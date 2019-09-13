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8 сентября петербуржцы выбирали не только за губернатора, но и депутатов в 109 муниципальных советах. Если результаты выборов губернатора уже оглашены - горизбирком утвердил окончательную победу Беглова с результатом в 64,4%, то итоги выборов муниципальных депутатов обернулись длительным скандалом.

Би-би-си рассказывает, что происходит с подсчетом голосов в Санкт-Петербурге.

УИКи пересчитывали голоса там, где побеждали оппозиционные кандидаты. Наблюдать за пересчетом этим кандидатам не давали

Ночью после выборов 8 сентября кандидат от "Яблока" Полина Костылева проходила в муниципальный совет округа 53 муниципального образования "Екатерингофский". Когда комиссия УИК-53 огласила результаты подсчета голосов, выходило, что Костылева выигрывала у преследователя Алексея Васильева из "Единой России" один голос (428 против 427). Однако по заявлению одного из кандидатов (Би-би-си пока не удалось проверить, какого именно), в УИКе инициировали пересчет голосов - ни наблюдателям, ни Костылевой об этом не сказали.

У Костылевой есть сомнения по поводу законности пересчета, поскольку его основанием послужила жалоба одного из кандидатов, которая не была отражена в предыдущем протоколе.

После пересчета голосов вечером 9 сентября она перестала проходить в муниципальный совет: голосов за девушку оказалось 426, а за ее соперника Васильева - уже 468.

В момент пересчета голосов на участке появились молодые люди, которые мешали оппозиционным кандидатам, наблюдателям и журналистам фиксировать пересчет. Позже оказалось, что все они чеченцы: руководитель представительства главы Чечни в СЗФО Ислам Хизриев рассказал "Фонтанке", что это была его личная просьба к землякам - чтобы показать, что петербургские чеченцы готовы помогать родному городу.

Оппозиционные кандидаты предполагали, что их привел нынешний глава МО "Екатерингофский" Олег Смакотин (он член "Единой России").

Как пишет "Коммерсант", кандидаты утверждают, что комиссия не принимала от них жалобы и отказывалась предоставить копии листов учета голосов. Они требуют, чтобы повторный подсчет голосов аннулировали.

В горизбиркоме корреспонденту Би-би-си отказались комментировать заявления кандидатов.

В Петербурге 111 муниципальных образований (МО), в каждом из них от 10 до 20 депутатов, всего их 1575.

Депутаты избираются по многомандатным округам. Это значит, что территория каждого образования делится на несколько избирательных округов - от 2 до 4. В каждом округе избирается сразу несколько депутатов, от трех до пяти. Избиратель может отдать свой голос в бюллетене сразу за несколько кандидатов. Мандат получают первые 3-5 кандидатов (в зависимости от округа), которые набрали нужное количество голосов. Необходимое количество голосов зависит от округа, обычно это от 400 до 2 тысяч.

Похожие случаи происходили сразу в нескольких муниципальных образованиях по всему городу. Например, в Невском районе в совет депутатов проходил активист штаба Навального Максим Плюснин, но после пересчета на УИК №1588 и №1589 кандидат от "Единой России" Ольга Галактионова получила больше 100 новых голосов и вышла вперед - вместо 122 голосов у нее стало 243.

"Мою же заверенную копию протокола, которую я лично получил после подсчёта, находясь на участке, председатель ИКМО Дмитриев П.А. назвал бумажкой, которую я мог получить где угодно", - жаловался в "Твиттере" Плюснин.

В МО "Московская застава" отличился УИК-1290. Изначально в совет там проходили кандидаты от "Яблока": после первого подсчета голосов у них было по 142, 112 и 113 голосов на участке соответственно. Но после пересчета голоса уменьшились до 26-ти, 28-ми и 9-ти, а у кандидатов от "Единой России" повысились почти в 10 раз на каждого из троих.

