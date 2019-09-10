"В Италии изменилось все". Как женщины берут власть в Риме в свои руки

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Многие итальянцы выступили в защиту нового министра сельского хозяйства Терезы Белланова

С момента объединения Италии в конце XIX века в стране было 58 премьер-министров, и все они были мужчинами.

Ни одна из женщин даже не приблизилась к тому, чтобы возглавить страну. Женщины-политики в Италии скорее выполняли роль своеобразных декораций - свидетельств равенства, которого в реальности не существовало.

Но новая коалиция популистского "Движения 5 звезд" и левоцентристской Демократической партии постепенно демонстрирует признаки плавных изменений. Министрами в новом правительстве стали семь женщин - в прошлом кабинете их было пятеро.

Новая тенденция получила осязаемое воплощение в лице нового министра сельского хозяйства Италии Терезы Беллановы, бывшей работницы фермы и профсоюзной активистки, которая начала карьеру в возрасте 15 лет. На инаугурацию нового кабинета она надела ярко-синее платье.

Когда бывший политик и журналист Даниэль Капецоне опубликовал в "Твиттере" ее фотографию с насмешливой подписью "Карнавал? Хэллоуин?", он получил огромное количество комментариев от итальянцев, которые посчитали это сексизмом и снобизмом.

"Ее раскритиковали за ее ярко-синее платье, - сказал в интервью Би-би-си профессор политологии в университете Луисса в Риме Эмилиана Де Блазио. - Но это первый раз, когда я поняла, что большинство не согласно с таким поверхностным анализом фигуры женщины-политика. Что-то изменилось в нашем политическом климате, всего за месяц в Италии изменилось все".

"Впервые некоторые из самых важных постов в кабинете министров были отданы женщинам. В прошлом было почти такое же число женщин-министров, но они не обладали подобной властью", - объясняет Де Блазио.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Новые женщины-министры по бокам от президента Италии Серджо Маттареллы и премьер-министра Джузеппе Конте. Слева направо: Паола Писано (технологические инновации), Паола Де Микеле (транспорт), Лучана Ламоргезе (МВД), Тереза Белланова (сельское хозяйство), Елена Бонетти (равные возможности), Нунция Катальфо (труд) и Фабиана Дадоне (гражданские службы)

Сама Тереза Белланова написала в "Твиттере", используя хэштег #qualcosadiblu (что-то синее): "Истинная элегантность - это уважение к собственному настроению. Вчера я чувствовала себя на подъеме, ярко-синий с воланами! И вот как я выглядела".

В новом составе правительства также - 66-летняя Лучана Ламоргезе, которая возглавила министерство внутренних дел и сменила на этом посту лидера "Лиги Севера" Маттео Сальвини, перешедшего в оппозицию.

Портреты этих двух политиков - Ламоргезе и Сальвини - вряд ли могли бы быть более противоположными.

Лидер "Лиги" иногда пишет в соцсетях по несколько раз в час. Он посвящает огромное количество своего времени селфи со сторонниками. У Ламоргезе, напротив, нет аккаунтов в соцсетях и нет селфи.

"Она очень компетентная женщина - очень уравновешенная, - говорит Лаура Болдрини, бывший председатель Палаты депутатов Италии, которая неоднократно спорила с Маттео Сальвини. - Она - тот человек, который знает, как выполнять работу. Она опытна. Она - противоположность Сальвини".

Правообладатель иллюстрации AFP/epa Image caption Лучиана Ламбогезе и Маттео Сальвини

О женщинах-политиках в Италии обычно судят по их внешности. Бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони окружал себя женщинами, которых считал привлекательными.

Для своих критиков Берлускони олицетворяет эпоху сексизма. Прошли годы, и в новом кабинете министров женщины, похоже, не стремятся делать карьеру за счет своих внешних данных.

Символом этих перемен стало синее платье Терезы Беллановы.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Сильвио Берлускони и Мара Карфанья, бывшая фотомодель и спикер партии "Вперед Италия" в 2008 году

Это и есть новая Италия? Этот вопрос я задал члену Палаты депутатов Италии Лауре Болдрини, которую долгие годы подвергал нападкам Маттео Сальвини.

"В принципе, должен быть другой способ говорить с этим новым правительством. Мы надеемся. что это произойдет. Сальвини сейчас менее мощный и менее заметный. В оппозиции у него меньше оснований для продолжения кампании по разжиганию ненависти. Возможно, этот период закончился", - ответила она.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Лаура Болдрини активно борется за права женщин

Но окончательные решения в Италии будут по-прежнему принимать мужчины. Женщины еще не поднялись на самые высокие позиции в стране, однако постепенно они получают все большую власть.

Возможно, нам стоит следить за успехами министра внутренних дел Италии Лучианы Ламбогезе, а также дам, не входящих в правительство: мэра Турина Кьяры Аппендино и главы внешнеполитического ведомства ЕС Федерики Могерини.

"Когда в Италии будет женщина-премьер?" - спрашиваю я Лауру Болдрини.

"Когда? Мы не знаем. Надеюсь, что очень скоро. Время пришло", - отвечает она.