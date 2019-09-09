Правообладатель иллюстрации PArliament TV Image caption 56-летний Джон Беркоу прославился на весь мир - благодаря "брекситу" и личному обаянию

Спикер Палаты общин Джон Беркоу в понедельник объявил, что уйдет в отставку не позже 31 октября. Он собирался уйти раньше, но задержался из-за "брексита" - и благодаря "брекситу" же, стал известен во всем мире.

Джон Беркоу прослужил спикером Палаты общин больше десяти лет, а в политике он - больше двадцати, но прославился именно в последние два года. Основной причиной этому, конечно, был "брексит", из-за которого мир стал следить за происходящим в британском парламенте, но этой славы не было бы, если бы не яркая личность самого спикера.

Оглушающий вопль Беркоу "Order!" ("К порядку!"), его неподражаемо витиеватый стиль и его язвительные и ироничные замечания депутатам стали хитами соцсетей и YouTube.

Спикер Палаты общин должен быть строго нейтрален, но все последнее время, что в парламенте разворачивалась сага о "брексите", евроскептики обвиняли и продолжают обвинять Беркоу в том, что он играет на стороне противников выхода из Евросоюза.

Весной, при правительстве Терезы Мэй, Джон Беркоу разрешил оппозиции забрать у правительства контроль над повесткой парламента, чтобы обсудить альтернативные варианты "брексита", а Терезе Мэй запретил очередную попытку провести соглашение с ЕС, причем сослался на правило работы парламента от 1604 года.

Этой осенью Беркоу повторил маневр с определением повестки - и большинство в парламенте, настроенное против премьер-министра Бориса Джонсона и его курса на "жесткий брексит", сумело в срочном порядке принять закон, предписывающий премьеру просить Евросоюз об отсрочке выхода.

Враг "брекситеров"

Критики Беркоу обвиняют его в том, что он - против "брексита", и поэтому делает все, чтобы саботировать выход из ЕС.

Беркоу отвечает, что просто защищал интересы всего парламента как института.

В своей речи об отставке он сказал - снова тонко пошутив - что он старался служить "бэкстопом" для тех депутатов, что не входят в правительство. "Бэкстоп", "ирландский страховочный вариант" - это тот пункт проекта соглашения о выходе из ЕС, который стал главным поводом и одной из причин того, что британские политики зашли с "брекситом" в тупик.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Потомок евреев по фамилии Беркович, приехавших век назад из Румынии, Джон Беркоу стал лицом древнего британского парламента

"Все время на посту спикера я стремился укрепить авторитет законодательной власти, и в этом отношении мне совершенно не за что и не перед кем извиняться", - сказал Беркоу в эмоциональном выступлении перед депутатами.

Сами сроки скорой отставки Беркоу связаны с "брекситом". Он сказал, что уйдет либо в тот момент, когда будут объявлены внеочередные выборы, либо 31 октября, а именно на 31 октября на данный момент назначен выход Британии из ЕС (но парламент требует, чтобы премьер попросил Евросоюз об отсрочке).

Консерватор Беркоу был избран спикером в 2009 году и еще некоторое время назад собирался уйти летом 2019 года, ровно через десять лет после избрания, но задержался тоже из-за "брексита".

Спикер с момента избрания приостанавливает партийную принадлежность и не голосует в парламенте (точнее, голосует, но в редчайших случаях).

"Досточтимый джентльмен ошибается"

Тем не менее по традиции этот пост занимают по очереди представители двух ведущих партий, поэтому следующим спикером, как ожидается, станет лейборист. Главными кандидатами сейчас считаются заместитель Беркоу Линдси Хойл и "мать парламента", то есть депутат с наибольшим стажем, Харриет Харманн.

Что касается неподражаемых, витиеватых отповедей Беркоу депутатам, то вот один пример. В переводе на русский многое потеряется, но попытаемся передать хоть часть.

В конце прошлого года в ходе жарких дебатов о соглашении с ЕС, один депутат обвинил Беркоу в предвзятости, при этом переврав, по мнению спикера, ранее сказанные им слова.

Простым ответом было бы: "Извините, но я такого не говорил". Но это вариант не для Беркоу.

"Я не хотел бы быть нелюбезным с досточтимым джентльменом, но, как бы это ни было нехарактерно для человека, который обычно столь щепетилен, столь точен в выборе выражений и в изложении того, что говорят другие, в данном случае досточтимый джентльмен ошибается, цитируя меня", - сказал Джон Беркоу.