★★☆☆☆ "Щегол": фильм, который может понравиться только поклонникам книги Донны Тартт

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Фильм "Щегол" - экранизация одноименного романа Донны Тартт, получившего Пулитцеровскую премию, вышел на российские экраны в четверг - на день раньше, чем в США. Русская служба Би-би-си рассказывает, почему на фильм не имеет смысла идти тем, кто не читал книгу.

13-летний Тео Декер теряет мать - она погибла при взрыве в нью-йоркском Метрополитен-музее - и несколько лет скитается по родным и знакомым, успев пожить в семье богатого друга, на окраине Лас-Вегаса в окружении наркотиков и алкоголя, а также в старинной антикварной лавке. После взрыва он забирает из музея один из немногих сохранившихся шедевров художника Карла Фабрициуса - картину "Щегол". Он и хочет вернуть картину, но не в силах с ней расстаться, и вся его жизнь начинает строиться вокруг этого полотна.

В России у книги Донны Тартт успела образоваться вполне солидная группа фанатов - не в последнюю очередь благодаря отличному переводу и самой переводчице, популярному книжному блогеру Анастасии Завозовой. Поэтому за новостями об экранизации и каждом решении команды по кастингу поклонники следили с не меньшим интересом, чем за выходом фильмов о Гарри Поттере.

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Кастинг действительно не подкачал, но, к сожалению, это едва ли не единственное, за что можно похвалить фильм. Неожиданно хороши Люк Уилсон и Сара Полсон, играющие отца и мачеху Тео, Николь Кидман прекрасно подходит на роль богатой ценительницы антиквариата, отлично получились оба Бориса - роль друга Тео в разных возрастах исполняют Айнарин Барнард и Финн Вулфард.

А вот что касается главного героя, он куда лучше смотрелся на газетных страницах в новостях о кастинге. Юный Тео (Оакс Фигли) - вполне в соответствии с сюжетом книги - почти все время молчит и с трудом выдавливает из себя слова, когда это уж совсем необходимо. Однако если в книге это с лихвой компенсировалось внутренним монологом, в фильме все время молчащий герой, практически без мимики, едва ли может вызвать сочувствие - скорее, недоумение. Что касается взрослого Тео, с ним зритель и вовсе почти не успевает познакомиться - в это время фильм уже на всех парах несется к развязке.

Про "Щегла" уже много раз говорили, что он понравится поклонникам книги, поскольку точно следует тексту и не претендует на большее, заранее оставляя роману место на пьедестале. Более того, без книги фильм далеко не всегда понятен и местами откровенно скучен - зрителю все время придется вспоминать, а как там было в книге. Но честно говоря, трудно представить и то, что кому-то из фанатов понравится наблюдать, как из их любимой книги выкачали воздух, отчистили ее от любого подобия "атмосферности" и вдобавок отдали сценаристам на довольно хаотичное обстругание.

Именно за "Щегла" Донну Тартт чаще всего обвиняли в затянутости. В итоге фильм стал печальным способом продемонстрировать, что даже душные давящие главы о жизни Тео в пустынном раскаленном Вегасе, где, казалось бы, ничего помимо бесконечных наркотических брожений не происходит, не менее важны, чем плотные, немного сказочные части о жизни с Тоби в антикварной лавке. После смерти матери герой словно бы живет в космическом вакууме - "будто у шахтерского поселения на Юпитере", - и только потом постепенно ему удается снова обрести почву под ногами. В фильме же эти "ненужные" части тщательно, по-школьному воспроизведены, но из-за сокращений вообще теряют всякий смысл.

Авторы правильно складывают все части мозаики, но забывают добавить щепотку волшебного порошка, и картинка так и не оживает. Так происходит и, например, с Пиппой - да, Эшли Каммингс покрасили в рыжий цвет, чтобы она подошла под описание героини, но она настолько земная, что зрителям вряд ли удастся понять, почему ее образ так преследует Тео.

Вообще кажется, что режиссер фильма не углядел это самое волшебство в книге и поэтому пытается, но никак не может передать очарование романа. Слишком "реалистичной" становится не только Пиппа, но и само полотно Фабрициуса - его показывают все время как бы мельком, и немного зажатый Оакс Фигли не в силах изобразить силу воздействия картины на Тео. Образ матери, все менее реальный и преследующий героя, тоже появляется в фильме лишь один раз (и этот же момент включают в трейлер). Забавным выглядит и решение режиссера убрать горб у Велти, опекуна Пиппы, погибшего на глазах у главного героя. Как будто даже эта мелкая черта мешала кондовому реализму создателей.

В целом можно перечислить много вариантов, о чем книга "Щегол" - о влиянии искусства на жизнь; о взрослении и потере, дыру от которой невозможно закрыть ничем и никогда; о том, как случайности - будто мазки на картине - рисуют нашу жизнь; о дружбе и любви, которые формируют нас. О чем же этот фильм? Он о романе Донны Тартт. Трогательное и старательное признание в любви к "Щеглу" на открытке из супермаркета.