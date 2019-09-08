Правообладатель иллюстрации Roman Pimenov/TASS Image caption В подконтрольных администрации города СМИ Беглова (слева) называли "действующим губернатором". В бюллетенях же он был указан как "временно исполняющий обязанности губернатора"

Голосующие "срочники", пропавшие урны, фейковые новости и обливание зеленкой - голосование в Санкт-Петербурге стало одним из самых скандальных в России за прошедший день выборов.

Корреспонденты Би-би-си весь день наблюдали, как выбирают губернатора Петербурга и муниципальных депутатов.

8 сентября в Петербурге открылось более 2 тыс. избирательных участков: местным жителям предстояло выбрать губернатора и депутатов в 109 муниципальных советах.

В отличие от Москвы, голосование в Петербурге проходило без концертов, аниматоров и праздничной атрибутики: параллельно с выборами в городе вспоминали жертв блокады. Но больше всего на этих выборах не хватало голосующих: такой низкой явки в истории города еще не было. По состоянию на 18:00 проголосовали менее четверти избирателей.

Курсанты и "просто люди"

В девять утра в небольшом сквере недалеко от Военно-космической академии имени Можайского в Петроградском районе собрались несколько десятков молодых людей примерно одного возраста - 18-20 лет.

- Ребята, вы из "Можайки"? - поинтересовались журналисты Русской службы Би-би-си, у их товарищей, идущих к остальной компании.

- Ничего не отвечать - напряженно приказал остальным один из них.

У входа в сквер, отделившись от остальных, два парня что-то обсуждали с девушкой, державшей в руках прозрачную папку, первый лист в которой был похож на список фамилий. При приближении журналистов один из молодых людей спешно взял свою спутницу под руку и быстрым шагом увел ее прочь.

Image caption Группы молодых людей "c Можайки" общались с девушкой с неким списком

Его приятель, несколько секунд назад принимавший участие в разговоре, ничего об этих документах рассказать не смог.

"Я не знаю, кто это. Может, мой друг ее знает, я ничего про это не знаю! Зачем вы снимаете? Я просто гражданин Российской Федерации, тут просто люди стоят!" - кивнул парень в сторону пожелавшей собраться ранним утром в воскресенье толпы сверстников.

На избирательном участке №1650 в 10 минутах от этого сквера группы молодых людей периодически выходили из угла здания и поднимались на второй этаж, где в помещении для голосования у двух столов с бюллетенями висели таблички "ВКА им. А.Ф. Можайского". Почти все помещение было занято очередью курсантов.

Image caption На избирательном участке выстроилась очередь из курсантов

Некоторые из молодых людей, не дожидаясь, когда освободятся огороженные шторами кабинки, садились за приставленный прямо возле очереди маленький столик.

Тайна голосования на этом месте обеспечивалсь своеобразно: похожая на раскрытую книгу небольшая пластмассовая ширма почему-то закрывала голосующего от стены, за его спиной же стояла очередь, ходили члены комиссии и посетители.

Image caption Тайна голосования была весьма относительной

На вопрос, почему это место не огорожено от посторонних глаз, секретарь УИК ответил, что стул и маленький столик оборудованы для людей, которым из-за проблем со здоровьем тяжело двигаться.

Альтернативная явка

В Василеостровском районе на участке 134 в это время была своя очередь, которая стояла к одному столу. "Подавляющее большинство проголосовавших здесь - военнослужащие в морской форме. Проверить их регистрацию и паспорт ни мне, ни наблюдателям не удалось, нам было в этом отказано", - сказал Русской службе Би-би-си член комиссии с правом совещательного голоса Вадим Наследов.

Уже к 10 утра он и еще несколько следящих за процедурой зафиксировали расхождения по явке: официальные данные о проголосовавших превышали фактический подсчет, который вели наблюдатели, на 70 человек. Следующая сверка показала нестыковку уже в 150 избирателей при примерно 300 проголосовавших, говорит Наследов.

