрей Драч, сотрудник военной котрразведки СБУ

26. Олег Мельничук, командир рейдового буксира "Яны Капу", старшина

27. Михаил Власюк, старший матрос ("Яны Капу")

28. Виктор Беспальченко, старший матрос ("Яны Капу")

29. Владимир Терещенко, старший матрос ("Яны Капу")

30. Евгений Семидоцкий, матрос ("Яны Капу")

31. Владимир Лисовой, капитан третьего ранга ("Яны Капу")

32. Андрей Шевченко, мичман ("Яны Капу")

33. Владимир Варимез, старший матрос ("Яны Капу")

34. Сергей Чулиба, старшина, механик ("Яны Капу")

35. Юрий Будзило, мичман ("Яны Капу")

Кого Украина передала России?

Список заключенных, переданных Украиной России, Би-би-си предоставили источники, близкие к процессу обмена. Официальный список российская сторона пока не опубликовала.

1. Кирилл Вышинский Бывший руководитель отделения информагентства "РИА Новости-Украина". После аннексии Россией Крыма получил награду "За возвращение Крыма". Был задержан в мая 2018 года по обвинению в государственной измене. До августа 2019 года содержался под стражей.

2. Виктор Агеев, гражданин России. 24 июня 2017 был взят в плен в районе села Желобок на территории самопровозглашенной ЛНР. В апреле 2018 года приговорен к 10 годам заключения.

3. Владимир Цемах, бывший командующий ПВО города Снежного, когда рядом с ним был был сбит малайзийский "Боинг" МН17. Похищен украинскими спецслужбами с территории ДНР в конце июня 2019 года.

4-5. Александр Баранов и Максим Одинцов, граждане России. Бывшие украинские военные, перешедшие на службу в российскую армию в 2014 году после аннексии Крыма Россией. В ноябре 2016 года были задержаны на границе Крыма с Херсонской областью, обвинены в дезертирстве и государственной измене, приговорены к 13 годам заключения.

6-9. Елена Бобова, Валерий Пикалов, Денис Хитров, Петр Мельничук. Участники антиукраинских митингов в Одессе в мае 2014 года. Мельничук - гражданин Молдовы, остальные трое - украинцы.

10. Евгений Мефёдов, гражданин России. Участник одесского "Антимайдана", был задержан в 2014 году по обвинению в причастности к событиям 2 мая в Одессе, когда в Доме профсоюзов погибли 42 человека. С тех пор находился в СИЗО, 19 августа был выпущен под залог.

11. Александр Ракушин, гражданин Украины. Офицер запаса вооруженных сил Украины, задержанный в июле 2019 года по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

12. Александр Саттаров, гражданин Украины. Бывший милиционер, служил в "Беркуте", задержанный в декабре 2017 года в Днепре по обвинению в сепаратизме.

13. Игорь Кимаковский, гражданин России. Был задержан СБУ в июне 2015 года в поселке Березово Донецкой области. В СБУ заявляли, что он передавал в ДНР информацию о дислокации и перемещениях украинских войск.

14. Алексей Седиков, гражданин России. Лейтенант запаса вооруженных сил РФ, воевал на стороне самопровозглашенной ЛНР. Был взят в плен в июле 2016 года, через год приговорен к 11 годам лишения свободы.

15. Юлия Просолова, гражданка Украины. Была задержана в конце октября 2017 года и обвинена в организации взрыва в Мариуполе, в результате которого погиб полковник СБУ Александр Хараберюш.

16. Станислав Ежов, гражданин Украины. Работал переводчиком у бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана. Задержан 20 декабря 2017 года и обвинен в шпионаже и сотрудничестве с российскими спецслужбами.

17. Александр Валехидис, гражданин России. Был задержан в июле 2014 года в Львове и обвинен в шпионаже в пользу России.

18. Андрей Васьковский, гражданин Украины. Бывший сотрудник СБУ, задержанный в августе 2018 года и обвиненный в шпионаже в пользу России.

19. Владимир Галичий, гражданин Украины. Бывший депутат Севастопольского горсовета, который в марте 2014 года проголосовал за вхождение в состав России. Был задержан в сентябре 2015 года.

20. Сергей Гнатьев, гражданин Украины. Осужден за покушение на добровольца ОУН и участие в незаконных вооруженных формированиях.

21. Сергей Егоров, гражданин России. Попал в плен в апреле 2017 года на Донбассе, осужден на 10 лет за участие в незаконных вооруженных формированиях.

22. Аркадий Жидких, гражданин России. Воевал на стороне самопровозглашенных республик, попал в плен в сентябре 2015 года.

23. Ольга Ковалис, гражданка России. Была задержана на блокпосту возле Мариуполя в апреле 2015 года и обвинена в шпионаже.

24. Павел Черных, гражданин России. Муж Ольги Ковалис, задержанный вместе с ней.

25-26. Дмитрий Кореновский и Виктор Федоров, граждане Украины. Были задержаны в июне 2018 года в Николаеве и обвинены в шпионаже.

27. Сергей Лазарев, гражданин Украины. Полковник ВВС Украины был задержан в 2017 году и приговорен к 4 годам заключения за шпионаж в пользу России.

28. Юрий Ломако, гражданин Украины. Был задержан в декабре 2018 года в Очакове за шпионаж. Капитан 1-го ранга Военно-морских сил ВСУ. По данным следствия, был завербован в Крыму в 2015 году.

29. Антонина Родионова, гражданка Украины. Экс-сотрудница Нацгвардии, задержанная за шпионаж.

30. Денис Сидоров, гражданин России. Воевал на стороне самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Был задержан в сентябре 2016 года на Донбассе.

31-35. Аслан Басханов, Александр Тарасенко, Николай Еремин, Андрей Костенко, Олег Хоменко, граждане Украины. Информация о том, за что они были задержаны и осуждены, на момент их обмена в Россию отсутствует.

Анализ

Илья Барабанов, корреспондент Русской службы Би-би-си

"Я как президент Украины, и президент России Владимир Путин сделали все, что пообещали, и сделали это, не меняя на ходу наших договоренностей", - сказал сразу после большого российско-украинского обмена Владимир Зеленский, определив главную проблему отношений двух стран после аннексии Крыма и прекращения горячей фазы война на востоке Украины.

В последние годы президентства Петра Порошенко уровень взаимного недоверия между лидерами двух стран был как никогда высоким, а Москва и Киев кардинально по-разному читали подписанные в Минске мирные соглашения.

После обмена, в результате которого домой вернулись столь знаковые для Украины заключенные, как режиссер Олег Сенцов, журналист Роман Сущенко и захваченные год назад моряки, стороны уже анонсировали следующий масштабный обмен - теперь между Киевом и непризнанными республиками, впервые приблизившись к полному выполнению хотя бы одного пункта Минских соглашений - обмену всех на всех.

Если за этим действительно последует разведение вооружений и прекращение огня на Донбассе, то Зеленский приблизится к выполнению одного из своих главных предвыборных обещаний - прекращению войны.

Но этот "день мира", как начали писать после обмена СМИ, может в один момент закончиться, если Владимир Путин и Владимир Зеленский потеряют то взаимное доверие, которое на первом этапе совместной работы у них, похоже, возникло. И если успешному завершению обмена в последний момент едва не помешал вопрос выдачи свидетеля по делу МН17 Владимира Цемаха, то на каждом следующем шагу к миру их ждут куда более сложные решения.