Правообладатель иллюстрации Petr Kovalyov/TASS

Избиркомы просто переставали считать голоса

Александр Шуршев, глава штаба Навального в Петербурге, также выдвигался в муниципальные депутаты в МО "Екатерингофское". В ночь после голосования по итогам подсчета бюллетеней на семи УИК из восьми Шуршев проходил в муниципальный совет. Но утром следующего дня в УИК-60 подсчет был прерван, а бюллетени опечатали и увезли в полицию. "Теперь они ровненькие, совсем не мятые, с одинаковыми отметками, которые идут подряд: плюсики, галочки, каракули и проч.", - писал в "Твиттере" Шуршев, после того как бюллетени вернули в УИК. Теперь в "Екатерингофском" в совет депутатов проходят кандидаты только от "Единой России".

В горизбиркоме корреспонденту Би-би-си никак не прокомментировали заявления Шуршева о нарушениях. "Этот вопрос не рассматривался", - заявил представитель Петербургской избирательной комиссии Би-би-си.

В ночь с 8 на 9 сентября сразу несколько ИКМО ("Владимирское", "Смольнинское", "Лиговка-Ямская" и "Литейный округ") Центрального района заявили оппозиционным кандидатам и наблюдателям, дежурившим при подсчете голосов, что не могут ввести данные результатов голосования в ГАС "Выборы" (она автоматизированно обрабатывает бюллетени) и продолжат работу только на следующий день. Комиссия МО "Владимирское" подтвердила Би-би-си эту информацию.

В горизбиркоме, комментируя действия членов комиссий, например, в ИКМО "Владимирское", сказали корреспонденту Би-би-си, что их работа должна быть непрерывной - никаких пауз быть не должно.

Как рассказал корреспонденту кандидат от "Яблока" Дмитрий Балтрушев (по протоколу голосования он проходил в совет депутатов; увеличенная копия документа висела в коридоре администрации Центрального района), он и другие оппозиционные кандидаты боялись, что за время перерыва комиссии могут подменить бюллетени.

В итоге с помощью приехавшего на помощь депутата законодательного собрания от "Яблока" Бориса Вишневского, кандидатам удалось добиться опечатывания дверей в подвал, где предположительно могли храниться "нужные" бюллетени" сразу нескольких комиссий. Потом удалось и восстановить работу автоматизированной системы.

Итоги выборов в МО "Владимирское" и "Смольнинское" признали. Во "Владимирском" 12 мандатов из 20 взяли кандидаты от "Яблока" и 5 - самовыдвиженцы, кандидатов от "Единой России" там вообще нет.

Однако в четверг стало известно, что бывшая помощница депутата Милонова, кандидат-самовыдвиженец в МО "Смольнинское" и, по данным Znak.ru, дочь главы местной администрации Анастасия Колб подала иск к комиссии округа. Она требует отменить итоговое заседание ИКМО, на котором огласили результаты выборов - 16 независимых кандидатов получили мандаты.

В пресс-службе Смольнинского районного суда сообщили, что Колб считает, будто бы "умное голосование" Навального якобы оказывало "психологическое давление на избирателей и привело к искажению их действительного волеизъявления".

Расхождения с протоколами

Спустя несколько дней после выборов многие кандидаты и наблюдатели заметили несовпадение в данных, появившихся в ГАС "Выборы", с теми цифрами, которые они видели в итоговых протоколах - фотографии этих протоколов кандидаты массово выкладывали в соцсетях.

Например, в МО "Московская застава" на участке №1283 в совет депутатов проходили сразу четыре кандидата от "Яблока" - это было зафиксировано в протоколах. Но данные, которые отобразились в системе "ГАС - выборы", показывали, что они все перестали выигрывать у конкурентов. Кандидаты от "Единой России", наоборот, получили 470 дополнительных голосов.

Кандидат от "Яблока" Алексей Арушанян, баллотировавшийся в Коломне Адмиралтейского района, рассказал Би-би-си что, по подсчетам членов комиссии и наблюдателей (протокола у них нет), он проходил в муниципальный совет. Но, по его словам, когда председатель УИК-11 Елена Архипова якобы вносила цифры голосов за "яблочника" в увеличенную форму протокола, вместо 133 голосов (столько насчитали наблюдатели) она будто бы вписала всего 33.

