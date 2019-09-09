20 лет взрывам домов в городах России: как развивались события

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В ночь на 9 сентября 1999 года улица Гурьянова на юго-востоке Москвы содрогнулась от мощного взрыва, а вся Россия на следующее утро - от ужаса и негодования.

За две секунды до полуночи бомба мощностью 350 кг в тротиловом эквиваленте, заложенная в полуподвальном помещении, полностью обрушила два подъезда девятиэтажного жилого дома 19 и сильно повредила соседний дом 17. В радиусе полукилометра в окнах вылетели стекла.

Уцелевшие жильцы говорили, что сперва приняли это за землетрясение.

Погибли 106 человек, 264 были ранены. Число пострадавших, включая получивших сильный психологический шок, оценивается в 690 человек.

Два частично разрушенных дома, в которых жили в основном работники московского автозавода АЗЛК, пришлось снести.

13 сентября, в день национального траура по погибшим, в 5 утра раздался второй взрыв - в доме 6 на Каширском шоссе. С технической точки зрения он был очень похож на теракт на Гурьянова.

Разница была в одном: в первом случае железобетонные панели складывались "шалашиками", и в образовавшихся полостях многие выжили, тогда как кирпичный дом на Каширке превратился в груду щебня, в которой практически не было шансов уцелеть. В последнем случае погибли 124 человека, семь человек получили ранения.

Правообладатель иллюстрации Stanislav Krasilnikov/TASS Image caption Свечи и цветы в память о погибших. 2009 год

"Ни трупов, ни раненых не было видно. Наверное, их сразу же увозили. Место взрыва было оцеплено, вокруг толпой стояли люди. Какой-то мужчина из соседнего дома рассказывал, что выскочил на улицу и боялся возвращаться", - делился воспоминаниями оказавшийся на месте трагедии на Каширском шоссе вскоре после взрыва журналист Владимир Ардаев.

Третий взрыв произошел в Волгодонске (Ростовская область) рано утром - в 05:57 по местному времени, совпадающему с московским. Мишенью стала жилая девятиэтажка. Погибли 19 человек, 89 были ранены.

За несколько дней до этого, 4 сентября в 21:57, прогремел взрыв в дагестанском Буйнакске. Был разрушен пятиэтажный дом, в котором жили семьи военнослужащих 136-й мотострелковой бригады. Погибли 64 человека, были ранены 146.

В Москве бомбы были заложены в подвалах домов; в Буйнакске и Волгодонске - в припаркованных поблизости грузовиках.

По данным следствия, теракты в Москве и Волгодонске организовали чеченские полевые командиры, но исполнителями стали не чеченцы, а уроженцы Карачаево-Черкесии.

Горький сахар

Сообщалось, что во всех четырех случаях использовалась взрывчатка на основе аммиачной селитры и алюминиевого порошка, изготавливаемая в больших объемах на бывшей фабрике минеральных удобрений в чеченском Урус-Мартане (город располагался в тогдашней "независимой Ичкерии"; в настоящее время организация "Конгресс народов Ичкерии и Дагестана" признана в России экстремистской), а также самодельные таймеры на основе электронных часов.

Эта взрывчатка на вид ничем не отличалась от сахарного песка, под видом которого привозилась в Москву и передавалась на хранение злоумышленникам, выдававших себя за предпринимателей.

Когда после взрывов в Москве начались тотальные обыски, силовики нашли на двух складах еще 4109 кг взрывчатки, расфасованной в мешки с надписью "Эркен-Шахарский сахарный завод".

Психологический шок

Потрясение, пережитое 20 лет назад российским обществом, трудно поддается описанию.

До этого война, террор и насилие не выходили за пределы Северного Кавказа. Взрыв в Буйнакске выглядел как месть силовикам. После взрывов в Москве никто, ложась спать, не был уверен, что проснется.

В течение нескольких недель после взрывов жители многоквартирных домов патрулировали по ночам свои дворы и требовали документы у незнакомцев.

Милицейские телефоны не умолкали ни днем, ни ночью. По данным силовиков, 678 звонков так или иначе помогли расследованию, а также позволили предотвратить другие теракты.

Что говорило следствие?

По официальным данным, дело было раскрыто практически по горячим следам. Организаторами взрывов были названы полевой командир Хаттаб и его помощник Абу Умар ас-Сайяф, предположительно мстившие таким образом за поражение, понесенное ими в августе в Дагестане.

"До настоящего времени я воевал только против армии. Но после событий в Дагестане за свои действия будет отвечать не только русский солдат, но и весь русский народ", - заявил Хаттаб чешским журналистам.

Хаттаб и Абу Умар погибли в Чечне в апреле 2002-го и июле 2001 года соответственно.

Из шести названных следствием непосредственных исполнителей трое - Денис Сайтаков, Хаким Абаев и Равиль Ахмяров - также убиты в Чечне и Ингушетии.

Юсуф Крымшамхалов и Адам Деккушев были арестованы в Грузии, экстрадированы в Россию и приговорены к пожизненному заключению.

Ачимез Гочияев, хорошо знавший Москву и занимавшийся подбором и арендой складских помещений для закладки бомб, до сих пор числится в международном розыске.

Ставропольский милиционер Станислав Любичев, небескорыстно пропустивший машину с "сахаром" с подконтрольной боевикам территории в Кисловодск, получил 4,5 года колонии.