Глава комиссии Михаил Офицеров не смог пояснить, в чем может быть причина такого расхождения.

По словам Наследова, позже Офицеров в разговоре с наблюдателями предположил, что члены комиссии и наблюдатели просто по-разному считали явку. Члены УИК считали все выданные бюллетени, а наблюдатели - тех, кто опустил бюллетень в урну. Офицеров позже объяснял, что, вероятно, какую-то часть бюллетеней голосовавшие забирали с собой. "Но на тот момент всего около 300 проголосовавших было. То есть получается, что домой его унесли 50 процентов", - удивляется Наследов.

"Мы с другими членами избирательной комиссии составили акт о нарушении и требование признать голосование на данном участке недействительным и направили их в ТИК, ЦИК, горизбирком", - сказал Наследов.

Правообладатель иллюстрации Petr Kovalev/TASS Image caption Пресс-служба "Единой России" в Петербурге распространила сообщение о том, что губернаторские и муниципальные выборы проходят организованно и спокойно. Многие наблюдатели с этим не согласились бы

Показать списки избирателей, по его словам, комиссия согласилась только после разговора с депутатом ЗАГСа Борисом Вишневским. Тот позже написал, что всего прислали списки для голосования на 440 человек, к часу дня проголосовали 220. Вишневский также заметил, что невозможно проверить, пришли ли голосовать только "контрактники" или солдаты срочной службы тоже: по закону голосовать на местных выборах могут только контрактники. Всем без исключения пришедшим выдавали два бюллетеня - за губернатора и за муниципальных депутатов.

На участке не велось видеонаблюдение: по словам Офицерова, решение о видеонаблюдении должен был принимать начальник военной части, и получить его согласие не удалось.

Попадать в объективы камер журналистов подводники тоже не хотели. Когда корреспонденты Би-би-си попытались снять строй курсантов, дожидающийся своей очереди за углом здания, на их пути немедленно встал капитан-лейтенант в форме с нашивкой "Соколов А.Г." и уверенно продемонстрировал камере грудь.

С таким же основанием - голосование военнослужащих - отказались от видеонаблюдения и на участке 53 в Екатерингофском округе. По словам главы избирательной комиссии Евгения Рощина, камеры не согласовал голосующий там военный комиссариат.

Оптические иллюзии

В Екатерингофском округе за места в муниципальном совете несколько оппозиционеров борются с главой округа Олегом Смакотиным, известным по короткому видео, в котором он, обращаясь к находящемуся за кадром оператору, кивает на сотрудника штаба Алексея Навального Федора Горожанко и спрашивает: "Че за *****?"

Регистрация муниципальных депутатов на выборах этим летом сопровождалась отдельным скандалом: в ряде районов власти не зарегистрировали ни одного кандидата от оппозиции, в нескольких районах в многомандатных округах зарегистрировано по семь единороссов.

В этом округе, впрочем, оказались и кандидаты от "Яблока", и сторонники Навального. Правда, специфически.

Так, на участке №53, куда зашел корреспондент Би-би-си, фотографии оппозиционных кандидатов, которые висят на стене УИКа вместе с информацией о кандидатах, оказались немного изменены. Например, у Полины Костылевой, бывшей глава штаба Алексея Навального, по сравнению с оригиналом искривлен рот. Фотография "яблочника" Горожанко на листе кандидатов оказалось сильно затемнена.

Image caption Фотография оппозиционера Костылевой оказалась видоизменена

Зеленка и драка

Некоторые члены избирательных комиссий сегодня заявили о попытках провокации и агрессии в своей адрес.

Утром неизвестная женщина напала на члена УИК №1614 с правом совещательного голоса Анну Шлейникову. По словам Шлейниковой, ее поджидали по дороге от дома до участка. Женщина сначала назвала ее имя, а потом, удостоверившись, что она встретила ту, на кого рассчитывала, без всяких пояснений произнесла слово "деньги".

