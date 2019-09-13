Дом Смоленкова нашли, но самого его не видели. Как ЦРУ прячет перебежчиков

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Дом Смоленкова в Стаффорде

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в четверг, что российские власти через "Интерпол" потребовали у Вашингтона предоставить информацию о местонахождении бывшего кремлевского чиновника Олега Смоленкова. В базе данных международной полицейской организации, правда, ордера на розыск "агента ЦРУ" обнаружить так и не удалось.

Русская служба Би-би-си попробовала выяснить, как американские спецслужбы обеспечивают безопасность перебежчиков в США и чем в ближайшие месяцы может быть занят внезапно пропавший из поля зрения российского МИД Олег Смоленков и члены его семьи.

О том, что российские власти намерены найти беглого экс-чиновника, Мария Захарова сообщила в ходе традиционного брифинга внешнеполитического ведомства. Она уточнила, что Олег Смоленков и члены его семьи "исчезли на территории иностранного государства" несколько лет назад.

"Спустя два года американские СМИ вбрасывают материал о том, что он находится на территории США. Само собой эти материалы требуют проверки, - пояснила представительница МИД. - В этой связи перед "Интерполом" были поставлены вопросы относительно факта пропажи иностранного гражданина и его нахождения на территории Соединенных Штатов".

Правда, агентству Интерфакс, проверившему базу данных международной полицейской организации, так и не удалось обнаружить никаких следов российского запроса на розыск "агента ЦРУ".

Как бежал Олег Смоленков?

За несколько часов до брифинга в российском МИД выходящая в Черногории газета Pobjeda сообщила ранее неизвестные подробности побега экс-чиновника.

По данным издания, известного тесными связями с черногорскими властями и спецслужбами, сотрудник управления по международным связям администрации президента России Олег Смоленков, его жена и трое детей прилетели как туристы в аэропорт Тиват рейсом из Москвы 14 июля 2017 года.

Несколько дней семья провела в Тивате, а затем тайно покинула страну, сев на частную яхту в марине Порто Монтенегро.

Российские издания, в свою очередь, на этой неделе попытались выяснить подробности личной жизни экс-чиновника.

Из многочисленных публикаций следует, что Олег Смоленков якобы бросил в России тяжело больную мать, во время работы в Вашингтоне злоупотреблял алкоголем и жаловался на маленькую зарплату, никогда не имел доступа к секретным материалам, а в посольстве России в США занимал должность завхоза, отвечавшего за поставки продуктов в посольский магазин и покупку машин для сотрудников.

Его жена, Антонина, как утверждалось, обманом вывезла в Черногорию сына от первого брака.

Что передал американцам Олег Смоленков?

В разговоре с Русской службой Би-би-си бывшие сотрудники американских спецслужб назвали эти сообщения "не заслуживающими внимания".

"Это обычная практика, - пояснил бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ, попросивший не называть его имени. - Например, после ареста в США в середине 90-х бывшего руководителя советского отдела ЦРУ Олдрича Эймса, много лет работавшего на советскую разведку, в американской прессе тоже появились публикации о его любви к спиртному, деньгам и дорогим машинам. Для российской контрразведки сообщения о том, что американский агент не только годами работал в Кремле, но и сумел уйти, просто выехав из страны, как турист, является тяжелым ударом. Этот удар пытаются как-то замаскировать. Именно поэтому появляются публикации, посвященные моральному облику беглеца, а не оценке профессионального уровня российских спецслужб".

Ветераны американской разведки расценивают сообщения о том, что Олег Смоленков был мелким чиновником, не имеющим доступа к секретным материалам, как дезинформацию.

По словам одного из собеседников Русской службы Би-би-си, стремительная карьера чиновника свидетельствует о том, что он пользовался неограниченным доверием бывшего посла России в США Юрия Ушакова, занимающего сейчас должность помощника президента России по международным делам.

В 2008 году, вернувшись в Москву, Смоленков уволился из МИД и начал работать в аппарате правительства, получив классный чин государственного советника 3-го класса, что соответствует воинскому званию майора.

Всего лишь через два года Дмитрий Медведев подписал указ о присвоении чиновнику нового чина, сразу на три ступени выше - уже действительного государственного советника 3-го класса, что соответствует уже званию генерал-майора.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Юрий Ушаков занимает сейчас должность помощника президента России по международным делам

Российские представители, включая пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, несколько лукавили, говоря о том, что Олег Смоленков был незначительным чиновником.

