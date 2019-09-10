Мир может избавиться от малярии уже к 2050 году. Каким образом?

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Мир в состоянии избавиться от малярии в течение жизни одного поколения, говорится в новом докладе, подготовленном экспертами для Всемирной организации здравоохранения.

Малярия остается одной из старейших и серьезнейших причин смертности, особенно детской.

Ежегодно этой болезнью заболевают более 200 миллионов человек.

В докладе, опубликованном в журнале "Ланцет", говорится, что полное искоренение малярии больше не является несбыточной мечтой. Однако на ликвидацию разносчиков этой опаснейшей инфекции потребуются дополнительные ассигнования в размере 2 миллиардов долларов в год.

Что такое малярия?

Возбудителями малярии являются простейшие из рода Plasmodium. Эти паразиты распространяются малярийными комарами, кусающими человека.

У инфицированного человека наблюдаются высокая температура, лихорадка и озноб. Плазмодии поражают в первую очередь печень и эритроциты крови, вызывая анемию.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Паразиты-плазмодии - возбудители малярии - распространяются малярийными комарами

В конце концов инфекция сказывается на всем организме, включая мозг, и может приводить к летальному исходу.

Около 435 тысяч человек, в основном детей, умирает от малярии ежегодно.

Сведения о малярии

В мире уже сейчас достигнуты значительные успехи в борьбе с малярией.

С 2000 года:

Число стран, где распространена малярийная инфекция, снизилось со 106 до 86

Число случаев заболеваний снизилось на 36%

Уровень смертности снизился на 60%

Эти успехи достигнуты в значительной степени благодаря принятию профилактических мер, например, использованию противомоскитных сеток, пропитанных инсектицидами, а также применению более эффективных лекарственных препаратов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В последнее время широко распространились противомоскитные сетки, пропитанные инсектицидами

"Несмотря на этот беспрецедентный прогресс, малярия продолжает оказывать негативное воздействие на жизнь людей во многих странах мира, - заявила доктор Винни Мпанжу-Шумбуша, одна из авторов доклада. - Это особенно верно в Африке, где в пяти странах число заражений малярией составляет почти половину от уровня остального мира".

Почему важен этот доклад

Уничтожение малярии стало бы важнейшим достижением современной науки и медицины.

Около 40 ведущих экспертов, от эпидемиологов до экономистов, в течение трех лет готовили этот доклад по заказу ВОЗ, пытаясь понять, достижимо ли искоренение малярии и во сколько оно обойдется.

Они пришли к выводу, что полностью искоренить инфекцию можно к 2050 году.

"В течение длительного времени уничтожение малярии было неосуществимой мечтой, но сейчас у нас есть данные о том, что малярию можно победить к 2050 году, - говорит сэр Ричард Фичем, один из авторов доклада. - Этот доклад показывает, что мы можем избавиться от этой опаснейшей болезни в течение жизни одного поколения".

Однако, по его словам, для этого потребуются решительные действия.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сейчас начинаются широкие клинические испытания новой вакцины, созданной британскими учеными

Что именно предлагается в докладе

Основное внимание должно быть сосредоточено на странах центральной Африки, начиная с Сенегала на северо-западе до Мозамбика на юго-востоке, где число новых инфекций по-прежнему велико и продолжает расти.

В 2017 году почти половина всех случаев заболевания малярией в мире приходились на долю пяти стран: Нигерии (25%), Демократической Республики Конго (11%), Мозамбика (5%), Индии (4%) и Уганды (4%).

В докладе говорится, что уничтожение малярии к 2050 году потребует более эффективного применения существующих методов борьбы с инфекцией, а также создания новых методов.

Особые надежды возлагаются на новые способы изменения ДНК малярийных комаров, что могло бы приводить к их бесплодию, лишив их возможности размножаться, или устойчивости к заражению малярийными плазмодиями - то есть выработке иммунитета от малярии у последующих популяций комаров.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Король Свазиленда Мсвати III

Король Свазиленда Мсвати III и председатель Малярийного Альянса африканских лидеров заявил: "Уничтожение малярии в течение жизни одного поколения - трудная, но достижимая задача. Ведется непрерывная работа по созданию новых методов борьбы с малярийными комарами и паразитами, которые мутируют и становятся устойчивыми к препаратам и лекарствам. Мы должны сосредоточить внимание на разработке новых методов борьбы с ними".

В докладе приводится оценка стоимости борьбы с малярией - в настоящий момент мир тратит на это около 4,3 млрд долларов в год.

Потребуется увеличить эти ассигнования на 2 млрд долларов в год, если мир действительно желает избавиться от малярии к 2050 году.

Авторы доклада указывают, что эти дополнительные расходы будут компенсироваться социальными и экономическими выгодами от снижения заболеваемости и смертности от малярии.

Достижима ли эта цель?

Уничтожение инфекционного заболевания любого типа является сложнейшей задачей в глобальных масштабах.

Существует только один пример такого успешного уничтожения - в 1980 году мир избавился от оспы.

Для этого потребовались колоссальные усилия и создание эффективной вакцины.

Однако оспа остается единственным примером успешного уничтожения инфекции в истории человечества. История попыток избавиться от инфекции полиомиелита свидетельствует о сложности такой задачи.

Сразу после успеха с оспой многие надеялись, что с полиомиелитом удастся успешно справиться к 2000 году. Добиться этого не удалось, хотя к настоящему времени удалось снизить число новых заражений на 99%. Именно последний процент этой статистики оказался камнем преткновения.

Нигерия, а значит, и вся Африка, близка к уничтожению инфекции полиомиелита, однако в двух других странах, где продолжается эпидемия этой болезни - Пакистане и Афганистане - вакцинация детей сталкивается с серьезными трудностями.

"Уничтожение малярии является одной из важнейших целей глобального здравоохранения в этом столетии и оказывается одной из сложнейших задач, стоящих перед нами", - заявил доктор Тедрос Адханом Гебрейесус, генеральный директор ВОЗ.

"Однако мы не сможем достичь такого уничтожения в указанный срок при использовании нынешних средств и методов борьбы с малярией, ведь большая их часть была создана за последнее столетие или еще раньше", - сказал он.

Доктор Фред Бинка из Университета здравоохранения и прикладных наук в Гане считает уничтожение малярии важнейшей задачей человечества.

"Это потребует решимости и сотрудничества в беспрецедентных масштабах, но мы знаем, что эти инвестиции принесут человечеству неисчислимые выгоды, не только за счет сохранения жизней людей, но и за счет роста благосостояния, укрепления экономики и создания более здорового, безопасного и справедливого мира".