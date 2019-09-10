Дискуссии об абсурдном. Британия обсуждает, что Джонсону теперь делать с "брекситом"

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Британская Палата общин в понедельник окончательно отвергла план премьера Джонсона провести выборы до даты "брексита" и ушла на перерыв до середины октября, а принятый парламентом закон об отсрочке "брексита" вступил в силу. Что дальше?

Казалось бы, ответ прост: дальше - то, что решил парламент. Но в Британии обсуждают варианты, которые на взгляд извне выглядят полным абсурдом.

Внешне все просто. Парламент не работает до 14 октября. Правительство все это время пытается договориться с ЕС о новом варианте соглашения о выходе. Не договорившись, просит об отсрочке до 31 января 2020 года, решение о которой, скорее всего, будет принято на саммите ЕС 17-18 октября. После этого парламент Британии обсудит главный остающийся нерешенным вопрос: когда проводить внеочередные выборы.

Но премьер-министр Борис Джонсон и его министры в последние дни одновременно и заверяют, что выполнят закон, предписывающий премьеру просить ЕС об отсрочке, и твердо обещают при любых условиях вывести Британию из ЕС 31 октября - то есть по сути говорят, что отсрочки не будет.

Формально у Джонсона есть такая возможность: закон требует либо просить об отсрочке, либо согласовать с ЕС новый вариант договора о выходе - такой, который согласилось бы ратифицировать большинство в Палате общин.

"Ну, значит, я поеду в Брюссель, добьюсь соглашения, и мы все равно выйдем 31 октября", - сказал журналистам Борис Джонсон 6 сентября.

Но каким образом Джонсон намерен добиться соглашения, сейчас совершенно не ясно. Во-первых, лидеры ЕС неоднократно повторяли, что новые переговоры на старых исходных позициях невозможны, а во-вторых, по многочисленным заявлениям с обеих сторон, никакие даже предварительные переговоры фактически не идут, потому что Британия просто требует исключить из соглашения главный конфликтный пункт - об ирландской границе - но не предлагает никакой приемлемой альтернативы.

Последним на эту тему высказался в понедельник премьер-министр Ирландии Лео Варадкар на пресс-конференции с приехавшим к нему Джонсоном.

"Мы готовы выслушать любые конструктивные предложения, как выйти из этого тупика. Но мы не можем согласиться и не согласимся заменить юридические гарантии на одни лишь обещания", - сказал ирландский премьер.

Какие еще варианты?

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Ситуация выглядит безвыходной для Джонсона. Он стал премьером на обещании при любых условиях вывести страну из ЕС 31 октября, а теперь у него на руках - закон, предписывающий отложить выход. Если бы Палата общин согласилась на выборы 15 октября, Джонсон успел бы отменить этот закон до решающего саммита ЕС 17-18 октября, но парламент не стал делать ему такой подарок.

Но такова запутанная, построенная на смеси юридических норм и традиций политико-правовая система страны, что в Британии всерьез обсуждают, как премьер-министр может все-таки обойти или обессмыслить закон.

Варианты эти, согласно утечкам из правительства и рассуждениям политиков, таковы:

премьер просто отказывается выполнить закон, депутаты подают в суд, правительство обжалует решение, дело затягивается, тем временем "жесткий брексит" происходит сам собой;

вариация предыдущего сценария: правительство само обжалует законность закона в суде;

премьер посылает в Брюссель, как требует закон, письмо с просьбой об отсрочке и одновременно отправляет туда же второе письмо, в котором сообщает, что само правительство не хочет отсрочки;

премьер просит ЕС об отсрочке, но договаривается с лидером одной из стран союза, чтобы тот наложил вето на решение об отсрочке.

Для реализации всех этих вариантов, кроме последнего, по мнению тех, кто о них рассуждает, в вековых залежах британских законов и прецедентов вполне могут найтись формальные обоснования.

Что касается договоренности с одной из стран ЕС, то это рассуждение сейчас выглядит теоретическим: до сих пор остальные 27 стран ЕС демонстрировали единство в вопросе о "брексите".

Правда, чем дальше, тебе более открыто политики ЕС выказывают недоумение и раздражение позицией Британии.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриан, отвечая на выходных в телевизонном ток-шоу на вопрос, согласится ли Франция на просьбу об острочке, заявил: "В нынешних обстоятельствах - нет. Мы не можем заниматься этим каждые три месяца".

Министр торговли Нидерландов Сигрид Кааг в газетном интервью высказалась в том же духе.

"Наступает момент, когда определенность плохого исхода может быть лучше продолжающейся неопределенности без всяких перспектив", - сказала Кааг.

Но, несмотря на эти заявления, пока международные аналитики склоняются к мнению, что ЕС все же даст Британии отсрочку, и даже, может быть, предложит более долгую отсрочку, чем до 31 января. По закону, принятому Палатой общин, премьер будет обязан согласиться с предложенным сроком, если парламент не решит иначе.

"Никто из остальных 27 стран ЕС не хочет сталкивать британцев с обрыва, просто просьба об отсрочке должна быть честно обоснована. Здесь, в Брюсселе, всегда превалировало мнение, что что-то вроде внеочередных выборов будет достаточным обоснованием", - цитирует агентство Рейтер анонимного высокопоставленного европейского дипломата. По мнению этого дипломата, заявления французского и голландского министров были скорее ориентированы на внутреннюю аудиторию.

Выборы "до" или выборы "после"

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Именно вопросом о внеочередных выборах и намерена заняться Палата общин в конце октября.

При этом досрочных выборов хотят все основные партии - по крайней мере на словах. Но ключевым для британских политиков моментом стала дата, на которую назначать выборы: до 31 октября или после.

Борис Джонсон требовал назначить голосование на 15 октября. Он надеялся консолидировать голоса противников ЕС, выиграть и с этим новым мандатом - и новым составом Палаты общин - отменить закон об отсрочке и все-таки вывести страну из ЕС 31 октября.

Оппозиция же во главе с лейбористами рассчитывает, что если сначала полностью гарантировать отсрочку, и затем провести выборы после 31 октября, то Джонсон пойдет на них в качестве политика, не выполнившего свое главное, по сути единственное обещание - и проиграет.

Один из самых последних опросов, проведенный компанией ComRes, подтверждает: в случае выборов до 31 октября консерваторы наберут на несколько процентов больше голосов, чем лейбористы, а если выборы пройдут после несостоявшегося "брексита", то тори совсем немного, но проиграют лейбористам.

Но загвоздка в том, что, по расчетам социологов, ни та, ни другая партия в любом случае не наберет сейчас большинства.

Хотя ситуация постоянно меняется - и вместе с ней меняется настроение избирателей.

Поэтому можно долго рассуждать о разных вариантах предвыборных пактов и поствыборных коалиций, а можно сказать просто: итоги выборов сейчас абсолютно непредсказуемы.