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США отказались от планов проведения встречи с делегацией талибов после того, как исламисты взяли на себя ответственность за теракт, среди жертв которого был американский военный. Переговоры, которые должны были пройти в Кэмп-Дэвиде и в которых должны были принять участие представители как талибов, так и правительства Афганистана, готовились в обстановке полной секретности. Их целью было окончание войны, которая терзает страну уже 18 лет.

И США, и "Талибан" говорят, что другая сторона только проиграла от отмены переговоров. Что произошло на самом деле? И при чем тут Россия?

"Насколько я могу судить, переговорам конец", - сообщил Трамп репортерам в Белом доме в понедельник.

Предварительные переговоры, судя по заявлению, зашли достаточно далеко. Лидеры "Талибана" (движение запрещено в Росии) считают администрацию США достаточно влиятельными партнерами для переговоров, в отличие, например, от правительства самого Афганистана, которое талибы считают марионеточным.

У дипломатов были все шансы прийти к соглашению, но в последний момент Трамп в "Твиттере" не только раскрыл готовившуюся секретную встречу, но и отменил ее, хотя сокращение контингента военных США в Афганистане - одно из его предвыборных обещаний.

В Афганистане сохраняют присутствие около 14 тысяч солдат США и около 8000 военных НАТО.

Что произошло?

Переговоры между "Талибаном" и администрацией США в Дохе идут с октября 2018 года.

За это время сторонам, судя по всему, удалось прийти к консенсусу по ряду вопросов. Обе стороны хотят добиться вывода американского контингента из страны - частичного, либо полного.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Жертвами теракта в Кабуле, совершенного талибами за день до назначенной даты встречи в Кэмп-Дэвиде, стали 12 человек, включая американского военного, десятки людей пострадали

Для Трампа это одно из предвыборных обещаний 2016 года. Второе важное для его избирателей обещание, постройка стены на границе с Мексикой, вероятно, не будет выполнено до 2020 года. "Талибан" же всегда хотел полного вывода американских военных из страны.

3 сентября представитель американской стороны Залмай Халилзад объявил, что "Талибан" и США достигли "принципиального соглашения".

"Стороны провели девять раундов переговоров. В конце девятого раунда они заявили, что у них есть предварительное соглашение. Текст. Что уже почти обо всем удалось договориться", - рассказывает редактор афганской службы Би-би-си Давуд Азами.

По его словам, американские переговорщики ждали одобрения со стороны Трампа.

Почему не получилось?

Однако параллельно с официальными открытыми переговорами президент США намеревался провести секретную встречу.

Она должна была пройти в загородной резиденции президента США Кэмп-Дэвид в штате Мэриленд. Там, как правило, президент принимает зарубежных лидеров. В 2003 году в Кэмп-Дэвиде состоялась встреча Джорджа Буша-младшего с Владимиром Путиным, а в 1986 Рональд Рейган встречался там с Маргарет Тэтчер.

Правообладатель иллюстрации STR Image caption По словам Дональда Трампа, если талибы не могут воздержаться от терактов на время переговоров, то они едва ли способны заключить осмысленное соглашение

В воскресенье глава госдепартамента Майк Помпео в интервью каналу Fox News вынужден был защищать решение принять лидеров "Талибана" в США. Кэмп-Дэвид - это проверенное место для переговоров, а США ведут переговоры "не только с хорошими парнями", сказал он.

На этот раз на встречу должны были приехать представители "Талибана" и афганского правительства - на саммит был приглашен афганский президент Ашраф Гани. Вероятно, на этой же встрече договор мог бы быть подписан, полагает Давуд Азами.

Однако в субботу президент Трамп решил не просто отменить дальнейшие переговоры, но и сделать это публично, объявив об этом своем шаге в "Твиттере".

"Это было почти никому не известно, но крупные лидеры "Талибана", президент Афганистана и я собирались тайно встретиться в Кэмп-Дэвиде в субботу", - начинается твит Трампа.

Смысл серии твитов Трампа сводился к тому, что встреча намечалась, но во результате нападения в Кабуле в числе 12 погибших оказался американский солдат.

"У нас была запланирована встреча. Это была моя идея, отменить ее тоже было моей идеей. Я даже не обсуждал ее ни с кем", - сообщил в понедельник Трамп журналистам.

"Я отменил Кэмп-Дэвид на том основании, что они сделали нечто, что им, черт побери, совершенно не стоило делать", - добавил президент, осудив очередной теракт, совершенный талибами в канун начала переговоров, в котором погибли 12 человек, включая американского военного.

"Если они не могут соблюсти перемирие на время этих важнейших переговоров, то, наверное, они не способны и заключить осмысленное соглашение", - резюмировал президент США.

