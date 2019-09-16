Алгоритмы видеохостинга "Ютьюб" показывают пользователям ролики про "народные" методы лечения рака и других тяжелых заболеваний. Несмотря на запрет такого контента на английском языке, ролики на других языках не удаляются. Рядом с этой опасной дезинформацией сервис показывает рекламу крупных брендов и университетов, удалось выяснить Би-би-си.

Журналисты Би-би-си обнаружили на "Ютьюбе" более 80 роликов на 10 языках, содержавших ложную информацию о способах лечения различных заболеваний. В основном это фейковые лекарства от рака. У 10 таких роликов сейчас больше миллиона просмотров. Многие сопровождаются рекламой.

Рекомендуемые "лекарства" в большинстве случаев содержат бытовые ингредиенты, например, куркуму или соду. Еще один популярный мотив - диеты из соков и голодание. С медицинской точки зрения все эти средства абсолютно бесполезны против рака.

Перед роликами сайт показывает рекламу крупных брендов, таких как Samsung, Heinz и Clinique. По правилам размещения рекламы на "Ютьюбе", от просмотров вводящих в заблуждение роликов получает деньги и сам видеохостинг, и авторы видеозаписей.

Правообладатель иллюстрации YouTube Image caption Хавла Аиссане в своих видео на арабском языке утверждает, что остановить рост раковой опухоли может молоко ослицы

Запрещено на английском, но не на других языках

В январе в YouTube заявили, что работают над тем, чтобы сервис реже рекомендовал "неоднозначный контент и контент, который может дезинформировать пользователей или нанести им вред, например, видео с рекламой неработающих средств от серьезных болезней".

Впрочем, в компании оговорились, что поначалу новые правила коснутся только очень небольшого количества роликов на территории США - и только на английском.

Журналисты Би-би-си искали ролики на английском, португальском, русском, арабском, фарси, хинди, украинском, французском и итальянском языках.

Например, если набрать в "Ютьюбе" "лекарство от рака" на русском языке, то пользователю, среди прочего, выдадут ролики о пользе поваренной соды. В связке с этими роликами рекомендуются материалы о других бесполезных средствах, таких как морковный сок и голодание.

Эксперт Института исследований данных и общества Эрин Макауини объясняет, что поскольку алгоритмы "Ютьюба" рекомендуют зрителям видео, похожие на те, которые они смотрят, то сайт просто переходит от одного ролика на медицинскую тему к другому, никак не различая их по степени достоверности.

"Человек может посмотреть качественное видео, а потом ему порекомендуют ролик о лечении от рака с помощью соков. Система рекомендаций не отличает достоверный контент от не заслуживающего доверия", - говорит она.

В YouTube обещали, что система рекомендаций сервиса, увлекающая пользователей в дебри теорий заговора и радикальных идей, изменится и начнет рекомендовать достоверные видео тем, кто смотрит недостоверные.

В правилах сообщества YouTube прямо говорится, что вредоносный контент - "реклама опасных способов лечения или лекарств: ролики, в которых утверждается, что вредные вещества полезны для здоровья" - запрещен.

Многие из найденных Би-би-си "лечебных средств", таких как овощные и фруктовые соки, сами по себе безвредны, но могут косвенно повредить здоровью тяжелобольного человека. Например, он может пренебречь из-за них традиционными методами лечения.

Правообладатель иллюстрации YouTube Image caption Многие бразильские видеоблогеры, например Элизеу Коррейя, рекомендуют лечить рак с помощью экзотических растений, например китайской горькой тыквы

Дезинформация ради денег

Исследователям из Службы мониторинга и Бразильской службы Би-би-си перед просмотром видеозаписей "Ютьюб" показывал рекламные ролики.

Помимо рекламы брендов Samsung, Heinz и Clinique, они увидели рекламу сервиса Booking.com, приложения Grammarly, а также рекламу голливудских блокбастеров и британских университетов. Все это появлялось перед роликами с потенциально опасной дезинформацией.

В компаниях и университетах постарались дистанцироваться от недостоверного контента.

В Samsung сказали, что их промо-кампания "никак не связана и не соотносится" с роликами о народных средствах от рака. "Samsung соблюдает высочайшие стандарты безопасности на всех рекламных платформах, которыми пользуется", - говорится в заявлении южнокорейской компании.

В Kraft Heinz заявили, что у компании "есть постоянно действующие способы контроля, как автоматизированного, так и ручного, задача которых - не допустить того, чтобы нашу рекламу показывали рядом с неуместным контентом".

"Описанный вами случай вызвал у нас беспокойство, и мы приняли меры, чтобы канал, о котором идет речь, заблокировали", - сказали Би-би-си в компании.

Создатели приложения Grammarly, которое исследователи увидели перед 20 роликами о лечении рака кустарными способами, заявили: "Узнав об этом, мы связались с YouTube и потребовали, чтобы нашу рекламу не показывали на подобных каналах или вместе с дезинформирующим контентом".

Собственник бренда Clinique, компания Estee Lauder, и сервис Booking.com не ответили на запросы о комментариях.

В университетах отметили, что их реклама появилась рядом с дезинформирующим роликом только два раза, и после того как с ними связалась Би-би-си, они отказались от рекламы на каналах с вредоносным контентом.

