Урок брексита: как правильно спорить с друзьями и не ссориться

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Стоит ли пытаться найти взаимопонимание?

"Мы сейчас редко видимся с семьей", - говорит француженка средних лет, живущая в графстве Норфолк на востоке Британии. Она не захотела раскрывать своего имени.

На референдуме о выходе Британии из ЕС эта женщина голосовала против брексита (выхода Британии из состава Евросоюза). И теперь, по ее словам, она чувствует, как у нее отнимается язык, когда она слышит от друзей и членов семьи (муж - британец) об их взглядах на брексит.

"Я думаю, мой муж очень старается, чтобы я не пересекалась с его родителями - во избежание конфликта, - говорит она. - Ссоры не доставляют мне удовольствия, но я не упущу возможности изложить свои аргументы".

На другой стороне - 59-летний сторонник брексита с севера Лондона. Он рассказывает, что его девушка, уроженка Чехии, "немного на него разозлилась" после референдума. "По ее словам, я проголосовал фактически за то, чтобы отправить ее обратно. Но мы по-прежнему вместе. Эту тему не обсуждаем", - говорит он.

Уже больше трех лет брексит провоцирует конфликты между родственниками и друзьями.

Даже семья премьер-министра Бориса Джонсона избегает разговоров на эту тему, как рассказала на прошлой неделе его сестра Рэйчел. А младший брат премьера Джо Джонсон покинул свой пост в правительстве и парламенте.

Как вести себя во время споров на сложные политические темы, подобные брекситу? Эксперты объясняют, какие для этого есть приемы.

1. Слушайте и не перебивайте

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Иногда полезно своими словами повторить то, что оппонент вам только что сказал

Самые типичные ошибки, которые люди совершают во время споров, зачастую и самые очевидные.

Наиболее распространенная - когда стороны не слушают друг друга и часто перебивают, говорит Джонатан Херринг, профессор права из Оксфордского университета и автор книги "Как спорить".

"Когда вы кого-то перебиваете, вы, по сути, даете понять, что вам все равно, что говорит собеседник, а это создает негативную атмосферу", - объясняет профессор Херринг.

"Полезнее своими словами повторить то, что оппонент вам только что сказал. Вы должны понять, из чего он исходит. Люди, которые умеют слушать, могут найти общий язык, потому что будут аспекты, с которыми обе стороны согласны", - считает он.

"Что касается брексита, вас обоих может волновать вопрос иммиграции и стабильности экономики. Признав это, вы найдете взаимопонимание", - говорит исследователь.

Важно попытаться понять, какие моменты особенно важны собеседнику, и приводить ваши аргументы, опираясь на них: "Если человеку плевать на экономику, ваша экономическая статистика никак не поможет в споре с ним".

2. Помните, что люди - не карикатуры

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Важно проявлять уважение и показывать, что ты воспринимаешь оппонента не как карикатуру

Когда люди спорят о брексите, они часто представляют себе своих оппонентов эдакими карикатурами, говорит Джонатан Херринг.

"Так, если кто-то говорит, что он за брексит, его оппонент сразу делает выводы, что этот человек, скорее всего, расист или придерживается очень устаревших взглядов. О противниках брексита оппонент часто думает, что тот сторонник крайне либеральных взглядов и готов открыть все границы для иммиграции", - рассказывает ученый.

Основатель организации "Академия идей" и депутат Европарламента от Партии брексита Клэр Фокс согласна с тем, что навешивание ярлыков никому не помогает. Она приводит пример того, как часто сторонников брексита называют ксенофобами и расистами.

"Я понимаю, что противникам брексита тоже должно быть неприятно, что их называют либо паникерами и нытиками, жалующимися, что последствия брексита будут непременно ужасными, либо высоколобой и оторванной от народа элитой из больших городов", - говорит она.

По ее словам, важно проявлять уважение и показывать, что ты воспринимаешь оппонента серьезно: "Если ты чувствуешь, что с тобой говорят высокомерно или презрительно, что тебя в этой дискуссии серьезно не воспринимают, это настраивает на оборонительный лад".

"Относитесь друг другу как к личностям, а не как к приверженцам того или иного лагеря", - советует Фокс.

3. Переубедить - не самое главное

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Важно быть любознательным и заинтересованным, чтобы попытаться понять, почему оппонент думает не так, как вы, говорит Габриэль Рифкинд, специалист по поиску урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке. Она голосовала за то, чтобы Британия осталась в ЕС, но сейчас видит, как брексит обнажил и углубил трещины в британском обществе.

Важен также тон - избегайте враждебного и критического, говорит Рифкинд. А успех должен оцениваться не только по тому, удалось ли переубедить собеседника: "Смириться с другой точкой зрения очень сложно. Убеждения людей часто заложены глубоко внутри и могут быть связаны с особенностями личности. Но мы загоняем себя в ловушку, думая, что если нам не удается заставить собеседника согласиться с нами, никакого прогресса не происходит".

"В конечном счете, хороший разговор - тот, в котором люди сближаются на человеческом уровне. Но это не значит, что мы все должны думать одинаково", - подчеркивает Рифкинд.

4. Умейте признать поражение

Если вы проиграли в споре, это не значит, что вам нужно изменить точку зрения, однако важно признать, что результат спора не в вашу пользу, считает Фокс из Партии брексита.

Нужно сказать: я признаю поражение, но в будущем вернусь с новыми аргументами и привлеку больше людей на свою сторону в споре, добавляет она.

5. Вовремя остановитесь

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Разговаривать с близкими на трудные политические темы - очень важно, говорит Херринг из Оксфордского университета. Но еще важнее - знать, когда остановиться, осознав, что на кону отношения в семье.

"Если вы видите, что ваш собеседник очень легко расстраивается, возможно, лучше закрыть тему", - говорит он.

Когда разговор переходит на личности, специалист по урегулированию семейных конфликтов Луиза Вайнштайн предлагает технику повторения услышанного.

"Например: то есть ты хочешь сказать, что ты меня ненавидишь и не хочешь иметь со мной ничего общего? Собеседник услышит и, скорее всего, скажет: ну, нет, просто ты сейчас меня дико бесишь", - приводит пример она.

Вайнштайн также предлагает договариваться о временных рамках семейных споров: "15 минут прошло? Все, пора идти в кино".

Есть большой соблазн отвернуться от семьи и вообще общаться только с теми, кто разделяет твою точку зрения, предупреждает Фокс:

"Потому что атмосфера очень неприятная, болезненная - и столько перепалок, особенно в соцсетях, принимают уродливую форму. Принимать в этом участие физически тошно, - говорит она. - Поэтому я понимаю, почему люди уходят от этих разговоров, но при этом все-таки важно, чтобы они от них не уходили и продолжали пытаться переубеждать других - и объяснять свои идеи".

"Я никогда не скажу: давайте перестанем спорить", - добавляет Фокс.