Согласно указу президента РФ N 113 от 1 февраля 2005 года, чин действительного государственного советника 3-го класса относится к "высшей группе должностей гражданской службы".

"Обычный завхоз, отвечавший за покупку продуктов, вряд ли сможет сделать столь успешную карьеру в правительстве", - уверен бывший спецагент ЦРУ.

По сообщениям американских СМИ, именно Олег Смоленков якобы был агентом, который передал в США детали разработанной Кремлем кампании по вмешательству в президентскую кампанию 2016 года, и информацию о том, что решение о проведении этой кампании якобы принял лично Владимир Путин.

Кроме этого, в течение нескольких лет он занимал должность референта Военно-технической комиссии правительства РФ и имел доступ почти ко всем документам, касающимся деятельности российской оборонной отрасли.

Один из ветеранов американских спецслужб в разговоре с Русской службой Би-би-си заявил, что Смоленков был "идеальным приобретением" для ЦРУ.

"О таком агенте можно только мечтать, - пояснил он. - Его непосредственный руководитель, помощник президента Ушаков, несомненно находится под очень плотным наблюдением российских спецслужб, так что любой контакт с ним грозит серьезными рисками. Смоленков, с точки зрения Кремля, является обычным клерком, который носит за своим начальником папки с бумагами. Разумеется, надзор за ним куда менее строгий. Но, раскладывая совершенно секретные документы по папкам, такой человек всегда может в них заглянуть, а из случайных разговоров в коридорах кремлевской администрации можно извлечь очень существенную информацию".

Где сейчас Олег Смоленков?

Семья экс-чиновника спешно покинула свой дом в городке Стаффорд в штате Вирджиния поздно вечером в понедельник, 9 сентября. За несколько часов до этого у дверей дома появились журналисты, попытавшиеся проверить информацию о том, что высокопоставленный перебежчик открыто живет в США под собственным именем.

Как считают собеседники Русской службы Би-би-си, семья Смоленковых больше никогда не появится в Стаффорде, а в ближайшие месяцы и само упоминание его фамилии может исчезнуть из всех официальных реестров в США.

"Согласно существующим правилам, окончательное решение о том, нужно ли перебежчику сменить имя и личные данные, ЦРУ принимает, оценивая несколько факторов: существует ли угроза жизни, преследуют ли его или ее спецслужбы родной страны и известно ли спецслужбам о самом факте побега в США. Судя по всему, после приезда Смоленкова в Соединенные Штаты курировавшие его сотрудники решили, что такой угрозы нет, или она не является существенной", - сообщил Русской службе Би-би-си бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption История с российским информатором ЦРУ вызвала большой интерес у мировых СМИ

Как утверждают историки спецслужб, подавляющее большинство перебежчиков решаются использовать свои подлинные имена и фамилии, надеясь на предоставляемую в обязательном порядке охрану спецслужб. Остальные - вынуждены пройти длительный процесс обретения новой, уже американской, идентичности.

Собеседники Русской службы Би-би-си предполагают, что сейчас семья Смоленковых может находиться на одном из закрытых объектов, которые контролирует специальный отдел ЦРУ, известный как National Resettlement Operations Center. Именно это подразделение занимается охраной и защитой бежавших на Запад агентов.

Детали специальной программы, которую предстроит пройти экс-чиновнику и членам его семьи, являются тайной, но, по словам бывших сотрудников американских спецслужб, она во многом повторяет Федеральную программу защиты свидетелей (WITSEC), принятую министерством юстиции США еще в 1971 году.

"Основная разница заключается в том, что преступники, согласившиеся в рамках этой программы дать показания в суде, не могут сами выбрать новое место жительства, а предоставляемая им финансовая помощь ограничена, - уточнил бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ. - Если речь идет о перебежчиках, то они выбирают не только новое место жительства, но и оговаривают финансовые условия, которые нередко зависят только от фантазии экс-агентов".

По утверждению собеседников Русской службы Би-би-си, значительное число бывших офицеров российской разведки после побега в США выбирают в качестве места жительства штат Флорида. На океанском побережье, например, проживал бывший заместитель резидента СВР в Нью-Йорке полковник Сергей Третьяков.

Там же, по некоторым данным, обосновался и полковник Александр Потеев, которого считают отвественным за провал группы российских нелегалов в США в 2010 году, и еще несколько перебежчиков. Один из бывших офицеров российской разведки, передавший спецслужбам США информацию о работавшем на Москву агенте ФБР Роберте Хансене, в качестве компенсации попросил дом на океанском берегу в Калифорнии, две машины BMW и сумму в размере нескольких миллионов долларов. Все это ему предоставили.