По делу о взрыве в Буйнакске были осуждены еще восемь человек, двое из них получили пожизненные сроки.

Сомнения в официальной версии

Хотя российская генпрокуратура опубликовала в СМИ подробный отчет, в котором до мелких подробностей расписала все действия боевиков, выдвигались альтернативные версии.

Повод сомневаться дал, прежде всего, так называемый "рязанский инцидент".

Около 9 вечера 22 сентября жилец дома 14/16 по улице Новоселов Алексей Картофельников заметил трех незнакомцев, двух мужчин и женщину, разгружавших из автомашины в подвал какие-то мешки, и позвонил в милицию.

Прибывшие стражи порядка подозрительных субъектов уже не застали, но обнаружили в подвале три 60-килограммовых мешка с веществом, напоминавшим сахарный песок и с прикрепленным к одному из них таймером, выставленным на 5:30 утра.

Жильцов немедленно эвакуировали; они до утра пробыли в соседнем кинотеатре. Химический анализ показал присутствие в мешках взрывчатки.

Через два дня тогдашний глава ФСБ Николай Патрушев заявил, что это были учения с целью проверки бдительности местных силовиков, трое "злоумышленников" являлись его подчиненными, а содержание взрывчатки в сахаре было якобы ниже уровня, при котором смесь могла сдетонировать.

Основываясь в том числе на этом случае, бывший офицер госбезопасности Александр Литвиненко и историк Юрий Фельштинский предположили, что взрывы устроили российские спецслужбы с целью посеять в обществе панику и тягу к "сильной руке" и тем самым поспособствовать избранию президентом Владимира Путина.

Их книга "ФСБ взрывает Россию", изданная в 2002 году в Британии, была признана в России экстремистской публикацией.

В апреле того же года партия "Либеральная Россия" создала общественную комиссию по проверке выдвинутых Литвиненко и Фельштинским обвинений, которую возглавил правозащитник, депутат Госудмы Сергей Ковалев.

ФСБ отказалась сотрудничать с комиссией, заявив устами своего центра общественных связей, что не намерена "участвовать в рекламной акции сомнительных людей".

Подводя итоги работы своей комиссии, Ковалев заявил радиостанции "Эхо Москвы", что не может исключить ничего, но убедительных доказательств в поддержку гипотезы Литвиненко и Фельштинского в их книге не обнаружил.

"Я уж не говорю о том, что в книге, по тем эпизодам, которые мне как участнику хорошо известны, невероятное количество фантазии. Например, Буденновск. Так не пишутся серьезные книги", - заметил он.

Живущий в США российский политолог Андрей Пионтковский подозревал в причастности к вторжению в Дагестан и московским взрывам Бориса Березовского, который в то время еще не разошелся с Путиным, а продвигал его.

Александр Литвиненко в ноябре 2006 года скончался в Лондоне от отравления радиоактивным полонием.

Что произошло дальше?

23 сентября 1999 года российская авиация нанесла удар по Грозному.

На следующий день тогда еще премьер-министр России Владимир Путин заявил на пресс-конференции: "Мы будем преследовать террористов везде. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы и в сортире их замочим, в конце концов".

30 сентября российские сухопутные войска вошли в Чечню.

Правообладатель иллюстрации Sergey Smolsky/TASS Image caption Тогдашний премьер-министр Владимир Путин и директор ФСБ Николай Патрушев. 30 сентября 1999 года

Выражение "мочить в сортире" прочно вошло в российский политический лексикон и сделалось визитной карточкой нового лидера, который 31 декабря того же года стал исполняющим обязанности президента.

Первые сомнения, туда ли поведет он страну, возникли после возвращения советского гимна в декабре 2000 года и уничтожения незавиисимого НТВ в 2001 году. Осенью 1999-го общество практически единодушно приветствовало его решительность.

До появления на сцене Путина в российских верхах и экспертном сообществе превалировало мнение, что военного решения чеченская проблема не имеет, любая попытка неминуемо закончится еще одним поражением и позором, и потому нет иного выхода, кроме как, по выражению тогдашнего секретаря Совбеза Ивана Рыбкина, "проявлять бесконечное терпение".

Вторая чеченская война, в отличие от первой, протекала при поддержке большинства граждан России.

В 1994-1996 годах люди не понимали, зачем, смирившись с распадом СССР, проливать кровь из-за крошечной Чечни. После московских взрывов в массовом сознании возникло чувство, что это вопрос не только и не столько территориальной целостности, соблюдения конституции и государственного престижа, сколько личной безопасности каждого.

Контроль над основной территорией Чечни федеральные войска установили к концу марта 2000 года, но вооруженная борьба длилась еще несколько лет.

В дальнейшем боевики сменили тактику, и вместо взрывов стали прибегать к захватам заложников. Самыми массовыми и кровопролитными стали "Норд-Ост" и Беслан.

Media playback is unsupported on your device "Я думала еще немножечко и нас отпустят": заложница "Норд-Оста"

Через два года после московских взрывов в Нью-Йорке случилась трагедия 11 сентября.

Многие наблюдатели тогда предполагали, что перед лицом глобальной угрозы общим ценностям Запад и Россия станут союзниками, как в годы Второй мировой войны. Этого, однако, не случилось.