Мир может избавиться от малярии уже к 2050 году. Каким образом?
Мир в состоянии избавиться от малярии в течение жизни одного поколения, говорится в новом докладе, подготовленном экспертами для Всемирной организации здравоохранения.
Малярия остается одной из старейших и серьезнейших причин смертности, особенно детской.
Ежегодно этой болезнью заболевают более 200 миллионов человек.
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В докладе, опубликованном в журнале "Ланцет", говорится, что полное искоренение малярии больше не является несбыточной мечтой. Однако на ликвидацию разносчиков этой опаснейшей инфекции потребуются дополнительные ассигнования в размере 2 миллиардов долларов в год.
Что такое малярия?
Возбудителями малярии являются простейшие из рода Plasmodium. Эти паразиты распространяются малярийными комарами, кусающими человека.
У инфицированного человека наблюдаются высокая температура, лихорадка и озноб. Плазмодии поражают в первую очередь печень и эритроциты крови, вызывая анемию.
В конце концов инфекция сказывается на всем организме, включая мозг, и может приводить к летальному исходу.
Около 435 тысяч человек, в основном детей, умирает от малярии ежегодно.
Сведения о малярии
В мире уже сейчас достигнуты значительные успехи в борьбе с малярией.
С 2000 года:
- Число стран, где распространена малярийная инфекция, снизилось со 106 до 86
- Число случаев заболеваний снизилось на 36%
- Уровень смертности снизился на 60%
Эти успехи достигнуты в значительной степени благодаря принятию профилактических мер, например, использованию противомоскитных сеток, пропитанных инсектицидами, а также применению более эффективных лекарственных препаратов.
"Несмотря на этот беспрецедентный прогресс, малярия продолжает оказывать негативное воздействие на жизнь людей во многих странах мира, - заявила доктор Винни Мпанжу-Шумбуша, одна из авторов доклада. - Это особенно верно в Африке, где в пяти странах число заражений малярией составляет почти половину от уровня остального мира".
Почему важен этот доклад
Уничтожение малярии стало бы важнейшим достижением современной науки и медицины.
Около 40 ведущих экспертов, от эпидемиологов до экономистов, в течение трех лет готовили этот доклад по заказу ВОЗ, пытаясь понять, достижимо ли искоренение малярии и во сколько оно обойдется.
Они пришли к выводу, что полностью искоренить инфекцию можно к 2050 году.
"В течение длительного времени уничтожение малярии было неосуществимой мечтой, но сейчас у нас есть данные о том, что малярию можно победить к 2050 году, - говорит сэр Ричард Фичем, один из авторов доклада. - Этот доклад показывает, что мы можем избавиться от этой опаснейшей болезни в течение жизни одного поколения".
Однако, по его словам, для этого потребуются решительные действия.
Что именно предлагается в докладе
Основное внимание должно быть сосредоточено на странах центральной Африки, начиная с Сенегала на северо-западе до Мозамбика на юго-востоке, где число новых инфекций по-прежнему велико и продолжает расти.
В 2017 году почти половина всех случаев заболевания малярией в мире приходились на долю пяти стран: Нигерии (25%), Демократической Республики Конго (11%), Мозамбика (5%), Индии (4%) и Уганды (4%).
В докладе говорится, что уничтожение малярии к 2050 году потребует более эффективного применения существующих методов борьбы с инфекцией, а также создания новых методов.
Особые надежды возлагаются на новые способы изменения ДНК малярийных комаров, что могло бы приводить к их бесплодию, лишив их возможности размножаться, или устойчивости к заражению малярийными плазмодиями - то есть выработке иммунитета от малярии у последующих популяций комаров.
Король Свазиленда Мсвати III и председатель Малярийного Альянса африканских лидеров заявил: "Уничтожение малярии в течение жизни одного поколения - трудная, но достижимая задача. Ведется непрерывная работа по созданию новых методов борьбы с малярийными комарами и паразитами, которые мутируют и становятся устойчивыми к препаратам и лекарствам. Мы должны сосредоточить внимание на разработке новых методов борьбы с ними".
В докладе приводится оценка стоимости борьбы с малярией - в настоящий момент мир тратит на это около 4,3 млрд долларов в год.
Потребуется увеличить эти ассигнования на 2 млрд долларов в год, если мир действительно желает избавиться от малярии к 2050 году.
Авторы доклада указывают, что эти дополнительные расходы будут компенсироваться социальными и экономическими выгодами от снижения заболеваемости и смертности от малярии.
Достижима ли эта цель?
Уничтожение инфекционного заболевания любого типа является сложнейшей задачей в глобальных масштабах.
Существует только один пример такого успешного уничтожения - в 1980 году мир избавился от оспы.
Для этого потребовались колоссальные усилия и создание эффективной вакцины.
Однако оспа остается единственным примером успешного уничтожения инфекции в истории человечества. История попыток избавиться от инфекции полиомиелита свидетельствует о сложности такой задачи.
Сразу после успеха с оспой многие надеялись, что с полиомиелитом удастся успешно справиться к 2000 году. Добиться этого не удалось, хотя к настоящему времени удалось снизить число новых заражений на 99%. Именно последний процент этой статистики оказался камнем преткновения.
Нигерия, а значит, и вся Африка, близка к уничтожению инфекции полиомиелита, однако в двух других странах, где продолжается эпидемия этой болезни - Пакистане и Афганистане - вакцинация детей сталкивается с серьезными трудностями.
"Уничтожение малярии является одной из важнейших целей глобального здравоохранения в этом столетии и оказывается одной из сложнейших задач, стоящих перед нами", - заявил доктор Тедрос Адханом Гебрейесус, генеральный директор ВОЗ.
"Однако мы не сможем достичь такого уничтожения в указанный срок при использовании нынешних средств и методов борьбы с малярией, ведь большая их часть была создана за последнее столетие или еще раньше", - сказал он.
Доктор Фред Бинка из Университета здравоохранения и прикладных наук в Гане считает уничтожение малярии важнейшей задачей человечества.
"Это потребует решимости и сотрудничества в беспрецедентных масштабах, но мы знаем, что эти инвестиции принесут человечеству неисчислимые выгоды, не только за счет сохранения жизней людей, но и за счет роста благосостояния, укрепления экономики и создания более здорового, безопасного и справедливого мира".