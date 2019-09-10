Восемь мифов о суициде и как их развенчать

Правообладатель иллюстрации Getty Images

10 сентября ежегодно отмечается Всемирный день предотвращения самоубийств. Его цель - содействие деятельности по предотвращению суицида во всем мире.

Статистика говорит, что каждые 40 секунд в мире кто-то решает уйти из жизни. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) около 800 тыс. человек ежегодно умирает по этой причине, а среди молодежи в возрасте 15-29 лет - это вторая причина смертности после гибели на дорогах.

Однако, как указывают эксперты ВОЗ, несмотря на столь ошеломляющие цифры, эта тема мало обсуждается, даже несмотря на то, что одно самоубийство может отразиться на судьбе 135 человек, как показали данные проведенного в США исследования.

Россия, по данным ВОЗ, в этой статистике входит в первую тройку государств (после Гайаны и Лесото) с самыми высокими показателями самоубийств на душу населения, а по числу суицидов среди мужчин и вовсе является мировым лидером: россияне-мужчины убивают себя почти в семь раз чаще, чем женщины.

Как указывает в своем обращении президент Международной ассоциации предотвращения самоубийств профессор Мурад Хан, "для суицида может быть много причин, а это означает, что не существует какого-то одного решения проблемы".

Вместе с тем ВОЗ настаивает, что ограничение доступа к средствам самоубийства является одной из самых эффективных мер по их предотвращению.

ВОЗ также указывает, что существуют расхожие мифы в отношении суицида, которые необходимо развенчивать.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Миф 1-й: Мысли о самоубийстве бывают только у людей с психическими отклонениями.

Реальность: Присутствие мыслей о самоубийстве означает, что человек глубоко несчастен, но это не показатель душевного заболевания.

У многих людей, страдающих от какого-либо психического расстройства, наоборот, не бывает таких настроений. И далеко не у всех тех, кто решается на такой шаг, есть психическое заболевание.

Миф 2-й: Нельзя обсуждать вопрос самоубийства, потому что разговор может поощрить человека это сделать.

Реальность: Поскольку суицид рассматривается как социальная стигма, люди, которых одолевают суицидальные мысли, зачастую не знают, с кем об этом можно поговорить.

Откровенный разговор на эту тему, вместо того, что поощрить, наоборот, может раскрыть перед человеком другие жизненные перспективы и даст время передумать.

Миф 3-й: Если кто-то хочет покончить с собой, то ничто и никто не сможет этому помешать.

Реальность: Данные исследований четко показывают, что многие самоубийства и их попытки можно предотвратить, и это довольно просто сделать.

Главное - вовремя распознать, что человек находится на грани. Тогда необходимо вовлечь его в разговор, чтобы выиграть время и дождаться, когда этот импульс пройдет, а также ограничить ему доступ к средствам самоубийства.

Миф 4-й: Если у кого-то появляются суицидальные мысли, этот человек будет им подвержен всю жизнь.

Реальность: Это не так. Риск самоубийства, как правило, возникает в связи с какой-то определенной жизненной ситуацией и долго не длится.

Суицидальные мысли у этого человека могут периодически возникать снова, но это не означает, что так будет всегда. Тот, кто когда-то подумывал о самоубийстве и даже пытался это сделать, может впоследствии навсегда отказаться от этих мыслей.

Миф 5-й: Человек с суицидальными мыслями хочет умереть.

Реальность: Совсем наоборот: те, кто задумываются о самоубийстве, зачастую находятся в тисках противоречивых настроений. Кто-то может поддаться изначальному импульсу, но потом резко пожалеть о своей попытке.

Именно поэтому в этом вопросе так важна вовремя полученная эмоциональная поддержка, а также ограничение доступа к средствам суицида.

Миф 6-й: Большинство самоубийств происходит внезапно, без каких-либо тревожных сигналов.

Реальность: Большинству самоубийств как раз предшествуют тревожные сигналы, которые проявляются или в словах, или в поведении.

Есть и такие случаи, которые застают окружающих врасплох, но тут важно понимать, что является тревожным симптомом и вовремя этот сигнал уловить.

Миф 7-й: Человек, говорящий о самоубийстве, на самом деле не собирается этого делать.

Реальность: Люди, которые говорят о самоубийстве, возможно, таким образом пытаются, чтобы им протянули руку помощи, поддержали в трудную минуту.

Очень многие из тех, кто задумывается о том, чтобы покончить с собой, испытывают повышенную тревожность, депрессию, чувство беспомощности и просто не видят выхода из тупика.

Миф 8-й: Надо быть психиатром или врачом, чтобы предотвратить чей-то суицид.

Реальность: Власти играют ключевую роль в том, чтобы изъять или ограничить доступ к потенциальным средствам для самоубийства.

Однако предотвратить суицидальную попытку может любой человек, увидев ранние тревожные признаки подобных мыслей у своего члена семьи, соседа или коллеги по работе и предложив этому человеку поддержку и помощь.