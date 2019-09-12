"Девушки VSCO": сделать селфи, спасти планету и породить тысячи мемов

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Приложение VSCO его создатели описывают в Appstore и Google Play как продвинутый инструмент редактирования фото и сообщество, созданное творческими людьми для творческих людей. При этом само понятие "девушка VSCO" уже успело превратиться в мем.

Про стереотип, который высмеивают уже тысячи мемов в "Инстаграме" и "Тиктоке", написали статью в "Городском словаре" - Urban Dictionary. Речь о девушках, которые не просто пользуются фильтрами приложения VSCO, но и изображают определенный образ жизни.

Типичную "девушку VSCO" отличает не только любовь делать фото и селфи, но и повышенная экологическая сознательность. Она носит одежду брендов, которые позиционируют себя как "эко-френдли", и обращается к подписчикам с призывами спасти планету от экологической катастрофы.

Саму утилиту VSCO можно с оглядкой назвать соцсетью, поскольку в ней есть своя лента новостей и аккаунты, на которые можно подписаться. Но для большинства пользователей VSCO - это мобильная программа-редактор наподобие смартфонного Photoshop, а значит, фото, отредактированные в ней можно затем публиковать в сети "Инстаграм".

Англоязычные пародисты вовсю снимают видео на платформе "Тикток", где героини бесконечно повторяют выражения удивления "ск-ск-ск-ск-ск" и "энд ю", ставшие чем-то вроде визитных карточек "девушек VSCO".

Пользовательницы сами называют себя "девушки VSCO" и устраивают тематические вечеринки.

Некоторые блогерши записывают набирающие более миллиона просмотров видео о том, как превратиться в подобную девушку.

Но в то же время, например, инфлюэнсер Сидни Серена с более чем полумиллионом подписчиков не воспринимает термин всерьёз.

Ей вторит и Марла Фей, у которой более 64 тыс. подписчиков в "Инстаграме".

Ей нравится много вещей, которые ассоциируются с типичными "девушками VSCO", вроде браслетов, на которые она же и предлагает промокод, но навешивать на себя ярлык Марла не спешит.

"Ск-ск-ск" и "спасите черепах"!

Стереотипизация образа, однако, только усиливает распространение мемов.

Англоязычные пародисты вовсю снимают видео на платформе "Тикток", где героини бесконечно повторяют выражения удивления "ск-ск-ск-ск-ск" и "энд ю", ставшие чем-то вроде визитных карточек "девушек VSCO".

Предполагаемая страсть подобных девушек к продуктам, не причиняющим вред экологии, пародистам на руку.

Кроме того, "настоящая девушка VSCO", которой небезралична судьба черепах, должна использовать металлические трубочки для напитков вместо пластиковых.

Столь категоричной, по мнению создателей изображения, была бы реакция черепахи на "девушку VSCO", посмевшую снова начать пользоваться пластиковыми соломинками.

В одном только "Инстаграме" более 1,3 млн постов по хэштегу #vscogirl, а значит, пока мемы с девушками могут преследовать вас какое-то время.

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Опрошенные нами российские любительницы фотографии, опрошенные Би-би-си, не желают ассоциироваться с субкультурой. Однако признают, что регулярно используют сам фильтр.

Так, москвички Эльвира и Анастасия, много занимающиеся фотографией, говорят, что не слышали ничего про явление или мем.

Однако самые первые признаки его проникновения в русскоязычный мир всё же есть.

"АХАХА, МОЯ МЕЛКАЯ СЕСТРА СЕЙЧАС ЛЕЖИТ И ГОВОРИТ "СКСКСК". VSCO GIRL, СУЧКИ", - пишет в "Твиттере" пользователь под ником @tyler_robert_.