"Я ей сказала, что никаких денег мне не нужно и пошла дальше". Недалеко от УИКа Шлейникова услышала за собой шаги, женщина опередила ее и попыталась плеснуть в лицо зеленкой из термоса. К вечеру воскресенья на ее лице, шее, руках, щиколотках и волосах еще оставались зеленые пятна.

Image caption Некоторым досталось еще до голосования

Член комиссии с правом решающего голоса в Петроградском районе Георгий Медвинский утверждает, что хулиганы несколько раз ударили его и сбежали.

Глава избиркома Петербурга Виктор Миненко назвал информацию о нападениях фейком. По словам Миненко, один из наблюдателей по прибытии к зданию сам упал, а потом пришел на участок и сказал, что его избили. В то же время представитель ГУВД Петербурга Виктор Борисенко заверил, что правоохранители разбираются в ситуации.

На участке №1615 завязалась потасовка.

Сначала члену комиссии с правом совещательного голоса Валерии Горячевой удалось снять, как молодой человек пытается вбросить в урну лишние бюллетени. На записи она просит парня показать, сколько листов у него в руках, он долго пытается скрыть лишние бумаги, затем становится ясно, что у него в руках три или четыре листа.

Молодого человека отвели к полицейскому. Акт о попытке вброса будет передан в территориальную избирательную комиссию, рассказала Горячева.

Следом за этим на участке появился подозрительный человек. "Зашел странный мужчина. Я сидела на стуле, он подошел, посмотрел на бейджик, удостоверился, что это я. Потом начал грубить и оскорблять", - рассказывает Горячева. Она полагает, что посетитель, отказавшийся назвать свое имя, целенаправленно пытался вывести ее из равновесия.

Девушка попросила помощи полицейского, однако сотруднику МВД также не удалось установить личность мужчины. На защиту Горячевой встал член избирательной комиссии Радион Порутчиков. Во время спора мужчина ударил его. Обоих увез в отделение приехавший по вызову членов комиссии полицейский наряд.

Надомное голосование

В общественном штабе "Наблюдателей Петербурга" рассказали, что чаще всего наблюдатели жаловались на проблемы с надомным голосованием: в соответствующих списках оказывалось слишком много избирателей, многие из которых утверждали, что никаких заявок в избирком не писали. На одном из таких участков в Выборгском районе наблюдатели добились того, что результаты голосования на дому были признаны недействительными. В избирком вернули 200 бюллетеней.

В том же Фрунзенском районе наблюдатели заметили, что бюллетени с урной для надомного голосование пытались увезти на неизвестном автомобиле марки "Ягуар". Наблюдатели пустились в погоню за "британцем" на ВАЗе, в ходе которой врезались в его задний бампер. Намеренно или нет - неизвестно.

По официальным данным, проголосовать на дому на этих выборах пожелали 70 тыс. петербуржцев при том, что на учете в социальных службах стоят около 150 тыс. человек.

Но главные "надомники" голосовали даже не в Санкт-Петербурге, а в Псковской области.

В этом году чуть ли не впервые в истории выборов губернатора петербургские дачники получили возможность голосовать не дома, а на дачах - в том числе в Псковской области. Решение открыть так называемые экстерриториальные участки сразу вызвало резкую критику. Так, например, уже бывший кандидат в губернаторы Петербурга, Владимир Бортко из КПРФ снялся с выборов, мотивируя свою позицию наличием псковских участков для питерских дачников. По его словам, они труднодоступны для наблюдателей, а также не оснащены видеокамерами.

Глава ЦИК Элла Памфилова также выражала резкое недовольство решением горизбиркома, и тот в итоге просто сократил количество участков до 15 - но камерами видеонаблюдения они оборудованы так и не были.

Эти 15 участков "размазаны" по области и действительно труднодоступны. Например, чтобы доехать до УИКа в городе Струги Красные корреспонденту Би-би-си потребовалось больше часа.