С начала 2019 года в Афганистане погибли 16 американских солдат. Талибы никогда не соглашались заключить даже временное перемирие в своей кампании, направленной против афганских и международных сил, хотя бы на период переговоров.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В Афганистане сохраняют присутствие около 14 тысяч солдат США и порядка 8000 военных НАТО

"Причина для отмены соглашения и отмены переговоров, которую он назвал, это произошло пятого сентября. Трамп отменил переговоры седьмого сентября. Это не первый американский солдат убитый в Афганистане. [...] Это было просто оправдание, не основная причина отмены. В администрации Трампа существуют разные подходы к этим переговорам. У разных чиновников - разные идеи. Возможно, кому-то в администрации не понравилась предварительный вариант договора, и они убедили президента все отменить", - считает Азами.

"В "Талибане" тоже могли отказаться ехать в Кэмп-Дэвид до подписания документа на официальных переговорах в Дохе", - говорит он.

Редактор Афганской службы Би-би-си не исключает, что "Талибан" хотел, чтобы подписание состоялось в Дохе, в присутствии китайского и российского представителей. Но также, по его словам, возможно, что Трамп хотел, чтобы основная роль в заключении этого соглашения досталась именно ему.

Что могло быть в соглашении?

Содержание предварительного соглашения между США и "Талибаном" не разглашается. Известны лишь некоторые его аспекты.

На прошлой неделе Залмай Халилзад рассказал, что в рамках соглашения Афганистан покинут 5400 солдат США в течение 20 недель.

"В Афганистане остается около 20 тысяч иностранных военных. В договоре был зафиксирован вывод 5400 военнослужащих в ходе первой фазы плана, а остальные должны были покинуть страну поэтапно, но в течение какого времени - нам не известно", - говорит Азами.

Можно предположить, что Трамп хотел использовать условия вывода войск для торга с талибами.

Как это касается интересов России?

Российские власти и запрещенный в России "Талибан" давно ведут переговоры. Делегации талибов приезжали в Москву три раза - дважды в нынешнем и один раз в прошлом году.

В Москву в рамках этого переговорного процесса приезжали не только талибы, но и представители властей Афганистана, включая, в феврале этого года, бывшего президента Хамида Карзая.

Media playback is unsupported on your device Зачем в Москве встречаются запрещенные талибы?

"Россия уже несколько лет участвует в афганском мирном процессе. Россия хочет быть игроком в процессе разрешения афганского конфликта, поскольку это региональный конфликт и он негативно влияет на все страны региона, - отмечает Давуд Азами. - Кроме того России нужно влияние в регионе, и здесь она вступает в соперничество с США".

"Она не хочет, чтобы у США была самостоятельная роль. Россия видит себя крупным международным игроком", - полагает Азами.

Поэтому Москва хотела бы, чтобы без ее участия никаких крупных решений по Афганистану не принималось.

"Второе, Россия не хочет видеть в Афганистане постоянный военный контингент США. Они мирились с присутствием НАТО после 11 сентября, поскольку и в российских интересах, и в интересах других стран региона, было уничтожение "Аль-Каиды" и других подобных группировок. Однако со временем напряжение между Россией и Западом росло - Россия установила связь с "Талибаном", - рассказывает эксперт.

Правообладатель иллюстрации Anadolu Agency Image caption Представители талибов регулярно приезжают на переговоры в Москву

Это было выгодно обеим сторонам: "Талибану" прямой контакт с крупной державой в регионе придавал легитимности, а с российской точки зрения координация с экстремистами могла быть инструментом давления на США, полагает Азами.

"Это было стратегией России - находиться за столом переговоров, влиять на обстановку внутри Афганистана, давить на США с помощью "Талибана" и способствовать выводу американских войск из страны".

Что будет дальше?

В военном отношении в Афганистане патовая ситуация: "Талибан" не может победить правительственные войска, западный контингент и захватить власть. Уничтожить экстремистов тоже невозможно - конфликт длится уже 18 лет, и трудно говорить об однозначной победе какой-либо из сторон.

Именно поэтому переговоры США и "Талибана" должны продолжиться, считает Давуд Азами.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Не исключено, что после провала переговорного процесса США усилят военные операции в Афганистане

"Несмотря на то, что сделал Трамп, обе стороны - и США и "Талибан" - заинтересованы в переговорах и договоре. Это первое. Второе - возможно, что насилие в Афганистане после этого усугубится. И США и "Талибан" захотят поставить себя в более сильную позицию", - говорит он.

По его словам, существует универсальный консенсус - военное решение афганского конфликта невозможно. Именно поэтому США и начали эти переговоры.

Возможно, внезапная отмена переговоров - это элемент переговорной тактики Трампа, однако если это так, то вряд ли это удачный маневр, полагает редактор Афганской службы Би-би-си..

"Президент Трамп довольно непредсказуем, - говорит Давуд Азами. - У него свой подход, и может быть, мы видим пока лишь часть этого подхода. Однако после того, что он сделал, сторонам будет сложно восстановить доверие. Именно отсутствие доверия будет главным препятствием для переговоров США и "Талибана", которые по-прежнему необходимы".