В Университете Восточной Англии, у которого есть своя программа онкологических исследований, заявили: "Университет никому не платил [особенно за рекламу, показанную перед роликом о народных средствах от рака], мы связались с Google, чтобы наши ролики больше не размещали подобным образом".

В Глостерском университете заявили: "Контент "Ютьюба" меняется быстро, размещение рекламы - это работа, которая требует постоянной внимательности вне зависимости от того, делает ее человек или машина. Исходя из этого, мы постоянно работаем с Google, чтобы предотвратить это".

Как "Ютьюб" решает, какую рекламу показывать?

Реклама на "Ютьюбе" нацеливается на конкретные регионы или сегменты аудитории. Алгоритмы, которые определяют, какая реклама будет показана тому или иному пользователю, очень сложные, говорит основатель консалтингового агентства Video Creators Тим Шмойер.

""Ютьюб" показывает рекламу адресно и в определенном порядке, чтобы свести до минимума уход пользователей с сайта и принести как можно больше выгоды рекламодателю, создателю роликов и, конечно, самому видеохостингу", - говорит он.

Также "Ютьюб" может "демонетизировать" определенные каналы, лишив их создателей рекламной выручки. Это регулярно происходит, например, с каналами антипрививочников.

Демонетизация может лишать создателей роликов доходов, но она не мешает их видео становиться популярными, отмечает Эрин Макауини: "Нет никаких доказательств того, что демонетизация решает проблему аудитории и распространения".

"Люди могут распространять дезинформацию по разным причинам, деньги - только одна из возможных, - говорит она. - В большинстве случаев большое количество лайков и просмотров ролика для его создателей важнее, чем деньги".

Правообладатель иллюстрации YouTube Image caption Татьяна Ефимова, рассказывавшая в своих роликах о лечении рака содой, удалила видео после того, как с ней связалась Би-би-си

Би-би-си передала YouTube информацию о дезинформирующих роликах, и сервис демонетизировал 70 из них. Также мы связались с создателями пяти таких роликов.

Россиянка Татьяна Ефимова, рассказавшая в одном из своих роликов о лечении тяжелых заболеваний с помощью соды, в видео оговаривается, что она не врач. Она уточняет, что говорит о личной истории своего знакомого, а лечиться содой или нет - выбор ее зрителей. После того, как Би-би-си связалась с Ефимовой, она удалила ролик, заявив, что он для нее "не столь важен".

Видеоблогер из Бразилии Элизеу Коррейя сказал, что его видео о лечении раковых опухолей чаем из горькой тыквы - "не про опасный или ядовитый отвар". Потом он сделал видео приватным, ограничив публичный доступ к нему.

Медиакомпания Shunyakal, производящая ролики на хинди, не ответила на просьбу Би-би-си о комментарии, но ее видео о немедицинском онкологическом центре удалили с канала вскоре после нашей попытки связаться с ним. До удаления ролик успели посмотреть 1,4 млн раз.

Би-би-си также попыталась связаться с Хавлой Аиссане, которая рекомендует лечиться ослиным молоком, но она не ответила на запрос.

Представители YouTube отказались от интервью. "Дезинформация - сложный вызов, мы приняли ряд мер, чтобы решить эту проблему и чаще показывать медицинский контент из авторитетных источников. На фоне роликов демонстрируются информационные плашки с авторитетными источниками, а ролики с потенциально вредоносной информацией о здоровье лишаются рекламы".

"Наша система несовершенна, но мы постоянно работаем над ней, и мы твердо намерены совершенствовать именно этот ее аспект", - заявили представители видеохостинга.

Профессиональное сообщество

В ряде найденных журналистами на "Ютьюбе" видео были оговорки о том, что тяжелобольным людям нужно обратиться к профессиональному врачу, но многие видеоблогеры рекомендовали свои средства как полноценную альтернативу медицинским.

"Многое из того, что мы видим на "Ютьюбе" и вообще в интернете, действительно, по-настоящему опасно. Ролики никто не фильтрует", - говорит ведущий онколог Имперского колледжа в Лондоне, профессор Джастин Стеббинг.

Эксперты указывают на риски, связанные с размещением пользовательского контента вообще. На сайтах, работающих по модели "Ютьюба", создатели видео и представители компании, принимающие решения о контентной политике, чаще всего не имеют медицинского образования.

"Сейчас мы просим корпорации, людей, которые не являются экспертами в области здравоохранения, решать за зрителя", - говорит профессор эпидемиологии Айзек Чун-Хай Фунг из Университета Южной Джорджии.

Фунг и его студенты исследовали информацию, доступную в англоязычном "Ютьюбе", и обнаружили, что вне зависимости от темы большая часть любой сотни самых популярных видео создается людьми, не имеющими медицинского образования или научного опыта.

Если профессионалы начнут создавать видео, это может частично решить проблему, говорит он.

"Нужно создавать больше высококачественных познавательных видеороликов на всех языках, для непрофессионалов. Профессиональные врачи должны работать с профессионалами в области медиа. Мне кажется, сейчас это происходит редко", - говорит он.