На многих участках избиратели не приходили на УИКи, а ждали их членов с урнами у себя на дачах.

В Стругах Красных и деревне Цапелька, где побывал корреспондент Би-би-си, больше половины из списка избирателей (в среднем, на каждый участок пришлось больше 200 человек) голосовали на дому. Причем не по состоянию здоровья, а из-за того, что от их дач сложно даже доехать до УИКов. По крайней мере, такую причину Би-би-си назвали в избирательном участке в Стругах Красных и Цапельке.

Корреспондент Би-би-си проехался с членами УИКа по близлежащим дачам и увидел людей с петербургской пропиской, которые заранее подавали заявления о надомном голосовании в Псковской области. Некоторые не скрывали, что проголосовали за Беглова. Например, одна пенсионерка из Петербурга, живущая на даче уже месяц, сказала, что ей сложно передвигаться, поэтому она участвовала в "надомном" голосовании. "Я - за Беглова, потому что он успел многое сделать", - сказала женщина, оглядывая сушеные лисички у себя на крыльце.

Наконец, независимыми наблюдателями были замечены нарушения на избирательном участке в деревне Цапелька. Как они рассказали Би-би-си, количество людей в списке "надомников" отличалось от числа записанных в книги избирателей, напротив некоторых фамилий члены УИка поставили странные галочки, а также причиной голосования на дому некоторых избирателей было указано состояние здоровья, что, по словам, наблюдателей, неправда.

При этом, откуда у членов УИков взялись списки избирателей - петербургских дачников, никто толком объяснить не смог.

Впрочем, на некоторых участках атмосфера была более праздничной. Так, по сообщениям источников наблюдателей, на избирательном участке в знаменитых по произведениям Довлатова Пушкинских горах члены комиссии начали отмечать выборы еще до закрытия избирательных участков: на видео, которое опубликовали наблюдатели, все они в приподнятом настроении и за накрытым столом.

Выборы культурной столицы

По данным Санкт-Петербургской избирательной комиссии, на момент публикации этого материала, по итогам обработки 35% бюллетеней за Александра Беглова проголосовало около 65% избирателей, за Надежду Тихонову (СР) - 17%, за Михаила Амосова ("Гражданская платформа") - 16%.

Беглов сказал, что выборы прошли культурно и без нарушений. "Хочу поблагодарить петербуржцев за участие в выборах, за то, что они пришли и сделали выбор. Петербург подтвердил, что является культурной столицей. Выборы прошли без серьезных нарушений. Только шесть жалоб по губернаторским выборам", - сказал Беглов журналистам поздно вечером в воскресенье.

Петербургский избирком заявил, что получил 171 жалобу на выборы.

Ранее пользователи соцсетей распространяли фальшивые видео о якобы случившихся вбросах на выборах в Петербурге. На одном из роликов видно, как женщина засовывает в урну пачку бюллетеней. В действительности же видео было снято 18 сентября 2016 года во время выборов в Нижнем Новгороде. Ролик был залит на YouTube в 11 часов утра 8 сентября.

Информацию о фейковом видео подхватили петербургские СМИ, которые, по данным РБК, связаны с "поваром Путина", бизнесменом Евгением Пригожиным.

Ранее этот же ролик распространялся во время президентских выборов в США в 2016 году. На сайтах с фейковыми новостями говорилось, что женщина вбрасывает голоса за Хиллари Клинтон во время праймериз Демократической партии. Би-би-си удалось насчитать около 10 подобных роликов.

Глава горизбиркома Виктор Миненко заявил журналистам, что сообщения о нарушениях в соцсетях, которые не были оформлены как жалобы, оказались фейковыми: "Видеозаписи о вбросах бюллетеней были сняты в других регионах. На видео с участка №1982 гражданин демонстративно под камеру помещает много бюллетеней, по этому инциденту ведется проверка. Уверен, что мы найдем там копии бюллетеней".

При участии Андрея Сошникова