Потом на участке появился глава муниципального округа "Коломна". Как утверждает Арушанян, вместе с Архиповой они якобы взяли документы по избирателям и скрылись в неизвестном направлении. Позже оказалось, что результаты в ГАС "Выборы" (несмотря на то, что подписанного членами УИК протокола не было) уже ввели. Арашунян на них получил те самые 33 голоса, а у кандидата от "Единой России" Нины Киселевой стало сразу 200 голосов (по подсчетам наблюдателей, их было в два раза меньше).

Какой итог?

Муниципалитетов, в которых кандидаты от оппозиции или поддержанные командой "Объединенных демократов" смогли пробиться в советы депутатов - десятки. "Яблоко" насчитало 94 кандидата, прошедших от этой партии в советы депутатов (учитываются только те участки, где все УИКи посчитаны с протоколами).

Проект "Объединенные демократы" организовали оппозиционные питерские политики Андрей Пивоваров, Сергей Кузин и Андрей Давыдов, им помогает Дмитрий Гудков из Москвы. Команда поддерживала независимых кандидатов в муниципальные депутаты консультациями и юридически. По информации Андрея Пивоварова, сейчас список кандидатов, поддержанных "Объединенными демократами" и прошедших в советы депутатов, примерно такой:

1. Василеостровский район — 15 кандидатов;

2. Адмиралтейский район — 2 кандидата;

3. Выборгский район — 15 кандидатов;

4. Калининский район — 19 кандидатов;

5. Кировский район — 11 кандидатов;

6. Красногвардейский район — 9 кандидатов;

7. Красносельский район — 7 кандидатов;

8. Невский район — 21 кандидат;

9. Петродворцовый район — 9 кандидатов;

10. Приморский район — 7 кандидатов;

11. Пушкинский район — 3 кандидата;

12. Фрунзенский район — 20 кандидатов;

13. Центральный район — 12 кандидатов.

Предыдущие муниципальные выборы в Санкт-Петербурге в 2014 году также обернулись многочисленными заявлениями о нарушениях при голосовании и подсчете голосов. В Центральной избирательной комиссии оказалось больше 250 жалоб на проведение выборов, а тогдашний ее председатель Владимир Чуров назвал Петербург лидером по числу нарушений. В итоге 80% всех муниципальных депутатов, победивших на выборах, оказались членами "Единой России".

"Мы не можем сравнить проблемы с голосованием и нарушениями на муниципальных выборах этого года с 2014-м. Потому что никакой общей статистики быть не может. Надо рассматривать каждый случай, - заявили Би-би-си в горизбиркоме. Два дня назад комиссия заявила, что может отменить результаты выборов в некоторых избирательных округах по городу из-за допущенных нарушений.

"Если адекватной реакции на нарушения со стороны организаторов муниципальных выборов не последует, меры для признания итогов голосования и результатов выборов недействительными примет Санкт-Петербургская избирательная комиссия. Также она обратится в суд для расформирования ИКМО, допустивших нарушения избирательных прав граждан", - говорили в пресс-службе горизбиркома.

Впрочем, кандидаты, с которыми разговаривал корреспондент Би-би-си, считают такие заявления "просто громкими словами".

Но почему так получилось, что такие локальные выборы стали такими скандальными и привели к ожесточенной борьбе?

По мнению Пивоварова, вся причина - в ресурсах. "Мы [как представители независимых кандидатов] заинтересованы в том, чтобы хотя бы на этом уровне достичь результатов. А для жуликов, которые сидят в муниципалитетах - это кормушки, муниципальный бюджет, который в год составляет около 80 млн рублей. Они его пилят, и это, в общем, заработок для той касты людей, которые этим живут. Они бьются за свои деньги" - рассказывал оппозиционер в интервью Би-би-си.