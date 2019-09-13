Самые смешные снимки конкурса комедийных фотографий природы

Правообладатель иллюстрации Harry M. Walker/Comedy Wildlife Photography Awards Image caption Кажется, эта выдра изображает "Крик" Мунка

Напуганная рыба, застенчивый медведь, смешливая сова и птица, оказавшаяся не в том месте и не в то время.

Все это - фотоработы, попавшие в финал конкурса Comedy Wildlife Photography Awards.

Правообладатель иллюстрации Anthony N Petrovich/Comedy Wildlife Photo Awards Image caption "Сзади кто-то есть, да?"

Правообладатель иллюстрации Alastair Marsh/Comedy Wildlife Photography Awards Image caption Кажется, в этой игре что-то пошло не так

Правообладатель иллюстрации Kevin Sawford/Comedy Wildlife Photography Awards Image caption "Всем привет! Кажется, мне идет желтое"

Правообладатель иллюстрации Sarah Skinner/Comedy Wildlife Photography Awards Image caption Как серпом...

Правообладатель иллюстрации TilakRaJ'NagaRaJ/Comedy Wildlife Photography Award Image caption "Я же сказал, не подходи"

Правообладатель иллюстрации Vicki Jauron/Comedy Wildlife Photography Awards Image caption "Ну, рассмешили"

Правообладатель иллюстрации Thomas D Mangelsen/Comedy Wildlife Photo Awards Image caption Это лучше, чем на диване

Правообладатель иллюстрации Valtteri Mulkahainen/Comedy Wildlife Photo Awards Image caption "Кто не спрятался, я не виноват!"

Правообладатель иллюстрации Donna Bourdon/Comedy Wildlife Photography Awards Image caption Это "привет" или "пока"?

Победителей фотоконкурса объявят 13 ноября.

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