Гриб-зомби и "ползучие мертвецы" на конкурсе фотографий дикой природы

Правообладатель иллюстрации Frank Deschandol/WPY2019

Опубликованы лучшие фотографии, присланные на конкурс фотографий дикой природы Wildlife Photographer of the Year 2019. Этот конкурс, уже 50-й по счету, проходит в лондонском Музее естествознания. Его победители будут объявлены в октябре.

Это пугающе странно и... невероятно красиво!

Антенны на теле жука - не украшение, данное насекомому от природы, а гриб-паразит, зомбирующий своего носителя, полностью меняя его поведение.

Проникая в организм долгоносика, гриб оплетает его внутренние органы и берет их под контроль, заставляя носителя карабкаться по стеблю растения на комфортную для рассеивания спор гриба высоту.

Там насекомое погибает, а гриб, прорастая сквозь его тело им же и питаясь, приступает к размножению: капсулы на верхушке гриба лопаются и рассеивают многочисленные споры.

Автор снимка - французский фотограф Френк Дешандор - говорит, что его поразила необыкновенная симметрия этого организма, она заставила его сделать снимок, который был номинирован жюри конкурса на звание лучшего снимка дикой природы 2019 года в категории "Грибы и растения".

Предлагаем вашему вниманию другие снимки, удостоенные особой оценки жюри конкурса.

Но предупреждаем - природа бывает жестока!

"Как кошка с собакой" - Питер Хейгарт, Великобритания

Правообладатель иллюстрации Peter Haygarth/WPY2019

Африканские гиеновидные собаки - удачливые охотники. Но не в этот раз: гепарду удалось спасти свою шкуру. Снимок был сделан в южноафриканском заповеднике.

"Круг жизни" - Алекс Мастард, Великобритания

Правообладатель иллюстрации Alexander Mustard/WPY2019

Косяк большеглазых рыб в Красном море. Их "хоровод" - это своеобразный брачный танец перед спариванием. Кроме того, он отпугивает хищников.

"Счастливый случай" - Джейсон Бэнтл, Канада

Правообладатель иллюстрации Jason Bantle/WPY2019

Самка енота выглядывает через пробоину в лобовом стекла Форда 1970 года на заброшенной ферме в Канаде. Она выбрала старый автомобиль как безопасное место, чтобы выносить потомство: отверстие слишком мало, чтобы туда мог залезть разбойник-койот.

"Трогательное доверие" - Томас Песчак, Германия/ЮАР

Правообладатель иллюстрации Thomas.P.Peschak/WPY2019

Любопытный молодой серый кит изучает руки туристов в лагуне Сан Игнасио, Мексика. Самка кита и ее детеныши искали контакта с людьми, чтобы те почесали им лоб или спину.

"Сетка для волос" - Миньгуй Юань, Китай

Правообладатель иллюстрации Minghui Yuan/WPY

Эта загадочная конструкция - кокон для куколки моли Cyna. Гусеница плетет это убежище для защиты от хищников.

"Пляжный хлам" - Томас Уэйр, США

Правообладатель иллюстрации Matthew Ware/WPY2019

Загрязнение океана влечет за собой тяжелые последствия. Эта морская черепаха вида Атлантическая ридлея была задушена обрывками рыболовной снасти, зацепившейся за унесенное в море старое складное кресло. Фото было сделано в Алабаме.

"Последний вздох" - Адриан Хирши, Швейцария

Правообладатель иллюстрации Adrian Hirschi/WPY2019

Новорожденный бегемот атакован взрослым самцом на мелководье озера Кариба в Зимбабве. Такое поведение среди гиппопотамов - редкость, но встречается, если идет борьба за пространство, или самец хочет продемонстрировать свое главенствующее положение.

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