"Во время работы в посольстве России в США семья Смоленковых в течение нескольких лет арендовала дом в Норфолке, штат Вирджиния, - говорит один из собеседников Русской службы Би-би-си. - Возможно поэтому после побега они и выбрали город Стаффорд в том же штате, в знакомой для них обстановке. Но теперь им придется привыкать к совсем новой жизни".

Что предстоит Олегу Смоленкову?

Правила программы по защите свидетелей ее автор, сотрудник минюста США Джеральд Шур, изложил в написанной вместе с журналистом Питом Эрли книге WITSEC: Inside the Federal Witness Protection Program, вышедшей в 2003 году. Это единственное на сегодняшний день открытое описание одной из самых закрытых программ, используемой правоохранительными органами и спецслужбами США.

Людей, давших согласие на участие в этой программе, перевозят на специальные объекты, где они должны будут провести несколько месяцев. Транспортировку участников осуществляют специальные машины с наглухо тонированными стеклами, местонахождение конечного пункта поездки никогда не разглашается, сами объекты находятся под круглосуточной охраной, а их стены способны выдержать взрыв армейского боеприпаса.

Обычно согласившихся участвовать в программе привозят на объекты вместе с семьями. Несколько ближайших месяцев им предстоит провести в полной изоляции, так что в штате каждого центра есть психолог.

После переезда начинается подготовительная программа - на лекциях и в ходе личных бесед кураторы рассказывают, с чем предстоит столкнуться участникам, как именно будет выглядеть их новая жизнь и какие трудности им предстоят. Обычно в первые две недели пребывания им показывают видео тех мест, где им предстоит жить.

Все участники программы получают полный комплект новых документов: свидетельства о рождении, паспорта, водительские права, новые карточки социального страхования. Обычно им предоставляется право самостоятельно выбрать новое имя. По рекомендации авторов программы, человек может сохранить имя, сменив только фамилию, или оставить прежние инициалы. В спецслужбах США считают, что таким образом можно снизить риск того, что участник программы среагирует, если случайно услышит на улице свое прежнее имя.

В свое книге Джеральд Шур утверждает, что некоторые из участников программы впоследствии случайно подписывали банковские или иные документы своим настоящим именем. Чтобы избежать этого, кураторы рекомендуют каждый день в течение нескольких часов практиковаться, десятки и сотни раз написав свое новое имя в специальной тетради.

Отдельной проблемой для тех же кураторов являются дети участников программы: для них существуют специальные занятия. Кроме этого, еще в 80-е годы спецслужбы заключили закрытые соглашения с управлениями образования в каждом из штатов США. Ребенку предстоит пойти в новую школу на новом месте, но, как считают авторы программы, школьные оценки и отзывы учителей должны быть настоящими. Так что на этих документах меняется только имя и фамилия.

Нередко участники программы выдвигают довольно экзотические требования, которые обычно выполняются. В конце 80-х годов, например, штатный убийца одной из мафиозных семей Филадельфии Аладена "Джимми" Фратианно согласился сотрудничать с властями, вошел в программу защиты свидетелей, но взамен потребовал, чтобы правительство оплатило его жене операцию по увеличению груди, подтяжку лица и услуги стоматолога. Все его просьбы были удовлетворены.

Собеседники Русской службы Би-би-си, ранее служившие в разведслужбах США, утверждают, что требования перебежчиков обычно куда скромнее. Разве что во время нахождения на секретном объекте участники программы проявляют неожиданную склонность к дорогой еде, прося разнобразить меню лобстерами и хорошим коньяком. В этих просьбах им также не отказывают.

Согласно правилам, участники имеют право в любое время заявить о желании выйти из программы. В этом случае власти официально снимают с себя все обязательства по охране их жизни и здоровья. Правда, бывшие представители спецслужб, с которыми удалось поговорить Русской службе Би-би-си, утверждают, что подобные инциденты пока происходили только с представителями криминального мира, согласившимися сотрудничать с властями.

"Многие из тех, кто покинул программу, впоследствии погибли, и об этом мы тоже рассказываем во время подготовки участников, - сообщил бывший спецагент ЦРУ. - Перебежчики, в отличие от ганстеров, гораздо лучше понимают, с какими рисками им придется столкнуться, поэтому до сих пор ни один из них не решился отказаться от защиты".